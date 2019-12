StewartHo RURCoydmh JesusLach Nuova Maglia Roma Bambini Thalia GladysSer

StewartHo RURCoydmh JesusLach Nuova Maglia Roma Bambini Thalia

L’Arsenal e il Liverpool stanno lottando con la Juventus per firmare l’Austria Under 21 Martin Hinteregger. Il 21enne è stato un regolare per la Red Bull Salzburg nelle ultime stagioni da quando ha fatto il suo primo inchino nell’ottobre 2010. Coperto quattro volte a livello Under 21, il difensore versatile è stato monitorato dalla Juventus nelle ultime settimane . Tuttavia, la squadra di Serie A dovrà affrontare una battaglia Maglia Bayer Leverkusen per sbarcare Hinteregger, visto che Liverpool e Arsenal hanno entrambi un interesse di vecchia data in lui.

Paris Saint-Germain ha raffreddato il loro interesse per la star del Barcellona Dani Alves e perseguirà invece l’Arsenal e il bersaglio del Liverpool Serge Aurier, riferisce Mundo Deportivo. Aurier, che è nei libri di Tolosa, è uno dei terzini più ambiti sul mercato questa estate dopo una stagione tremenda che si è conclusa con il suo nome nella squadra della Ligue 1 dell’anno.

Ha anche migliorato la sua reputazione con alcune forti prestazioni per la Costa d’Avorio ai Mondiali, in particolare durante la vittoria per 2-1 sul Giappone quando ha stabilito entrambi i ‘goal della squadra africana. Il Maglia Fiorentina Poco Prezzo 21enne è Arsene Wenger’ la scelta preferita di sostituire Bacary Sagna, mentre anche il Liverpool ha mostrato interesse. Ci si aspettava che firmassero Alves, ma ora credono che Aurier, che è 10 anni più giovane della nazionale brasiliana, potrebbe invece rivelarsi una firma più astuta, soprattutto perché avrebbe un salario significativamente più basso.