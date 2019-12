SterlingM Dominicke RosalineD Maglia Chelsea Tamera Cornelius

Carl Zeiss Jena ha segnato uno dei goal più antisportivi di sabato, mentre ha respinto da due goal in meno per pareggiare 2-2 in casa contro l’SV Meppen. Dopo 58 minuti, Jena ‘Julian Guenther-Schmidt è rimasto ferito dopo una sfida al 50/50, e i giocatori di Meppen hanno deciso di mettere la palla fuori gioco per ricevere cure.

Questa è stata una cosa onorevole da fare, ma Soeren Eismann di Jena ha tolto tutto l’onore dal gioco tagliando la palla e andando a segno in porta. Con i giocatori di Meppen che lo inseguono, Maglia Real Madrid Poco Prezzo Eismann non ha avuto problemi a sparare la palla dietro la rete. Naturalmente, i giocatori di Meppen si sono sentiti offesi e hanno inseguito Eismann nella sua metà campo.

Non per Carlos Tevez, che ha festeggiato il suo ritorno a Boca Juniors con un calcio nel suo vecchio quartiere. Conosciuto affettuosamente come Fort Apache dalla gente del posto, il quartiere si trova a Beunos Aires e rinomato per essere privato e pericoloso. Sono passati solo tre giorni dal 2018, ma la Premier League gallese ha già prodotto un contendente per il goal dell’anno. Il club di Idzi si è recato ad Maglia Liverpool Poco Prezzo Aberystwyth in quella che sembrava essere arrivata solo un’altra Welsh Premier League fino al 66 ° minuto, quando il portiere ha sparato una palla speranzosa dal proprio box, ma ha ottenuto più di quanto si aspettasse.

I tifosi di Charlton e Coventry hanno tenuto la partita di League One sabato per cinque minuti lanciando maiali giocattolo in campo. Entrambi i gruppi di tifosi sono scontenti della gestione dei loro club e hanno chiesto un cambio di proprietà. Migliaia di persone hanno marciato insieme prima della partita per organizzare una protesta congiunta contro i rispettivi proprietari.