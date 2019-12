StacieHui ThaliaCla YongPavzw Maglietta Ac Milan Marjorie DorothyFa

A una domanda simile, aggiunge: ‘Se guardi a questo periodo della storia di Swansea, direi che non è molto positivo, ma allo stesso tempo penso che sia davvero importante, perché se non lo è gestito particolarmente bene, quindi penso che possa continuare su un percorso discendente. ‘Nonostante tutta la difficoltà, Potter insiste che sta ancora’ godendo molto ‘il lavoro, Nuova Malgia Psg che segue una carriera post-teatrale che ha assunto ruoli con le parti universitarie di Hull e Leeds, una laurea in scienze sociali, un master in leadership e intelligenza emotiva, un lavoro temporaneo che guida la squadra femminile del Ghana e fama per aver fatto l’improbabile quando si trovava a 200 miglia a sud del circolo polare artico. Ciò crescerà esponenzialmente se Swansea in qualche modo scuoterà il Manchester City sabato. Un enorme ‘se’, ovviamente.

Gli Swans sono usciti in battaglia e sono stati probabilmente in cima al Liberty Stadium fino a quando due gol in due minuti da Robin van Persie e Danny Welbeck dopo 34 minuti hanno completamente tolto il vento dalle vele. Entrambi gli attaccanti hanno completato le parentesi graffe mentre Wilfried Bony ha aggiunto una consolazione per gli Swans e Laudrup ha detto che finire è stata la differenza tra le squadre. Il Maglia Napoli boss danese ha dichiarato di voler rimanere positivo con gli Swans nell’azione di Europa League contro la squadra rumena Petrolul Ploiesti giovedì.

Michu e Wilfried Bony, infortunati infortunati di Swansea, hanno entrambi allenato ieri e hanno la possibilità di giocare in panchina. Con Alvaro Vazquez fuori fino a gennaio a seguito dell’infortunio all’inguine che ha raccolto contro il Newcastle la scorsa settimana, il centrocampista Alejandro Pozuelo dovrebbe guidare la linea contro lo scafo in un ruolo di fortuna.