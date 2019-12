SophiaOco Valariexf LakeishaU Maglia Manchester City Shanna HarrisonR

Klopp ha preferito Divock Origi dall’inizio contro il Borussia Dortmund a metà settimana e in precedenza aveva detto a Sturridge che aveva bisogno di imparare la differenza tra ‘dolore grave e ciò che è solo dolore’ a seguito di una serie di problemi di infortunio. E il boss del Liverpool ha risposto con rabbia alla conferenza stampa post-partita quando gli è stato chiesto della prestazione di Sturridge prima di quella della sua squadra, mentre ha suggerito che il nazionale inglese potrebbe ritrovarsi in panchina per la visita di Everton di mercoledì.

Il boss di Anfield Klopp è stato bagnato da Storm Angus vedendo la Nuova Maglia Fiorentina sua squadra pareggiare 0-0 a Southampton durante il fine settimana. Il principale fattore alla base della trasformazione di Liverpool è stato il modo in cui ognuno ha acquistato i propri ideali e il proprio approccio. E l’ala che una volta ammette la propria sfida personale è assicurarsi che Klopp non senta di dover coinvolgere nessuno per assumere il ruolo.

Il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha inviato un avvertimento al resto della Premier League, poiché ha insistito sul fatto che la sua squadra possa fare meglio di loro durante l’umile 4-1 del Manchester City all’Etihad. I Reds sono passati in vantaggio per 3-0 in 30 minuti dopo i gol di Philippe Coutinho, Roberto Firmino e un autogol di Eliaquim Mangala prima che Martin Skrtel segnasse un tiro al volo alla morte.

Dopo aver vinto 3-1 ai campioni in carica del Chelsea il mese scorso, Klopp ha ora preso il massimo dei punti dai suoi incontri con due dei primi quattro dell’anno scorso. È stata la sua più grande vittoria da Maglia Juventus Bambini Poco Prezzo quando è arrivata oltre sette settimane fa, e il boss Reds ha detto che ha fatto pronto per la sconfitta in casa contro il Crystal Palace immediatamente prima della pausa internazionale: il tedesco ha selezionato la maggior parte dei giocatori con cui ha dovuto lavorare al Melwood durante la pausa internazionale e il gioco di collegamento tra Coutinho e Firmino ha sicuramente dimostrato che era la scelta giusta con quest’ultimo è particolarmente impressionante.