Fellaini var nær ved å bli med i Serie A-antrekket i løpet av sommeren før han plukket opp en langvarig skade og så den eks-Everton-stjernen forbli på Old Trafford til tross for at han ikke var en del av Louis Van Gaals planer for sesongen. -hårete maestro satte inn en kampopplevelse mot Premier League-ledere Chelsea på søndag for å hjelpe laget sitt med Fotballdrakter 2020 å berge et poeng ved døden, mens han også scoret i 2-2 uavgjort med West Brom seks dager tidligere.

Hans imponerende statistikk har sett United-fans etterlyse hans inkludering i neste kamp mot heftige rivaler Manchester City, men rapporter i Italia hevder at Van Gaal fortsatt ikke har plass til Fellaini i sin startende XI. De samme utsalgene hevder at United ikke har noen intensjon om å la 26-åringen avreise mot et lite gebyr, og at Fellaini ennå kunne bli i England hvis Benitez ikke er villig til å legge inn et sjenerøst tilbud på sine tjenester.

Napoli hadde vært sterkt knyttet til et trekk for den belgiske internasjonale gjennom sommeren, men prislappen hans kombinert med mer tiltalende alternativer har endt deres forfølgelse. Fellaini har hatt en periode med foryngelse under Louis van Gaal, og har sakte smidd seg inn i nederlenderens planer.

Den italienske siden har i stedet vendt oppmerksomhet til Bayer Leverkusen-stjernen Kramer som har avslørt ønsket om å bytte til Serie A, hvis han forlater Tyskland. Kramer’s agent Kjøp Fotballdrakter Emanuele Marchetti avslørte at Napoli vil være en av de første klubbene som ble informert dersom hans klient bestemmer seg for å forlate Tyskland, og etterlate mange til å mistenke at en avtale om forhåndsavtale er blitt inngått. Marchetti sa: ‘For øyeblikket er han veldig glad og bosatte seg i Tyskland. Hvis ting endret seg, ville Napoli være en av de første klubbene som ble informert. ‘