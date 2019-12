RoxanneKi ChristenT GarryqxT Kjøp Manchester United Drakt Zenaida

Jose Mourinho forventes å bli bankrullert kraftig igjen om sommeren for å forvandle Manchester United til tittelforkjemper neste periode. United ville avsky for å miste en av sine viktigste eiendeler, noe som har vært hans konsistens de siste par sesongene. Det sies at Mourinho kjører et hardt kupp Kjøp Arsenal Drakt Barn da han vil at Real skal betale en enorm sum for De Gea.

Men det kom som en overraskelse etter påstander om at Spania ‘s Got Talent-dommer kom med noen nedslående kommentarer om byen. Samme år representerte Edurne Spania på Eurovision Song Contest i Wien, Østerrike, med en sang kalt Amanecer – som Hun endte 21. året da Electro Velvet representerte Storbritannia med ‘Still in Love with You’ og endte på 24. plass mens Sverige vant.

Edurne er hovedsakelig kjent for å synge etter å ha blitt oppdaget på Spanias populære talentshow Operacion Triunfo. Hun endte på sjette plass og ga ut sitt første studioalbum samme år i 2006, som fikk henne en gullrekord. Edurne ble ansatt som dommer på Got Talent Espana i 2016 og jobber sammen med Risto Mejide, Paz Padilla og Eva Isanta. Edurnes beslutning om å flytte til Manchester vil glede ikke bare De Gea, etter å ha tilbrakt seks års mellomrom, men også Old Trafford-hierarkiet. Rapporter har antydet at flyttingen hennes kan se at De Gea bestemmer seg for å være i United i overskuelig fremtid.