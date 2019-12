RefugiaPe MervinbiG RUHCharma Fotballdrakter På Nett! Shela BKYAugust

Shela Kjøp Fotballdrakter HannahSp

De spanske gigantene vil ha Frankrikes verdensmesterskapte kaptein som erstatning for Costa Rica-stjernen Keylor Navas. Skipper Lloris har fire år på seg på sin Tottenham-avtale og Real vet at det vil ta monstertilbud til klubben og spilleren for å få en avtale har gjort. Real har lenge vært beundrere av David De Gea, men Spania nr. 1 ble enige om Fotballdrakter 2020 en ny femårsavtale på Manchester United forrige måned. Han løftet verdensmesterskapet med Frankrike og hadde en solid turnering til tross for en tabbe som ga Kroatia deres andre mål i Les Bleus ‘4-2 finale seier. Han imponerte også Real da Tottenham trakk Bernabeu og vant på Wembley i to Champions League-kamper forrige sesong.

Tottenham-målvakt Hugo Lloris har indikert at han vil være åpen for en flytting til Manchester United hvis David de Gea drar til Real Madrid. Lloris er angivelig på en United-kortliste over mulige erstattere for De Gea, som sies å vurdere sin fremtid med bare ett år igjen på sin Old Trafford-kontrakt og Madrid som er opptatt av å ta ham tilbake til Spania.

I kommentarer fra The Sun sa Lloris: ‘For Billige Fotballdrakter øyeblikket er det en keeper i United, og vi er våkne av situasjonen hans. Du må holde en viss ro med alt dette. Etter at han spilte 90 minutter i Frankrike’ 3 nederlag av Belgia på søndag, sa Lloris til Sky Sports News HQ: ‘Jeg er fortsatt en Spurs-spiller. Jeg har en kontrakt frem til 2019 og jeg har mye respekt for gafferen, klubben og lagkameratene mine, så jeg gjør ikke ‘t vil snakke om det.