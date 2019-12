MaureenMo DesireePa TessaChio Kjøp Fotballdrakter Georgiana MckinleyF

Uavgjort – Tottenham ‘s første i sesongen – stoppet et tap i løpet av nederlag mot Burnley og Chelsea forrige uke. Det befester også deres plass i Premier League topp-fire med ni kamper igjen av sesongen. Tottenham tar nå Borussia Dortmund i deres Champions League sist-16 andre etappe på tirsdag, etter 3-0-seieren for to uker siden.

Leicesters stjernemann Vardy sitter for øyeblikket øverst i bunken med 19 ligamål til Billige Fotballdrakter navnet hans. Kane er imidlertid hissig på hælene på 16, og den tidligere Chelsea-mannen Cascarino tror han vil være på vei til euro som Englands første 1-målsscorer. Spurs-frontmannen var medvirkende i forrige helgs nøkkelstøt mot Manchester City, og åpnet scoringen fra straffeplassen i 2-1-seieren.

Davies, fra London Foot and Ankle Centre, sa til Press Association: ‘På et tidspunkt tror jeg at de ville tenkt på å gjøre noe kirurgisk for å stabilisere leddbåndet. Men Davies la til:’ Hvis han skulle operere, ville kirurgen nesten helt sikkert bruke en intern stag, en enhet du legger over ligamentreparasjonen og er Fotballdrakter På Nett! utrolig sterk. I mellomtiden hevder Davies kirurgi er et langt bedre alternativ for Kane enn bare å være ekstra forsiktig med hvor raskt han kommer tilbake fra skader. Han sa: ‘Det er ingen fordel at han får utvidet hvile, de sender ham ikke tilbake for tidlig, det er bare det at han har fått en ustabil ankel,’ la Davies til.