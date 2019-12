MarcosHol KaseyNina KellyLath Maglia Milan Marguerite LSQJonath

McKay afferma che Martinez, che vuole un centrocampista centrale, è un ammiratore di Barton. ‘Roberto Martinez ha detto che gli piace come giocatore e ha anche parlato con l’assistente manager Graeme Jones, che lo adora come giocatore’, ha detto. il resto della squadra di Everton è a San Francisco, dove stasera daranno il via alle partite pre-campionato negli Stati Uniti contro la Juventus in Coppa dei Campioni. E Martinez non vede l’ora di mettere le sue abilità manageriali insieme alle capacità della sua squadra, contro i campioni italiani. ‘È una grande sfida. È una Maglia Milan partita affascinante contro una squadra che ho ammirato negli ultimi anni ‘, ha detto.’ Da un punto di vista tattico, sono la squadra migliore che gioca da tre. ‘Sarà un test formidabile. Questo è buono come lo è in termini di giochi per noi’.

Ma il capitano dell’Everton Neville ha insistito sul fatto che Rodwell non è da biasimare per la sconfitta della sua squadra e ha chiesto alla FA di invertire la decisione, sostenendo che il placcaggio in questione non sarebbe stato nemmeno un fallo tre anni fa. Lo skipper del West Ham Kevin Nolan si aspetta che la sua squadra cambi la stagione dopo l’arrivo di due nazionali italiani. Antonio Nocerino è entrato in prestito fino alla fine della stagione Maglia Paris Saint Germain Poco Prezzo dal Milan ed è stato seguito da Marco Borriello, che ha un accordo simile dalla Roma. Nocerino ha fatto il suo debutto per la squadra di Sam Allardyce come sostituto in ritardo nell’imponente pareggio per 0-0 con il Chelsea allo Stamford Bridge mercoledì sera, mentre il suo connazionale ha guardato dalla panchina mentre Mohamed Diame e Joey O ‘Brien hanno sofferto dolorose lesioni. Gli Hammer rimangono nella zona retrocessione dopo una terribile serie ma Nolan crede che, dopo il duro combattimento con gli sfidanti del titolo di Jose Mourinho, siano ora sulla buona strada per cambiare le cose.