Mac Stats for 9-28-17

MAC STATS

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Sept. 28

High school volleyball: Southwestern at Carlinville; Gillespie at Fr. McGivney; Nokomis at Mt. Olive

High school golf: Carlinville vs. Hillsboro, East Alton-WR, Carrollton, Jerseyville

High school boys soccer: East Alton-WR at Carlinville; Staunton at Vandalia; Gillespie at Roxana; North Mac at Calvary

Junior high girls basketball: Carlinville at Hillsboro tournament

Sept. 29

High school football: Carlinville at Southwestern; Litchfield at Gillespie; Staunton at Vandalia; Pleasant Plains at North Mac; Dupo at South Mac; North Greene at Greenfield/NW

High school volleyball: Mt. Olive, Bunker Hill at Morrisonville tournament

College cross country: Blackburn at Millikin 4 p.m.

Sept. 30

JFL – Week 8: Carlinville at Vandalia; Southwestern at Roxana; Staunton at Pana. Bye: Gillespie

High school volleyball: Carlinville tournament 9 a.m.; Mt. Olive, Bunker Hill at Morrisonville tournament

High school cross country: Carlinville at Peoria; Carlinville, Staunton at Southwestern

High school boys soccer: Carlinville at North Mac; Jersey at Gillespie

Junior High cross country: Carlinville at Jacksonville

College cross country: Blackburn Beaverthon Road Race, 8:30 a.m.

College volleyball: MacMurray at Blackburn 10 a.m.; Webster at Blackburn, 2 p.m.

College men’s soccer: Westminster at Blackburn 1 p.m.

College women’s soccer: Westminster at Blackburn 3 p.m.

Oct. 2

High school volleyball: Greenfield/NW at Jersey

High school boys soccer: Staunton at Southwestern; Pana at Gillespie; Riverton at North Mac

Junior high girls basketball: Carlinville at Southwestern

Oct. 3

High school volleyball: Carlinville at East Alton-WR; Litchfield at Gillespie; North Mac at Morrisonville; Brown Co. at Greenfield/NW; Bunker Hill at Father McGivney

High school boys soccer: Calvary at Carlinville; Staunton at Gillespie

College men’s soccer: Blackburn at Principia 6 p.m.

Oct. 4

High school volleyball: Staunton at Roxana

College women’s soccer: Blackburn at Principia 8 p.m.

College golf: Blackburn at Iowa Wesleyan 11 a.m.

College volleyball: Westminster at Blackburn 7 p.m.

Football

High School Football

Week 5 Games – Friday, Sept. 22

Carlinville 50, Roxana 8

Hillsboro 55, Gillespie 8

Greenville 49, Litchfield 33

Pana 55, Staunton 20

Vandalia 47, Southwestern 26

Athens 50, Pittsfield 18

Auburn 56, North Mac 35

Maroa-Forsyth 56, Porta 6

New Berlin 41, Riverton 14

Williamsville 46, Pleasant Plains 7

Marquette 42, Pawnee 6

South Mac 24, South Fork 16

East Alton-WR 60, Dupo 6

Nokomis 7, Madison 6

Carrollton 52, West Central 0

Greenfield/NW 34, Pleasant Hill 30

Hardin Calhoun 41, North Greene 15

Week 6 Games – Sept. 29

Carlinville at Southwestern

Litchfield at Gillespie

Greenville at Roxana

Pana at Hillsboro

Staunton at Vandalia

Athens at Maroa-Forsyth

Riverton at Auburn

Williamsville at New Berlin

Pittsfield at Porta

Pleasant Plains at North Mac

Marquette at Taylorville

Dupo at South Mac

South Fork at Nokomis

Pawnee at East Alton-WR

Carrollton at Pleasant Hill

North Greene at Greenfield/NW

Calhoun at West Central

High School Boxscores

Friday at Carlinville, Ill.

Roxana Shells 00 00 00 08 – 08

Carlinville Cavies 13 16 21 00 – 50

C – D.King 52 pass from J.Easterday (T.Hughes kick) 10:29

C – J.Ambuel 75 pass from J.Easterday (conversion failed) 3:43

C – T.Hughes 21 FG 10:40

C – K.Dixon 15 pass from J.Easterday (run failed) 3:37

C – K.Dixon 26 pass from J.Easterday (T.Hughes kick) 1:58

C – K.Dixon 54 kickoff return (T.Hughes kick) 11:52

C – K.Dixon 52 punt return (T.Hughes kick) 9:30

C – E.Wallace 10 run (T.Hughes kick) 5:41

R – C.Liley 2 run (C.Nasello run) 11:13

Individual statistics

Rushing: Roxana – M.Cherry 7-37; W.Kirkpatrick 11-36; J.Johnson 11-34; C.Liley 1-21; C.Nasello 3-20; M.Ilch 1-6; J.Golenor 2-(-5); M.Hartnett 6-(-27). Carlinville: J.Easterday 4-43; E.Wallace 3-40; K.Dixon 1-18; T.Hughes 4-16; G.Campbell 6-15; M.Byots 2-10; H.Robinson 2-(-1).

Passing: Roxana – M.Hartnett 0-5-0 0. Carlinville – J.Easterday 9-13-1 204; M.Byots 0-1-0 0.

Receiving: Carlinville – J.Ambuel 2-95; D.King 1-52; K.Dixon 4-50; T.Hughes 2-7.

Team stats

R C

1st downs 9 14

Third down conv. 1-8 0-4

Fourth down conv. 0-3 0-1

Rushes-yds 42-132 22-141

Passing yds 0 204

Total yds 132 345

Turnovers 3 1

Penalties 5-60 4-25

Time Poss 28:41 19:19

Junior Football League

Week 7 results

Saturday, Sept. 23

Eighth grade

East Alton-WR 50, Carlinville 20

Greenville 36, Staunton 6

Roana 40, Litchfield 0

Pana 35, Hillsboro 6

Vandalia 22, Gillespie 20

Bye: Southwestern

7th grade

Pana 65, Hillsboro 24

East Alton-WR 34, Carlinville 30

Roxana 14, Litchfield 0

Staunton def. Greenville

Vandalia 32, Gillespie 22

6th grade

Pana 14, Hillsboro 0

Carlinville 34, East Alton-WR 26

Roana 44, Litchfield 6

Greenville def. Staunton

Vandalia 14, Gillespie 6

5th grade

Carlinville 48, East Alton-WR 0

Pana 34, Hillsboro 8

Roxana 38, Litchfield 0

Greenville def. Staunton

Vandalia 22, Gillespie 6

High School Volleyball

Thursday’s Results

Staunton def. Nokomis 25-23, 25-17

Greenville def. Gillespie 25-17, 25-17

Auburn def. North Mac 25-7, 25-20

Greenfield/NW def. Pleasant Hill 25-10, 25-19

Hillsboro def. Litchfield 25-12, 25-16

Pana def. Vandalia 25-18, 25-19

Pawnee def. Mt. Olive 25-15, 25-4

Metro East def. Bunker Hill 25-22, 22-25, 28-26

Monday’s Results

Staunton def. Hillsboro 25-20, 25-16

Greenfield/NW def. Griggsville Perry 25-22, 25-8

Lincolnwood def. Litchfield 25-15, 25-4

Carlinville Invitational Schedule

Saturday, Sept. 30

Red Pool (high school gymnasium) – Carlinville, Springfield Lutheran, Springfield Lanphier, Greenfield/Northwestern.

Blue Pool (middle school gymnasium) – Greenville, Hardin-Calhoun, Valmeyer, Central A&M.

9 a.m. – Carlinville vs. Greenfield/NW; Greenville vs. Hardin-Calhoun

10 a.m. – Lanphier vs. Lutheran; Valmeyer vs. Central A&M

11 a.m. – Carlinville vs. Lanphier; Greenville vs. Valmeyer

noon – Lutheran vs. Greenfield/NW; Central A&M vs. Hardin Calhoun

1 p.m. – Carlinville vs. Lutheran; Greenville vs. Central A&M

2 p.m. – Lanphier vs. Greenfield/NW; Hardin Calhoun vs. Valmeyer

3 p.m. – Red #3 vs. Blue #3 (fifth place – high school gym); Red #4 vs. Blue #4 (seventh place – middle school gym)

4 p.m. – Red #1 vs. Blue #1 (championship – high school gym); Red #2 vs. Blue #2 (third place – middle school gym)

High School Boys Soccer

Wednesday’s scores

Gillespie 3, Vandalia 2

Thursday’s scores

Breese Central 5, Staunton 1

North Mac 3, Metro East Lutheran 1

Jersey JV 2, Southwestern 1

Roxana 4, Pana 1

Greenville 1, Teutopolis 1

Altamont 10, Vandalia 0

Lincolnwood Tournament

Hillsboro 7, Litchfield 3

Lincolnwood 8, Gillespie 0

Friday’s Scores

Greenville 4, Salem 1

Saturday’s scores

Carlinville 7, Vandalia 0

North Mac 6, Mt. Pulaski 0

St. Anthony 3, Pana 1

Lincolnwood Tournament

Litchfield 4, Gillespie 0 (third place)

Hillsboro 3, Lincolnwood 0 (title)

Monday’s scores

Hillsboro 4, Carlinville 3

Metro East Lutheran 6, Litchfield 2

Carlyle 7, Vandalia 0

Staunton 3, North Mac 2 PK

Area Boxscores

Saturday at Vandalia

Carlinville 6 1 – 7

Vandalia 0 0 – 0

C – T.Gosnell (L.Eades) 11:5

C – M.Schmidt (T.Gosnell) 16:57

C – M.Schmidt (M.Douglas) 26:11

C – T.Gosnell (unassisted) 34:37

C – M.Schmidt (T.Gall) 37:58

C – L.Eades (unassisted) 38:37

C – M.Douglas (T.Gall) 7:22

Shots: Carlinville 25, Vandalia 2. Saves: Carlinville 2 (A.DeNeve); Vandalia 11 (D.Durbin-Flack). Corner kicks: Carlinville 4, Vandalia 0.

Monday at Hillsboro

Carlinville 2 1 – 3

Hillsboro 3 1 – 4

Carlinville – M.Schmidt goal, two assists; T.Gosnell two goals.

High School Golf

Thursday at Waverly

Boys: Carlinville 4th at 205.

Monday at Indian Springs

South Central Conference Boys Meet

Hillsboro 303; Litchfield 340; Vandalia 350; Roxana 360; Staunton 363; Greenville 378; Southwestern 386; Carlinville 414; Pana 442

All-conference team: A.Eickhoff, Hillsboro 73; S.Schulman, Vandalia 73; A.White, Hillsboro 75; D.Huber, Hillsboro 75; A.Bishop, Litchfield 78; T.Perfetti, Hillsboro 80; M.Marcuzzo, Roxana 80; J.Fryman, Southwestern 81; S.Anderson, Roxana 82; W.Hamby, Hillsboro 85; D.Boster, Staunton 85; P.Jamieson, Carlinville 85.

Carlinville scores: P.Jamieson 85; J.Rosenteter 94; T.Sanson 114; R.Kulenkamp 121.

High School Cross Country

Saturday at St. Joe Ogden Invitational

Girls: Monticello 58; Unity 67; St. Joe-Ogden 72; Urbana Uni 126; St. Teresa 162; Tremont 214; Neoga 269; Dee-Mack 304; Maroa-Forsyth 305; Cumberland 316; Tri-Valley 321; E. Paso-Gridley 325; PBL 341; St. Anthony 349; Seeger 384; Cowden-Herrick 400; Tuscola 441; Heyworth 450; Carlinville 453; Bismarck-Henning 503; Oakwood 642.

1. Arielle Summitt, Urbana Uni 17:55.

Carlinville times: 67. M.Lewis 22:10; 89. R.Drew 23:10p; 94. R.Olroyd 23:21; 99. P.Walch 23:40; 104. M.Harris 24:00; 135. J.Brock 30:59.

Boys: Monticello 112; Carlinville 136; Deer-Creek Mackinaw 140; St. Joe Ogden 154; Urbana Uni 159; Tuscola 201; El Paso-Gridley 203; Tremont 212; PBL 25; Cumberland 282; Seeger 312; Tri-Valley 338; Arthur-Lovington 341; St. Anthony 353; St. Teresa 369; Unity 394; Neoga 453; LaSalette 476; Maroa-Forsyth 529; Heyworth 554; Sullivan 555; Oakwood 589; Chrisman 606; Cowden Herrick 652; Delavan 665; Bismarck-Henning 669;

1. Logan Hall, Arthur-Lovington 14:24.

Carlinville results: 6. Jas. Landon 15:43; 16. C.Helton IV 16:12; 25. B.Lippold 16:26; 41. G.Armour 17:01; 48. Jac.Landon 17:10; 78. B.Roper 17:43; 89. C.Williams 17:54.

Junior High Girls Basketball

Carlinville results

Eighth grade

Carlinville 27, Staunton 25 – A.Norwood 8; J.Stayton 7; M.Broaddus 4; K.Lambert 4; P.Drew 2; E.Walker 2.

Nokomis 30, Carlinville 23 – J.Stayton 11; A.Norwood 7; P.Drew 3; K.Lambert 2.

East St. Louis Lincoln 62, Carlinville 28 – J.Stayton 12; A.Norwood 7; M.Broaddus 4; K.Lambert 3; P.Drew 2.

Carlinville 33, Cahokia 25 – J.Stayton 19; P.Drew 4; E.Walker 4; M.Broaddus 4; K.Lambert 2.

Seventh grade

Staunton 16, Carlinville 14 – M.Murphy 4; L.Reels 4; P.Tieman 2; A.Dyer 2; K.Tipps 2.

Nokomis 36, Carlinville 21 – L.Reels 13; A.Dyer 5; P.Tieman 2; M.Murphy 1.

E. St. Louis Lincoln 29, Carlinville 24 – L.Reels 12; M.Buford 6; A.Dyer 4; M.Murphy 2.

Cahokia 33, Carlinville 4 – M.Carrino 2, K.Tipps 1, L.Reels 1.

College Women’s Volleyball

Wednesday at St. Louis

Blackburn 16 14 25 16

Fontbonne 25 25 22 25

Blackburn (4-9, 2-5) – Kills: K.Wiegand 11. Assists: K.Burleyson 15. Ace serves: K.Wiegand, J.Ballinger, K.Burleyson 1. Digs: A.Dick 13. Blocks: S.Timmermeier 2, one solo.

Fontbonne (4-7, 3-4) – Kills: K.Eason 10. Assists: A.Grumich 20. Ace serves: K.Eason 2. Digs: K.Eason 11. Blocks: V.Curtice, M.McKenzie, E.Seiz 2.

Time: 1:29. Att: 100.

College Women’s Soccer

Friday at Carlinville

Mt. Mary 0 1 – 1

Blackburn 2 0 – 2

B – M.March (unassisted) 1:31

B – C.Miller (unassisted) 35:17

M – A.Klotz (unassited) 47:27

Shots: Mt. Mary 11, Blackburn 34. Saves: Mt. Mary 14 (H.Rose); Blackburn 6 (M.Cline). Corner kicks: Mt. Mary 3, Blackburn 3.

Time: 2:02. Att – 100.

Sunday at Carlinville

Mt. St. Joseph 3 3 – 6

Blackburn 0 0 – 0

M – J.Cahill (O.Weber) 14:58

M – E.Roth (P.Mersmann) 23:48

M – B.Lonneman (unassisted) 42:11

M – J.Cahill (unassisted) 53:17

M – K.Gruber (B.Lonneman) 74:53

M – M.Knasel (unassisted) 81:08

Shots: Mt. St. Joseph 60; Blackburn 5. Saves: Mt. St. Joseph 1 (L.Sturwold, M.Muterspaw); Blackburn 24 (E.Johnston, M.Cline). Corner kicks: Mt. St. Joseph 7, Blackburn 1.

Time: 2:05. Att – 100.