Mac Stats 8/31/17

CARLINVILLE (Aug. 31, 2017) –

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Aug. 31

High school volleyball: Carlinville at Hillsboro; Mt. Olive at Staunton; Bunker Hill at Gillespie; Porta at North Mac; Litchfield at Southwestern.

High school boys soccer: Carlinville Kickoff Classic TBA; Pana at Staunton; Southwestern at Greenville.

High school golf: Carlinville at Lincolnwood

Sept. 1

High school football: Gillespie at Carlinville; Staunton at Greenville; Litchfield at Southwestern; North Mac at New Berlin; Blue Ridge at South Mac; Brown County at Greenfield/Northwestern

High school volleyball: Carlinville at Edwardsville tournament, w/Staunton

Junior high baseball: Gillespie at Carlinville

Blackburn volleyball: Blackburn at Illinois College, 7 p.m.; vs. Knox 5 p.m.

Blackburn men’s soccer: Blackburn vs. Rockford, 1 p.m.

Blackburn cross country: Blackburn at UI-Springfield 6:15 p.m.

Blackburn golf: Blackburn at Rend Lake Preview, 8 a.m., 1 p.m.

Sept. 2

High school volleyball: Carlinville, Staunton at Edwardsville tournament; Gillespie at Alton tournament; Greenville, Vandalia at Altamont tournament

High school boys soccer: Gillespie at Southwestern

High School cross country: Carlinville at Rochester; Southwestern at Granite City

Junior high cross country: Carlinville at Rochester

Blackburn women’s soccer: Blackburn vs. Salem, 11 a.m.

Blackburn volleyball: Blackburn at Anderson, Ind. 10 a.m., vs. Earlham 11 a.m.

JFL – Week 4: Carlinville at Roxana; Gillespie at Greenville; Staunton at Litchfield; Hillsboro at Southwestern

Sept. 3

Blackburn men’s soccer: Blackburn at Cornell 2 p.m.

Blackburn women’s soccer: Blackburn vs. Transylvania, 2:30 p.m.

Sept. 4

High school boys soccer: Carlinville at Hillsboro; Gillespie at Lincolnwood

Sept. 5

High school volleyball: Vandalia at Carlinville; Pana at Staunton; New Berlin at North Mac; Southwestern at Greenville; Greenfield/NW at Calhoun; Roxana at Bunker Hill; Edinburg at Mt. Olive

High school golf: Carlinville at Staunton

High school boys soccer: Lincolnwood at Carlinville; Southwestern at Pana; Father McGivney at Staunton

High school cross country: Staunton at Southwestern

Junior high baseball: Edwardsville Lincoln at Carlinville

Blackburn volleyball: Blackburn at MacMurray 7 p.m.

Sept. 6

High school boys soccer: Pleasant Plains at North Mac; Litchfield at Staunton

College volleyball: Lincoln Christian at Blackburn 7 p.m.

College men’s soccer: Knox at Blackburn, 4 p.m.

Football

High School Football

Week 1 Results – Friday

Carlinville 18, Hillsboro 7

Vandalia 49, Gillespie 20

Pana 25, Greenville 13

Staunton 45, Litchfield 7

Southwestern 22, Roxana 6

Athens 35, Pleasant Plains 21

Auburn 55, Pittsfield 28

Maroa-Forsyth 32, New Berlin 15

North Mac 21, Porta 16

Williamsville 48, Riverton 0

Marquette 21, Civic Memorial 16

Wesclin 36, South Mac 33

South Fork 42, Sullivan 0

Nokomis 41, Blue Ridge 0

Shelbyville 64, Pawnee 0

Breese Central 48, East Alton-WR 41

Carrollton 39, Triopia 30

Mendon Unity 38, Greenfield/NW 14

Calhoun 16, Camp Pt. Central 14

Beardstown 54, Pleasant Hill 28

Routt 27, North Greene 26 ot

Brown Co 47, West Central 8

Saturday’s Game

John Borroughs 54, Dupo 0

Week 2 Games – Friday, Sept. 1

Gillespie at Carlinville

Staunton at Greenville

Vandalia at Hillsboro

Litchfield at Southwestern

Roxana at Pana

Porta at Athens

Williamsville at Auburn

Maroa-Forsyth at Pittsfield

North Mac at New Berlin

Pleasant Plains at Riverton

Marquette at Breese Mater Dei

Blue Ridge at South Mac

South Fork at Warrensburg-Latham

Nokomis at St. Teresa

Civic Memorial at East Alton-WR

Beardstown at Carrollton

Brown County at Greenfield/NW

Calhoun at Jacksonville Routt

Triopia at Pleasant Hill

North Greene at Camp Pt. Central

Mendon Unity at West Central

Saturday, Sept. 2

Dupo at Senaca

Pawnee at Oakwood

High School Boxscores

Friday at Hillsboro, Ill.

Carlinville 00 12 06 00 – 18

Hillsboro 00 00 07 00 – 07

C – T.Hughes 1 run (kick failed) 7:57

C – T.Hughes 16 run (run failed) 2:06

C – G.Campbell 2 run (run failed) 8:02

H – G.Lentz 3 run (G.Hamby kick) 0:19

Individual statistics

Rushing

Carlinville: T.Hughes 13-64; G.Campbell 14-48; J.Easterday 7-18. Hillsboro: G.Lentz 14-61; C.Hernandez 12-37; D.Civitate 10-23; D.Deming 4-3; L.Dugan 1-6.

Passing: Carlinville: J.Easterday 12-19-1 127; K.Dixon 0-1-0 0. Hillsboro: D.Civitate 6-20-1 36; G.Lentz 1-1-0 19.

Receiving: Carlinville: J.Ambuel 5-68; K.Dixon 5-50; T.Hughes 1-6; D.King 1-3. Hillsboro: K.Lemon 1-19; G.Lentz 216; D.Deming 2-14; C.Hernandez 2-6.

Team Stats

C H

1stdowns 15 13

Third downs 4-10 6-17

Fourth downs 1-3 1-4

Rushes-Yards 34-130 41-130

Passing Yards 127 55

Total Yards 257 185

Turnovers 1 2

Penalties 4-40 5-65

Time Poss 21:39 26:21

Junior Football League

Week 3 results

Saturday, Aug. 26

Eighth grade

Southwestern 26, Carlinville 0

Roxana 12, Gillespie 0

East Alton-WR 32, Pana 22

Hillsboro 46, Litchfield 6

Vandalia 20, Greenville 0

Bye: Staunton

Seventh grade

Carlinville 22, Southwestern 0

Gillespie 18, Roxana 8

Pana 14, East Alton-WR 0

Vandalia 12, Greenville 6

Sixth grade

Carlinville 36, Southwestern 8

Roxana 18, Gillespie 6

East Alton-WR 30, Pana 28

Litchfield 30, Hillsboro 6

Vandalia 18, Greenville 8

Fifth grade

Carlinville 34, Southwestern 20

Roxana 44, Gillespie 0

Pana 12, East Alton-WR 0

Hillsboro 7, Litchfield 0

Vandalia 6, Greenville 0

High School Volleyball

Thursday’s Results

Lincolnwood def. Bunker Hill 25-21, 22-25, 25-16

Hillsboro def. Gillespie 25-16, 23-25, 25-20

Pleasant Plains def. North Mac 25-11, 25-7

Greenville def. Lebanon 20-25, 25-15, 25-17

Vandalia def. St. Elmo 25-20, 21-25, 25-9

Rochester def. Pana 25-19, 26-28, 25-23

Spr. Lutheran def. Mt. Olive 25-11, 25-12

Saturday’s Results

Roxana Tournament

Milazzo Gym – First Place Bracket

Roxana def. Bunker Hill 25-16, 25-22

Valmeyer def. Roxana 25-23, 25-14 (title)

Bunker Hill def. Civic Memorial 16-25, 25-16, 25-16 (third)

Third Place Bracket

Gillespie def. Southwestern 25-20, 24-26, 15-12

Granite City def. Gillespie 25-11, 25-10 (ninth)

Hardin Calhoun def. Southwestern 25-16, 21-25, 15-8 (11th)

Fourth Place Bracket

Fr. McGivney def. Mt. Olive 21-25, 25-23, 15-5

Madison def. Mt. Olive 25-20, 18-25, 15-12 (15th)

Edwardsville Tournament Schedule

Friday-Saturday

Pool A: Edwardsville, Mascoutah, Farmington, Staunton

Pool B: Francis Howell, O’Fallon, Freeburg, Carlinville

Pool C: Eureka, Normal U-High, Collinsville

Pool D: Bloomington, Breese Mater Dei, Glenwood

Area teams schedule:

Friday

5 p.m. – Edwardsville vs. Staunton (Court 1); Francis Howell vs. Carlinville (Court 2)

8 p.m. – Mascoutah vs. Staunton (Court 1); O’Fallon vs. Carlinville (Court 2)

Saturday

10 a.m. – Farmington vs. Staunton (Court 1); Freeburg vs. Carlinville (Court 2)

Bracket play starts at 11:30 a.m.

Area Boxscores

Thursday at Springfield

Mt. Olive 11 12

Spr. Lutheran 25 25

Mt. Olive (0-4) – Kills: R.Kernich 3. Assists: S.Bruhn 2. Blocks: L.Gretak 2. Digs: M.Matta, K.Ziglar 8. Points: L.Gretjak, R.Kernich 3. Aces: R.Kernich, K.Ziglar 1.

Saturday at Roxana tournament

Mt. Olive 25 23 05

Fr. McGivney 21 25 15

Mt. Olive (0-5) – Kills – R.Kernich, M.Sorsen 3. Assists: K.Ziglar 4. Blocks: L.Gretak 2. Digs: M.Sorsen 2. Points: L.Gretjak, L.Nowell 4. Aces: M.Matta, L.Nowell 3.

Mt. Olive 20 25 12

Madison 25 18 15

Mt. Olive (0-6) – Kills – L.Gretak, M.Matta, C.Scheiter 1. Assists: L.Nowell, H.Odorizzi 1. Blocks: L.Nowell, H.Odorizzi 1. Digs: L.Nowell, H.Korunka 1. Points: M.Matta 4. Aces: M.Matta 4.

Roxana 25 25

Bunker Hill 22 16

Bunker Hill (3-2) – Kills: A.Dey, M.Schwegel 5. Assists: G.Kiffmeyer 14. Blocks: M.Schwegel, B.Morrell, D.Devall 1. Digs: A.Dey 8. Aces: A.Dey 4.

Bunker Hill 16 25 18

Civic Memorial 25 16 16

Bunker Hill (4-2) – Kills: M.Schwegel 6. Aces: A.Dey 5. Blocks: M.Schwegel 1. Digs: M.Schwegel 13. Assists: G.Kiffmeyer 14.

High School Boys Soccer

Wednesday’s scores

Pleasant Plains 6, Carlinville 2

North Mac 8, Gillespie 0

Thursday’s scores

Staunton 3, Roxana 1

North Mac 7, Southwestern 0

Riverton 10, Litchfield 0

Pana 14, Vandalia 0

Friday’s scores

St. Anthony tournament

St. Anthony 3, Greenville 2

Saturday’s scores

St. Anthony tournament

Greenville 3, Harrisburg 0

Marquette 6, Greenville 0

—

Pleasant Plains 7, Pana 0

Monday’s scores

Williamsville tournament

North Mac vs. Williamsville, ppd to Tuesday

Carlinville Kickoff Classic Tournament

Schedule

Pool A: Jersey, Litchfield, Roxana

Pool B: Lutheran, Carlinville, Fr. McGivney

Pool C: Lincolnwood, Gillespie, Athens

Pool D: Southeast, East Alton-WR, Hillsboro

Saturday, Aug. 26

Fr. McGivney 2, Carlinville 0

Lincolnwood 4, Gillespie 0

Jersey 8, Litchfield 1

Southeast 1, Hillsboro 0

Jersey 4, Roxana 0

Athens 0, Lincolnwood 0

Fr. McGivney 3, Lutheran 0

Southeast 2, East Alton-WR 1

Lutheran 3, Carlinville 2

Athens 6, Gillespie 0

Roxana 4, Litchfield 3

Hillsboro 6, East Alton-WR 1

Monday, Aug. 28

East Alton-Wood River 3, Litchfield 0

Carlinville 7, Gillespie 0

Jersey , Southeast 3

Fr. McGivney 2, Athens 0

Wednesday, Aug. 30

4:30 p.m. – Litchfield vs. Gillespie

5 p.m. – Roxana vs. Hillsboro

6 p.m. – Ninth place game – Carlinville vs. East Alton-WR

7 p.m. – Spr. Lutheran vs. Lincolnwood

Thursday, Aug. 31

4:30 p.m. – Seventh place game – Loser Game 18 vs. Loser Game 20

5 p.m. – Athens vs. Southeast

6 p.m. – Fifth place game – Winner Game 18 vs. Winner Game 20)

7 p.m. – Father McGivney vs. Jersey

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

Pleasant Plains 2 4 – 6

Carlinville 2 0 – 2

Scoring: Carlinville – T.Gall (T.Gosnell); A.Fleischer (unassisted). Plains goals: J.Lee (C.Novy); J.Lee (unassisted); K.Nassirpour (J.Bryan); C.Novy (unassisted); C.Novy (A.Baskett); C.Hortberg (G.Morley).

Shots on goal: Plains 14, Carlinville 6. Corner kicks: Plains 3, Carlinville 3. Saves: Carlinville 8 (A.DeNeve); Plains 3.

Saturday at Carlinville Kickoff Classic

Carlinville 0 0 – 0

Father McGivney 1 1 – 2

—

Carlinville 0 2 – 2

Lutheran 2 1 – 3

Carlinville goals – M.Schmidt (N.Burns); M. Schmidt (penalty kick). Lutheran goals – J.Roland (LPeterson); J.Roland (C.Patton); J.Roland (C.Patton).

Monday at Carlinville Kickoff Classic

Carlinville 7

Gillespie 0

Carlinville goals – T.Gall 3, M.Schmidt 2, N.Burns, R.Frankford.

High School Golf

Thursday at Rochester Par 36

Girls: Rochester 196; Carlinville 211; Pana 241

Carlinville: A.Hurley 42; S.Cania 52; K.McCaherty 58;B.Dunn 59.

Medalist: Karlie Schnepp, Rochester 38.

High School Cross Country

Saturday at Champaign St. Thomas More Invite

Boys Juniors/Seniors: 1. Carlinville 38; 2. Monticello 45; 3. PBL 75; 4. Clifton Central 117; 5. Hoopeston 135; 6. Villa Grove 140; 7. Bement 159.

Carlinville results: 2. Jas.Landon 15:54; 7. C.Helton IV 16:43; 8. B.Lippold 17:03; 9. S.Mock 17:08; 18. Jac.Landon 17:59; 19. G.Armour 18:10; 56. S.Evans 22:00.

Boys Frosh/Soph: 1. Clifton Central 55; 2. Clinton 75; 3. Monticello 79; 4. PBL 111; 5. Neoga 116; 6. St. Thomas More 113; 7. Carlinville 126.

Carlinville results: 14. C.Williams 17:58; 19. B.Roper 18:25; 29. C.Leonard 19:26; 48. M.Wilson 20:51; 54. C.Strubbe 21:24;

Girls

Carlinville results: Frosh/soph: 15. R.Drew 22:52; 18. P.Walch 24:07.

Junior/seniors:19. M.Lewis 22:20; 29. M.Harris 24:23; 30. G.Marchiori 24:43; 51. J.Brock 32:37.

Junior High Baseball

Wednesday at Carlinville

Bunker Hill 100 101 0 – 03 08 2

Carlinville 033 041 x – 11 13 2

WP: Z.Long (3 1/3 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 4 K); Sv – E.Siglock (3 2/3 IP, 5 H, 1 ER, 5 K). LP: Ralston (6 IP, 13 H, 11 R, 8 ER, 8 BB, 5 K).

2B – Scroggins, Oxford 2, Z.Long. 3B – L.Hammann. RBI – Scroggins, Softley, Oxford, D.Boatman, D.Braley, K.Costello 2, L.Hammann, Z.Long 3, J.Schwartz, E.Siglock, C.Strutner. SB – Oxford 2, Hines, Girth, J.Schwartz, E.Siglock 2.

Thursday at Virden

Carlinville 003 071 0 – 11 12 0

North Mac 203 000 0 – 05 08 5

WP: A.Tiburzi (4 1/3 IP, 5 H, 5 ER, 1 BB). LP: Flowers (0 IP, 1 H, 3 R, 2 ER).

2B – A.Tiburzi, Berkley, Berle. HR – Berkley. RBI – K.Costello 2, R.Hart 2, A.Tiburzi 2, L.Tieman, Berkley 4, Berle. SB – K.Costello, L.Hammann, Z.Long, Z.Reels, E.Siglock, C.Strutner, L.Tieman, Brown 2.

Monday at Carlinville

Mt. Olive 000 01 – 01 03 4

Carlinville 224 12 – 11 12 2

WP: R.Hart (3 IP, 2 H, 1 BB, 2 K). LP: Schel (0.2 IP, 3 H, 1 ER, 1 K).

2B – R.Hubert, L.Tieman. 3B – E.Siglock. RBI – T.Markezich, D.Boatman, L.Hammann, Z.Long, Z.Reels, E.Siglock 3, A.Tiburzi 2. SB – B.Dickerson, B.Schel, C.Gossard, H.Kufa, E.Siglock, L.Tieman 2.

College Women’s Soccer

Saturday at St. Louis

Blackburn 1 0 – 1

StL Pharmacy 2 0 – 2

B – M.March (unassisted) 42:25

P – C.Arackal (unassisted) 20:58

P – C.Arackal (M.Ellebrecht) 26:42

Shots: Blackburn 8, St. Louis Pharmacy 29. Saves: Blackburn 19 (M.Cline); St. Louis Pharmacy 5 (K.Lewis). Corner kicks: Blackburn 1, St. Louis Pharmacy 7. Fouls: Blackburn 12, St. Louis Pharmacy 5.