Mac Stats for 6-7-18

MAC STATS

High School Baseball

South Central Conference FINAL STANDINGS Overall Conf

Staunton 24-5 9-0

Southwestern 21-13 8-1

Hillsboro 13-15 6-3

Greenville 14-18-1 5-4

Vandalia 12-11 5-4

Carlinville 12-8 4-5

Gillespie 12-14 3-6

Litchfield 7-14 3-6

Pana 4-18 1-8

Roxana 3-17 1-8

—

Other area teams

Greenfield/NW 12-13 8-6

North Mac 11-13 2-7

Bunker Hill 5-10 0-3

Mt. Olive 5-5 3-2

SCC All-Conference Teams

Here is the complete list of the South Central Conference baseball all-conference teams for 2018.

First Team – Pitchers – Kyle Dixon, Jr., Carlinville; Brock Seymour, Sr., Southwestern; Devin Ray, So., Staunton. Catcher – Nathan Casey, Sr., Vandalia; Infielders – Drew Frey, Jr., Greenville; Griffin King, Jr., Hillsboro; Nick Yates, Sr., Staunton; Luke Golike, Sr., Southwestern; Garett McNary, Sr., Vandalia; Outfielders – Alex Schreiber, Sr., Hillsboro; Jack Little, Sr., Southwestern; Griffin Bianco, Jr., Staunton; DH/Utility – Christian Moss, Sr., Greenville; Braeden Wells, Fr., Roxana.

Second Team – Pitchers – Dylan McCammack, So., Hillsboro; Lucas Carlson, Sr., Greenville; Catchers – Cullen McBride, Jr., Staunton; Dalson Cummings, Sr., Southwestern; Infielders – Cameron Hailstone, Fr., Gillespie; Eddie Bolin, Sr., Southwestern; Andrew DeLaCruz, Sr., Litchfield; Cy Cox, Fr., Staunton; Outfielders – Mason Johnson, Jr., Greenville; Brock Seymour, Sr., Southwestern; Marcus Zimmerman, Sr., Vandalia; DH/Utility – Mitchell Casey, Fr., Vandalia.

Third team – Pitchers – Adam Boeck, Jr., Gillespie; Ben Lowis, Sr., Southwestern; Nick Yates, Sr., Staunton; Catcher – Christian Hernandez, Sr., Hillsboro; Infielders – Jordan Gregg, Jr., Hillsboro; Joey Carter, Jr., Gillespie; Devin Ray, So., Staunton; Blake Morrison, Jr. Vandalia; Outfielders – Chase Lauderdale, Sr., Litchfield; Ben Holthaus, Jr., Pana; Marcus Karl, Sr., Staunton; DH/Utility – Lane Funneman, Fr., Pana.

High School Softball

South Central Conference FINAL STANDINGS

Overall Conf

Hillsboro 19-4 8-1

Southwestern 21-7 8-1

Gillespie 24-5 8-1

Carlinville 12-10 6-3

Staunton 12-9 4-5

Roxana 8-15 4-5

Litchfield 5-17 3-6

Pana 8-14 2-7

Vandalia 5-17 2-7

Greenville 2-19 0-9

Other area schools

Greenfield/NW 8-11 6-8

Bunker Hill 9-11 1-1

North Mac 7-18 2-6

SCC All-Conference Teams

Here is the complete list of the South Central Conference softball all-conference teams for 2018.

First Team – Pitchers – Sydney Henrichs, Sr., Gillespie; Kai Hanner, Jr., Hillsboro; Catcher – Mackenzie Kasarda, Sr., Gillespie; Infielders – Rylee Jarman, Jr., Gillespie; Lizzy Luttrell, Jr., Litchfield; Abi Stahlhut, Jr., Roxana; Molly Novack, Jr., Southwestern; Outfielders – Ally Clay, Sr., Gillespie; Katie Schaake, Jr., Hillsboro; Mayci Wilderman, So., Southwestern; DH/Utility – Sydney Baumgartner, Fr., Southwestern.

Second Team – Pitchers – Alyssa DeSpain, Sr., Carlinville; Bailee Nixon, So., Southwestern; Catcher – Megan Bailey, Fr., Southwestern; Infielders – Rylee Sarti, Sr., Gillespie; Sheridan Lyerla, Jr., Hillsboro; Phoebe Booher, Sr., Roxana; Haley Edwards, Sr., Southwestern; Outfielders – Kayla Seal, Sr., Carlinville; Olivia Stangler, Jr., Roxana; Kaleigh Pirok, Jr., Staunton. DH/Utility – Brailey Coulter, Jr., Pana.

Third Team – Pitchers – Emily Senjan, So., Litchfield; Grace Nichols, Sr., Staunton; Catcher – Madison Klaas, So., Roxana; Infielders – Sydney Cania, Sr., Carlinville; Keaton Link, Fr., Gillespie; Chloe Beck, So, Hillsboro; Trisha Seipp, So., Litchfield; Bri Roloff, Fr., Southwestern. Outfielders – Dani Westnedge, Jr., Carlinville; Mikala Hayes, Fr., Gillespie; Alivia Reed, Fr., Pana; Hayley Azevedo, Fr., Vandalia. DH/Utility – Ashley Heard, Sr., Litchfield; Kaitlyn Mills, Sr., Vandalia.

High School Girls Soccer

South Central Conference FINAL STANDINGS

Overall Conf

Roxana 15-3-3 8-0

Carlinville 16-3-1 7-1

Hillsboro 13-5-1 5-3

Southwestern 9-7-2 5-3

Pana 9-8-3 4-4

Litchfield 9-9-1 3-5

Gillespie 4-13-3 2-6

Staunton 4-14 2-6

Greenville 3-15 0-8

Other area schools

North Mac 1-15-3 0-5

SCC All-Conference Teams

Here is the complete list of the South Central Conference girls’ soccer all-conference teams for 2018.

First Team – Taylor Wills, Sr., Carlinville; Paige Niemeyer, Sr., Gillespie; Emma Lucas, Sr., Roxana; Annie Matson, Sr., Hillsboro; Ryleigh Baker, Jr., Southwestern; Mia Ross, Sr., Staunton; Lynde Gibbs, Jr., Carlinville; Shania Schoonover, Jr., Pana; Tess Saathoff, Jr., Hillsboro; Lexi Lusk, Jr., Hillsboro. Goalie – Braeden Lackey, Sr., Roxana.

Second Team – Brynn Huddleston, Sr., Roxana; Cloe Copeland, So., Roxana; Macie Lucas, Fr., Roxana; Trinity Swift, So, Southwestern; Jessie Scott, Sr., Southwestern; Gracie Reels, Fr., Carlinville; Katelin Weideman, Jr., Pana; Madison Diamond, Fr., Litchfield; Peyton Sarsany, Jr., Hillsboro; Rory Drew, So., Carlinville. Goalie – Sarah DeNeve, So., Carlinville.

Third Team – Rylee Beck, So, Pana; Raigen Baker, So, Southwestern; Rose Milicic, Sr., Staunton; Lexi Egelhoff, Jr., Carlinville; Hannah Simpson, So., Greenville; Kylee Hardt, So., Gillespie; Olivia Mouser, Fr., Roxana; Jeannine Swenny, Jr., Pana; Aubry Rupert, Jr., Hillsboro; Sydney Hoehl, Jr., Litchfield. Goalie – Abbi Jett, Sr., Hillsboro.