Mac Stats for 5-3-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

May 3

HS baseball: Roxana at Southwestern (n/c); Edinburg at Greenfield/NW

HS softball: Edinburg at Greenfield/NW; Nokomis at Bunker Hill

HS soccer: Lanphier at North Mac

CMS track: at Southwestern

May 4

HS baseball: Roxana at Carlinville, 5 p.m.; Staunton at Pana; Gillespie at Vandalia; Hillsboro at Southwestern;

HS softball: Roxana at Carlinville; Staunton at Pana; Gillespie at Vandalia; Hillsboro at Southwestern

HS soccer: Girls Regionals TBA

High school track: Macoupin County meet at Carlinville

May 5

HS baseball: Gillespie at Nokomis (DH); Athens at North Mac

HS softball: Athens at North Mac

HS soccer regional: North Mac at Gillespie

May 7

HS baseball: Gillespie at Staunton; Morrisonville at North Mac; Greenfield/NW at Bunker Hill

HS softball: Gillespie at Staunton (n/c); North Mac at Mt. Pulaski; Greenfield/NW at Bunker Hill

CMS track: 2-M conference meet at Gillespie

May 8

HS baseball: Hardin-Calhoun at Carlinville; Staunton at Marquette; Gillespie at Hillsboro; Southwestern at East Alton-WR; North Mac at Pleasant Plains

HS softball: Hardin-Calhoun at Carlinville; Southwestern at East Alton-WR; North Mac at Pleasant Plains; Brussels at Bunker Hill

HS soccer regional: Carlinville vs. TBA; Southwestern vs. Staunton

May 9

HS baseball: Williamsville at North Mac

HS softball: Gillespie at Hillsboro; Bunker Hill at Hardin Calhoun

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Staunton 16-1 7-0

Southwestern 13-12 7-1

Hillsboro 11-10 6-2

Greenville 8-15-1 4-3

Gillespie 10-10 3-5

Litchfield 5-10 3-4

Vandalia 9-9 3-4

Carlinville 8-7 3-5

Pana 4-13 1-7

Roxana 3-13 1-7

—

Other area teams

Greenfield/NW 9-12 8-6

North Mac 9-8 2-4

Bunker Hill 1-6 0-1

Mt. Olive 4-4 3-2

Wednesday’s Games

Carlinville 4, Gillespie 2 (8)

Pawnee 10, Greenfield/NW 7

Marquette 9, Roxana 0

Staunton 12, Morrisonville 0

Thursday’s Games

East Alton-WR 7, Gillespie 2

Southwestern 10, Metro East Lutheran 0

Triopia 9, Greenfield/NW 0

Nokomis 12, Hillsboro 5

Taylorville 12, Pana 2

Mascoutah 11, Greenville 0

North Mac 3, Litchfield 1

Friday’s Games

Carlinville 7, Greenville 4

Staunton 13, Vandalia 0

Gillespie 20, Pana 4

Southwestern 13, Litchfield 0

Roana 9, Hillsboro 5

Auburn 12, North Mac 3

Saturday’s Games

Gillespie 6, Calhoun 1

Southwestern 3, Calhoun 1

Gillespie 3, Southwestern 1

Porta 3, North Mac 2

Nashville 5, Hillsboro 4

Staunton 5, Litchfield 2

Monday’s Games

Southwestern 11, Greenville 7

New Berlin 7, North Mac 1

Staunton 8, Hillsboro 7

Staunton 10, Hillsboro 0

Area Boxscores

Wednesday at Gillespie

*Carlinville 020 000 02 – 4 9 0

Gillespie 020 000 00 – 2 3 1

WP: K.Dixon (1 2/3 IP, 3 K); J.Hinzman (6 1/3 IP, 3 H, 2 ER, 6 BB, 6 K). LP: B.Higgonbotham (2 1/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 2 K); G.Brown (5 2/3 IP, 6 H, 2 ER, 3 BB, 4 K).

2B – J.Ambuel. RBI – J.Hinzman 2, T.Hughes, A.Naugle, F.Barrett. SB – C.DeLong.

Wednesday at Palmyra

*Pawnee 100 204 3 – 10 13 3

Greenfield/NW 050 002 0 – 07 10 3

WP: C.Brand (3 1/3 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 5 K); K.Kohlrus (3 2/3 IP, 5 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 1 K). LP: C.Woods (1 2/3 IP, 4 H, 5 ER); H.Lansaw (4 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 1 K); M.Walker (1 1/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 K).

2B – H.Hamilton, Z.Fisher, C.Hennemann, J.Kratochvil, D.Pohlman. HR – N.Ellis, C.Hennemann, M.Walker. RBI – H.Hamilton, N.Ellis, C.Hennemann 4, J.Kratochvil 3, J.Lansaw, B.Meyer, M.Walker 2, B.Woelfel, C.Woods. SB – R.Kerr 2, B.Meyer 2, B.Woelfel.

Wednesday at Morrisonville

*Staunton 010 100 (10) – 12 11 0

Morrisonville 000 000 0 – 00 01 4

WP: C.Cox (6 IP, 3 BB, 8 K); R.Best (1 IP, 1 H). LP: A.Deal (5 2/3 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 10 K); T.Millburg (1 IP, 8 H, 10 R, 10 ER, 2 BB, 2 K); A.Skinner (1/3 IP).

2B – D.Pitchford. 3B – M.Karl. HR – C.Cox, D.Ray. RBI – R.Best, C.Cox 3, K.Favre, M.Karl 2, C.McBride, D.Ray 2, A.Tallman. SB – M.Karl, A.Deal.

Wednesday at Mt. Olive

Bunker Hill 001 030 – 04 02 3

*Mt. Olive 325 112 – 14 19 2

WP: Cad.Monke (6 IP, 2 H, 4 R, 0 ER, 9 BB, 13 K). LP: A.Birdsong (3 IP, 12 H, 10 R, 8 ER, 1 K); C.Sellars (2 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 2 K); A.Scroggins (2/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 1 K).

2B – M.Schwab, B.Parish. HR – Cad.Monke, B.Parish. RBI – Cad.Monke, J.Baum, M.Schwab 3, B.Parish 2, Z.Tooley 2, D.Burns 3, Car.Monke.

Thursday at Sauget GCS Ballpark

*Southwestern 241 30 – 10 10 0

Metro East Luth. 000 00 – 00 02 0

WP: R.Hanslow (4 IP, 2 H, 5 K); J. Fryman (1 IP, 1 K).

2B – B.Seymour 2. 3B – L.Golike. RBI – L.Golike 3, B.Seymour 2, D.Cummings, B.Lowis 2, E.Bolin

Thursday at Gillespie

*East Alton-WR 007 000 0 – 7 8 0

Gillespie, Ill. 200 000 0 – 2 8 1

WP: H.Hall (7 IP, 8 H, 2 ER, 2 BB, 4 K). LP: F.Barrett (4 IP, 5 H, 7 R, 5 ER, 6 BB, 3 K); C.Johnson (3 IP, 3 H, 2 BB, 3 K).

2B – L.Westbrook, J.Cress, F.Barrett, A.Boeck, C.Hailstone. RBI – J.Liley 2, L.Westbrook 2, H.Hall, A.Boeck, J.Carter. SB – B.Carter, J.Liley, J.Cress.

Thursday at Virginia

Greenfield/NW 000 000 0 – 0 03 3

*Triopia 204 102 x – 9 12 0

WP: A.Coil (7 IP, 3 H, 15 K). LP: J.Lansaw (3 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 1 K); D.Chaudoin (2 1/3 IP, 4 H, 3 R, 0 ER); J.Bone (2/3 IP, 1 BB, 1 K).

2B – G.Snow, J.Shaner. HR – A.Coil. RBI – S.Bell, B.McClenning 2, G.Snow 3, A.Coil 2, B.Moore. SB – G.Snow.

Thursday at Virden

Litchfield 010 000 0 – 1 5 3

*North Mac 002 010 x – 3 5 4

WP: J.VanAusdall (6 IP, 4 H, 1 ER, 3 BB, 4 K); Sv – G.Thoroman (1 IP, 1 H, 1 K). LP: J.Frerichs ( 5 1/3 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 6 K); T.Odle (2/3 IP, 1 K).

2B – T.Odle, J.Frerichs, B.Beckham, M.Hendricks, K.Kirk, J.McCready, H.Smith. RBI – T.Odle, H.Smith, G.Thoroman. SB – J.Frerichs 2, K.Kirk.

Friday at Greenville

*Carlinville 103 002 1 – 7 5 5

Greenville 010 300 0 – 4 1 5

WP: K.Dixon (6 IP, 1 H, 4 R, 0 ER, 2 BB, 11 K); Sv – C.DeLong (1 IP, 3 K). LP: B.Nelson (4 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 6 K); T.Hlafka (3 IP, 1 H, 4 R, 1 ER, 4 BB, 6 K).

RBI – C.DeLong, K.Dixon, T.Hughes, T.Hlafka, L.Doll. SB – C.DeLong, K.Dixon.

Friday at Gillespie

Pana 040 00 – 04 03 6

*Gillespie 21(17) 0x – 20 14 2

WP: B.Higgonbotham (5 IP, 3 H, 4 R, 0 ER, 2 BB, 10K); LP: C.Owens (1 2/3 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 1 BB); N.Hutchinson (1/3 IP, 7 H, 9 R, 8 ER, 1 BB); B.Marston (2 IP, 3 H, 7 R, 4 ER, 3 BB, 2 K).

2B – G.Brown, J.Carter, C.Hailstone 2, T.Segarra 2. 3B – A.Boeck 2. RBI – L.Funneman, J.Klein, R.Bernot 2, A.Boeck 3, G.Brown, J.Carter, Z.Cunningham 2, R.Griffith 3, C.Hailstone 4. SB – Z.Cunningham, R.Griffith.

Friday at Virden

*Auburn 104 014 2 – 12 09 1

North Mac 000 003 0 – 03 08 2

WP: B.Smith (6 IP, 7 H, 3 ER, 3 BB, 4 K). LP: J.Little (4 IP, 3 H, 5 ER, 3 BB, 2 K); M.Hendricks (2 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 2 BB); G.Thoroman (1 IP, 1 R, 0 ER, 1 BB).

2B – J.Tanner. HR – C.Muench. RBI – H.Newbold, C.Muench 2, Z.Bates 2, B.Smith, B.Eaker, J.Tanner 3, M.Hendricks, K.Kirk, T.Miller. SB – H.Newbold 2, C.Muench 2, H.Marshell.

Friday at Staunton

Vandalia 000 00 – 00 03 2

*Staunton 800 5x – 13 15 0

WP: N.Yates (4 IP, 1 H, 5 BB, 1 K); D.Ray (1 IP, 2 H, 2 K). LP: C.Gelsinger (4 IP, 15 H, 13 R, 6 ER, 1 BB).

2B – G.Bianco, M.Karl. RBI – R.Best, G.Bianco, M.Karl 3, C.McBride, D.Ray 2, A.Tallman 2, Z.Ury, N.Yates. SB – N.Yates.

Saturday at Gillespie

Southwestern 100 000 0 – 1 6 0

*Gillespie 200 001 x – 3 6 3

WP: R.Bernot (6 1/3 IP, 6 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 3 K); Sv – A.Boeck (2/3 IP, 1 K). LP: E.Bolin (6 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 3 K).

2B – A.Boeck, J.Carter. RBI – A.Boeck, T.Segarra 2.

—

Calhoun 000 010 0 – 1 5 1

*Gillespie 400 002 x – 6 10 2

WP: A.Boeck (4 2/3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 4 BB, 2 K); Sv – C.Hailstone (2 1/3 IP, 3 H, 5 K). LP: C.Nelson (5 2/3 IP, 9 H, 6 ER, 1 BB, 6 K); C.Clark (1/3 IP, 1 H).

2B – C.Hailstone. RBI – J.Carter, R.Griffith 2, C.Hailstone 2, T.Segarra. SB – T.Bick, J.Laing, A.Boeck 2, J.Carter 2.

—

Calhoun 100 000 0 – 1 5 0

*Southwestern 030 000 0 – 3 6 1

WP: L.Golike (7 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 9 K).

RBI – D.Cummings.

Saturday at Petersburg

North Mac 000 000 2 – 2 4 3

*Porta 110 000 1 – 3 8 4

WP: B.Marr (1/3 IP, 1 H, 1 BB); C.Nicholas (6 2/3 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 5 K). LP: T.Miller (6 IP, 8 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 4 K).

2B – B.Pettit 2. RBI – J.VanAusdall 2, C.Nicholas. SB – B.Marr, A.Eddings, T.Minor, B.Reid 2, B.Pettit.

Saturday at Litchfield

*Staunton 410 000 0 – 5 7 3

Litchfield 000 020 0 – 2 5 5

WP: R.Best (4 2/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 6 K); Sv – G.Bianco (2 1/3 IP, 2 H, 2 K).

RBI – G.Bianco, D.Ray, Z.Ury, N.Yates. SB – R.Best, C.Cox, M.Karl 2, A.Tallman.

Monday at New Berlin

North Mac 100 000 0 – 1 3 1

*New Berlin 012 031 0 – 7 8 1

WP: M.Helm (6 1/3 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 4 K). LP: G.Gibson (2 1/3 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB).

2B – M.Helm. RBI – M.Helm 2.

Monday at Greenville

*Southwestern 002 070 2 – 11 13 3

Greenville 002 032 0 – 07 10 0

WP: J.Fryman (3 IP, 8 H, 5 ER, 2 BB); K.Seyfried (3 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 3 K); R.Hanslow (1 IP, 1 H).

2B – L.Golike 2, B.Seymour 2, K.Seyfried 2, D.Cummings. RBI – L.Golike 2, B.Seymour 3, J.Fryman 2, C.Stahl, K.Seyfried. SB – L.Golike, D.Cummings, K.Seyfried.

Monday at Hillsboro

*Staunton 000 312 2 – 8 12 4

Hillsboro 102 030 1 – 7 13 4

WP: C.McBride (2 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 K); D.Ray (5 IP, 10 H, 6 R, 4 ER, 7 K). LP: B.Bellaver (1/3 IP, 2 H, 3 ER, 3 BB); D.McCammack (6 IP, 9 H, 5 R, 3 ER, 1 BB, 4 K); T.Mullen (2/3 IP, 1 H).

2B – G.Bianco, D.Ray, L.Carroll, G.King. RBI – R.Best 2, C.McBride, D.Ray 2, Z.Ury, L.Carroll, C.Hernandez, J.Gregg, #15. SB – G.Bianco, C.Cox 2, C.McBride, D.Ray, C.Hernandez, A.Schreiber 2, K.Lemon.

—

Hillsboro 000 000 – 00 01 5

*Staunton 401 212 – 10 12 0

WP: Z.Ury (5 IP, 1 H, 1 BB, 4 K); K.Favre (1 IP). LP: #22 (5 IP, 10 H, 8 R, 4 ER, 3 K); T.White (0 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB).

2B – G.Bianco, D.Ray 2, N.Yates. 3B – D.Ray. RBI – G.Bianco 2, C.Cox, K.Favre, D.Ray 3, A.Tallman 2. SB – C.Cox, M.Karl, A.Tallman 2, N.Yates.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 17-2 8-0

Southwestern 17-5 6-1

Gillespie 17-4 7-1

Carlinville 9-7 5-3

Roxana 8-12 4-4

Staunton 8-7 3-5

Pana 6-11 2-6

Litchfield 4-12 2-6

Vandalia 4-13 2-6

Greenville 2-14 0-7

Other area schools

Greenfield/NW 6-9 6-8

Bunker Hill 6-8 1-1

North Mac 3-14 1-5

Wednesday’s Games

Gillespie 5, Carlinville 4

Red Bud 8, Roxana 2

Southwestern 19, Brussels 0

Bunker Hill 17, Greenville 2

Thursday’s Games

Gillespie 8, East Alton-WR 0

Triopia 6, Greenfield/NW 5

Taylorville 11, Pana 1

Litchfield 14, Lincolnwood 2

Southwestern 25, Meto East Lutheran 0

Friday’s Games

Carlinville 12, Greenville 1

Staunton 9, Vandalia 2

Gillespie 12, Pana 2

Southwestern 17, Litchfield 0

Hillsboro 6, Roxana 3

Saturday’s Games

Sothwestern 4, Calhoun 1

Lincolnwood 5, North Mac 4

Monday’s Games

Gillespie 13, Lincolnwood 0

New Berlin 14, North Mac 13

Hillsboro 5, Staunton 0

Area Boxscores

Wednesday at Gillespie

Carlinville 000 202 0 – 4 9 2

*Gillespie 010 010 3 – 5 8 1

WP: S.Bires (7 IP, 9 H, 4 ER, 2 BB, 5 K). LP: A.DeSpain (6 2/3 IP, 8 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 5 K).

2B – P.Tieman, A.DeSpain, L.Bates, S.Bires, S.Henrichs. HR – L.Bates. RBI – J.Houseman, L.Bates 3, A.Clay, S.Henrichs 2, R.Jarman 2. SB – R.Jarman.

Wednesday at Piasa

Brussels 000 00 – 00 02 1

*Southwestern (15)40 0x – 19 15 0

WP: S.Baumgartner (5 IP, 2 H, 5 K). LP: Kinder 1/3 IP, 5 H, 10 R, 9 ER, 3 BB); Rose (3 2/3 IP, 10 H, 9 R, 4 BB, 1 K).

2B – M.Bailey, S.Baumgartner, J.Bouillon, H.Edwards, N.Keith, M.Wilderman 2. HR – B.Roloff 2. RBI – M.Bailey, S.Baumgartner 5, J.Bouillon, N.Keith 4, B.Nixon, B.Roloff 6. SB – M.Bailey, S.Baumgartner, M.Novack.

Wednesday at Bunker Hill

Greenville 2

*Bunker Hill 17

2B – S.Gresham. RBI – R.Wolff 2, M.Schwegel, B.Morell, A.Dey, S.Gresham 2, T.Girth, A.Austill 3, J.Manar 2. SB – M.Schwegel.

Thursday at Concord

Greenfield/NW 001 000 4 – 5 8 0

*Triopia 003 020 1 – 6 6 0

LP: C.Ornellas (7 IP, 6 H, 6 R, 3 ER, 2 BB, 5 K).

2B – P.Arnett. RBI – K.Walters, T.Schramm, K.Nerone 2, P.Arnett.

Thursday at Gillespie

East Alton-WR 000 000 0 – 0 1 3

*Gillespie 000 422 x – 8 7 0

WP: S.Henrichs (7 IP, 1 H, 9 BB, 18 K). LP: Moxey (3 IP, 6 H, 8 R, 5 ER, 3 BB, 3 K); Null (3 IP, 1 H, 2 K).

3B – M.Hayes. HR – R.Jarman, R.Sarti. RBI – A.Clay, R.Jarman 2, R.Sarti 2. SB – M.Kasarda.

Thursday at Edwardsville

*Southwestern (12)2(11) – 25 20 0

Metro East Luth 0 0 0 – 00 01 5

WP: S.Baumgartner (3 IP, 1 H, 2 BB, 1 K).

2B – B.Nixon, M.Novack, B.Roloff, B.Sorgea. 3B – M.Novack, A.Watts. HR – M.Wilderman. RBI – M.Bailey, S.Baumgartner, J.Bouillon 3, H.Edwards 3, M.Novack 3, B.Roloff, B.Sorgea 3, A.Watts 3, M.Wilderman 3. SB – B.Roloff, M.Wilderman.

Friday at Greenville

*Carlinville 218 10 – 12 08 1

Greenville 100 00 – 01 03 6

WP: A.DeSpain 5 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 12 K. LP: K.Hutchinson (3 IP, 6 H, 11 R, 3 ER, 1 BB, 1 K); L.Williams (2 IP, 2 H, 1 ER)

2B: A.DeSpain, N.Kaganich. RBI – L.Bates 2, S.Cania 3, A.DeSpain, E.Griffith, K.Seal 2, D.Westnedge, C.Edwards. SB – L.Bates, S.Cania, A.DeSpain, K.Seal, P.Tieman, G.Kahl, K.Unterbrint, C.Edwards.

Friday at Gillespie

Pana 101 00 – 02 3 0

*Gillespie 444 0x – 12 6 1

WP: S.Henrichs (5 IP, 3 H, 2 ER, 11 K). LP: G.Sims (4 IP, 6 H, 12 ER, 8 BB).

2B – Reed, R.Sarti. 3B – A.Clay. HR – M.Kasarda. RBI – Coulter, G.Sims, A.Clay 2, M.Hayes 3, M.Kasarda 3, K.Link, R.Sarti 2. SB – H.Barrett, L.Bussmann 2, R.Jarman, S.Taylor.

Friday at Piasa

Litchfield 000 00 – 00 03 4

*Southwestern 23(11) 1x – 17 14 3

WP: B.Nixon (5 IP, 3 H, 1 BB, 6 K). LP: Senvan (4 IP, 14 H, 17 R, 9 ER, 2 BB, 3 K).

2B – H.Edwards 2, M.Wilderman. 3B – M.Wilderman. RBI – M.Bailey, J.Bouillon, M.Novack, B.Roloff, M.Wilderman 4. SB – N.Keith, M.Novack 2, B.Roloff.

Friday at Staunton

Vandalia 200 000 0 – 2 2 6

*Staunton 003 123 x – 9 9 3

WP: G.Nichols (7 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 10 K). LP: M.Lidy (3 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 5 K); K.Mills (3 IP, 5 H, 6 R, 3 ER, 2 BB, 2 K).

2B – M.Sorsen 2. HR – A.Painter. RBI – K.Mills, M.Lidy, A.Best, G.Nichols, A.Painter 3, M.Sorsen 3. SB – R.Caldieraro, M.Sorsen.

Saturday at Virden

*Lincolnwood 012 101 0 – 5 7 2

North Mac 000 030 1 – 4 7 2

WP: S.Herman (7 IP, 7 H, 4 ER, 1 BB). LP: G.Lechner (3 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 1 K); M.Royer (4 IP, 2 H, 2 R, 0 ER, 4 K).

2B – M.Leek, M.Royer, C.Martin, H.Horrell 2. 3B – K.Payne. HR – C.Martin. RBI – K.Schull, K.Payne 2, M.McClelland, C.Martin 3.

Saturday at Hardin

*Southwestern 301 000 0 – 4 8 1

Hardin Calhoun 100 000 0 – 1 5 1

WP: B.Nixon (7 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 7 K). LP: H.Ballman (7 IP, 8 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 3 K).

2B – H.Edwards, B.Nixon 2, Lorton. RBI – S.Baumgartner, H.Edwards, B.Nixon 2, Lorton. SB – N.Keith, M.Novack.

Monday at Hillsboro

Staunton 000 000 0 – 0 2 1

*Hillsboro 002 012 x – 5 7 1

WP: K.Hanner (7 IP, 2 H, 3 BB, 14 K). LP: G.Nichols (6 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 5 K).

2B – K.Schaake, S.Lyerla, H.Major, K.Hanner, C.Beck. RBI – K.Schaake, K.Hanner, C.Beck 2. SB – R.Caldieraro, H.Major.

Monday at Gillespie

Lincolnwood 000 00 – 00 00 4

*Gillespie 723 1x – 13 15 0

WP: S.Henrichs (5 IP, 11 K). LP: S.Slightom (4 IP, 15 H, 13 R, 11 ER, 2 K).

2B – S.Henrichs, R.Jarman, R.Sarti. 3B – A.Clay, M.Hayes, S.Taylor. RBI – L.Bussmann 2, A.Clay, M.Hayes, S.Henrichs 3, R.Jarman 2, R.Sarti. SB – S.Bires 2, S.Henrichs, R.Jarman 2.

Monday at New Berlin

North Mac 215 201 2 – 13 15 9

*New Berlin 011 711 3 – 14 10 3

WP: M.Bixby (4 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 1 K); A.Roberts (3 IP, 8 H, 8 ER, 3 K). LP: M.Royer (7 IP, 10 H, 14 R, 2 ER, 1 BB, 12 K).

2B – M.Royer 2, C.Martin, B.Meador 2, G.Etter, A.Stockton, S.Eingenmann. HR – B.Meador 2. RBI – M.Royer, C.Martin 2, R.Brockmeyer, G.Mauzy, H.Horrell 2, B.Meador 3, G.Etter, K.Brown, A.Stockton, M.Bixby 4, L.Sanson, S.Eingemann. SB – K.Avera, A.Stockton, M.Weast, M.Bixby, L.Sanson, S.Eigenmann.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Roxana 12-2-3 8-0

Carlinville 13-2-1 7-1

Hillsboro 11-4-1 5-3

Pana 8-6-3 4-4

Southwestern 7-5-4 5-3

Litchfield 8-6-1 3-5

Gillespie 3-12-2 2-6

Staunton 3-12 2-6

Greenville 3-13 0-8

Other area schools

North Mac 0-14-3 0-5

Wednesday’s Games

Gillespie 2, Pana 2 (Gillespie won on PK)

Riverton 4, North Mac 0

Thursday’s Games

Roxana 2, Carlinville 1 (2 ot)

Pana 4, Staunton 2

Hillsboro 2, Southwestern 1 (2 ot)

Litchfield 4, Greenville 0

North Mac 2, Southeast 2

Friday’s Games

Fr. McGivney 4, Staunton 0

Civic Meorial 5, Southwestern 0

Mater Dei 7, Greenville 0

Saturday’s Game

Williamsville 5, North Mac 0

Monday’s Games

Lutheran at Carlinville

Gillespie at Fr. McGivney

Pana at North Mac

Area Boxscores

Thursday at Wood River Skate Park

Carlinville 1 0 0 0 – 1

*Roxana 0 1 0 1 – 2

C – M.Proctor (L.Egelhoff) 2:14

R – E.Lucas (penalty kick) 5:38

R – E.Lucas (unassisted) 11:27

Shots: Carlinville 3, Roxana 3. Fouls: Carlinville 5, Roxana 3. Corner kicks: Carlinville 8, Roxana 0. Saves: Carlinville 1 (S.DeNeve); Roxana 2.

Thursday at Staunton

*Pana 1 3 – 4

Staunton 2 0 – 2

Staunton goals: H. Bekeske 2 (assisted by H.Bandy, J.Reiter).

Monday at Carlinville

Lutheran 0 0 – 0

*Carlinville 1 1 – 2

C – T.Wills (R.Drew) 17:58

C – R.Drew (S.Nickel) 46:18

W: S.DeNeve (one save).

Shots: Lutheran 1, Carlinville 9. Fouls: Lutheran 1, Carlinville 1. Corner kicks: Lutheran 0, Carlinville 11.

IHSA Regional Schedule

At Carlinville Regional

May 5

(9) North Mac at (8) Gillespie

May 8

(1) Carlinville vs. Winner May 5, 4:30 p.m.

(4) Litchfield vs. (5) Auburn, 6:30 p.m.

May 11

Winners May 8 games, 5 p.m.

At Meridian Regional

May 9

(2) St. Teresa vs. (9) Meridian, 4:30 p.m.

(3) Warrensburg-Latham vs. (5) Pana, 6:30 p.m.

May 12

Winner May 9 matches, 10 a.m.

At Hillsboro Regional

May 8

(2) Hillsboro vs. (7) Greenville, 4:30 p.m.

(3) Southwestern vs. (6) Staunton, 6:30 p.m.

May 11

Winner May 8 matches, 5 p.m.

At Breese Central Regional

May 8

(2) Wesclin vs. (8) Salem, 4:30 p.m.

May 9

(3) Roxana vs. (7) Breese Central, 4:30 p.m.

May 11

Winner May 8 vs. Winner May 9, 4:30 p.m.

Track and Field

Saturday at Grandone/Jokisch Invitational

At Carlinville

Boys: Carlinville 100; Williamsville 62; Rochester 61; Jersey 56; Greenville 47.3333; Auburn 44; Athens 37; Litchfield 30.3333; Riverton 30; Southwestern 24.3333; Sangamon Valley 24; Lincoln 20; Hillsboro 11; Gillespie 5; East Alton-WR 3; Greenfield/Northwestern 2; Springfield Lutheran 1.

Girls: Hillsboro 73; Greenville 62.5; Rochester 51; Williamsville 50; Litchfield 50; North Mac 45; Taylorville 44; Auburn 37.5; Calrinville 33; Jersey 28; East Alton-WR 26; Athens 21.

College Baseball

Friday at Louisville, Ky.

Blackburn 000 000 0 – 0 04 2

*Spalding 103 021 x – 8 12 1

WP: J.Keating (6 IP, 3 H, 10 K); L.Koch (1 IP, 1 H, 1 BB). LP: J.Stepp (5 IP, 11 H, 7 ER, 2 BB, 7 K); D.Hensley (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB).

2B – M.Harper, E.Meyer. 3B – G.Wilson. RBI – M.Harper, E.Meyer 2, D.Sievert 3, K.Stevens. SB – G.Wilson, M.Harper 2, E.Meyer 2, D.Sievert 2, Q.Brownlee.

—

Blackburn 001 000 0 – 01 05 1

*Spalding 020 151 2 – 11 12 3

WP: J.Parisi (6 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 8 K); L.Staples (1 IP, 1 K). LP: J.Sandlin (4 1/3 IP, 7 H, 8 R, 7 ER, 1 BB, 2 K); J.Lochhead (2 1/3 IP, 5 H, 3 R, 2 ER, 2 K).

2B – T.Durand 2, Q.Brownlee, Z.Baker. HR – B.Spalding. RBI – T.Durand, E.Meyer, Q.Brownlee, J.Hatcher, B.Spalding. SB – G.Wilson 3, M.Harper, E.Meyer, D.Sievert, Q.Brownlee.

Saturday at Louisville, Ky.

*Blackburn 000 004 001 – 5 9 3

Spalding 000 000 021 – 3 8 1

WP: T.Durand (9 IP, 8 H, 3 ER, 3 K). LP: Za.Jones (2 2/3 IP, 3 H, 4 ER, 1 BB, 2 K); H.Davenport (5 2/3 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 4 K); A.Mitchell (2/3 IP, 1 H).

2B – T.Durand, N.Bassett 2, G.Wilson, M.Harper, J.Hatcher. RBI – W.Jarvis, N.Bassett 3, R.Clark, J.Hatcher. SB – J.Chapuran.

College Softball

Wednesday at Carlinville

*Webster 253 01 – 11 13 0

Blackburn 011 00 – 02 04 2

WP: M.Mansur (5 IP, 4 H, 2 ER, 3 K). LP: J.Ballinger (2 2/3 IP, 9 H, 10 R, 4 ER, 4 BB); H.Fransen (2 1/3 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB).

2B – T.Johanning. HR – A.Burroughs, K.Garza 2, B.Hughes, H.Goett. RBI – T.White, T.Johanning 4, A.Burroughs 2, K.Garza 3, B.Hughes, H.Goett. SB – T.White 2, T.Dearth.

—

*Webster 350 213 – 14 16 1

Blackburn 031 100 – 05 06 4

WP: C.Thornley (4 1/3 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 3 K); K.Johnson (1 2/3 IP, 1 H, 3 ER, 5 BB, 2 K). LP: B.Daniels (1 2/3 IP, 6 H, 8 R, 6 ER, 2 BB, 1 K); B.Hughes (4 1/3 IP, 10 H, 6 R, 3 ER, 1 BB, 2 K).

2B – T.Dearth, M.Mansur, A.Kraus, L.Yockey, A.Frerichs. HR – T.Dearth, T.Johanning 2, D.Burnell. RBI – T.White, T.Dearth 2, T.Johanning 4, K.Garza 2, M.Mansur, B.Sheperd, A.Kraus, L.Yockey 3, D.Burnell. SB – T.White.

Saturday at Carlinville

Maranatha Baptist 000 000 0 – 0 03 2

*Blackburn 103 003 x – 7 10 0

WP: B.Daniels (7 IP, 3 H, 12 K); LP – H.Bailey (6 IP, 10 H, 7 ER, 1 BB, 3 K).

2B – B.Hughes, H.Goett, A.Howard 2. HR – D.Burnell. RBI – B.Hughes 2, H.Goett 2, A.Frerichs, D.Burnell 2. SB – B.Hughes.

—

Maranatha Baptist 000 00 – 00 02 2

*Blackburn 516 5x – 17 12 0

WP: H.Fransen (3 IP, 2 H, 1 BB, 3 K); J.Ballinger (2 IP, 3 K). LP: M.Alldredge (4 IP, 12 H, 17 R, 13 ER, 7 BB, 2 K).

2B – H.Goett. HR – D.Burnell, H.Fransen. RBI – A.Howard, H.Goett 3, D.Burnell 4, B.Daniels 3, H.Fransen 3, K.Henson 2.