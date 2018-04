Mac Stats 4-5-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Apr. 5

HS baseball: Staunton at Metro East Luth; North Greene at Greenfield/NW

HS softball: Staunton at Metro East Lutheran; North Greene at Greenfield/NW; Bunker Hill at Litchfield

HS soccer: Carlinville at Pana; Southwestern at Gillespie; Staunton at Freeburg; Williamsville at North Mac

BC baseball at Westminster (DH) 1 p.m.

Apr. 6

HS baseball: Gillespie at Carlinville; Southwestern at Staunton

HS softball: Gillespie at Carlinville; Southwestern at Staunton; Edinburg at Bunker Hill

HS soccer: Carlinville at Williamsville; Gillespie at Metro East Lutheran; Litchfield at Staunton

BC softball vs. Principia (DH) 5 p.m.

Apr. 7

HS baseball: Civic Memorial at Staunton; Calhoun at Southwestern (DH); North Mac at Clinton tourney; Okaw Valley at Greenfield/NW (DH) (GCS Ballpark)

HS softball: Carlinville at Lincolnwood 11 a.m.; Staunton at Morrisonville 10 a.m.; Southwestern at Alton; North Mac at Williamsville

HS soccer: North Mac at Riverton

High school track: Carlinville girls Invitational

CMS track at Rochester Invite

BC baseball vs. MacMurray (DH) 1 p.m.

BC softball vs. Iowa Wesleyan (DH) noon

Apr. 8

BC baseball vs. MacMurray, 2 p.m.

BC softball at Fontbonne (DH) 1 p.m.

Apr. 9

HS baseball: Pawnee at North Mac

HS softball: Nokomis at Gillespie; Pawnee at North Mac; Bunker Hill at Althoff

HS soccer: Carlinville at East Alton-WR; Lutheran at Southwestern

Apr. 10

HS baseball: Carlinville at Hillsboro, 4:45; Greenville at Staunton; Roxana at Gillespie; Vandalia at Southwestern; Pleasant Hill at Greenfield/NW

HS softball: Carlinville at Hillsboro 4:45 p.m.; Greenville at Staunton; Roxana at Gillespie; Vandalia at Southwestern; Pleasant Hill at Greenfield/NW; Bunker Hill at Roxana

HS soccer: Staunton at Carlinville; Gillespie at Hillsboro; Pana at Southwestern; North Mac at Carlinville

High school track: Carlinville vs. Roxana, Litchfield

CMS track at Mt. Olive

Apr. 11

HS baseball: Carlinville at East Alton WR 5 p.m.

HS softball: Carlinville at East Alton-WR 5 p.m.

HS soccer: Jersey at Gillespie; Staunton at East Alton-WR

BC softball vs. MacMurray (DH) 5 p.m.

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Vandalia 3-0 1-0

Greenville 2-3 1-1

Staunton 2-0 0-0

Hillsboro 3-2 0-0

Gillespie 2-2 0-0

Litchfield 1-1 0-0

Carlinville 1-2 0-0

Southwestern 1-7 0-0

Roxana 0-3 0-0

Pana 2-1 0-1

—

Other area teams

Greenfield/NW 3-8 2-4

North Mac 4-1 0-0

Bunker Hill 1-1 0-0

Mt. Olive 0-1 0-0

Wednesday’s Games

North Mac 10, Greenfield/NW 3

Thursday’s Games

Carrollton 12, Greenfield/NW 2

Friday’s Games

Civic Memorial 4, Southwestern 2

Civic memorial 2, Southwestern 1

Saturday’s Games

Routt 7, Southwestern 3

Routt 5, Southwestern 4

Shelbyville 7, Hillsboro 6

Hillsboro 7, Greenville 6

Greenville def. Shelbyville, score n/a

Pana 19, Edinburg 3

Vandalia 8, Cumberland 2

North Mac 10, Fulton 2

Monday’s Games

Staunton at Carlinville

Gillespie at Hardin Calhoun

North Mac at Nokomis

Cowden-Herrick-Beecher City at Vandalia

Area Boxscores

Wednesday at Jacksonville

*North Mac 200 420 2 – 10 10 3

Greenfield/NW 000 101 1 – 03 07 2

WP: J.VanAusdall (3 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 K); M.Hendricks (3 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 5 K); J.Little (1 IP, 3 BB, 3 K). LP: Z.Thomson (4 2/3 IP, 6 H, 8 R, 7 ER 4 BB, 2 K); M.Walker (2 1/3 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 3 K).

2B – J.McCready, H.Smith, G.Thoroman, J.Lansaw. RBI – G.Bearden, G.Gibson, M.Hendricks 2, J.McCready 3, H.Smith, J.VanAusdall, J.Lansaw, C.Woods. SB – G.Gibson, K.Kirk, R.Kerr, D.Pohlman 2, M.Walker, C.Woods 2.

Thursday at Carrollton

Greenfield/NW 010 10 – 02 3 1

*Carrollton 221 52 – 12 9 1

WP: G.Jones (3 1/3 IP, 1 H, 2 ER, 3 BB, 8 K); A.Bowker (1 2/3 IP, 2 H, 1 BB, 2 K). LP: J.Lansaw (3 IP, 6 H, 9 ER, 6 BB, 1 K); B.Woelfel (1 1/3 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 1 K).

2B – B.Meyer, N.Walker, H.Stringer, B.Struble, A.Bowker. RBI – B.Woelfel, C.Woods, K.Bottom 2, K.Waters, N.Walker 3, H.Stringer 2, T.Barnett, B.Struble, G.Jones, B.Cox. SB – C.Woods, K.Bottom, N.Walker 3, A.Bowker 2.

Friday at Bethalto

Southwestern 100 000 0 – 1 05 2

*Civic Memorial 000 112 x – 4 10 1

WP: G.Withers (7 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 13 K). LP: B.Seymour (5 IP, 6 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 4 K); J.Fryman (1 IP, 3 H, 2 ER).

2B – K.Loewen. RBI – B.Seymour, K.Loewen 2, N.Walker, Z.Vaughn. SB – A.Flack, N.Walker.

—

Southwestern 000 000 1 – 1 7 1

*Civic Memorial 100 100 x – 2 5 2

WP: C.Stawar (6 2/3 IP, 8 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 5 K); Sv – S.Powell (1/3 IP, 1 K). LP: E.Bolin (3 IP, 3 H, 1 ER, 3 BB, 4 K); K.Seyfried (3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB).

2B – J.Little, K.Seyfried 2, B.Seymour. RBI – S.Powell, G.Withers.

Saturday at Jacksonville

*Jacks. Routt 200 030 2 – 7 10 2

Southwestern 000 001 2 – 3 06 2

WP: H.Chumley (6 2/3 IP, 6 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 5 K); Sv – C.Ronan (1/3 IP, 1 BB, 1 K). LP: B.Lowis (5 IP, 5 H, 5 R, 3 ER, 2 BB, 6 K); I.Marshall (2 IP, 4 H, 2 ER, 3 BB, 1 K).

2B – C.Bilbruck, J.Little, B.Seymour. 3B – D.Winters. HR – D.Winters, C.Bilbruck. RBI – C.Ronan, D.Winters 2, C.Bilbruck 3, A.Lindsey, K.Seyfried, B.Seymour. SB – D.Winters.

—

*Jacks. Routt 010 012 1 – 5 12 0

Southwestern 310 000 0 – 4 10 0

WP: n/a. LP: J.Fryman (2 IP, 5 H, 3 ER, 1 K); R.Hanslow (5 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 5 K).

2B – K.Seyfried. HR – B.Lowis. RBI – L.Golike 2, B.Lowis 2. SB: J.Little.

Saturday at Jacksonville

*North Mac 210 221 1 – 9 8 2

Fulton 010 001 0 – 2 3 3

WP: T.Miller (7 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB, 13 K). LP: Lopez (1 2/3 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 2 K); Shroder (2 1/3 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 3 BB, 3 K); Gillard (1 2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 K); #10 (1 1/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 K).

2B – J.Little, Norte. 3B – Sifkian. RBI – GGibson, T.Miller, G.Thoroman, Norte, Sikkena. SB – G.Gibson, M.Hendricks 2, K.Kirk, J.Little, J.McCready 2, T.Miller.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 5-0 1-0

Pana 2-3 1-0

Carlinville 2-1 0-0

Gillespie 3-2 0-0

Staunton 1-1 0-0

Southwestern 4-3 0-0

Litchfield 0-3 0-0

Roxana 1-5 0-0

Vandalia 1-3 0-1

Greenville 1-4 0-1

Other area schools

Greenfield/NW 4-3 4-2

Bunker Hill 2-2 1-0

North Mac 2-1 0-0

Wednesday’s Games

North Mac 10, Greenfield/NW 6

Roxana 8, Jersey 5

Thursday’s Games

Carrollton 3, Greenfield/NW 2

Friday’s Games

Southwestern 5, Jersey 4

Southwestern 2, Rock Falls 1

Saturday’s Games

Hillsboro 7, Havana 4

Hillsboro 7, Quincy 3

Hillsboro 10, West Central 1

Monday’s Games

Staunton at Carlinville

Gillespie at Calhoun

North Mac at Nokomis

Hillsboro at Breese Mater Dei

Litchfield at North Greene

Vandalia at Greenville

Area Boxscores

Wednesday at Jacksonville

*North Mac 241 010 2 – 10 17 5

Greenfield/NW 004 200 0 – 06 06 0

WP: M.Royer (4 2/3 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 4 K); G.Lechner (2 1/3 IP, 4 H, 4 R, 0 ER, 2 K). LP: M.Graham (2 IP, 9 H, 6 ER, 4 BB, 1 K); L.Heavner (2 1/3 IP, 4 H, 2 ER); P.Arnett (2 2/3 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 4 K).

2B – R.Brockmeyer, H.Horrell, M.Jones 2, T.Schramm. 3B – H.Horrell. RBI – C.Martin, H.Horrell 3, E.Thornon, G.Etter, L.Heavner 2, K.Nerone, L.Seaton, P.Arnett. SB – C.Martin 2, R.Brockmeyer 2, G.Mauzy 2, E.Thoron 2, T.Hatalla, K.Martin.

Thursday at Carrollton

Greenfield/NW 101 000 00 – 2 4 2

*Carrollton 200 000 01 – 3 4 1

WP: H.Rhoades (8 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 5 K). LP: C.Ornellas (7 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 3 K).

2B – A.Counts. RBI – K.Nerone, A.Counts, H.Krumwiede, K.Ruyle.

Friday at Piasa

Rock Falls 001 000 0 – 1 5 0

*Southwestern 100 100 x – 2 5 2

WP: B.Nixon (7 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 4 K). LP: P.Yanes (6 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 7 K).

2B – P.Johnson, M.Bailey, M.Novack. RBI – T.Hoefler, M.Bailey, H.Edwards. SB – B.Reynolds

—

Jerseyville 002 020 0 – 4 11 2

*Southwestern 000 300 2 – 5 08 0

WP: S.Baumgartner (7 IP, 11 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 4 K). LP: C.Anderson (6 2/3 IP, 8 H, 5 ER, 3 BB, 4 K).

2B – L.Brown, E.Storey, S.Baumgatner. 3B – L.Rexing 2, M.Novack. RBI – L.Brown, L.Rexing 3, S.Baumgartner, B.Nixon, M.Novack 2. SB – L.Brown, E.Storey, B.Roloff.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 5-0-1 0-0

Carlinville 3-1 0-0

Greenville 3-1 0-0

Litchfield 3-0 0-0

Southwestern 1-1-1 0-0

Pana 2-4 0-0

Staunton 1-3 0-0

Roxana 1-2-1 0-0

Gillespie 1-4-1 0-0

Other area schools

North Mac 0-3-2 0-0

Wednesday’s Games

Pleasant Plains 4, Carlinville 0

North Mac 4, Gillespie 4

Greenville 6, Taylorville 0

Litchfield 3, Staunton 0

Friday’s Games

Auburn 3, Staunton 2 (PK)

Hillsboro 3, Greenville 0

Williamsville 2, Pana 1

Monday’s Games

Beardstown 2, North Mac 2

Area Boxscores

Wednesday at Pleasant Plains

Carlinville 0 0 – 0

*Pleasant Plains 3 1 – 4

P – A.Burns (unassisted) 24:35

P – Carlinville own goal

P – A.Thiele (A.Smith)

A.Thiele (A.Fraase) 77:35

L: S.DeNeve 13 saves. W: E.King 5 saves.

Shots: Pleasant Plains 17, Carlinville 5. Fouls: Pleasant Plans 3, Carlinville 3. Corner kicks: Pleasant Plains 4, Carlinville 4.

Thursday at Gillespie

North Mac 2 2 – 4

Gillespie 2 2 – 4

NM – Em.Harris (E.Huxtable); Em.Harris (M.Reinhart); Em.Harris (M.Roeinette); Eve.Harris (Em.Harris).

Gill – P.Niemeyer (unassisted); P.Niemeyer (unassisted); P.Niemeyer (unassisted); North Mac own goal.

Shots: North Mac 7, Gillespie 12. Corner kicks: North Mac 1, Gillespie 3.

Friday at Litchfield Tourney

Staunton 0 1 0 0 – 1

*Auburn 1 0 0 0 – 2

Auburn won 6-5 on penalty kicks

Goals: Staunton – H.Bekeske; A.Divjak.

Goalies: T.Russell, 7 saves; E.Brauer, 5 saves.

Monday at Virden

Beardstown 1 1 – 2

North Mac 2 0 – 2

Beardstown goals: A.Taylor (unassisted).

North Mac goals: M.Reinhhart (R.Lewis); A.Drury (Em.Harris).

Shots: Beardstown 6, North Mac 6. Saves: Beardstown 4, North Mac 5. Corner kicks: Beardstown 3, North Mac 0.

Track and Field

Saturday at Greenville Invitational

Boys scores: Pleasant Plains 131; Carlinville 81.5; Mattoon 75; Highland 61; Columbia 60; Rochester 57; Olympia 48; Greenville 43; Wesclin 40; Breese Central 39; Vandalia 35; Jersey 18; Pana 9; Hillsboro 4.5

Carlinville results

High jump – 2. M.Douglas (6-feet); 6 (tie). W.Walton (5-feet-8 inches)

Pole vault – 5. D.Roberts (12-feet); 6 (tie). I.Daugherty (11-feet-6 inches)

Long jump – 2. M.Rogers (20-feet-2 inches); 10. C.Rainey (18-feet-7 inches)

Triple jump – 1. M.Rogers (40-feet-8.5 inches); 5. M.Douglas (38-feet-2.5 inches)

Discus – 8. D.Card (110-feet-9 inches)

4 x 800 relay – 5. Carlinville 8:55.76 (Jas.Landon, B.Roper, T.Hughes, Jac.Landon)

3200 meters – 9. B.Lippold 10:58.88

100 meters – 8. M.Rogers 11.90

800 meters – 2. Jas.Landon 2:04.60

400 meters – 2. T.Hughes 54.25; 6. B.Roper 56.10

4 x 400 relay – 1. Carlinville 3:38.91 (Jas.Landon, B.Roper, Jac.Landon, T.Hughes)

Girls scores: Mattoon 116; Olympia 85; Greenville 71.5; Pana 70; Pleasant Plains 68; Hillsboro 61.5; Highland 50; Wesclin 45.5; Rochester 43; Breese Central 38; Jersey 25.5; Columbia 12; Carlinville 11; Vandalia 4.

Carlinville results

High jump – 10. E.Mefford 4-feet-2 inches

Long jump – 14. M.Moyer 12-feet-11.5 inches

Triple jump – 12. M.Moyer 28-feet-7.5 inches

Discus – 3. M.Walker 90-feet-7 inches; 8. H.Wills 80-feet-8 inches

4 x800 relay – 6. Carlinville 11:54.21 (P.Walch, M.Moyer, M.Harris, R.Karrick)

3200 meters – 12. M.Harris 15:01.82

100-meter hurdles – 16. C.Emery 20.91

400-meters – 8. P.Walch 1:10.2

300-meter hurdles – 15. C.Emery 1:05.05.

200 meters – 15. C.Emery 31.33.

4 x 400 relay – 10. Carlinville 5:22.96 (P.Walch, M.Moyer, M.Harris, A.Williams).