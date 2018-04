Mac Stats for 4-26-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Apr. 26

HS baseball: East Alton-WR at Gillespie; Metro East Lutheran vs. Southwestern (GCS Ballpark) 6:30 p.m.; Greenfield/NW at Triopia

HS softball: East Alton-WR at Gillespie; Greenfield/NW at Triopia; Greenville at Bunker Hill

HS soccer: Carlinville at Roxana; Pana at Staunton; Southwestern at Hillsboro

CMS track: at Staunton

Apr. 27

HS baseball: Carlinville at Greenville, 5 p.m.; Vandalia at Staunton; Pana at Gillespie; Litchfield at Southwestern

HS softball: Carlinville at Greenville; Vandalia at Staunton; Pana at Gillespie; Litchfield at Southwestern

HS soccer: Fr. McGivney at Staunton; Southwestern at Civic Memorial

CMS track: at Greenville Invite

Apr. 28

HS baseball: Gillespie vs. Calhoun; Gillespie vs. Southwestern; Southwestern vs. Calhoun; North Mac at Porta

HS Softball: Southwestern at Calhoun; Lincolnwood at North Mac

High school track: Jokisch/Grandone Invitational at Carlinville 9 a.m.

BC baseball at Spalding (DH) noon

BC softball vs. Marantatha Baptist (DH) noon

Apr. 29

BC baseball at Spalding, noon

Apr. 30

HS baseball: North Mac at New Berlin

HS softball: Lincolnwood at Gillespie; North Mac at New Berlin

HS soccer: Lutheran at Carlinville; Gillespie at Fr. McGivney; Pana at North Mac

CMS track at Litchfield

May 1

HS baseball: Pana at Carlinville, 5 p.m.; Staunton at Litchfield; Gillespie at Southwestern; Riverton at North Mac; Brown County at Greenfield/NW

HS softball: Pana at Carlinville; Staunton at Litchfield; Gillespie at Southwestern; Riverton at North Mac; Brown County at Greenfield/NW

HS soccer: Gillespie at Litchfield; Hillsboro at Staunton; Greenville at Southwestern

High school track: SCC meet at Hillsboro 2 p.m.

May 2

HS baseball: East Alton-WR at Carlinville, 5 p.m.; Dupo vs. Gillespie, 4 p.m. (GCS Ballpark); North Mac at Bunker Hill

HS softball: East Alton-WR at Carlinville; Civic Memorial at Staunton; North Mac at Bunker Hill

HS soccer: Gillespie at East Alton-WR; Staunton at Wesclin; Southwestern at Breese Mater Dei

BC baseball at Illinois College, 3 p.m.

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Hillsboro 10-5 5-0

Staunton 10-1 4-0

Greenville 8-11-1 4-1

Southwestern 8-11 5-1

Litchfield 5-6 3-2

Vandalia 8-8 2-3

Carlinville 5-7 1-5

Gillespie 7-7 2-4

Pana 4-10 1-5

Roxana 2-11 0-6

Other area teams

Greenfield/NW 8-10 7-5

North Mac 8-4 2-0

Bunker Hill 1-6 0-1

Mt. Olive 4-4 3-2

Wednesday’s Games

Staunton 12, East Alton-WR 2

North Mac 10, North Greene 0

Marquette 5, Hillsboro 3

Nokomis 6, Litchfield 5

Gillespie 9, Calhoun 6

Thursday’s Games

Carlinville 9, Southwestern 8 (8)

Greenfield/NW 4, Calhoun 3

Litchfield 16, Pana 1

Highland 7, Greenville 4

Fr. McGivney 4, Vandalia 3

Morrisonville 4, Mt. Olive 0

East Alton-WR 4, Roxana 2

Friday’s Games

Staunton 3, Carlinville 1

Hillsboro 9, Gillespie 4

Southwestern 16, Pana 0

Vandalia 9, Litchfield 8

Greenville 10, Roxana 0

Saturday’s Games

Harrisburg 10, Vandalia 0

Harrisburg 3, Vandalia 1

Southwestern 4, New Berlin 2

New Berlin 5, Southwestern 2

North Mac 4, Beardstown 3

Camp Pt. Central 3, North Mac 1

Carlyle 7, Greenville 0

North Clay 7, Greenville 6

Mt. Olive 14, Pawnee 13

Mt. Olive 6, Pawnee 2

Fr. McGivney 9, Bunker Hill 4

Monday’s Games

Carlinville 16, Roxana 0

Staunton 13, North Mac 1

Vandalia 12, Pana 2

Area Boxscores

Wednesday at East Alton

*Staunton 321 51 – 12 13 1

East Alton-WR 010 01 – 02 02 3

WP: C.Cox (3 1/3 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K); R.Best (1 IP, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 K). LP: Z.Wells (3 2/3 IP, 12 H, 11 R, 9 ER); J.Miller (1 1/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB).

2B – B.Bloemker. 3B – R.Best, G.Bianco, D.Ray. RBI – R.Best, G.Bianco 2, B.Bloemker, C.Cox 3, D.Ray, A.Tallman, N.Yates. SB – M.Karl 3, H.Hall.

Wednesday at Virden

North Greene 000 00 – 00 01 6

*North Mac 204 22 – 10 03 1

WP: J.Little (4 IP, 1 BB, 6 K); G.Gibson (1 IP, 1 H, 1 BB, 2 K). LP: B.Dean (4 IP, 3 H, 8 R, 5 ER, 6 BB, 1 K); S.Funk (1/3 IP, 2 ER, 4 BB).

RBI – G.Gibson 2, H.Smith, G.Thoroman, J.VanAusdall. SB – J.Goodall, B.Dean, L.Britenstine, G.Gibson, K.Kirk 2, H.Pierce 2, J.VanAusdall.

Wednesday at Hardin

*Gillespie 012 202 2 – 9 9 3

Hardin Calhoun 140 000 1 – 6 9 4

WP: R.Griffith (1 IP, 2 H, 3 BB, 2 K); F.Barrett (4 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 5 K); Sv – C.Johnson (2 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 K).

HR – F.Barrett. RBI – F.Barrett 3, C.Hailstone, P.Kaylor, T.Segarra, T.Bick, J.Laing 2, C.Gilman 2. SB – P.Kaylor, T.Segarra, T.Bick 2, D.Ballman, T.Bachman, A.Hillen.

Thursday at Carlinville

Southwestern 330 110 00 – 8 5 6

*Carlinville 440 000 01 – 9 7 7

WP: C.DeLong (4 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 4 K); J.Hinzman (4 IP, 4 H, 7 R, 2 ER, 5 BB, 4 K). LP: K.Seyfried (2 IP, 1 R, 0 ER, 1 BB); R.Hanslow (5 IP, 7 H, 8 R, 3 ER, 2 BB, 5 K).

2B – J.Little. 3B – D.Cummings. RBI – E.Bolin 2, J.Simmons 2, R.Hanslow, G.Campbell 2. SB – B.Seymour 2, J.Little.

Thursday at Greenfield

Hardin Calhoun 001 010 1 – 3 7 0

*Greenfield/NW 001 003 x – 4 6 3

WP: J.Lansaw (7 IP, 7 H, 3 ER, 7 K). LP: C.Sievers (6 IP, 6 H, 4 ER, 2 BB, 8 K).

2B – J.Laing, C.Gilman, D.Choudoin. HR – A.Hillen. RBI – J.Laing, C.Gilman, A.Hillen, D.Choudoin 2, J.Lansaw, M.Walker. SB – T.Bick, D.Ballman 2, Z.Thomson.

Thursday at Mt. Olive

*Morrisonville 102 100 0 – 4 5 0

Mt. Olive 000 000 0 – 0 4 5

WP: A.Deal (6 IP, 4 H, 15 K). LP: C.Monke (5 IP, 4 R, 1 ER, 5 H, 2 BB, 10 K).

2B – A.Deal. RBI – A.Deal.

Friday at Staunton

Carlinville 000 010 00 – 1 5 1

*Staunton 010 000 02 – 3 5 2

WP: C.McBride (2 IP, 1 H, 5 K); D.Ray (6 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 7 K). LP: J.Ambuel (2/3 IP, 1 H, 2 ER, 1 K); K.Dixon (6 1/3 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 10 K).

2B – K.Dixon. 3B – J.Ambuel. HR – C.Cox. RBI – Z.Ury, C.Cox 2. SB – G.Campbell, J.Hinzman, M.Karl 2.

Friday at Pana

*Southwestern 144 01 – 10 6 1

Pana 000 00 – 00 5 1

WP: B.Lowis (5 IP, 3 H, 5 K). LP: B.Marston (4 IP, 5 H, 9 R, 6 ER, 5 BB, 5 K); N.Hutchinson (1 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 2 K).

2B – L.Golike, D.Cummings. RBI – L.Golike 3, B.Seymour, D.Cummings 2, E.Bolin. SB – L.Golike, B.Seymour 2, D.Corby, I.Marshall.

Friday at Gillespie

*Hillsboro 030 321 0 – 9 08 0

Gillespie 001 111 0 – 4 11 4

WP: L.Carroll (4 1/3 IP, 8 H, 3 ER, 4 K); A.Schreiber (2 2/3 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 4 K). LP: A.Boeck (3 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 3 BB, 3 K); G.Brown (4 IP, 6 H, 6 R, 0 ER, 3 BB, 2 K).

2B – F.Barrett. RBI – L.Carroll, G.King 3, J.Gregg 2, F.Barrett 2, C.Hailstone 2. SB – A.Schreiber, J.Carter.

Saturday at Piasa

*New Berlin 000 310 1 – 5 8 0

Southwestern 000 000 2 – 2 6 2

LP: L.Golike (5 IP, 6 H, 4 ER, 1 BB, 4 K); J.Fryman (2 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 K).

RBI – B.Seymour. SB – D.Cummings.

—

New Berlin 101 000 0 – 2 10 0

*Southwestern 002 200 x – 4 08 0

WP: E.Bolin (7 IP, 10 H, 2 ER, 2 K).

2B – B.Seymour, J.Little. RBI – B.Seymour, D.Cummings, J.Little, E.Bolin. SB – D.Corby, J.Little.

Saturday at Glen Carbon

Bunker Hill 200 002 0 – 4 2 3

*Fr. McGivney 201 420 x – 9 9 4

LP: E.Dannenbrink (3 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 2 K); A.Birdsong (1 2/3 IP, 6 H, 5 R, 1 ER, 1 BB, 2 K); C.Sellars (1 1/3 IP, 1 K).

RBI – D.Ralston, J.Weidner 2. SB – C.Sellars 2.

Saturday at Beardstown

*Camp Point C. 000 030 0 – 3 7 0

North Mac 010 000 0 – 1 5 5

WP: K.Hughes (6 2/3 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 8 K). Sv – P.Clampitt (1/3 IP, 1 BB, 1 K). LP: J.Little (4 2/3 IP, 5 H, 3 ER, 6 K); G.Thoroman (1/3 IP, 2 BB, 1 K); M.Hendricks (2 IP, 2 H, 1 BB, 2 K).

2B – C.Bross, E.Jones, J.McCready. HR – K.Hughes. RBI – P.Clampitt, K.Hughes, J.McCready. SB – C.Sally 3, E.Jones, G.Thoroman.

—

*North Mac 400 000 0 – 4 5 1

Beardstown 201 000 0 – 3 5 1

WP: T.Miller (7 IP, 5 H, 3 R, 0 ER, 4 K). LP: A.Wittfong (7 IP, 5 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 8 K). 2B – G.Thoroman. RBI – G.Gibson, G.Thorman, A.Wiltfong 2, C.Piehler. SB – H.Pierce, #4.

Monday at Roxana

*Carlinville 003 30(10) – 16 10 2

Roxana 000 000 – 00 01 5

WP: C.DeLong (5 1/3 IP, 1 H, 9 K); J.Ambuel (2/3 IP, 1 BB, 1 K). LP: W.Renaud (3 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB, 2 K); W.Moore (1/3 IP, 1 H, 3 ER, 3 BB); G.Brock (1 2/3 IP, 1 H, 1 BB, 2 K); A.Martin (1/3 IP, 3 H, 9 R, 8 ER, 3 BB); D.Weigler (2/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 K).

2B – J.Ambuel, K.Dixon. RBI – J.Ambuel 2, .Campbell, K.Dixon 2, J.Fraser 2, T.Hughes 2, A.Naugle, S.Tieman. SB – K.Dixon 2, J.Fraser, J.Hinzman, T.Hughes.

Monday at Virden

*Staunton 430 42 – 13 08 1

North Mac 000 01 – 01 02 1

WP: G.Bianco ( 5 IP, 2 H, 1 ER, 3 BB, 2 K). LP: J.VanAusdall (1 1/3 IP, 3 H, 7 R, 6 ER); H.Smith (2 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB); R.Gustafson (2/3 IP, 1 H, 2 ER, 2 BB); K.Royer (1 IP, 2 H, 2 ER 1 K).

2B – C.Cox. HR – D.Ray, G.Bianco, A.Tallman 2. RBI – M.Karl, B.Bloemker, R.Best, D.Ray, N.Yates, C.Cox 2, G.Bianco, A.Tallman 4, J.VanAusdall. SB – A.Tallman.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 14-2 5-0

Southwestern 13-4 5-0

Gillespie 12-4 5-1

Roxana 8-9 4-2

Carlinville 7-6 3-3

Pana 6-8 2-4

Litchfield 3-10 2-4

Staunton 6-6 1-4

Vandalia 3-12 1-5

Greenville 2-11 0-5

Other area schools

Greenfield/NW 6-7 6-6

Bunker Hill 5-8 1-1

North Mac 3-11 1-3

Wednesday’s Games

Carlinville 21, Lincolnwood 3

North Greene 12, North Mac 4

Marquette 4, Hillsboro 0

Nokomis 21, Litchfield 3

Roxana 16, East Alton-WR 6

Marquette 11, Bunker Hill 0

Thursday’s Games

Southwestern 8, Carlinville 1

East Alton-WR 7, Staunton 3

Gillespie 7, Sacred Heart-Griffin 6

Auburn 13, North Mac 6

Calhoun 10, Greenfield/NW 0

Hillsboro 11, Nokomis 6

Litchfield 1, Pana 0

Morrisonville 9, Bunker Hill 5

Highland 9, Roxana 0

Friday’s Games

Carlinville 4, Staunton 2

Hillsboro 9, Gillespie 1

Southwestern 16, Pana 0

Litchfield 11, Vandalia 3

Roxana 15, Greenville 0

Saturday’s Games

Staunton 8, Carrollton 7

Southwestern 7, Bunker Hill 3

Beardstown 12, North Mac 0

Griggsville-Perry 9, North Mac 1

Griggsville-Perry 14, North Mac 5

Hillsboro 9, Altamont 5

Hillsboro 5, Windsor 4

Pana 17, Lincolnwood 7

Pana 7, Vandalia 1

Wesclin 10, Greenville 0

Lincolnwood 11, Vandalia 7

Monday’s Games

Staunton 9, North Mac 3

Gillespie 11, Bunker Hill 1

Area Boxscores

Wednesday at Raymond

*Carlinville 644 52 – 21 22 3

Lincolnwood 300 00 – 03 02 5

WP: A.DeSpain (5 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 8 K). LP: S.Slightom (5 IP, 22 H, 21 R, 10 ER, 2 K).

2B – L.Bates, A.DeSpain 2, N.Kaganich, D.Westnedge. HR – L.Bates, S.Cania. RBI – L.Bates 5, S.Cania 4, E.Griffith 3, J.Houseman 2, A.Jenkins, K.Seal, P.Tieman 2, D.Westnedge 2, S.Slightom. SB – L.Bates, S.Cania 2, G.Kahl, P.Tieman, D.Westnedge, K.Millburg.

Wednesday at Virden

*North Greene 103 007 1 – 12 14 0

North Mac 103 000 0 – 04 07 2

WP: M.Roberts (7 IP, 7 H, 4 ER, 2 BB, 5 K). LP: M.Royer (1 2/3 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 3 K); G.Lechner (5 1/3 IP, 10 H, 7 R, 4 ER, 5 BB, 7 K).

2B – K.Smith, M.Rogers, M.McClening, M.Royer. HR – M.Rogers, M.Roberts, C.Martin. RBI – K.Smith, M.Rogers, M.McClening, M.Roberts 2, A.Guthrie, L.Brown, K.Edwards, C.Martin 2, E.Thoron. SB – S.VanMeter, M.Rogers, K.Edwards 2, C.Harvey.

Thursday at Carlinville

*Southwestern 101 002 4 – 8 13 2

Carlinville 000 100 0 – 1 05 3

WP: S.Baumgartner (7 IP, H, 1 ER, 4 BB, 2 K). LP: D.Westnedge (7 IP, 13 H, 8 R, 6 ER).

2B – H.Edwards, M.Bailey 2, L.Bates. 3B – M.Wilderman. RBI – B.Roloff, H.Edwards, B.Nixon, M.Bailey 2, J.Bouillon 2, D.Westnedge.

Thursday at Gillespie

Sacred Heart-Grif. 000 210 3 – 6 08 4

*Gillespie 400 110 1 – 7 11 1

WP: S.Henrichs (7 IP, 8 H, 6 ER, 5 BB, 8 K). LP: A.Antonacci (6 1/3 IP, 11 H, 7 R, 5 ER, 2 BB, 2 K).

2B – R.Abernathy, K.Weller, R.Jarman. 3B – C.Dodson. HR – K.Weller. RBI – C.Dodson, R.Abernathy, B.Morrow, A.Antonacci, K.Weller 2, S.Bires 2, A.Clay, S.Henrichs, M.Kasarda 2. SB – A.Clay 2, R.Jarman, M.Kasarda.

Thursday at Virden

*Auburn 013 042 3 – 13 14 1

North Mac 102 001 2 – 06 14 5

WP: C.Filipiak (5 1/3 IP, 9 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 7 K). Sv – L.Hammert (1 2/3 IP, 5 H, 2 ER, 4 K). LP: M.Royer (7 IP, 14 H, 13 R, 6 ER, 2 BB, 4 K).

2B – L.Stade 2, C.Martin. HR – C.Filipiak. RBI – C.Filipiak 3, L.Stade 2, A.Butler, K.Mackenzie 2, N.Weaver 2, A.Brummett, C.Harvey, B.Meador 3. SB – K.Mackenzie, A.Brummett, M.Kleibocker, G.Mauzy, C.Harvey 2.

Thursday at Morrisonville

Bunker Hill 101 021 0 – 5 06 3

*Morrisonville 040 023 x – 9 14 2

WP: B.Wilkinson (7 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 3 BB, 12 K). LP: T.Girth (3 2/3 IP, 5 H, 4 R, 0 ER, 1 BB, 4 K).

2B – A.Austill, M.Schwegel, H.Schneider. 3B – A.Dey, J.Manar, M.Schwegel, B.Wilkinson.

Friday at Staunton

*Carlinville 100 002 1 – 4 8 0

Staunton 100 100 0 – 2 7 2

WP: A.DeSpain (7 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 8 K). LP: G.Nichols (7 IP, 8 H, 4 ER, 6 K).

2B – M.Sorsen. HR – J.Houseman. RBI – N.Kaganich, S.Cania, J.Houseman 2, M.Sorsen, A.Best. SB – K.Seelbach.

Friday at Gillespie

*Hillsboro 001 116 0 – 9 10 2

Gillespie 000 000 1 – 1 05 3

WP: Hanner (7 IP, 5 H, 1 ER, 9 K). LP: S.Henrichs (5 2/3 IP, 8 H, 9 R, 3 ER, 2 BB, 8 K); S.Bires (1 1/3 IP, 2 H, 1 K).

2B – K.Schaake, Houchler. HR – K.Schaake. RBI – K.Schaake 2, Lyerla, Houchler, Major, Hemken, Bires.

Friday at Pana

*Southwestern 052 90 – 16 14 1

Pana 000 00 – 00 02 5

WP: B.Nixon (5 IP, 2 H, 2 BB, 6 K). LP: Bieber (4 IP, 14 H, 16 R, 6 ER, 3 BB, 2 K); Hocq (1 IP, 1 K).

2B – M.Bailey, H.Edwards, M.Hovack, B.Roloff, M.Wilderman. 3B – J.Bouillon, N.Keith, M.Novack. HR – H.Edwards. RBI – S.Baumgartner, J.Bouillon, H.Edwards 4, N.Keith, M.Novack, B.Roloff 4, M.Wilderman 3. SB – J.Bouillon.

Saturday at Staunton

Carrollton 015 010 0 – 7 09 2

*Staunton 201 021 2 – 8 10 3

WP: G.Nichols (7 IP, 9 H, 7 R, 4 ER, 1 BB, 5 K). LP: H.Rhoades (6 2/3 IP, 10 H, 8 R, 6 ER, 3 BB, 5 K).

2B – M.Mullink, C.Varble, M.Sorsen. HR – A.Painter. RBI – C.Varble 2, G.Sturgeon 2, A.Counts, H.Rhoades 2, G.Nichols, A.Painter 2, M.Sorsen 2, D.Roberts 2. SB – H.Krumwide, L.Mullink, K.Ruyle, K.Pirok, R.Caldieraro, H.Dustman, M.Sorsen.

Saturday at Beardstown

*Griggsville-Perry 433 22 – 14 12 3

North Mac 003 20 – 05 04 5

WP: B.Brown (5 IP, 4 H, 5 R, 0 ER, 4 BB, 8 K). LP: G.Lechner (5 IP, 12 H, 14 R, 8 ER, 4 BB, 1 K).

2B – K.Leeneats, B.Meador. RBI – K.Leeneats, B.Brown, J.Brite 3, J.Kelly 2, A.Jones, E.Lezba, C.Harvey, B.Meador, L.Mullen. SB – L.Westfall 2, B.Brown, J.Brite.

—

North Mac 100 000 – 1 3 2

*Griggsville-Perry 200 16x – 9 9 0

WP: L.Westfall (5 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 14 K). LP: G.Lechner (5 IP, 9 H, 9 R, 1 ER, 4 K).

2B – B.Brown, J.Brite, L.Kennedy. HR – J.Brite. RBI – G.Mauzy, B.Brown 2, J.Brite 2, J.Keily 2, L.Kennedy 2, A.Waters. SB – K.Leeneats.

—

North Mac 000 0 – 00 03 0

*Beardstown 125 4 – 12 11 0

WP: A.Dour (4 IP, 3 H, 2 BB, 5 K). LP: G.Lechner (3 IP, 11 H, 12 ER, 1 BB).

3B – H.McGill 2. HR – J.Herzog, P.Sommers, O.Dour. RBI – J.Herzog 3, P.Sommers 4, A.Hobrock, O.Dour 3, E.White.

Saturday at Bunker Hill

*Southwestern 400 011 1 – 7 12 1

Bunker Hill 110 100 0 – 3 09 2

WP: B.Nixon (7 IP, 9 H, 3 ER, 1 BB, 8 K). LP: T.Gresham (7 IP, 12 H, 7 R, 5 ER, 2 K).

2B – M.Bailey, H.Edwards, B.Nixon 2, M.Schwegel 2, A.Dey, A.Austill. HR – A.Austill. RBI – M.Bailey, S.Baumgartner, H.Edwards, B.Nixon 2, M.Novack, Kiffmayer, A.Austill, B.Morell. SB – J.Bouillon.

Monday at Bunker Hill

*Gillespie 120 08 – 11 10 0

Bunker Hill 001 00 – 01 02 6

WP: S.Henrichs (5 IP, 2 H, 1 ER, 6 BB, 11 K). LP: S.Gresham (4 IP, 8 H, 9 R, 3 ER); T.Girth (1 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 1 K).

2B – A.Clay, M.Hayes, M.Schwegel. HR – S.Henrichs, M.Kasarda. RBI – L.Bussman, M.Hayes 2, S.Henrichs 3, R.Jarman, M.Kasarda 3. SB – M.Hayes, R.Jarman 2, M.Kasarda.

Monday at Virden

*Staunton 124 200 0 – 9 13 1

North Mac 200 010 0 – 3 06 3

WP: G.Nichols (7 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 8 K). LP: G.Lechner (7 IP, 13 H, 9 R, 3 ER, 3 K).

2B – K.Pirok, A.Painter, K.Sorsen 2, M.Legendre, B.Meador. HR – G.Nichols, A.Painter. RBI – G.Nichols, A.Painter 2, K.Sorsen, M.Legendre, C.Martin, B.Meador. SB – R.Caldieraro.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Carlinville 12-1-1 7-0

Roxana 10-2-3 6-0

Southwestern 6-3-4 4-2

Hillsboro 9-4-1 3-3

Pana 6-5-2 3-2

Litchfield 6-6-1 1-5

Gillespie 3-10-1 1-5

Staunton 3-9 2-4

Greenville 3-10 0-5

Other area schools

North Mac 0-11-2 0-5

Wednesday’s Games

Southwestern 4, Litchfield 3 (PK)

Roxana 5, Breese Central 0

Thursday’s Games

Carlinville 1, Southwestern 0

Roxana 5, Staunton 1

Gillespie 3, Greenville 1

Auburn 3, North Mac 2

Hillsboro 3, Litchfield 1

Friday’s Games

Carlinville 0, Jersey 0

Civic Memorial 6, Staunton 2

Southwestern 0, Auburn 0

Pana 0, Warrensburg-Latham 0

Freeburg 7, Greenville 0

Roxana 8, East Alton-WR 0

Saturday’s Game

Lutheran 3, North Mac 2 ot

Monday’s Games

Southwestern at Metro East Lutheran

North Mac at Pleasant Plains

Fr. McGivney at Hillsboro

Wesclin at Greenville

Area Boxscores

Wednesday at Litchfield

*Southwestern 3 0 0 (5) – 4

Litchfield 1 2 0 (4) – 3

SW goals: R.Baker, J.Scott, K.Christian. Assists: J.Scott.

Thursday at Carlinville

Southwestern 0 0 – 0

*Carlinville 0 1 – 1

C – R.Drew (S.Nickel) 41:27

W: S.DeNeve (2 saves).

Shots on goal: Southwestern 2; Carlinville 18. Fouls: Southwestern 6, Carlinville 1. Corner kicks: Southwestern 0, Carlinville 6.

Friday at Jerseyville

Carlinville 0 0 – 0

Jerseyville 0 0 – 0

Shots: Jersey 1, Carlinville 15; Fouls: Jersey 8, Carlinville 1. Corner kicks: Jersey 0, Carlinville 14.

Track and Field

Thursday at SCC Frosh/Soph meet (Greenville)

Boys: Gillespie 107; Carlinville 73.33; Staunton 56; Greenville 55; Roxana 48; Southwestern 48; Hillsboro 44.5; Pana 39.33; Litchfield 37.83; Vandalia 33.

Girls: Roxana 119; Staunton 94.5; Pana 85; Greenville 63; Hillsboro 59; Litchfield 50; Gillespie 25; Carlinville 13.5; Southwestern 9; Vandalia 6.

Saturday at Rochester Invitational

Boys: Pleasant Plains 163; Carlinville 92.5; Rochester 88; Olympia 84; Williamsville 83; Auburn 64; Delavan 33; Gillespie 24; Lutheran 20; Riverton 19; New Berlin 17.5; Carrollton 12.

Girls: Clinton 123; Pleasant Plains 110; Rochester 72; New Berlin 70; Auburn 68.5; Delavan 55; Porta 49; Williamsville 42; Lutheran 33; Carlinville 33; Carrollton 23; Gillespie 13.5; Pawnee 10.

College Baseball

Wednesday at Carlinville

*Eureka 000 411 0 – 6 7 3

Blackburn 003 100 0 – 4 6 0

WP: K.Silverthorn (7 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 2 BB, 1 K). LP: J.Lochhead (3 IP, 4 H, 4 ER ,2 BB, 2 K); D.Hensley (3 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB); J.Sandlin (1 IP, 3 K).

2B – S.Green, J.Quinn, R.Clark. RBI – B.Ary 2, R.Vogel, J.Carter, E.Smith 2, S.Lewis, R.Steen, M.McDermand, N.Bassett. SB – S.Green 2.

—

Eureka 000 001 100 – 2 05 3

*Blackburn 000 000 90x – 9 12 1

WP: J.Stepp (1 2/3 IP, 2 K); B.Wilkinson (6 1/3 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 3 K); D.Fisher (1 IP, 1 H, 1 K). LP: J.Quinn (6 IP, 8 H, 3 ER, 5 K); M.Diederich (0 IP, 2 H, 3 R, 1 ER); K.Cashdollar (2/3 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 1 K); B.Porter (1 1/3 IP, 1 BB, 1 K).

2B – B.Ary, R.Clark, C.Padilla. RBI – B.Ary, S.Lewis, S.Diaz, T.Durand 2, M.McDermand, C.Padilla 4. SB – G.Mullin, T.Durand, B.Smith.

Friday at Carlinville

*Greenville 091 221 2 – 17 16 1

Blackburn 301 101 1 – 07 06 6

WP: B.Pearce (6 IP, 4 H, 6 R, 5 ER, 3 BB, 5 K); C.Becker (1 IP, 2 H, 1 ER, 1 K). LP: J.Sandlin (1 1/3 IP, 5 H, 9 R, 8 ER, 3 BB, 1 K); I.Garrett (3 1/3 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 2 BB, 2 K); L.Schwartz (2 1/3 IP, 5 H, 3 R, 2 ER).

2B – T.Ralls, A.Marsh 2, A.Torbeck, C.

Falls, T.Durand. 3B – S.Diaz. HR – J.Getz, T.Durand. RBI – J.Getz, T.Ralls, K.Wolff, A.Marsh 3, S.Hodges, A.Torbeck 3, A.Lamb 2, T.Maxie 2, C.Falls, S.Diaz, T.Durand 4, M.McDermand, B.Smith. SB – J.Getz 2, A.Torbeck, A.Lamb, C.Dix.

Saturday at Carlinville

*Greenville 011 230 2 – 9 12 1

Blackburn 001 040 0 – 5 10 1

WP: S.Alender (5 IP, 7 H, 5 ER, 3 BB, 5 K); A.Lamb (1 1/3 IP, 2 H, 3 K); Sv – A.Rexroad (2/3 IP, 1 H). LP: J.Stepp (7 IP, 12 H, 9 R, 7 ER, 2 BB, 6 K).

2B – J.Getz, A.Marsh 2, A.Torbeck, B.Pearce. 3B – T.Durand. RBI – K.Wolff, A.Torbeck 3, B.Pearce, C.Dix 2, C.Falls, S.Lewis, T.Durand 3, N.Bassett. SB – T.Ralls, B.Pearce, C.Dix 2, C.Falls, B.Wilkinson, J.Lochhead.

—

Greenville 000 003 000 – 3 03 0

*Blackburn 100 000 23x – 6 12 2

WP: T.Durand ( 7 2/3 IP, 3 H, 3 ER, 5 BB, 10 K); S.Lewis (1 1/3 IP, 1 BB, 2 K). LP: A.Marsh (4 1/3 IP, 3 H, 1 ER, 6 BB, 3 K); A.Rexroad (3 IP, 9 H, 5 ER, 2 K); C.Becker (2/3 IP, 2 K).

2B – A.Rexroad, S.Diaz. HR – B.Pearce, W.Jarvis. RBI – A.Rexroad, B.Pearce 2, S.Diaz, T.Durand, W.Jarvis, B.Smith 2. SB – K.Wolff, B.Pearce, M.Islas, R.Steen, R.Clark, N.Bassett, B.Wilkinson.

College Softball

Friday at Louisville, Ky.

Blackburn 000 00 – 0 5 0

*Spalding 043 1x – 8 9 0

WP: A.Kilburn (5 IP, 5 H, 3 BB, 1 K). LP: J.Ballinger (2 1/3 IP, 7 H, 7 ER, 1 BB); H.Fransen (1 2/3 IP, 2 H, 1 ER).

2B – M.Henderson. HR – G.Sweat. RBI – A.Klein 2, A.Morris 2, M.Henderson, G.Sweat 3. SB – A.Klein, K.Rucker.

—

Blackburn 200 000 0 – 2 09 0

*Spalding 020 400 x – 6 12 1

WP: O.Carter (7 IP, 9 H, 2 ER, 1 BB, 3 K); LP: B.Hughes (4 IP, 11 H, 6 ER, 2 K); B.Daniels (2 IP, 1 H, 1 BB, 3 K).

2B – L.Hubbard. HR – M.Henderson. RBI – A.Frerichs, A.Klein, J.Peffley, M.Henderson 3, B.Eatmon. SB – B.Hughes, L.Yockey 2, K.Rucker.