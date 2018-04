Mac Stats for 4-19-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Apr. 19

HS baseball: Southwestern at Carlinville (n/c); Calhoun at Greenfield/NW

HS softball: Southwestern at Carlinville (n/c); Staunton at East Alton-WR; SH-Griffin at Gillespie; Auburn at North Mac; Calhoun at Greenfield/NW

HS soccer: Southwestern at Carlinville; Greenville at Gillespie; Roxana at Staunton; North Mac at Auburn

High school track: SCC frosh/soph meet at Greenville

CMS track: at Rochester

Apr. 20

HS baseball: Carlinville at Staunton; Hillsboro at Gillespie; Southwestern at Pana;

HS softball: Carlinville at Staunton; Hillsboro at Gillespie; Southwestern at Pana

HS soccer: Staunton at Civic Memorial; Southwestern at Auburn

BC baseball vs. Greenville 6 p.m.

Apr. 21

HS baseball: Gillespie at Glenwood; New Berlin at Southwestern (DH); North Mac vs. Beardstown; North Mac vs. Camp Point Central

HS softball: Carrollton at Staunton; Southwestern at Bunker Hill; North Mac at Beardstown

HS soccer: North Mac at Spr. Lutheran

High school track: Carlinville at Rochester Invite

CMS track: at Hillsboro Invite

BC baseball vs. Greenville (DH) noon

BC softball vs. Greenville (DH) 11 a.m.

Apr. 23

HS baseball: Carlinville at Roxana (n/c) 5 p.m.; Staunton at North Mac; Gillespie at Bunker Hill

HS softball: Carlinville at Roxana; Staunton at North Mac; Gillespie at Bunker Hill

HS soccer: Southwestern at Metro East Lutheran; North Mac at Pleasant Plains

CMS track: County meet at Gillespie

Apr. 24

HS baseball: Carlinville at Vandalia 5 p.m.; Staunton at Hillsboro; Litchfield at Gillespie; Southwestern at Greenville; Illini Central at North Mac

HS softball: Carlinville at Vandalia; Staunton at Hillsboro; Litchfield at Gillespie; Southwestern at Greenville; Illini Central at North Mac

HS soccer: Carlinville at Litchfield; Gillespie at Staunton; Roxana at Southwestern

High school track: Carlinville boys hosts O’Brien frosh/soph invitational

BC baseball vs. Lincoln Christian, 3 p.m.

Apr. 25

HS baseball: Carlinville at Gillespie; Pawnee at Greenfield/NW

HS softball: Carlinville at Gillespie (n/c)

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Hillsboro 9-5 4-0

Staunton 8-1 3-0

Greenville 7-7-1 4-0

Litchfield 4-4 3-1

Southwestern 5-9 3-1

Vandalia 5-5 1-3

Carlinville 3-5 1-3

Gillespie 6-6 1-3

Roxana 2-7 0-4

Pana 3-7 0-4

—

Other area teams

Greenfield/NW 7-10 6-5

North Mac 6-2 1-0

Bunker Hill 1-4 0-0

Mt. Olive 2-3 2-2

Wednesday’s Games

Carlinville 11, East Alton-WR 7

Roxana 12, Hardin-Calhoun 0

Breese Central 7, Staunton 3

Collinsville 4, Southwestern 2

Greenfield/NW 12, North Greene 10

Thursday’s Games

Staunton 21, Bunker Hill 3

Carrollton 12, Gillespie 5

North Mac 8, Maroa-Forsyth 7

Greenfield/NW 23, Pleasant Hill 7

Breese Mater Dei 13, Hillsboro 5

South Central 4, Greenville 2

Shelbyville 7, Vandalia 6

Nokomis 7, Pana 2

Friday’s Games

Southwestern 5, Carlinville 4

Staunton 19, Roxana 0

Greenville 8, Gillespie 1

Hillsboro 7, Litchfield 5

Vandalia 13, Pana 1

Monday’s Games

Gillespie 8, Metro East Lutheran 3

Area Boxscores

Wednesday at East Alton

*Carlinville 420 050 0 – 11 13 4

East Alton-WR 034 000 0 – 07 07 3

WP: C.DeLong (2 2/3 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 2 K); J.Hinzman (1 2/3 IP, 5 H, 3 ER, 1 BB, 2 K); Sv – J.Ambuel (2 2/3 IP, 2 BB, 4 K). LP: Z.Wilson (1/3 IP, 4 H, 4 ER); Z.Wells (4 2/3 IP, 9 H, 7 R, 5 ER, 1 BB, 5 K); J.Miller (2 IP).

2B – J.Fraser, J.Hinzman. 3B – J.Ambuel. HR – C.DeLong. RBI – J.Ambuel 3, C.DeLong 3, K.Dixon 2, J.Fraser 2, A.Murray, G.Booten 4, T.Hamby, Z.Wilson. SB – G.Campbell.

Wednesday at Collinsville

Southwestern 000 000 2 – 2 9 3

*Collinsville 220 000 x – 4 6 2

WP: H.Counton (5 IP, 5 H, 3 BB, 5 K); N.Scrum (2 IP, 5 H, 2 R, 0 ER, 2 K). LP: L.Golike (2 IP, 3 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 2 K); K.Seyfried (3 IP, 1 H, 1 BB, 1 K); J.Fryman (1 IP).

2B -B.Seymour. RBI – B.Seymour 2, T.Williams, D.Bovinett, J.Schrage.

Wednesday at Palmyra

North Greene 321 310 0 – 10 08 3

*Greenfield/NW 530 130 x – 12 05 1

WP: H.Lansaw (4 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 2 K); B.Woelfel (1 2/3 IP, 4 H, 5 ER, 3 BB); M.Walker (1 1/3 IP, 2 H, 4 ER, 4 BB, 3 K). LP: Lawson (3 2/3 IP, 1 H, 4 ER, 5 BB, 3 K); Heberling (1 1/3 IP, 4 H, 8 ER, 7 BB); Dean (1 IP, 1 BB, 1 K).

2B – H.Lansaw. HR – Lawson, Heberling 2, Edwards, J.Lansaw, H.Lansaw. RBI – Dean, Lawson, Heberling 6, Brannan, Edwards, D.Chaudoin, J.Lansaw 3, H.Lansaw 3, G.Roberts 2, M.Walker. SB – Dean, Hoesman, VanMeter, J.Lansaw, G.Roberts 3, W.Stuart, Z.Thomson, M.Walker, C.Woods.

Wednesday at Breese

Staunton 100 001 1 – 3 08 2

*Breese Central 114 001 x – 7 10 0

WP: A.Ratajczyk (5 2/3 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 5 K); D.Rakers (1 1/3 IP, 1 H, 1 ER, 2 K). LP: G.Bianco (3 IP, 7 H, 6 R, 2 ER, 1 BB, 2 K); C.McBride (2 IP, 1 BB, 2 K); B.Bloemker (1 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB).

2B – A.Tallman, T.Malon, A.Garcia, C.Wempe. 3B – M.Karl, N.Yates. HR – A.Ratajczyk. RBI – F.Goss, A.Tallman, N.Yates, C.Rakers, A.Ratajczyk 2, C.Wempe 4. SB – R.Best, M.Karl, A.Tallman.

Thursday at Bunker Hill

*Staunton 1080(12) – 21 12 1

Bunker Hill 120 0 0 – 03 05 3

WP: Z.Ury (4 IP, 2 H, 1 BB, 9 K); R.Best (1 IP, 3 H, 3 ER 2 BB, 2 K). LP: J.Weidner (2 1/3 IP, 5 H, 7 R, 4 ER, 4 BB, 2 K); B.Morris (2/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 K); C.Sellars (1/3 IP, 1 H, 2 ER, 3 BB); A.Birdsong (1 1/3 IP, 4 H, 6 ER, 3 K); N.Devall (1/3 IP, 1 H, 5 ER, 3 BB).

2B – N.Yates, A.Tallman, C.Cox, R.Best, D.Ralston. 3B – N.Yates, E.Dannenbrink. HR – N.Yates. RBI – A.Tallman 2, N.Yates 7, C.Cox 2, B.Bloemker, F.Goss, Z.Ury 3, R.Best 3, D.Ray, B.Morris, D.Ralston, C.Sellars. SB – M.Karl, N.Yates, C.Cox, E.Dannenbrink.

Thursday at Gillespie

*Carrollton 101 421 3 – 12 12 0

Gillespie 001 040 0 – 05 08 1

WP: E.Brannan (3 1/3 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 3 K); B.Struble (2/3 IP, 1 K); #22 (1 IP, 3 H, 4 ER, 3 BB); Schnettgoecke (2 IP, 1 H, 2 BB). LP: C.Johnson (3 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 K); A.Madeline (1 IP, 2 H, 4 ER, 2 BB); C.Frensko (1 IP, 2 H, 2 ER, 1 BB, 1 K); A.Ribes (1 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB); C.Hailstone (1 IP, 2 H, 3 ER, 1 BB).

2B – A.Bowker, H.Stringer, N.Walker, Z.Cunningham, B.Higgonbotham, B.Lancaster. 3B – G.Jones, N.Walker. HR – A.Bowker, H.Stringer, A.Boeck. RBI – A.Bowker 2, K.Water 2, B.Struble, H.Stringer 3, G.Jones, N.Walker 2, K.Bottom, A.Boeck 4, B.Lancaster. SB – K.Water, F.Barrett.

Thursday at Pleasant Hill

*Greenfield/NW 117 68 – 23 15 2

Pleasant Hill 211 30 – 07 05 2

WP: J.Lansaw (3 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, K); D.Pohlman (1 IP, 1 H, 3 ER, 3 BB, 1 K); D.Chaudoin (1 IP, 1 BB, 1 K). LP: Wheelan (2 1/3 IP, 9 H, 9 ER, 3 BB, 4 K); Black (1 1/3 IP, 4 H, 6 R, 1 ER 4 BB, 1 K); Rogers (2/3 IP, 1 H, 8 R, 4 ER, 7 BB, 1 K); Peebles (2/3 IP, 1 H, 2 K).

2B – B.Woelfel. HR – D.Chaudoin, J.Lansaw, H.Lansaw, D.Pohlman, Shireman 2. RBI – D.Chaudoin, J.Lansaw 4, H.Lansaw 3, D.Pohlman 2, W.Stuart, Z.Thomson, C.Turner, M.Walker, B.Woelfel 2, C.Woods 4, Shireman 3, Peeples, Heatherly 2. SB – J.Bone, B.Meyer, D.Pohlman 3, W.Stuart, Z.Thomson 3, B.Woelfel 2, C.Woods 4, Wheelan, Black, Crowder 2, Bowen.

Thursday at Virden

Maroa-Forsyth 003 040 0 – 7 08 3

*North Mac 302 021 x – 8 10 5

WP: T.Miller (3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 K); J.VanAusdall (4 IP, 6 H, 6 R, 3 ER, 2 BB, 3 K). LP: #12 (1 IP, 1 H, 1 ER, 2 BB); K.Boline (5 IP, 9 H, 7 R, 5 ER, 4 BB, 5 K).

2B – K.Boline, L.Shepard, L.Britenstine. HR – L.Britenstine, J.VanAusdall. RBI – D.Hicks, A.Agee 2, T.Martin, T.Corley, L.Shepard, Davenport, L.Britenstine 3, H.Smith, J.VanAusdall 3. SB – D.Hicks, Davenport, K.Kirk, H.Pierce, G.Thoroman.

Friday at Brighton

Carlinville 040 000 0 – 4 8 3

*Southwestern 021 110 x – 5 7 2

WP: B.Lowis (6 2/3 IP, 8 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 6 K); Sv – E.Bolin (1/3 IP). LP: K.Dixon (4 2/3 IP, 7 H, 5 R, 3 ER, 3 BB, 7 K); J.Ambuel (1 1/3 IP, 1 H, 1 BB, 2 K).

2B – E.Bolin. 3B – J.Little. RBI – G.Campbell, J.Hinzman, R.Hanslow 2, B.Seymour. SB – K.Seyfried.

Friday at Greenville

Gillespie 010 000 0 – 1 5 0

*Greenville 312 101 x – 8 8 3

WP: Carlson (4 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 8 K); Doll (3 IP, 1 H, 4 K). LP: G.Brown (4 IP, 7 H, 7 ER, 2 BB, 1 K); F.Barrett (2 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 K).

2B – Frey, Moss. RBI – Johnson, Frey, Moss 2, Barnes, L.Doll, Hlafka. SB – Johnson 2.

Friday at Roxana

*Staunton 327 07 – 19 14 1

Roxana 000 00 – 00 02 6

WP: D.Ray (5 IP, 2 H, 1 BB, 9 K). LP: L.Presley (2 IP, 3 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 2 K); A.Martin (0 IP, 2 H, 5 R, 4 ER, 2 BB); B.Davis (1 IP, 3 H, 2 ER); R.Ripper (2 IP, 6 H, 7 ER, 4 BB, 1 K).

2B – M.Karl. 3B – N.Yates. HR – C.Cox. RBI – C.Cox 3, M.Karl 3, C.McBride, T.Moore, A.Tallman 3, Z.Ury, N.Yates 4. SB – G.Bianco 2, D.Ray, N.Yates.

Monday at Edwardsville

*Gillespie 210 031 1 – 8 9 1

Metro East Luth. 100 100 1 – 3 9 3

WP: B.Higgonbotham (6 2/3 IP, 9 H, 3 ER, 3 BB, 5 K); Sv – R.Griffith (1/3 IP, 1 K). LP: Pruett (7 IP, 9 H, 8 R, 5 ER, 3 K).

2B – J.Carter, Jacobs. RBI – J.Carter 3, B.Fritz, R.Griffith, C.Hailstone, Johnson 2, Pegnolds. SB – Kerr, Jacobs.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 10-2 5-0

Gillespie 9-3 4-0

Southwestern 10-4 4-0

Pana 4-5 3-2

Roxana 6-8 2-2

Staunton 4-4 1-3

Litchfield 1-9 1-3

Vandalia 3-8 1-4

Carlinville 5-5 1-3

Greenville 2-9 0-5

Other area schools

Greenfield/NW 6-6 6-5

Bunker Hill 5-4 1-0

North Mac 2-6 0-2

Wednesday’s Games

East Alton-WR 6, Carlinville 4

Roxana 12, Bunker Hill 11

Carrollton 7, North Mac 4

Southwestern 7, Alton 6

North Greene 8, Greenfield/NW 2

Thursday’s Games

Staunton 12, Bunker Hill 1

Highland 5, Gillespie 4

Maroa-Forsyth 4, North Mac 0

Greenfield/NW 12, Pleasant Hill 8

Hillsboro 14, Lincolnwood 0

Auburn 8, Litchfield 4

Shelbyville 4, Vandalia 2

Southwestern 12, Carrollton 2

Friday’s Games

Southwestern 2, Carlinville 0

Roxana 9, Staunton 8

Gillespie 17, Greenville 0

Bunker Hill 3, Lincolnwood 2

Hillsboro 8, Litchfield 2

Pana 5, Vandalia 1

Area Boxscores

Wednesday at East Alton

Carlinville 100 210 0 – 4 6 3

*East Alton-WR 320 100 x – 6 3 4

WP: B.Null (7 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 4 K). LP: A.DeSpain (6 IP, 3 H, 6 R, 3 ER, 4 BB, 5 K).

2B – N.Kaganich. 3B – S.Cania. RBI – S.Cania, E.Griffith, P.Young, B.Null, A.Knight. SB – K.Seal, P.Tieman, M.Moxey, T.Murray, P.Young, C.Lemond 2, K.Booten.

Wednesday at Roxana

Bunker Hill 033 410 0 – 11 15 4

*Roxana 023 400 3 – 12 09 0

LP: S.Gresham (6 1/3 IP, 9 H, 12 R, 5 ER, 3 BB, 3 K).

2B – T.Girth. HR – M.Schwegel, A.Austill. RBI – S.Gresham, T.Girth 3, M.Schwegel 3, A.Austill 3, G.Kiffmeyer.

Wednesday at Greenfield

*North Greene 000 041 3 – 8 13 4

Greenfield/NW 010 000 1 – 2 10 4

WP: M.Roberts (7 IP, 10 H, 2 ER, 1 BB, 5 K). LP: C.Ornellas (4 1/3 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 3 BB, 3 K); P.Arnett (2 2/3 IP, 6 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 1 K).

2B – L.Brown, J.Jilg, T.Schramm, K.Nerone. 3B – K.Walters. RBI – K.Woosley, L.Brown, M.Roberts 2, J.Jilg, A.Guthrie, K.Smith, L.Heavner, M.Jones. SB – M.McClenning, K.Woosley 2, L.Brown, J.Jilg.

Wednesday at Carrollton

North Mac 100 000 3 – 4 11 7

*Carrollton 013 201 x – 7 10 1

WP: M.Mullink (7 IP, 11 H, 4 ER, 6 K). LP: G.Lechner (2 2/3 IP, 5 H, 4 R, 0 ER, 1 BB, 2 K); M.Royer (3 1/3 IP, 5 H, 3 R, 0 ER, 6 K).

2B – A.Counts, H.Krumwiede, E.Schmidt, K.Heath. HR – E.Thoron. RBI – C.Martin 2, G.Mauzy, E.Thoron, A.Counts 2, G.Sturgeon, E.Schmidt, K.Heath, M.Mullink. SB – C.Martin.

Wednesday at Alton

*Southwestern 101 110 3 – 7 8 5

Alton 002 210 1 – 6 7 4

WP: B.Nixon (7 IP, 7 H, 6 R, 2 ER, 3 BB, 4 K). LP: A.Scyoc (2 IP, 5 H, 3 ER); A.Haegele (5 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 3 K).

J.Bouillon, M.Novack, A.Betz, R.McCoy. HR – H.Edwards, T.Wong. RBI – J.Bouillon, H.Edwards 3, B.Nixon, M.Wilderman, T.Wong 2, R.McCoy. SB – B.Roloff.

Thursday at Pleasant Hill

*Greenfield/NW 200 220 6 – 12 14 0

Pleasant Hill 014 030 0 – 08 09 0

WP: C.Ornellas (3 2/3 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 2 K); P.Arnett (4 1/3 IP, 6 H, 6 R, 4 ER, 5 K).

2B – C.Ornellas, P.Arnett. 3B – T.Smith. RBI – T.Smith 2, L.Heavner, C.Ornellas 3, M.Jones, T.Schramm, K.Nerone 2, P.Arnett 2.

Thursday at Bunker Hill

*Staunton 210 09 – 12 14 0

Bunker Hill 001 00 – 01 04 2

WP: G.Nichols (5 IP, 4 H, 1 ER, 7 K).

2B – A.Painter. HR – M.Sorsen. RBI – R.Caldieraro, A.Painter, K.Sorsen, M.Sorsen 5, A.Best 2.

Thursday at Highland

Gillespie 310 000 0 – 4 7 0

*Highland 300 200 x – 5 6 1

WP: A.Rinderer (7 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 6 K). LP: S.Henrichs (6 IP, 6 H, 5 ER, 3 BB, 9 K).

2B – S.Parkerson. HR – R.Sarti, L.Garbett, D.Singman. RBI – R.Jarman, R.Sarti 3, L.Garbett 3, D.Sigman 2. SB – M.Kasarda, #34.

Thursday at Virden

*Maroa-Forsyth 000 013 0 – 4 7 1

North Mac 000 000 0 – 0 0 2

WP: K.Beckemeyer (7 IP, 11 K). LP: M.Royer (7 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 3 K).

3B – Z.Clark. RBI – L.Hubbard, K.Aupperle. SB – H.Mitchell, A.Robinson, K.Beckemeyer 2, L.Hubbard, M.Buhl 2.

Thursday at Piasa

Carrollton 000 020 0 – 02 05 6

*Southwestern 343 010 x – 11 13 0

WP: S.Baumgartner (6 IP, 5 H, 2 ER, 6 K). LP: Rhoades (3 IP, 9 H, 10 R, 4 ER, 1 BB, 1 K); Sturgeon (2 1/3 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 1 BB).

2B – Mullink, J.Bouillon 2, M.Wilderman. RBI – Rhoades 2, M.Bailey, H.Edwards, B.Nixon 2, B.Roloff 3, B.Sorgea 2.

Friday at Piasa

Carlinville 000 000 0 – 0 2 0

*Southwestern 000 020 x – 2 6 4

WP: B.Nixon (7 IP, 2 H, 2 BB, 6 K). LP: A.DeSpain (6 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 7 K).

2B – B.Nixon, M.Novack. 3B – A.DeSpain. RBI – M.Novack 2.

Friday at Bunker Hill

Lincolnwood 020 000 0 – 2 3 0

*Bunker Hill 000 001 2 – 3 5 3

WP: S.Gresham ( 7 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 5 K).

2B – B.Morrell. 3B – A.Dey. RBI – S.Gresham. SB – M.Schwegel.

Friday at Roxana

Staunton 210 410 0 – 8 11 2

*Roxana 023 004 x – 9 15 2

LP: G.Nichols (6 IP, 15 H, 9 R, 8 ER, 1 BB, 3 K).

2B – K.Pirok, D.Roberts. HR – G.Nichols. RBI – K.Pirok 2, G.Nichols 2, M.Legendre, M.Sorsen 2. SB – K.Pirok.

Friday at Greenville

*Gillespie 386 – 17 16 1

Greenville 000 – 00 00 7

WP: S.Henrichs (2 IP, 2 BB, 6 K); S.Bires (1 IP, 2 K). LP: Hutchinson (3 IP, 16 H, 17 R, 13 ER, 1 BB, 2 K).

2B – S.Bires, M.Hayes. HR – R.Jarman. RBI – S.Bires 4, L.Bussmann, A.Clay, M.Hayes 2, R.Jarman 2, M.Kasarda, K.Link 2, R.Sarti 2. SB – A.Clay, R.Jarman, M.Kasarda, Messerli.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Carlinville 10-1 5-0

Roxana 7-2-2 4-0

Southwestern 7-1-2 4-0

Hillsboro 8-2-1 2-2

Litchfield 6-5 1-3

Pana 5-5-1 2-2

Gillespie 2-9-1 0-4

Staunton 2-7 1-3

Greenville 3-7 0-5

Other area schools

North Mac 0-8-2 0-4

Wednesday’s Games

Jersey 4, Gillespie 2

Williamsville 2, Litchfield 1

Roxana 3, Hillsboro 2

Riverton 3, North Mac 0

Thursday’s Games

Carlinville 9, Gillespie 0

Southwestern 4, Staunton 2

Pleasant Plains 5, North Mac 1

Roxana 1, Litchfield 0

Pana 5, Greenville 1

Friday’s Games

Marquette 4, Hillsboro 0

Monday’s Games

Roxana 7, Gillespie 0

Pana 1, Auburn 0

Area Boxscores

Thursday at Gillespie

*Carlinville 9 0 – 9

Gillespie 0 0 – 0

C – S.Nickel (unassisted) 5:10

C – T.Wills (L.Gibbs) 9:44

C – T.Wills (I.Stoops) 10:58

C – R.Drew (L.West) 15:44

C – R.Drew (L.Egelhoff) 22:19

C – G.Marchiori (S.Bowman) 25:03

C – L.Egelhoff (K.Page) 25:26

C – A.Welte (M.Proctor) 32:04

C – R.McClain (L.West) 33:04

W: S.DeNeve (60 minutes); M.Mitchell (20 minutes).

Shots: Carlinville 31, Gillespie 1. Fouls: Carlinville 3, Gillespie 0. Corner kicks: Carlinville 4, Gillespie 0.

Track and Field

Saturday at Pana Invitational

Boys: Pleasant Plains 163.5; Carlinville 101; Meridian 61; Rushville-Industry 53; Litchfield 45.5; Gillespie 30; Pana 28; Sangamon Valley 28; St. Anthony 19; New Berlin 14; Hillsboro 12; Stew-Stras/Windsor 3.

Carlinville winners: Pole vault – I.Daugherty 13-feet; 800-meter run – Jas.Landon 2:05; Triple jump – W.Walton 40-feet-one inch.

Girls: Pleasant Plains 112; Pana 110; Hillsboro 69; Rushville-Industry 47; Stew-Stras/Windsor 41; New Berlin 35; Litchfield 29; Meridian 28; Carlinville 27; Gillespie 25; St. Anthony 21; Pawnee 8; Sangamon Valley 5.

Carlinville winners: Pole vault – E.Smith 11-feet-6 inches.

College Baseball

Wednesday at Carlinville

*Webster 111 144 2 – 14 18 0

Blackburn 001 101 0 – 03 10 4

WP: S.Beaver (7 IP, 10 H, 3 ER, 5 K). LP: J.Lochhead (4 2/3 IP, 10 H, 8 R, 6 ER, 2 BB); D.Fisher (2 1/3 IP, 8 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 2 K).

2B – M.Wick, N.Tholl, M.Melville, R.Steen, N.Bassett. 3B – A.Lovell. HR – J.Swanson, T.Durand 2, C.Padilla. RBI – A.Lovell, M.Wick, K.Kent, B.Swords, M.Melville, D.Strohm, J.Swanson 4, M.Staker, C.Wardlaw, T.Durand 2, C.Padilla. SB – A.Lovell, B.Swords 2, M.Staker.

—

*Webster 152 100 244 – 19 23 0

Blackburn 300 202 010 – 08 15 3

WP: A.Santiago (4 2/3 IP, 10 H, 5 ER, 2 BB, 3 K); M.Kogut (1/3 IP, 1 H, 2 ER, 1 BB, 1 K); A.Padilla (1 IP, 2 H, 1 BB); C.Lee (2 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 1 K); J.Blake (1 IP). LP: I.Garrett (2/3 IP, 3 H, 3 R, 1 ER, 2 BB); K.Sherrill (1 IP, 3 H, 1 ER, 1 K); L.Schwartz (1/3 IP, 1 H, 2 R, 1 ER); D.Hensley (2 IP, 5 H, 3 R, 0 ER); B.Wilkinson (3 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 1 K); S.Lewis (1 IP, 5 H, 4 R, 0 ER); B.Smith (1 IP, 2 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 1 K).

2B – B.Swords, N.Tholl 2, C.Wardlaw, N.Bassett. HR – C.Wardlaw, T.Durand 2. RBI – M.Wick 2, B.Swords 4, K.Kent, N.Tholl, J.Swanson, M.Staker 3, C.Wardlaw 3, S.Lewis, T.Durand 4, N.Bassett, M.McDermand 2. SB – A.Lovell 2, S.Diaz.

Thursday at Elsah

Blackburn 002 400 3 – 09 12 3

*Principia 201 575 x – 20 18 1

WP: J.Kearney (6 IP, 12 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 5 K); Z.Grennie (2/3 IP, 3 ER, 6 BB, 1 K); N.Wood (1/3 IP, 1 K). LP: J.Stepp (4 IP, 10 H, 11 ER, 5 BB, 3 K); K.Sherrill (0 IP, 1 R, 0 ER, 1 BB); L.Schwartz (1 2/3 IP, 8 H, 8 R, 3 ER, 1 BB, 3 K); D.Hensley (1/3 IP).

2B – T.Durand, M.McDermand, E.Bargmann, Z.Grennie, A.McMullin, S.Strong, J.Ross. 3B – S.Hannan, J.Ross. HR – E.Bargmann, A.McMullin. RBI – S.Diaz, T.Durand 3, R.Steen 2, W.Jarvis, B.Smith 2, P.Davidson, E.Bargmann 4, Z.Grennie 2, A.McMullin 4, J.Kearney, S.Strong 4, S.Hannan 4. SB – S.Strong.

Saturday at Elsah

Blackburn 200 200 0 – 04 08 3

*Principia 004 141 x – 10 11 2

WP: A.Stamos (7 IP, 8 H, 4 R, 2 ER, 4 BB, 6 K). LP: T.Durand (4 Ip, 9 H, 9 R, 7 ER, 5 BB, 2 K); B.Wilkinson (2 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 1 K).

2B – T.Durand, S.Strong. HR – Z.Grennie. RBI – R.Clark 2, Z.Grennie, J.Kearney 2, S.Strong 2, S.Hannan, J.Ross. SB – B.Smith.

—

*Blackburn 205 010 000 – 8 8 1

Principia 003 100 210 – 7 8 3

WP: J.Sandlin (5 IP, 5 H, 4 ER, 4 BB, 6 K); D.Hensley (2 IP, 1 H, 2 R, 0 Er, 1 BB, 1 K); J.Lochhead (1/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 K); Sv – S.Lewis (1 2/3 IP, 1 H, 1 BB, 1 K). LP: A.McMullin (6 1/3 IP, 7 H, 8 R, 4 ER, 1 BB, 11 K); S.Hannan (2 2/3 IP, 1 H, 3 K).

2B – A.McMullin. HR – R.Steen 2, M.McDermand. RBI – R.Steen 4, M.McDermand 3, P.Davidson, E.Bargmann, Z.Grennie, .Strong, R.Eisenauer. SB – B.Smith, P.Davidson.

College Softball

Wednesday at Carlinville

MacMurray 100 00 – 1 04 2

*Blackburn 100 26 – 9 10 0

WP: H.Fransen (5 IP, 4 H, 1 ER, 6 K). LP: H.Stewar (4 2/3 IP, 8 H, 6 ER, 5 BB, 1 K); R.Kibbon (0 IP, 2 H, 3 ER, 1 BB).

2B – L.Yockey. HR – H.Goett. RBI – A.Garcia, B.Hughes 2, H.Goett 3, A.Frerichs, A.Howard. SB – B.Hughes.

—

MacMurray 101 000 – 02 07 3

*Blackburn 120 007 – 10 12 0

WP: B.Hughes (6 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 1 K). LP: K.Han ( 1/3 IP, 12 H, 10 R, 8 ER, 3 BB, 1 K); R.Talash (1/3 IP).

2B – K.Han, H.Stewart, B.Hughes, L.Yockey, H.Goett. RBI – H.Stewart, B.Hughes, L.Yockey 3, H.Goett, D.Burnell, A.Frerichs, J.Ballinger, E.Cato, J.Wood. SB – B.Hughes.

Friday at Carlinville

Iowa Wesleyan 8, Blackburn 0

—

*Iowa Wesleyan 007 000 0 – 7 9 2

Blackburn 003 100 0 – 4 6 7

WP: S.Almodovar (4 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 1 K); S.McIlwain (2 IP, 2 K); J.Rogers (1 IP, 2 K). LP: H.Fransen (3 IP, 5 H, 7 R, 3 ER, 1 BB, 4 K); J.Ballinger (4 IP, 4 H, 2 BB, 2 K).

2B – B.Hughes. RBI – A.Machholz, H.Varga, J.Miller, J.Dodd, E.Rodriguez 2, B.Hughes, L.Yockey, H.Goett, A.Frerichs. SB – E.Rodriguez, E.Cato.

Saturday at Fulton, Mo.

Blackburn 000 00 – 00 00 0

*Westminster 250 4x – 11 17 0

WP: K.Price (5 IP, 7 K). LP: J.Ballinger (2 1/3 IP, 9 H, 7 ER, 2 BB); B.Hughes (2 IP, 8 H, 4 ER).

2B – B.Laidley 2, K.Price, M.Washington, S.Henderson. RBI – B.Laidley 3, A.Tepen 3, K.Price 2, M.Washington, A.Vaughn, S.Henderson. SB – E.Holloway 2.

—

Blackburn 000 100 0 – 1 5 0

*Westminster 000 000 2 – 2 8 1

WP: M.Ingram (7 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 8 K). LP: B.Daniels (6 2/3 IP, 8 H, 2 ER, 2 BB, 5 K).

2B – H.Fransen, M.Myers. RBI – H.Fransen, B.Laidley, A.Tepen. SB – A.Vanderpluym.