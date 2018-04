Mac Stats 4-12-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Apr. 12

HS baseball: Staunton at Bunker Hill; Carrollton at Gillespie; Maroa-Forsyth at North Mac; Greenfield/NW at Pleasant Hill

HS softball: Staunton at Bunker Hill; Carrollton at Gillespie; Maroa-Forsyth at North Mac; Greenfield/NW at Pleasant Hill

HS soccer: Carlinville at Gillespie; Staunton at Southwestern; Pleasant Plains at North Mac

CMS track: vs. Jersey, Hillsboro, Greenfield

Apr. 13

HS baseball: Carlinville at Southwestern; Staunton at Roxana; Gillespie at Greenville

HS softball: Carlinville at Southwestern; Staunton at Roxana; Gillespie at Greenville; Lincolnwood at Bunker Hill

BC baseball at Principia, 6 p.m.

Apr. 14

HS baseball: Southwestern vs. Freeburg; Southwestern at Greenville; New Berlin at Greenfield/NW (DH)

HS softball: Mt. Olive at Southwestern, 10 a.m.; North Mac at Greenville tournament; New Berlin at Greenfield/NW (DH)

HS soccer: Staunton at North Mac; Southwestern at Salem

High school track: Carlinville at Pana Open

CMS track: Carlinville Showcase, 9 a.m.

BC baseball at Principia (DH) 1 p.m.

BC softball at Westminster (DH) 1 p.m.

Apr. 15

BC softball vs. Robert Morris-SPI (DH) noon

Apr. 16

HS baseball: Auburn at North Mac; Greenfield/NW at Brussels

HS softball: Southwestern at Metro East Lutheran; Greenfield/NW at Brussels

HS soccer: Roxana at Gillespie; Athens at North Mac

Apr. 17

HS baseball: Litchfield at Carlinville; Staunton at Gillespie; Southwestern at Roxana; Greenfield/NW at Calhoun

HS softball: Litchfield at Carlinville; Staunton at Gillespie; Southwestern at Roxana; Porta at North Mac; Greenfield/NW at Calhoun; Marquette at Bunker Hill

HS soccer: Hillsboro at Carlinville; Staunton at Greenville

High school track: Carlinville Relays

CMS track: at Gillespie

BC softball at St. Louis Pharmacy (DH) 5 p.m.

Apr. 18

HS baseball: Staunton at East Alton-WR; North Greene at North Mac

HS softball: North Greene at North Mac; Carlinville at Lincolnwood

BC baseball vs. Eureka (DH) 2 p.m.

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Staunton 4-1 1-0

Hillsboro 7-3 2-0

Litchfield 3-2 2-0

Carlinville 3-3 1-1

Greenville 5-6-1 2-1

Vandalia 4-3 1-2

Gillespie 4-3 1-1

Southwestern 3-9 1-1

Roxana 2-5 0-2

Pana 3-4 0-3

—

Other area teams

Greenfield/NW 6-9 5-4

North Mac 4-2 0-0

Bunker Hill 1-3 0-0

Mt. Olive 2-3 2-2

Wednesday’s Games

Jersey 10, Litchfield 0

Greenville 7, Okawville 2

Thursday’s Games

Staunton 15, Metro East Lutheran 1

Litchfield 7, Bunker Hill 6

St. Elmo/Brownstown 7, Pana 3

Nokomis 3, Greenville 1

Altamont 7, Vandalia 3

Gillespie 3, North Mac 2

Morrisonville 7, Mt. Olive 0

Friday’s Games

Carlinville 2, Gillespie 1

Staunton 9, Southwestern 0

Hillsboro 16, Vandalia 11

Litchfield 5, Roxana 4

Greenville 6, Pana 0

Saturday’s Games

Southwestern 10, Calhoun 0

Okaw Valley 10, Greenfield/NW 5

Hillsboro 14, Altamont 6

Altamont 16, Hillsboro 2

Sunday’s Game

Greenville 1, O’Fallon 1

Monday’s Games

Pana 5, Ramsey 1

Mater Dei 4, Greenville 2

Vandalia 18, Morrisonville 3

Roxana 6, Bunker Hill 1

Hillsboro 8, East Alton-WR 1

Marquette 9, Mt. Olive 4

Area Boxscores

Wednesday at Jacksonville

*Greenfield/NW 313 018 1 – 17 13 5

North Mac 314 004 0 – 12 08 2

WP: B.Woelfel (3 1/3 IP, 3 H, 4 R, 2 ER, 4 BB, 8 K); H.Lansaw (2 1/3 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 4 BB, 5 K); M.Walker (1 1/3 IP, 3 H, 4 R, 0 ER, 3 BB). LP: Dean (3 IP, 9 H, 9 R, 3 ER, 4 BB, 2 K); Hoesman (3 IP, 3 H, 7 ER, 6 BB, 3 K); Heberling (1 IP, 1 H, 1 ER, 2 BB).

2B – B.Woelfel, Dean, Scott. 3B – M.Walker. HR – J.Lansaw. RBI – B.Woelfel 5, J.Lansaw 3, H.Lansaw, M.Walker, W.Stuart 2, D.Chaudoin, B.Meyer 2, Dean 2, Heberling, VanMeter 2, Scott 2, Brannan. SB – D.Chaudoin 3, R.Kerr, J.Lansaw 2, B.Meyer 3, D.Pohlman 2, W.Stuart, B.Woelfel 2, C.Woods, Dean, VanMeter.

Thursday at Gillespie

North Mac 001 010 0 – 2 2 0

*Gillespie 000 010 2 – 3 6 3

WP: G.Brown (7 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 4 BB, 5 K). LP: Thoroman (1 2/3 IP, 3 H, 2 ER, 3 BB, 2 K); Little (5 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 6 K).

2B – R.Griffith. RBI – Little 2, A.Boeck, J.Carter, R.Griffith. SB – Hendricks, Kirk.

Thursday at Staunton

Metro East Luth. 100 00 – 01 03 3

*Staunton 306 6x – 15 07 1

WP: C.Cox (3 IP, 1 H, 1 ER, 5 BB, 6 K); G.Bianco (2 IP, 2 H, 2 K). LP: G.Kerr (2 IP, 1 H, 8 ER, 9 BB, 1 K); D.Brooks (1 1/3 IP, 5 H, 7 R, 6 ER, 2 BB, 1 K); E.Ashauer (2/3 IP, 1 H, 2 BB).

2B – D.Ray. 3B – A.Tallman. RBI – R.Johnson, R.Best, G.Bianco, C.Castaldi, M.Karl 2, C.McBride, D.Ray 2, N.Yates. SB – J.Wilson 2, R.Best, G.Bianco 2, C.Cox 2, F.Goss, M.Karl, N.Yates.

Thursday at Morrisonville

Mt. Olive 000 000 0 – 0 0 0

*Morrisonville 000 304 x – 7 6 0

WP: A.Deal (7 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 18 K). LP: C.Monke (4 IP, 3 H, 3 ER, 4 BB, 10 K).

2B – A.Deal.

Friday at Carlinville

Gillespie 000 010 0 – 1 2 2

*Carlinville 000 110 x – 2 2 3

WP: K.Dixon (6 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 5 BB, 8 K); Sv – G.Campbell (1 IP, 2 K). LP: R.Bernot (5 IP, 1 H, 2 R, 2 BB, 6 K); A.Boeck (1 IP, 1 H, 1 K).

2B – J.Carter. RBI – J.Carter. SB – K.Dixon, J.Fraser, J.Hinzman.

Friday at Staunton

Southwestern 000 000 0 – 0 3 4

*Staunton 100 341 x – 9 9 2

WP: D.Ray (5 2/3 IP, 3 H, 5 K); N.Yates (1 1/3 IP, 1 BB, 2 K). LP: B.Lowis (4 1/3 IP, 8 H, 8 ER, 2 BB, 2 K); I.Marshall (2/3 IP, 1 K); A.Brown (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 2 K).

2B – G.Bianco, C.Cox. HR – M.Karl, N.Yates. RBI – G.Bianco, B.Bloemker, C.Cox, M.Karl 2, D.Ray, A.Tallman, N.Yates 2. SB – R.Hanslow, M.Karl.

Saturday at Sauget

*Okaw Valley 200 200 6 – 10 05 2

Greenfield/NW 012 002 0 – 05 10 7

WP: Fritz (1 2/3 IP, 2 H, 5 K); Francisco (3 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 1 BB, 3 K); Macklin (2 1/3 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 1 K). LP: H.Lansaw (3 1/3 IP, 2 H, 3 ER, 2 BB, 2 K); J.Lansaw (3 IP, 2 H, 4 R, 2 ER, 4 BB, 5 K); C.Woods (2/3 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 2 BB).

RBI – Harshman, T.Coleman, Francisco, C.Coleman, Drake 2, J.Lansaw. SB – Fritz 2, Meyer.

Saturday at Piasa

Hardin Calhoun 000 00 – 00 03 0

*Southwestern 302 05 – 10 09 1

WP: E.Bolin (5 IP, 3 H, 2 BB, 4 K).

2B – J.Little, B.Salzman. RBI – J.Little, B.Lowis, E.Bolin, B.Salzman, J.Simmons, B.Seymour 2, R.Hanslow 2. SB – J.Little, K.Seyfried, J.Simmons, D.Corby.

Monday at Bunker Hill

*Roxana 001 023 0 – 6 7 0

Bunker Hill 000 001 0 – 1 3 3

LP: E.Dannenbrink (5 IP, 7 H, 3 R, 1 ER, 4 K); A.Birdsong (1 IP, 1 K); D.Ralston (2/3 IP, 1 BB, 2 K); C.Sellars (1/3 IP, 3 R, 2 ER, 2 BB).

SB – E.Dannenbrink 2.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 7-1 3-0

Pana 3-4 2-1

Gillespie 7-2 2-0

Southwestern 7-4 2-0

Roxana 4-7 1-1

Vandalia 2-6 1-3

Carlinville 3-4 0-2

Staunton 3-2 1-1

Litchfield 1-5 1-1

Greenville 2-7 0-4

Other area schools

Greenfield/NW 5-5 5-4

Bunker Hill 4-3 1-0

North Mac 2-4 0-1

Wednesday’s Games

Jersey 13, Litchfield 1

Roxana 6, East Alton-WR 5

Vandalia 17, Greenville 8

Thursday’s Games

Carlinville 6, Southwestern 2

Gillespie 16, North Mac 0

North Greene 4, Greenfield/NW 2

Bunker Hill 12, Litchfield 5

Greenville 8, Ramsey 5

Jersey 1, Hillsboro 0 (11)

Friday’s Games

Gillespie 13, Carlinville 1

Southwestern 12, Staunton 1

Hillsboro 7, Vandalia 2

Roxana 14, Litchfield 3

Pana 24, Greenville 0

Saturday’s Games

Williamsville 21, North Mac 1

Monday’s Games

Gillespie 10, Nokomis 0

Bunker Hill 15, Althoff 4

Mulberry Grove 8, Vandalia 5

Freeburg 9, Roxana 2

Area Boxscores

Thursday at Piasa

*Carlinville 013 000 2 – 6 10 1

Southwestern 001 001 0 – 2 07 3

WP: A.DeSpain (7 IP, 7 H, 2 ER, 7 K). LP: S.Baumgartner (7 IP, 10 H, 6 R, 2 ER, 3 BB).

2B – M.Wilderman, B.Roloff, M.Novack, S.Cania. 3B – A.DeSpain, M.Novack. RBI – S.Cania 2, E.Griffith, J.Houseman, P.Tieman, M.Novack, H.Edwards. SB – S.Cania, J.Houseman.

Thursday at Gillespie

North Mac 000 00 – 00 01 4

*Gillespie 1112 2x – 16 16 0

WP: S.Henricks (5 IP, 1 H, 3 BB, 11 K). LP: G.Lechner (1 1/3 IP, 7 H, 9 ER, 1 BB); M.Royer (2 2/3 IP, 9 H, 7 R, 5 ER, 1 K).

2B – A.Clay, R.Jarman. 3B – M.Hayes 2. RBI – H.Barrett 2, L.Bussmann, A.Clay 2, M.Hayes 2, S.Henrichs 2, R.Jarman 2, M.Kasarda 3, K.Link. SB – R.Jarman.

Thursday at Edwardsville

*Staunton 305 31 – 12 09 0

Metro East Luth. 001 01 – 02 05 0

WP: G.Nichols (3 2/3 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 7 K); T.Kierbach (1 1/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 3 K).

2B – G.Nichols, K.Sorsen. 3B – H.Bollman. RBI – H.Bollman, H.Dustman, M.Legendre, A.Painter, D.Roberts 4.

Thursday at Litchfield

*Bunker Hill 053 400 0 – 12 18 1

Litchfield 010 040 0 – 05 10 0

WP: S.Gresham (7 IP, 5 R, 10 H, 1 BB, 10 K). LP: G.Lee (7 IP, 12 R, 18 H, 6 BB, 3 K).

2B – M.Schwegel, C.Boden 2, E.Senjan. 3B – M.Schwegel, L.Luttrell. HR – T.Girth. RBI – M.Schwegel 3, S.Gresham 3, E.Senjan 2, T.Seipp, C.Boden 2.

Friday at Carlinville

*Gillespie 204 003 4 – 13 15 1

Carlinville 000 001 0 – 01 07 3

WP: S.Henrichs (7 IP, 7 H, 1 ER, 4 BB, 14 K). LP: A.DeSpain (7 IP, 15 H, 13 R, 11 ER, 5 BB, 6 K).

2B – A.Clay, M.Kasarda, R.Sarti. 3B – M.Kasarda, L.Bates. RBI – A.Clay, M.Hayes, S.Henrichs, R.Jarman, M.Kasarda 5, R.Sarti 3. SB – H.Barrett, M.Hayes, R.Jarman, M.Kasarda.

Friday at Staunton

*Southwestern 002 46 – 12 15 0

Staunton 010 00 – 01 01 1

WP: B.Nixon (5 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 7 K). LP: G.Nichols (5 IP, 15 H, 12 R, 10 ER, 1 BB, 5 K).

2B – M.Bailey, B.Nixon 2, B.Roloff 2. 3B – M.Wilderman. RBI – S.Baumgartner, H.Edwards 4, N.Keith, B.Roloff 3, M.Wilderman 3, D.Roberts.

Saturday at Williamsville

North Mac 000 10 – 01 01 6

*Williamsville 1161 3x – 21 20 1

WP: O.Felts (5 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 7 K). LP: M.Royer (4 IP, 20 H, 21 R, 3 ER, 3 BB, 5 K).

2B – E.Walbert, S,Dees, M.McCormick, D.Dennis, O.Felts 2. 3B – D.Dennis. HR – B.Meador, E.Newton, D.Dennis. RBI – B.Meador, E.Walbert, S.Dees, M.McCormick, E.Newton 4, D.Dennis 6, O.Felts, A.McDermott.

Monday at Gillespie

Nokomis 000 00 – 00 00 2

*Gillespie 303 13 – 10 10 0

WP: S.Henrichs (5 IP, 3 BB, 9 K). LP: Sowarsh (4 2/3 IP, 10 H, 10 R, 8 ER, 2 BB, 7 K).

2B – L.Bussman, M.Hayes, R.Sarti. 3B – A.Clay. HR – S.Henrichs. RBI – A.Clay 2, M.Hayes, S.Henrichs 4, R.Jarman, R.Sarti. SB – M.Hayes.

Monday at Belleville

*Bunker Hill 152 16 – 15 19 3

Althoff 102 10 – 04 06 2

WP: T.Girth (5 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 1 K).

2B – M.Schwegel 3, A.Austill 2. RBI – A.Dey, S.Gresham, T.Girth, M.Schwegel 5, A.Austill 2, B.Morell, G.Kiffmeyer, B.Chrisman.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Carlinville 8-1 3-0

Litchfield 6-2 1-0

Hillsboro 8-1-1 2-1

Southwestern 3-1-2 1-0

Roxana 4-2-2 2-0

Gillespie 2-6-1 0-1

Pana 2-5-1 0-2

Staunton 1-6 0-2

Greenville 3-5 0-3

Other area schools

North Mac 0-6-2 0-2

Wednesday’s Games

Carlinville 6, Greenville 0

Southwestern 4, East Alton-WR 0

Freeburg 7, Staunton 0

Thursday’s Games

Carlinville 4, Pana 0

Williamsville 2, North Mac 0

Hillsboro 2, Greenville 0

Litchfield 2, Staunton 2 (Litchfield won 3-0 on PK)

Roxana 0, Marquette 0

Friday’s Games

Carlinville 2, Williamsville 0

Gillespie 3, Metro East Lutheran 2

Litchfield 3, East Alton-WR 1

Saturday’s Game

Roxana 4, Mater Dei 0

Monday’s Games

Carlinville 2, East Alton-Wood River 1

Southwestern 4, Spr. Lutheran 2

Hillsboro 8, Centralia 0

Litchfield 4, Metro East Lutheran 0

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

Greenville 0 0 – 0

*Carlinville 1 5 – 6

C – A.Welte (unassisted) 7:08

C – R.Drew (G.Reels) 48:00

C – R.Drew (G.Reels) 57:29

C – M.Proctor (penalty kick) 66:00

C – R.Drew (S.Nickel) 69:00

C – R.Drew (unassisted) 79:30

W: S.DeNeve (one save).

Shots: Carlinville 12, Greenville 1. Corner kicks: Carlinville 5, Greenville 1. Fouls: Greenville 1, Carlinville 1.

Wednesday at East Alton-WR

*Southwestern 2 2 – 4

East Alton-WR 0 0 – 0

S – J.Granda (T.Swift) 23:00

S – K.Christian (R.Jackson) 39:00

S – Ry.Baker (unassisted) 47:00

S – Ra.Baker (penalty kick) 79:00

Thursday at Pana

*Carlinville 2 2 – 4

Pana Panthers 0 0 – 0

C – T.Wills (unassisted) 6:37

C – L.West (G.Reels) 36:00

C – S.Nickel (S.Bowman) 51:45

C – R.Drew (S.Nickel) 52:26

W: S.DeNeve (no saves).

Shots: Carlinville 16, Pana 0. Fouls: Carlinville 8, Pana 0. Corner kicks: Carlinville 8, Pana 2.

Thursday at Staunton

*Litchfield 1 1 0 0 – 2

Staunton 1 1 0 0 – 2

Litchfield won 3-0 in penalty kicks

S – M.Ross (H.Bekeske)

S – H.Bekeske (A.Brand)

L: T.Russell (9 saves)

Friday at Williamsville

*Carlinville 2 0 – 2

Williamsville 0 0 – 0

C – R.McClain (G.Marchiori) 10:19

C – L.Egelhoff (L.Gibbs) 17:00

W: S.DeNeve (no saves).

Shots: Williamsville 0; Carlinville 21. Fouls: Williamsville 0; Carlinville 1. Corner kicks: Williamsville 0; Carlinville 20.

Monday at East Alton

*Carlinville 1 1 – 2

East Alton-WR 0 1 – 1

C – R.Drew (unassisted) 36:30

E – E.Sidwell (unassisted) 58:00

C – A.Welte (unassisted) 60:34

W: S.DeNeve (1 save).

Shots: Carlinville 30, Wood River 2. Fouls: Carlinville 6, Wood River 0. Corner kicks: Wood River 1, Carlinville 9.

College Baseball

Thursday at Fulton, Mo.

Blackburn 003 00 3 1 – 07 11 1

*Westminster 005 0010 x – 15 10 2

WP: I.Cassidy (6 IP, 8 H, 6 ER, 2 BB, 8 K); A.Boessen (1 IP, 3 H, 1 ER). LP: B.Smith (1/3 IP, 3 H, 8 ER, 5 BB); J.Stepp (5 1/3 IP, 5 H, 7 R, 6 ER, 5 BB, 7 K); J.Lochhead (1/3 IP, 2 H).

2B – S.Lewis, T.Durand, N.Bassett, W.Jarvis, N.Bohlmann, R.Clavin, R.Klimkiewicz, A.Mundle. HR – S. Diaz 2, N.Bassett, W.Jarvis, R.Klimkiewicz. RB _ S.Diaz 5, N.Bassett, W.Jarvis, N.Bohlmann, B.Beeler 2, R.Clavin 3, M.Price 2, R.Klimkiewicz 3, W.Stonecipher, A.Mundle 3. SB – N.Bohlmann, R.Clavin, A.Mundle, R.Shifrin.

—

Blackburn 020 002 0 – 04 08 2

*Westminster 033 240 2 – 14 20 2

WP: A.Dickneite (7 IP, 8 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 2 K). LP: J.Sandlin (3 1/3 IP, 10 H, 8 R, 7 ER, 3 BB, 2 K); J.Lochhead (1 1/3 IP, 7 H, 4 ER, 1 K); D.Hensley (1 2/3 IP , 3 H, 2 ER).

2B – T.Durand, N.Bohlmann, R.Klimkiewicz, W.Stonecipher. HR – M.Price, R.Klimkiewicz, A.Mundle. RBI – T.Durand, B.Wilkinson 2, W.Jarvis, N.Bohlmann 2, B.Beeler, R.Clavin, M.Price 3, R.Klimkiewicz 4, Z.Eisenreich, A.Mundle. SB – W.Stonecipher, Z.Eisenreich 2, A.Mundle.

Saturday at Carlinville

*MacMurray 100 010 8 – 10 08 1

Blackburn 000 001 0 – 01 05 2

WP: C.Steinha (6 IP, 5 H, 1 ER, 7 K); H.Readfo (1 IP, 2 BB, 1 K). LP: T.Durand (6 2/3 IP, 7 H, 10 R, 5 ER, 5 BB, 3 K); D.Hensley (1/3 IP, 1 H).

2B – B.Scha, H.Radfo. RBI – N.Balkenb, B.Mammen 2, T.Deaton, N.Luft, B.Scha 2, H.Radfo 2, R.Steen. SB – B.Scha 2, C.Spence 2, S.Diaz, C.Padilla.

—

*MacMurray 410 170 1 – 14 16 0

Blackburn 000 100 0 – 01 05 3

WP: B.Atkins (3 2/3 IP, 3 H, 1 ER, 5 BB, 5 K); J.Kuhlman (1 IP); R.Bradley (2 IP, 2 H, 1 BB, 1 K). LP: I.Garrett (4 IP, 9 H, 8 R, 6 ER, 2 BB, 3 K); L.Schwartz (1 IP, 4 H, 5 R, 3 ER 3 BB); D.Fisher (1 IP, 1 H, 1 BB, 1 K); W.Seaton (1 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB).

2B – B.Mammen, N.Luft, A.Taylor, J.Lochhead. RBI – N.Balkenb, B.Mammen 2, T.Deaton 2, N.Luft 3, B.Scha, A.Taylor 2, A.Womba, S.Lewis. SB – B.Mammen 3, A.Womba.

Sunday at Carlinville

MacMurray 211 000 320 – 09 12 4

*Blackburn 134 300 00x – 11 14 3

WP: B.Wilkinson (6 2/3 IP, 9 H, 7 R, 4 ER, 3 BB, 2 K); D.Hensley (2/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 K); Sv – J.Lochhead (1 2/3 IP, 2 K). LP: J.Kuhlman (2 1/3 IP, 6 H, 8 R, 1 ER, 1 BB, 1 K); C.Brau (1 2/3 IP, 4 H, 3 ER, 1 K); H.Radfo (2 1/3 IP, 3 H, 2 BB, 2 K); C.Hopki (1 2/3 IP, 1 H, 2 K).

2B – N.Balkenb, J.Renou, M.Hale 2, T.Durand, R.Lopez. HR – A.Taylor, R.Steen. RBI – B.Mammen, M.Hale 3, B.Scha 2, A.Taylor, S.Lewis 2, S.Diaz 2, R.Steen 3, A.Presley, R.Clark, B.Smith 2. SB – B.Mammen 2, B.Atkins, S.Lewis, S.Diaz.

College Softball

Thursday at Elsah

Blackburn 001 000 0 – 1 08 1

*Principia 040 010 x – 5 12 3

WP: L.Schaefer (7 IP, 8 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 4 K). LP: B.Hughes (4 IP, 6 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 3 K); B.Daniels (2 IP, 6 H, 2 K).

2B – B.Hughes, A.Frerichs, H.Hathaway. RBI – B.Daniels, A.Hudenburg, H.Hathaway, G.Nyiramana, T.Marquardt. SB – E.Hewitt.

—

Blackburn 000 110 2 – 4 10 0

*Principia 131 201 x – 8 12 2

WP: L.Schaefer (7 IP, 10 H, 4 ER, 2 BB, 3 K). LP: H.Fransen (4 IP, 7 H, 3 ER, 1 BB, 4 K); J.Ballinger (2 IP, 5 H, 5 ER, 3 BB).

2B – H.Goett, B.Hughes, D.Burnell, H.Fransen, A.Frerichs, E.Hewitt, H.Hathaway. 3B – H.Hathaway. RBI – B.Hughes, D.Burnell, H.Fransen 2, E.Hewitt 2, A.Hudenburg, H.Hathaway, L.Daugherty, S.Marcano, G.Nyiramana. SB – B.Daniels, E.Hewitt.

Saturday at St. Ann, Mo.

Blackburn 300 00 – 03 06 2

*Fontbonne 260 3x – 11 11 1

WP: M.Strickland (5 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 6 K). LP: H.Fransen (4 IP, 11 H, 11 R, 10 ER, 1 K).

2B – L.Yockey, C.Kedroski. HR – A.Kruse, M.Strickland. RBI – H.Goett, H.Fransen 2, C.Keroski, A.Kruse 4, M.Strickland 4, I.Hotop 2.

—

Blackburn 011 000 0 – 2 04 0

*Fontbonne 103 001 x – 5 11 1

WP: D.Thomas (4 IP, 1 H, 2 K); B.Durant (3 IP, 3 H, 2 R, 1 ER, 1 K). LP: B.Hughes (6 IP, 11 H, 5 ER, 1 K).

2B – H.Goett, C.Kedroski, E.Modglin. RBI – D.Burnell, A.Kruse, M.Strickland, E.Modglin 2, K.Winkler.