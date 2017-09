Mac Stats

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Sept. 14

High school volleyball: Carlinville at Gillespie; Southwestern at Staunton; North Mac at Illini Central; West Central at Greenfield/NW; Mt. Olive at Morrisonville; Bunker Hill at Marquette

High school cross country: Carlinville, Staunton at Carrollton Invite

High School golf: North Mac at Carlinville boys

Boys soccer: Carlinville at Gillespie; Staunton at Hillsboro; Southwestern at Roxana

College volleyball: St. Louis Pharmacy at Blackburn 7 p.m.

Sept. 15

High School football: Carlinville at Pana; Southwestern at Greenville; Roxana at Gillespie; Hillsboro at Staunton; Williamsville at North Mac; Greenfield/NW at Carrollton

High School volleyball: North Mac, Greenfield/NW at New Berlin tournament

Junior high girls basketball: Carlinville at Pana

College women’s soccer: Blackburn at North Park, 7 p.m.

College golf: Blackburn at Galena 8 a.m.

College cross country: Blackburn at Bradley 5 p.m.

Sept. 16

JFL – Week 6: Carlinville at Pana; Litchfield at Southwestern; Gillespie at East Alton-WR; Staunton at Roxana

High school football: South Mac at Madison, 7 p.m.

High School volleyball: Staunton at Belleville East tourney; North Mac, Greenfield/NW at New Berlin tournament; Southwestern at Granite City tournament; Vandalia Tournament; Pana at Effingham St. Anthony Tournament

Boys soccer: Carlinville JV Jamboree; Greenville at Carlinville; Gillespie at Metro East Lutheran; Lebanon at North Mac

High school cross country: Southwestern at Edwardsville Invite

Junior high cross country: Carlinville at Athens Invite

College volleyball: Blackburn at Greenville 11 a.m.; Blackburn vs. Iowa Wesleyan 1 p.m.

College men’s soccer: St. Louis Pharmacy at Blackburn

College women’s soccer: Blackburn at Rockford 3 p.m.

College golf: Blackburn at Galena 8 a.m.

Sept. 18

High school volleyball: Staunton at East Alton-WR; Gillespie at Lincolnwood; Alton at Southwestern; Greenfield/NW at South County;Bunker Hill at Lebanon

High school boys soccer: Williamsville at Carlinville; Gillespie at Lincolnwood tournament; North Mac at Pana

High school golf: Carlinville vs. Staunton, Hillsboro, Lincolnwood, Taylorville

Sept. 19

High school volleyball: Roxana at Carlinville; Nokomis at Gillespie; Williamsville at North Mac; Metro East Lutheran at Southwestern; Brussels at Greenfield/NW; North Greene at Bunker Hill

High school golf: Carlinville at Hillsboro

High school boys soccer: Staunton at Carlinville; Gillespie at Vandalia; Southwestern at Hillsboro

Junior high girls basketball: Staunton at Carlinville

College men’s soccer: Lincoln Christian at Blackburn 4 p.m.

Sept. 20

High school cross country: Staunton at Alton Invite

College volleyball: Blackburn at Fontbonne 7 p.m.

Football

High School Football

Week 3 Games – Friday, Sept. 8

Carlinville 49, Litchfield 14

Pana 49, Gillespie 6

Hillsboro 27, Roxana 0

Staunton 50, Southwestern 40

Greenville 40, Vandalia 36

Athens 40, Riverton 7

Pleasant Plains 43, Auburn 40

Williamsville 47, Maroa-Forsyth 6

New Berlin 24, Porta 0

North Mac 57, Pittsfield 16

Marquette 37, Nokomis 14

South Mac 56, Pawnee 0

South Fork 50, Dupo 6

East Alton-WR 36, Madison 6

Carrollton 25, Calhoun 22

Greenfield/NW 26, West Central 8

Pleasant Hill 52, North Greene 0

Week 4 Games – Friday, Sept. 15

Carlinville at Pana

Roxana at Gillespie

Southwestern at Greenville

Hillsboro at Staunton

Litchfield at Vandalia

Auburn at Athens

Maroa-Forsyth at Pleasant Plains

New Berlin at Pittsfield

Riverton at Petersburg

Williamsville at North Mac

East Alton-WR at Marquette

South Fork at Pawnee

Nokomis at Dupo

Greenfield/NW at Carrollton

Calhoun at Pleasant Hill

West Central at North Greene

Saturday, Sept. 16

South Mac at Madison

High School Boxscores

Friday at Litchfield, Ill.

Carlinville Cavies 28 14 07 00 – 49

Litchfield Panthers 06 00 00 08 – 14

C – K.Dixon 58 pass from J.Easterday (T.Hughes kick) 11:00

C – T.Hughes 4 run (kick fails) 6:51

L – S.Painter 48 run (kick fails) 6:39

C – G.Campbell 46 run (T.Hughes run) 5:48

C – K.Dixon 12 pass from J.Easterday (T.Hughes kick) 0:52

C – G.Campbell 1 run (T.Hughes kick) 9:14

C – T.Hughes 5 run (T.Hughes kick) 1:56

C – T.Hughes 2 run (T.Hughes kick) 9:49

L – D.Holloway 25 run (run good) 7:49

Individual statistics

Rushing: Carlinville – T.Hughes 18-121; G.Campbell 5-53; E.Hughes 9-48; J.Johnson 4-35; J.Easterday 3-16; H.Robinson 2-8; K.Dixon 1-6; M.Byots 2-0. Litchfield – S.Painter 14-128; D.Holloway 3-25; T.Thiessen 1-4; C.Lauderdale 4-4; T.Geggie 1-2.

Passing: Carlinville – J.Easterday 13-18-0 241; M.Byots 1-1-0 7. Litchfield – S.Painter 2-6-0 15.

Receiving: Carlinville – K.Dixon 8-152; J.Hinzman 2-50; D.King 2-31; J.Ambuel 1-8; C.DeLong 1-7. Litchfield: D.Holloway 1-13; C.Lauderdale 1-2.

Team stats

C L

1st downs 30 7

Third down conv. 5-9 0-6

Fourth down conv. 1-1 0-1

Rushes-yds 44-287 23-163

Passing yds 248 15

Total yds 535 178

Turnovers 0 0

Penalties 7-46 6-26.5

Time Poss 31:06 16:54

Junior Football League

Week 5 results

Saturday, Sept. 9

Eighth grade

Carlinville 32, Greenville 6

Roxana 46, Hillsboro 24

East Alton-WR 48, Vandalia 8

Southwestern 22, Staunton 12

Pana 50, Gillespie 24

Bye: Litchfield

7th grade

Carlinville 39, Greenville 0

Hillsboro 30, Roxana 28

Vandalia 28, East Alton-WR 16

Staunton 26, Southwestern 10

Pana 33, Gillespie 12

6th grade

Greenville 14, Carlinville 0

Roxana 38, Hillsboro 0

Vandalia 32, East Alton-WR 8

Staunton 16, Southwestern 12

Gillespie 22, Pana 18

5th grade

Greenville 22, Carlinville 22 ot

Roxana 38, Hillsboro 0

Vandalia 28, East Alton-WR 6

Southwestern 18, Staunton 12

Pana 12, Gillespie 6

High School Volleyball

Thursday’s Results

Carlinville def. Litchfield 25-13, 25-8

Staunton def. Gillespie

Pawnee def. North Mac 25-18, 26-24

Vandalia def. Southwestern 25-5, 25-21

Bunker Hill def. Greenfield/NW 25-20, 25-17

Greenville def. Roxana 25-23, 19-25, 25-14

Friday’s Results

Team Grace Tournament – Lincolnwood/Hillsboro

Lincolnwood def. Roxana 25-17, 25-17

Roxana def. Fr. McGivney 25-16, 25-4

Roxana def. Calvary 25-12, 25-11

Staunton def. S. County 25-23, 25-10

Staunton def. Ramsey 25-9, 25-11

Staunton def. Nokomis 25-22, 25-13

Hillsboro def. Morrisonville 25-13, 25-12

Hillsboro def. St. Elmo 25-14, 25-23

Auburn def. Hillsboro 25-20, 25-15

Edinburg def. Litchfield 25-21, 21-25, 15-9

Vandalia def. Litchfield 25-5, 25-19

North Mac def. Litchfield 25-20, 25-16

North Mac def. Vandalia 25-23, 14-25, 15-13

Edinburg def. North Mac 26-24, 25-23

Edinburg def. Vandalia 25-20, 25-19

Saturday’s Results

Team Grace Tournament – Lincolnwood/Hillsboro

Roxana def. Nokomis 25-20, 25-19

Lincolnwood def. Staunton 25-20, 25-17

Morrisonville def. Litchfield

Hillsboro def. North Mac 5-25, 25-20, 15-9

St. Elmo def. Vandalia 25-14, 25-15,15-13

Roxana def. Hillsboro (5th place)

Litchfield def. Ramsey (15th place)

Staunton def. Edinburg 25-21, 25-16 (3rd place)

Nokomis def. North Mac 25-14, 25-22 (7th place)

Vandalia def. Fr. McGivney (11th place)

Area all-tournament team: A.Painter, S.Isenberg (Staunton).

East Alton Wood River/Marquette Tournament

Marquette def. Bunker Hill 25-19, 25-17

Lanphier def. Bunker Hill 26-24, 19-25, 15-10

Bunker Hill def. East Alton-WR 25-13, 25-21

Shelbyville Tournament

Pana def. Monticello 25-20, 25-21

Edwards County def. Pana 14-25, 25-23, 20-18

Pana def. Casey-Westfield 25-15, 25-17

Pana def. Shelbyville 25-15, 25-21

Pana def. Edwards Co. 25-18, 25-22 (title)

Mascoutah Tournament

Mascoutah def. Greenville

Freeburg def. Greenville

Harrisburg def. Greenville

Greenville def. Metro East Lutheran

Monday’s Results

Lincolnwood def. Carlinville 20-25, 25-18, 25-16

Greenville def. Staunton 25-19, 25-16

Jersey def. Southwestern 25-10, 25-23

Litchfield def. Morrisonville 19-25, 25-21, 25-17

Roxana def. Civic Memorial 25-27, 25-23, 25-17

Hillsboro def. Fr. McGivney 25-15, 25-11

Pana def. Gillespie 25-13, 25-12

Area Boxscores

Thursday at Litchfield

Carlinville 25 25

Litchfield 13 08

Carlinville (4-5, 2-2 SCC) – Points: T.Wills 14; S.Bates 7; S.DeNeve 6; E.Griffith 5; A.DeSpain 2; A.Chew 1. Aces: E.Griffith 5; T.Wills 2; S.DeNeve 2; S.Bates 2. Kills: A.Chew 6; A.DeSpain 4; A.Welte 3; E.Griffith 2; S.Bates 2; L.Egelhoff 1.

Litchfield (1-3, 0-2) – Points: D.Morgan 3; J.Morgan 2; G.Lee 1; M.Beechler 1. Aces: M.Beechler 1. Kills: G.Lee 1; J.Morgan 1; D.Morgan 1; M.Beechler 1; K.Kulick 1.

High School Boys Soccer

Wednesday’s scores

Pleasant Plains 5, North Mac 1

Staunton 9, Litchfield 2

Roxana 9, Gillespie 0

Thursday’s scores

Carlinville 8, Litchfield 2

Hillsboro 8, Gillespie 0

Roxana 4, Greenville 1

Pana 5, Taylorville 4

Friday’s Scores

Jersey 6, Carlinville 1

Saturday’s scores

Calvary 2, Gillespie 1

Athens 3, North Mac 2

Hillsboro 4, Greenville 2

Monday’s scores

Greenville 2, Staunton 1

North Mac 2, Lincolnwood 1

Litchfield 8, Vandalia 0

Area Boxscores

Thursday at Litchfield

Carlinville 8 0 – 8

Litchfield 1 1 – 2

C – T.Gall (unassisted) 2:29

C – M.Schmidt (A.Fleisher) 5:00

L – K.Morse (unassisted) 5:26

C – T.Gosnell (T.Gall, M.Schmidt) 8:03

C – T.Gall (A.Fleischer) 19:20

C – A.Fleischer (M.Schmidt) 26:29

C – T.Gall (M.Schmidt) 32:11

C – M.Schmidt (unassisted) 34:20

C – A.Fleischer (M.Schmidt) 38:05.

L – own goal off corner kick 18:21

Shots: Carlinville 13, Litchfield 6. Corner kicks: Carlinville 3, Litchfield 0. Saves: Carlinville 4 (A.DeNeve); Litchfield 5 (S.Middleton).

Friday at Carlinville

Jersey 4 2 – 6

Carlinville 0 1 – 1

J – J.Bray (L.Simpson) 6:26

J – J.Bray (unassisted) 7:04

J – W.Frand (A.Kribs) 34:07

J – J.Bray (W.Frand) 34:50

J – D.Staffer (unassisted) 11:07

J – C.King (unassisted) 25:31

C – M.Schmidt (M.Douglas) 26:04

Shots: Jersey 22, Carlinville 10. Corner kicks: Jersey 6, Carlinville 5. Saves: Jersey 9 (C.Gibson, T.Shalley); Carlinville 16 (A.DeNeve).

High School Golf

Wednesday at Piasa Southwestern

Boys: Southwestern 201; Carlinville 212.

Carlinville – P.Jamieson 43 (medalist); T.Sanson 51; R.Kulenkamp 57; R.Haschmeyer 61; G.Barbre 62; G.Green 63.

Southwestern – J.Watts 49; A.Ballard 50; J.Fryman 50; Brian Bergesch 52; J.Robbins 53; T.Wertz 52.

Monday at Litchfield

Boys: Litchfield 170; Southwestern 196; Carlinville 22

Medalist: A.Bishop, Litchfield 39

Carlinville: P.Jamieson 47; T.Sanson 56; J.Rosentreter 58; R.Kulenkamp 65.

Girls: Lincolnwood 190; Carlinville 201

Carlinville: A.Hurley 41 (medalist); S.Cania 52; C.Emery 53; M.Walker 54.

High School Cross Country

Saturday at Peoria Fight to the Finish Meet

Boys: Carlinville 4th out of 55 teams with 252 points.

Winner: D.Smith, Rock Falls 15:10.

Carlinville times: 8. Jas.Landon 15:49; 37. C.Helton IV 16:29; 64. B.Lippold 16:57; 76. Jac.Landon 17:09; 91. C.Williams 17:18; 121. B.Roper 17:39; 227. D.Roberts 18:41; 255. C.Leonard 18:58; 424. C.Strubbe 21:05; 449. M.Wilson 21:19.

Girls: 36th out of 44 schools with 823 points.

Winner: B.Fortney, Rock Falls 18:16.

Carlinville times: 166.R.Drew 22:25; 175. M.Lewis 22:35; 210. P.Walch 23:03; 216. R.Olroyd 23:07; 226. M.Harris 23:14; 447. J.Brock 31:24.

Junior High Baseball

Thursday at Shipman

Carlinville 331 24 – 13 14 1

Southwestern 101 00 – 02 05 2

WP: R.Hart (3 1/3 IP, 4 H, 2 R, 1 ER, 4 K). LP: H.Boullion (2 IP, 7 H, 6 R, 3 ER, 2 BB, 1 K).

2B – E.Siglock, C.Wiser, G.Walker. 3B – E.Siglock. RBI – K.Carriker 2, C.Gossard, R.Hart 2, Z.Reels, E.Siglock, A.Tiburzi, L.Tieman, C.Wiser 3, G.Walker, S.Mitchell. SB – Z.Long 2, C.Strutner, L.Tieman, C.Wiser, D.Corby.

Friday at Bunker Hill

Carlinville 301 014 7 – 16 18 2

Bunker Hill 100 700 0 – 08 08 3

WP: K.Costello (3 1/3 IP, 1 H, 3 BB, 6 K). LP: Girth (5 2/3 IP, 10 H, 9 R, 5 ER, 1 BB, 3 K).

2B – Scroggins, Ralston, Oxford, Brown. 3B – E.Siglock, C.Wiser. RBI – D.Braley 2, K.Costello 2, R.Hart, Z.Long 2, J.Schwartz, C.Strutner, A.Tiburzi 3, L.Tieman 2, Scroggins, Ralston, Hankins, Hines, Girth, Brown 2. SB – Z.Long, S.Quarton, J.Schwartz, E.Siglock, C.Strutner, C.Wiser 2, Scroggins 2.

College Men’s Soccer

Wednesday at Blackburn

Knox College 3 1 – 4

Blackburn 0 1 – 1

K – E.Karkut (L.Sanchez) 6:46

K – N.Janulis (L.Sanchez) 8:19

K – G.Douglas (R.Adeyemi) 38:17

B – A.Escamilla (unassisted) 49:01

K – J.Dorgan (L.Quadril) 69:38

Shots: Knox 26, Blackburn 4. Saves: Knox 2, Blackburn 10. Corner kicks: Knox 8, Blackburn 2. Fouls: Knox 17, Blackburn 9.

Time: 1:52. Att – 125.

Saturday at Anderson, Ind.

Blackburn 0 0 – 0

Anderson Ind. 2 2 – 4

A – W.Erny (unassisted) 10:50

A – J.Porkoski (penalty kick) 33:53

A – Blackburn own goal 46:04

A – D.Collins (J.Lovejoy) 79:17

Shots: Blackburn 7; Anderson 19. Saves: Blackburn 5 (A.Hammerlinck, A.Presley); Anderson 4 (B.Lapham, B.Weer, M.Clemens). Corner kicks: Blackburn 5, Anderson 8. Fouls: Blackburn 17, Anderson 17.

Time: 2:03 Att – 235.

College Women’s Soccer

Thursday at Blackburn

Monmouth 4 2 – 6

Blackburn 0 0 – 0

M – M.Shaw (D.I-Labelle) 10:46

M – H.Kugler (K.Gordon) 15:14

M – K.Gordon (unassisted) 22:11

M – J.Reis (A.Izquierdo) 30:26

M – K.Gordon (unassisted) 52:47

M – J.Reis (K.Ramos) 87:10

Shots: Monmouth 40, Blackburn 7. Saves: Monmouth 2 (N.Neagle, W, 2-1, A.Bourscheidt); Blackburn 6 (M.Cline, L, 0-3). Corner kicks: Blackburn 1, Monmouth 6.

Sunday at Blackburn

Coe 8

Blackburn 0

Coe – K.Waterman goal; S.Schoder two goals; J.Holmes one goal.

Blackburn – C.Miller and E.Bechtold had shots. M.Cline saved 19 shots on 27 attempts.

College Women’s Volleyball

Wednesday at Blackburn

Lincoln Christian 25 25 25

Blackburn 22 17 20

Blackburn (3-3) – Kills: K.Knop 6. Assists: J.Ballinger, K.Burleson 6. Digs: A.Dick 10.

Saturday at St. Louis

Principia 26 25 25

Blackburn 24 22 21

Principia (4-0) – Kills: E.Tippetts 19. Assists: D.Marunde 35. Aces: Four with one each. Digs: N.Shoemake 22.

Blackburn (3-4, 1-1) – Kills: K.Knop 12. Assists: J.Ballinger 19. Aces: A.Ochs 2. Digs: K.Knop 26. Blocks: E.Schroeder 10, 2 solo.

Saturday at St. Louis

Eureka 25 25 25

Blackburn 19 22 19

Eureka (1-4) – Kills: A.Crank 11. Assists: M.Hanney 21. Digs: J.Detmers 20. Blocks: H.Robinson, C.Miller 3.

Blackburn (3-5, 1-2) – Kills: K.Knop 11. Assists: K.Burleyson 10. Aces: K.Wiegand, A.Ochs, K.Knop 1 each. Digs: A.Ochs, A.Dick, K.Knop 14 each. Blocks: K.Wiegand, E.Schroeder 5 each.