Mac Stats 3-8-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

March 10

High school girls track: Carlinville at Charleston Invite, 9 a.m.

High school co-ed track: Carlinville at Jersey Indoor Meet (Principia) 10 a.m.

March 11

BC baseball at Dallas (DH) noon

BC softball vs. SUNY Canton, 3 p.m. at Ft. Myers, Fla; vs. Nazareth, 5 p.m.

March 12

HS baseball: North Mac at Southwestern

HS softball: Ramsey at Gillespie; North Mac at Southwestern; Greenfield/NW at Lincolnwood; Carrollton at Bunker Hill

HS soccer: Gillespie at Centralia Tourney

BC baseball at Dallas 1 p.m.

BC softball vs. Geneva, 11 a.m., vs. Salem State 1 p.m. at Ft. Myers, Fla.

March 13

HS baseball: Greenfield/NW at Routt

HS softball: Greenfield/NW at Routt

HS soccer: North Mac at Southwestern

BC baseball at Southwestern, TX 6 p.m.

BC softball vs. Curry, 8 a.m., vs. Crown, Minn. 11 a.m. at Ft. Myers, Fla.

March 14

HS baseball: Jersey at Gillespie; Lanphier at North Mac

HS softball: Jersey at Gillespie

HS soccer: Gillespie at Centralia tourney

BC baseball at Mary Hardin-Baylor 6 p.m.

BC softball vs. Nichols 9 a.m.; vs. Southern Vermont, 10 a.m. at Ft. Myers, Fla.

High School Track and Field

Saturday at Jacksonville

Class A Indoor Invite

Boys: Pleasant Plains 68; Carlinville 66; Carthage 62; Madison 39; Liberty 38; 26. North Mac 3.

Girls: St. Teresa 80; Pleasant Plains 61; Tremont 49; Liberty 38; Pittsfield 35; 20. Carlinville 10; 26. North Mac 4; 33. Gillespie 2.

Local boys results

200 meters – 10. M.Rogers (C) 24.49; 34. C.Rainey (C) 27.10; 35. A.Petty (NM) 27.15; 43. D.Daniels (NM) 28.82

60 meters – 6. M.Rogers (C) 7.41.

400 meters – 1. Ty. Hughes (C) 54.97; 27. A,.Gyorkos (NM) 1:10.38

1600 meters – 4. Jas.Landon (C) 4:35.75; 11. J.Davis (NM) 5:00.57; 15. B.Lippold (C) 5:04.53

800 meters – 3. Jac.Landon (C) 2:07.86; 21. H.Buchanan (NM) 2:21.15; 29. J.Bounds (NM) 2:29.33.

4 x 400 relay – 3. Carlinville 3:40.46 (Ty.Hughes, Jas. Landon, B.Roper, Jac.Landon); 7. North Mac 3:52.42 (Goeckner, Mayes, Fatheree, Buchanan).

4 x 800 relay – 4. Carlinville 9:15.01 (Ty.Hughes, Jas. Landon, B.Lippold, B.Roper); 8. North Mac 9:51.62.

Shot put: 10. H.Branson (NM) 41-10; 12. G.Long (C) 38-1; 21. E.Kirby (NM) 35-11

Long jump – 3. M.Rogers (C) 20-9; 11. C.Rainey (C) 18-3; 32. T.Price (NM) 14-3.

Pole vault – 2. I.Daugherty (C) 12-6; 3. D.Roberts (C) 11-6; 13. J.Davis (NM) 8-0.

High jump – 4. M.Douglas (C) 6-2.

Triple jump – 3. M.Rogers 39-5; 11. J.Bounds (NM) 36-2;

Local girls results

400 meters – 5. H.Swick (NM) 1:07.38; 14. P.Walch (C) 1:11.59

4 x 400 relay – 10. Carlinville 5:01.80 (M.Harris, P.Walch, M.Moyer, A.Williams).

200 meters – 11. A.Barber (Gill) 29.61; 24. E.Nichelson (NM) 31.35; 32. C.Emery (C) 31.85; 42. A.Williams (C) 33.28; 49. L.Polo (Gill) 36.22

4 x 200 relay – 12. Gillespie (2:03.45 (Braundmeier, Wyatt, Niemeyer, Barber)

Shot put – 13. L.Sullivan (NM) 30-4; 24. H.Wills (C) 27-4; 46. L.King (Gill) 21-10; 47. L.Polo (Gill) 21-8; 48. C.Work (C) 20-9.

Triple jump – 9. J.Braundmeier (Gill) 30-1.25; 10. M.Moyer (C) 29-7.5

Long jump – 13. J.Braundmeier (Gill) 14-1.25; 18. M.Moyer (C) 13-2.25; 19. A.Kallenbach (NM) 13-0.50

Pole vault – 1. E.Smith (C) 11-3; 7. A.Barber (Gill) 7-9; 13. K.Kazenski (NM) 6-9.

High School Girls Soccer

Carlinville Spring Cup

At Blackburn College

March 22

Game 1 – Carlinville vs. Auburn, 5 p.m. (Field 1)

Game 2 – Civic Memorial vs. Staunton, 5 p.m. (Field 2)

March 23

Game 3 – Pleasant Plains vs. Lincoln, 5 p.m. (Field 1)

Game 4 – Central Catholic vs. Greenville, 5 p.m. (Field 2)

March 24

Game 5 – Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 9 a.m. (Field 1)

Game 6 – Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 9 a.m. (Field 2)

Game 7 – Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m. (Field 1)

Game 8 – Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 11 a.m. (Field 2)

Game 9 – Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 1 p.m. (Field 1 – fifth place)

Game 10 – Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 1 p.m. (Field 2 – seventh place)

Game 11 – Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 3 p.m. (Field 2 – third place)

Game 12 – Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 3 p.m. (Field 1, championship)

College Baseball

Saturday at Jacksonville

*Elmhurst 121 140 044 – 17 20 1

Blackburn 101 012 200 – 07 13 3

WP: Drago (5 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 6 K). LP: J.Stepp (4 1/3 IP, 10 H, 8 R, 7 ER, 1 BB, 6 K).

2B – McReynolds, Compton, Scrimpsher, Kledzik, Durand, Steen. 3B – McReynolds, Kledzik, S.Diaz. RBI – McReynolds 4, Wilson, McMillan 2, Scrimpsher 3, Kledzik 5., W.Jarvis, R.Steen 2, R.Clark, S.Diaz, B.Smith. SB – Wilson, W.Jarvis, R.Steen, B.Smith.

—

Lawrence 012 000 001 – 4 8 1

*Blackburn 201 110 00x – 5 9 5

WP: J.Sandlin (5 IP, 5 H, 3 R, 1 ER, 3 BB, 7 K); Sv – S.Lewis (3 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K). LP: K.Duex (8 IP, 9, 5 ER, 1 BB, 4 K).

2B – T.Weber, M.Brady, R.Steen, R.Clark. HR – M.Brady, R.Steen. RBI – T.Weber 2, M.Brady 2, R.Steen 2, R.Clark 2, C.Padilla. SB – N.Spencer.

Sunday at Jacksonville

*Loras 320 002 010 – 8 9 1

Blackburn 000 000 010 – 1 5 5

WP: N.Spiess (7 IP, 4 H, 5 K). LP: T.Durand (7 IP, 8 H, 7 R, 5 ER, 3 BB, 3 K).

2B – R.Koester, J.Olgesby. 3B – A.Konagel, D.Weis. RBI – D.Weis, R.Koester 2, J.Olgesby 2, R.Bryza, S.Lewis. SB – A.Konagel 2, D.Weis.

College Softball

Friday at Paragould, Ark.

*Blackburn 200 065 0 – 13 16 0

Ecclesia 200 302 0 – 07 10 2

WP: J.Ballinger (4 IP, 8 H, 5 ER, 2 BB, 1 K); Sv. – B.Daniels (3 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 5 K). LP: E.Chadwell (7 IP, 16 H, 13 R, 12 ER, 5 K).

2B – H.Goett, H.Fransen, B.Daniels, R.Davis. HR – D.Burnell, B.Morris. RBI – L.Yockey, D.Burnell 2, H.Goett, H.Fransen 3, B.Daniels 2, B.Morris 2, E.Chadwell, R.Davis 5, M.Luna. SB – B.Hughes, H.Fransen, A.Frerichs.

*Blackburn 410 020 – 7 10 2

Crowley’s Ridge 210 012 – 6 10 2

WP: H.Fransen (6 IP, 10 H, 6 R, 4 ER, 5 BB, 2 K). LP: J.Wheeler (6 IP, 10 H, 7 R, 6 ER, 4 BB).

2B – L.Yockey, H.Goett, H.Fransen, B.Warren. 3B – K.Jackson. RBI – B.Hughes, L.Yockey, H.Goett, B.Daniels, A.Frerichs, M.Morgan, S.Henry 2, R.Russell. SB – B.Morris.

Saturday at Paragould, Ark.

Ecclesia 010 210 0 – 4 8 3

*Blackburn 005 001 x – 6 6 0

WP: H.Fransen (7 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 3 K). LP: E.Chadwell (6 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 1 K).

2B – K.Burwell, D.Burnell, A.Frerichs. HR – B.Hughes, H.Goett, B.Morris. RBI – I.Ross, K.Burwell, M.Luna, B.Hughes, H.Goett 2, B.Morris 2. SB – E.Chadwell, B.Hughes 2.

*Blackburn 305 300 0 – 11 12 2

Haskell 203 300 2 – 10 13 2

WP: B.Daniels (3 2/3 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 6 K). LP: B.Mulvihill (2 2/3 IP, 7 H, 8 R, 7 ER, 5 BB, 2 K).

2B – B.Daniels 2, A. Frerichs, K.Sellers 2, M.White. HR – H.Goett, A.Frerichs, M.White. RBI – L.Yockey, H.Goett 3, B.Daniels 2, A.Frerichs 4, M.White 3, D.White 2, V.Turner 2, J.Shorty. SB – B.Hughes, H.Fransen, E.Cato.

Sunday at Paragould, Ark.

*Haskell 020 030 1 – 6 09 0

Blackburn 000 010 4 – 5 13 1

WP: B.Smith (5 IP, 6 H, 1 ER, 2 K). LP: H.Fransen (5 IP, 7 H, 5 R, 4 ER).

2B – D.White, A.Foster, B.Hughes, H.Goett, A.Frerichs. HR – B.Morris. RBI – N.McWilliams, K.Sellers, M.White, V.Turner, D.Burnell, H.Goett, A.Frerichs, H.Fransen, B.Morris. SB – N.McWilliams, K.Glfavan-Lucio, B.Hughes.