Mac Stats 3-29-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

March 29

HS baseball: Greenfield/NW at Carrollton

HS softball: Staunton at Triad; Gillespie at Highland; Southwestern at North Greene; Greenfield/NW at Carrollton

HS soccer: Southeast at North Mac; Staunton in own tournament

CMS track: vs. Gillespie, Greenfield

BC softball: Webster at Blackburn 5 p.m.

March 30

HS baseball: North Mac at Carrollton

HS softball: North Mac at Carrollton; Bunker Hill at Morrisonville; Southwestern at Hillsboro

HS soccer: Carlinville at Civic Memorial, 10 a.m.; Breese Central at Gillespie; Staunton in own tourney

March 31

HS baseball: Carlinville at Greenfield/NW 10 a.m.; Routt at Southwestern (DH)

HS softball: Carlinville at Greenfield/NW 10 a.m.; Staunton vs. Pawnee; Staunton vs. Ill. Lutheran; Gillespie at Vandalia tourney

HS soccer: Staunton at own tourney

HS track: Carlinville at Greenville Invitational

April 2

HS baseball: Staunton at Carlinville (n/c); Gillespie at Calhoun; North Mac at Nokomis

HS softball: Staunton at Carlinville (n/c); Gillespie at Hardin-Calhoun; North Mac at Nokomis

HS soccer: Metro East Lutheran at Staunton; Beardstown at North Mac

April 3

HS baseball: Carlinville at North Mac; Greenfield/NW at North Greene

HS softball: Carlinville at North Mac; Litchfield at Gillespie (n/c); Greenfield/NW at North Greene; Bunker Hill at Hillsboro

HS soccer: Greenville at Carlinville; Gillespie at Pana; Southwestern at Litchfield

HS track: Carlinville at Staunton, w/Greenville

CMS track: at Auburn, 4 p.m.

April 4

HS baseball: Bunker Hill at Carlinville; Nokomis at Staunton; North Mac at Gillespie

HS softball: Bunker Hill at Carlinville; Nokomis at Staunton; North Mac at Gillespie

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Vandalia 2-0 1-0

Greenville 2-3 1-1

Staunton 2-0 0-0

Hillsboro 2-1 0-0

Gillespie 2-2 0-0

Litchfield 1-1 0-0

Carlinville 1-2 0-0

Southwestern 1-3 0-0

Roxana 0-3 0-0

Pana 1-1 0-1

—

Other area teams

Greenfield/NW 3-6 2-3

North Mac 2-1 0-0

Bunker Hill 1-1 0-0

Mt. Olive 0-1 0-0

Wednesday’s Games

Carlinville 11, Greenfield/NW 1

Staunton 16, Dupo 0

Gillespie 5, Mt. Olive 0

Southwestern 14, Jersey 9

Pana 6, Beecher City 5

Thursday’s Games

Nokomis 1, Carlinville 0

Staunton 18, Lebanon 0

Marquette 8, Gillespie 0

Alton 3, Southwestern 2

North Mac 13, Lutheran 2

West Central 3, Greenfield/NW 2

Hillsboro 5, Taylorville 4

Vandalia 5, Greenville 3

Friday’s Games

Vandalia 14, Ramsey 3

Teutopolis 4, Greenville 1

Monday’s Games

Hillsboro at Staunton

Gillespie at Metro East Lutheran

Southwestern at Auburn

Litchfield at North Mac

Pana at Ramsey

Greenville at Marquette

St. Elmo at Vandalia

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

Greenfield/NW 000 01 – 1 3 4

*Carlinville 001 0(10) – 11 9 0

WP: G.Campbell (5 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 4 K). LP: Z.Thomson (4 1/3 IP, 7 H, 6 R, 5 ER, 5 BB, 2 K); C.Woods (0 IP, 1 H, 4 R, 2 ER, 1 BB); M.Walker (1/3 IP, 2 H, 1 ER).

2B – B.Woelfel, D.Pohlman. RBI – D.Pohlman, T.Hughes, K.Dixon 2, J.Ambuel, C.DeLong 2, G.Campbell, J.Fraser. SB – K.Dixon, J.Ambuel.

Wednesday at Staunton

Dupo 000 00 – 00 05 5

*Staunton 021(13)x – 16 09 0

WP: N.Yates (3 IP, 3 H, 1 BB, 3 K); R.Best (2 IP, 2 H, 1 K). LP: K.Tyler (3 IP, 5 H, 9 R, 6 ER, 3 BB, 6 K); N.Chism (1 IP, 4 H, 7 R, 2 ER, 3 BB, 1 K).

2B – G.Bianco, C.McBride, D.Ray. RBI – R.Best, G.Bianco 2, C.Cox 3, K.Favre, C.McBride 3, D.Ray, A.Tallman, N.Yates 2. SB – M.Karl.

Wednesday at Gillespie

Mt. Olive 000 000 0 – 0 2 2

*Gillespie 001 112 x – 5 6 0

WP: R.Bernot (4 IP, 1 H, 3 BB, 8 K); Sv – G.Brown (3 IP, 1 H, 5 K). LP: C.Monke (4 IP, 3 H, 2 ER, 4 BB, 8 K).

2B – C.Monke. RBI – B.Lancaster, C.Hailstone, G.Brown. SB – C.Hailstone, A.Boeck 2, J.Carter, F.Barrett, R.Bernot.

Wednesday at Jersey

*Southwestern 100 00(10) 3 – 14

Jersey 023 030 1 – 9

WP: J.Frhman (2 IP, 7 H, 3 R, 2 ER); E.Bolin (2 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 2 K); R.Hanslow (3 IP, 8 H, 5 R, 3 ER, 3 K).

2B – C.Stahl. 3B – L.Golike. RBI – C.Stahl 2, L.Golike, J.Simmons 2, B.Seymour 3, R.Hanslow 2.

Thursday at Nokomis

Carlinville 000 000 0 – 0 3 3

*Nokomis 000 000 1 – 1 0 0

WP: C.Sabol (2 IP, 1 H, 2 K); A.McDowell (5 IP, 2 H, 4 K). LP: K.Dixon (6 1/3 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 16 K).

RBI – C.Sabol. SB – J.Ambuel, C.DeLong.

Thursday at Staunton

Lebanon 000 00 – 00 02 7

*Staunton 549 0x – 18 10 0

WP: D.Ray (3 IP, 1 H, 1 BB, 9 K); G.Bianco (2 IP, 1 H, 5 K). LP: W.Nordmann (2 1/3 IP, 9 H, 15 R, 7 ER, 4 BB, 3 K); C.Jiles (0 IP, 3 ER, 4 BB); M.Clark (1 2/3 IP, 1 H, 1 BB).

2B – R.Best, A.Tallman 2. 3B – N.Yates. RBI – R.Best 2, G.Bianco 2, B.Bloemker 2, C.Castaldi, F.Goss, T.Moore, D.Ray, A.Tallman 3, N.Yates 3. SB – R.Best, M.Karl.

Thursday at Alton

Gillespie 000 000 0 – 0 4 2

*Marquette 000 107 x – 8 7 0

WP: Simmons (6 1/3 IP, 4 H, 7 K); Hermann (2/3 IP, 2 K). LP: A.Boeck (5 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 3 BB, 6 K); F.Barrett (2/3 IP, 3 H, 7 ER, 3 BB, 3 K); A.Madeline (1/3 IP, 1 H, 1 BB, 1 K).

2B – C.Hailstone. RBI – Mang 2, Cogan 2, Ware, Eggerring, Gossage. SB – J.Carter, Weiner.

Thursday at Winchester

Greenfield/NW 000 011 0 – 2 5 1

*West Central 200 010 x – 3 6 3

WP: D.Evans (6 2/3 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 8 K); Sv – L.Coultas (1/3 IP, 1 K). LP: J.Lansaw (6 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 4 K).

2B – L.Dobson. HR – J.Lansaw. RBI – J.Lansaw, B.Meyer, L.Dobson 2, D.Evans. SB – J.Lansaw, D.Pohlman, A.Brown, W.Hughes.

Thursday at Springfield

*North Mac 042 322 – 13 13 4

Lutheran 110 000 – 02 04 2

WP: J.Little (4 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 8 K); G.Thoroman (2 IP, 2 BB, 5 K). LP: Larson (3 IP, 6 H, 6 R, 3 ER, 3 BB, 1 K); Limper (3 IP, 7 H, 7 R, 4 ER, 3 BB, 4 K).

2B – L.Brittenstein, G.Gibson, J.Little, Wheeler. RBI – L.Brittenstein 4, G.Gibson, M.Hendricks, J.Little 3, J.McCready, H.Smith, Eimer, Perry. SB – L.Brittenstein 2, G.Gibson, M.Hendricks, J.Little, J.McCready, T.Miller 3, H.Pierce 2, G.Thoroman, Perry, Limper, Noggle.

Thursday at Alton

Southwestern 000 001 1 – 2

*Alton 000 210 x – 3

WP: R.Taul (6 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 4 K); Sv – W.Laaker (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER). LP: B.Lowis (5 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 3 K); K.Seyfried (1 IP, 1 H).

2B – J.Little, B.Mossman. 3B – R.Taul. RBI – K.Seyfried, A.Stilts, W.Laaker, J.Brooks. SB – R.Taul.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 2-0 1-0

Pana 2-3 1-0

Carlinville 2-1 0-0

Gillespie 3-2 0-0

Staunton 1-1 0-0

Southwestern 2-3 0-0

Litchfield 0-3 0-0

Roxana 0-5 0-0

Vandalia 1-3 0-1

Greenville 1-4 0-1

Other area schools

Greenfield/NW 4-1 4-1

Bunker Hill 2-2 1-0

North Mac 1-1 0-0

Wednesday’s Games

Pleasant Plains 4, Carlinville 2

Staunton 5, Dupo 4

Alton 15, Bunker Hill 4

Southwestern 11, Triad 6

Pawnee 4, Pana 2

Greenville 5, St. Elmo 3

Civic Memorial 14, Roxana 2

Edwardsville 8, Gillespie 6

Thursday’s Games

Carlinville 6, Nokomis 5

Lebanon 7, Staunton 5

Marquette 5, Gillespie 0

Civic Memorial 6, Southwestern 1

Greenfield/NW 8, West Central 7

Bunker Hill 15, Metro East Lutheran 8

Hillsboro 6, Mulberry Grove 0

Pana 11, Ramsey 3

Altamont 13, Greenville 6

Alton 15, Roxana 5

Friday’s Games

Pawnee 17, Litchfield 6

Sullivan 8, Pana 7

Centralia 15, Vandalia 0

Monday’s Games

Addison Trail at Staunton

Gillespie at Metro East Lutheran

Brussels at Southwestern

Litchfield at North Mac

Jersey at Bunker Hill

Hillsboro at Auburn

Lincolnwood at Pana

Greenville at Marquette

Vandalia at South Central

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

*Pleasant Plains 003 001 0 – 4 7 1

Carlinville 000 010 1 – 2 4 3

A.Oliver (6 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 4 BB, 4 K); H.Stults (2/3 IP); M.Wise (Sv, 1/3 IP). LP: A.DeSpain (7 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 6 K).

2B – D.Ryan. RBI – M.Yates, M.Wise, M.Ragel, S.Nation. SB – M.Yates 3, A.Bee, M.Ragle, S.Nation, S.Cania 2.

Wednesday at Edwardsville

Gillespie 200 400 0 – 6 16 3

*Edwardsville 310 112 x – 8 07 0

WP: M.Gorniak (3 IP, 5 H, 3 K); J.Henricks (4 IP, 11 H, 6 ER, 5 K). LP: S.Henrichs (6 IP, 7 H, 8 R, 7 ER, 7 BB, 6 K).

2B – A.Clay, R.Sarti, A.Burke. HR – M.Kasarda, K.Link. RBI – A.Clay, M.Kasarda 2, K.Link 2, R.Sarti, T.Brown 2, E.Lewis, L.Taplin 3.

Wednesday at Piasa

Triad 001 040 1 – 06 09 2

*Southwestern 001 244 x – 11 15 2

WP: B.Nixon (7 IP, 9 H, 6 R, 3 ER, 4 BB, 6 K). LP: L.Young (5 1/3 IP, 12 H, 10 ER, 3 BB, 3 K); B.Frank (2/3 IP, 3 H, 1 ER).

2B – J.Bohnensteih, L.Young, K.Daniel, J.Bouillon, H.Edwards, A.Watts 2. RBI – J.Bohnensteih, L.Young 2, P.Bode, D.Zirkelbach 2, M.Bailey, S.Baumgartner, H.Edwards 3, B.Nixon 3, B.Roloff, A.Watts. SB – S.Schweppe, I.Lehan, B.Frank, C.Lehan, A.Watts.

Wednesday at Staunton

Dupo 000 010 3 – 4 8 6

*Staunton 000 410 x – 5 2 6

WP: G.Nichols (7 IP, 8 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 13 K).

2B – M.Sorsen. RBI – M.Sorsen. SB: R.Caldieraro 2, G.Nichols.

Wednesday at Bunker Hill

Alton 15, Bunker Hill 4

LP: S.Gresham (4 1/3 IP, 11 H, 10 R, 6 ER, 4 K; T.Girth (2 2/3 IP, 6 H, 6 R, 3 ER, 3 BB, 1 K).

Thursday at Nokomis

*Carlinville 002 201 1 – 6 14 3

Nokomis 000 230 0 – 5 03 1

WP: A.DeSpain (7 IP, 3 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 5 K). LP: Sowalsh (7 IP, 14 H, 6 ER, 1 BB, 6 K).

2B – L.Bates, A.DeSpain 2, P.Tieman. 3B – J.Houseman. RBI – L.Bates, A.DeSpain, J.Houseman, P.Tieman, D.Westnedge, Sowalsh, Casarrett. SB – E.Griffith, Cox, Kr.Stouder.

Thursday at Alton

Gillespie 000 000 0 – 0 2 2

*Marquette 000 311 x – 5 7 0

WP: Schorman (7 IP, 2 H, 3 BB, 11 K). LP: S.Henrichs (6 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 7 K).

3B – Morris 2. RBI – Morris, Whitehad 2, Kirchner.

Thursday at Bethalto

Southwestern 100 000 0 – 1 3 1

*Civic Memorial 105 000 x – 6 10 3

WP: G.Braun (7 IP, 3 H, 1 ER, 3 BB, 2 K). LP: S.Baumgartner (6 IP, 10 H, 6 ER, 1 BB, 6 K).

2B – B.Nixon, S.Buchanan, K.Griffith. 3B – S.Buchanan. RBI – M.Bailey, S.Buchanan 2, R.Harkey, G.Braun, K.Griffith 2. SB – B.Nixon, C.Reed.

Thursday at Staunton

*Lebanon 004 020 1 – 7 11 4

Staunton 003 010 1 – 5 05 2

LP: G.Nichols (7 IP, 9 H, 7 ER, 2 BB, 4 K).

2B – K.Pirok. 3B – R.Caldieraro. RBI – R.Caldieraro. SB – R.Caldieraro, K.Seelbach, H.Dustman 2, G.Reising.

Thursday at Edwardsville

*Bunker Hill 405 303 0 – 15 20 1

Metro East Luth. 100 114 1 – 08

WP: S.Gresham (7 IP, 12 H, 8 R, 4 ER, 5 K).

2B – S.Gresham 2, A.Austill 2, M.Schwegel. HR – M.Schwegel. RBI – S.Gresham, T.Girth 3, M.Schwegel 5, A.Austill, G.Kiffmeyer 2, B.Chrisman.

Thursday at Winchester

*Greenfield/NW 320 003 0 – 8

West Central 121 020 1 – 7

WP: P.Arnett (2 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 2 K); C.Omellas (5 IP, 9 H, 4 R, 3 ER). LP: K.Wade (7 IP, 7 H, 8 R, 6 ER, 7 BB, 2 K).

2B – C.Ornellas, T.Schramm, P.Arnett, K.Spencer, K.McCleery. 3B – C.Ornellas. HR – K.Spencer 2. RBI – K.Alters, C.Ornellas 2, T.Schramm 4; P.Arnett, K.Spencer 3, A.Bartels, K.McCleery, S.Elliott. SB – A.Bartels.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 4-0-1 0-0

Carlinville 3-0 0-0

Greenville 2-0 0-0

Litchfield 2-0 0-0

Southwestern 1-1-1 0-0

Pana 2-3 0-0

Staunton 1-1 0-0

Roxana 1-2-1 0-0

Gillespie 1-4 0-0

Other area schools

North Mac 0-3 0-0

Wednesday’s Games

Litchfield 6, North Mac 0

Hillsboro 2, Pleasant Plains 2

Thursday’s Games

Carlinville 4, Auburn 0

Civic Memorial 6, Staunton 0

Hillsboro 3, East Alton-WR 1

Pana 7, Taylorville 0

Friday’s Games

Carlinville 5, Sullivan, Mo. 0

Athens 5, Gillespie 1

Saturday’s Games

Springfield, Mo. Central 1, Southwestern 0

Monday’s Games

Litchfield 3, Staunton 0

Hillsboro 2, Taylorville 0

Area Boxscores

Thursday at Carlinville

Auburn 0 0 – 0

*Carlinville 3 1 – 4

C – R.Drew (G.Marchiori) 13:56

C – L.Egelhoff (unassisted) 23:10

C – R.Drew (L.Egelhoff) 28:09

C – R.McClain (L.Egelhoff) 75:00

W: S.DeNeve (0 saves).

Shots: Auburn 0, Carlinville 21. Fouls: Auburn 1, Carlinville 2. Corners: Auburn 0; Carlinville 8. Saves: Auburn 17.

Friday at Lou Fusz Soccer Complex

Parkway College Showcase

Sullivan, Mo. 0 0 – 0

*Carlinville 3 2 – 5

C – A.Welte (S.Nickel) 4:00

C – R.McClain (G.Reels) 6:00

C – G.Marchiori (unassisted) 28:00

C – G.Marchiori (unassisted) 68:00

C – G.Marchiori (A.Rosentreter) 69:00

W: S.DeNeve (0 saves).

Shots: Sullivan 0, Carlinville 18. Fouls: Sullivan 6, Carlinville 3. Corners: Sullivan 0; Carlinville 8. Saves: Sullivan 13.

Track and Field

Friday at Bloomington

Illinois Top Times Indoor State Meet

Class 1A

Carlinville results

Girls

Pole vault – 2. E.Smith (12-feet)

400-meter dash – 17. R.Drew (1:03.68).

Boys

800-meter run – 5. Jas.Landon 2:00.61.

4 x 400 meter relay – 5. Carlinville 3:38.36 (Jac.Landon, Jas.Landon, B.Roper, T.Hughes).

High jump – 6 (tie). M.Douglas 6-feet-1 inch.

Pole vault – 6 (tie). I.Daugherty 12-feet-6 inches.

Triple jump – 5. M.Rogers 41-feet-7.5 inches.

College Softball

Wednesday at Carlinville

*Eureka 012 071 2 – 13 17 3

Blackburn 203 000 2 – 07 09 2

WP: E.Smith (7 IP, 9 H, 7 R, 6 ER, 1 BB, 5 K). LP: H.Fransen (4 IP, 9 H, 6 R, 5 ER, 2 K); B.Daniels (1 IP, 4 H, 4 ER, 1 K); J.Ballinger (2 IP, 4 H, 3 R, 2 ER, 1 BB).

2B – K.Dura 2, C.Kurtz, B.Hughes, H.Goett, D.Burnell, A.Howerd. HR – M.Osborn, K.Dura, K.George, A.Frerichs. RBI – M.Osborn 3, K.Dura 5, K.George, G.Wood, C.Kurtz 2, E.Smith, H.Goett, D.Burnell, A.Frerichs 2, A.Howard 3.

—

*Eureka 001 050 4 – 10 11 3

Blackburn 030 000 0 – 03 04 1

WP: K.George (7 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 5 K). LP: B.Daniels (5 2/3 IP, 7 H, 6 ER, 4 BB, 2 K); J.Ballinger (1/3 IP, 4 H, 4 ER, 2 BB); B.Hughes (1 IP).

2B – B.Hughes. HR – M.Osborn, K.George, D.Brittain, B.Daniels. RBI – M.Osborn 2, K.George 3, A.Zeman 2, D.Brittain 3, B.Hughes, B.Daniels 2.

College Baseball

Wednesday at Carlinville

Iowa Wesleyan 000 210 1 – 4 06 1

*Blackburn 401 101 x – 7 11 4

WP:J.Stepp (7 IP, 6 H, 4 R, 1 ER, 3 BB, 5 K). LP: A.Christian (6 IP, 11 H, 7 R, 6 ER, 1 BB, 1 K).

2B – C.Brown, N.Bassett. RBI – B.Steorts, R. Ramierez, J.Sanchez, S.Diaz, W.Jarvis, R.Steen, N.Bassett 2, R.Clark 2. SB – J.Belarde, C.Brown 2, R.Clark, B.Smith.

—

Iowa Wesleyan 110 000 000 – 2 05 0

*Blackburn 012 030 30x – 9 11 2

WP: J.Sandlin (9 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 8 K). LP: S.Larson (4 2/3 IP, 6 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 2 K); A.Mobley (2 IP, 3 H, 3 ER, 2 BB); B.Devillier (1 1/3 IP, 2 H, 1 K).

2B – C.Brown, R.Ramierez, R.Steen, T.Durand, N.Bassett, R.Clark 2, R.Lopez. RBI – R. Ramierez, S.Diaz, T.Durand, N.Bassett 2, R.Clark 2, R.Lopez, B.Smith. SB – C.Brown, N.Bassett 2.