Mac Stats for 3-22-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

March 22

HS baseball: Carlinville at Nokomis; Lebanon at Staunton; Gillespie at Marquette; Southwestern at Alton; North Mac at Lutheran; Greenfield/NW at West Central

HS softball: Carlinville at Nokomis; Lebanon at Staunton; Gillespie at Marquette; Southwestern at Civic Memorial; Greenfield/NW at West Central; Bunker Hill at Metro East Lutheran

HS soccer: Carlinville Spring Cup, 5 p.m.

March 23

HS baseball: Staunton at Breese Central; Southwestern at Collinsville

HS softball: Auburn at Carlinville; Staunton at Marquette

HS soccer: Carlinville vs. Sullivan, Mo., 8 p.m. at Parkway Showcase (Lou Fusz soccer complex); Athens at Gillespie; North Mac at Jersey

High school track: State INDOOR meet at Bloomington

March 24

HS baseball: Gillespie at Riverton tourney; Roxana at North Mac

HS softball: North Greene at Carlinville, 10 a.m.; Bunker Hill at Lebanon

HS soccer: Carlinville Spring Cup TBA; Southwestern vs. Hazelwood Central, Mo 4:45 p.m. (at Lou Fusz Soccer Complex)

BC baseball at Fontbonne (DH) 1 p.m.

March 25

BC softball at Spalding (DH) noon

March 26

HS baseball: Hillsboro at Staunton; Gillespie at Metro East Lutheran; Southwestern at Auburn; Litchfield at North Mac

HS softball: Addison Trail at Staunton; Gillespie at Metro East Lutheran; Brussels at Southwestern; Litchfield at North Mac; Jersey at Bunker Hill

HS soccer: Auburn at Staunton; Southwestern at East Alton-WR

March 27

HS baseball: Auburn at Staunton; Southwestern at Civic Memorial; Carrollton at Greenfield/NW

High school softball: Carlinville at Metro East Lutheran; Jersey at Staunton; Gillespie at Dupo; Carrollton at Greenfield/NW; Bunker Hill at North Greene

High school soccer: Auburn at Carlinville

High school track: Carlinville at Hillsboro

CMS track: vs. Bunker Hill, Staunton, Mt. Olive

BC softball at Principia (DH) 6 p.m.

March 28

HS baseball: Carlinville at Brussels; Staunton at Calhoun; Gillespie at Nokomis; North Mac at Greenfield/NW

HS softball: Carlinville at Brussels; Triad at Gillespie; North Mac at Greenfield/NW

HS soccer: North Mac at Gillespie

BC baseball vs. Webster (DH) 1 p.m.

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Greenville 2-1 1-0

Gillespie 1-1 0-0

Hillsboro 1-1 0-0

Vandalia 0-0 0-0

Staunton 0-0 0-0

Carlinville 0-1 0-0

Litchfield 0-1 0-0

Southwestern 0-2 0-0

Roxana 0-3 0-0

Pana 0-1 0-1

—

Other area teams

Greenfield/NW 2-4 1-2

North Mac 1-1 0-0

Bunker Hill 1-1 0-0

Mt. Olive 0-0 0-0

Wednesday’s Games

Jersey 7, Gillespie 2

Lanphier 7, North Mac 1

Thursday’s Games

Carrollton, Ill. 6, Carlinville 3

Triopia 10, Greenfield/NW 3

Morrisonville 6, Hillsboro 5

East Alton-WR 8, Roxana 4

Wesclin 10, Greenville 3

Bunker Hill 6, Dupo 5

Friday’s Games

Gillespie 9, Morrisonville 8

Harvest Christian 18, Greenfield-NW 1

Ottawa Marquette 12, Greenfield/NW 2

Hillsboro 11, Brownstown 1

Marquette 13, Litchfield 0

Greenville 10, Pana 0

Saturday’s Games

Columbia 9, Southwestern 7

Columbia 13, Southwestern 3

Gibault 8, Roxana 6

Jersey 11, Roxana 0

Area Boxscores

Wednesday at Gillespie

*Jersey 002 221 0 – 7 15 0

Gillespie 000 020 0 – 2 05 3

WP: Johnes (6 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 7 K). LP: G.Brown (4 IP, 10 H, 6 R, 5 ER, 2 BB, 4 K).

2B – Simpson, Tuttle, Jones, Carey, B.Lancaster. RBI – Simpson, Tuttle 2, Brady, Gullander, Carey, B.Lancaster, J.Carter. SB – Woelfel, C.Hailstone, A.Boeck.

Wednesday at Virden

*Lanphier 002 010 4 – 7 6 4

North Mac 001 000 0 – 1 2 6

WP: D.McClung (7 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 7 K). LP: J.Little (5 IP, 2 H, 3 R, 0 ER, 2 BB, 4 K).

2B – C.Saner, J.Parker, Z.Knox, L.Brittenstein. RBI – C.Saner, T.Tomko 2, W.Millwee 2, Z.Knox. SB – M.Hendricks, J.McCready.

Wednesday at Bunker Hill

*Carrollton 000 241 1 – 8 7 4

Bunker Hill 310 000 0 – 4 3 5

WP: E.Brannan (5 1/3 IP, 1 H, 1 BB, 7 K). LP: J.Weidner (4 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 2 K); E.Dannenbrink (1 IP, 1 R, 2 BB, 1 K); C.Kiffmeyer (2/3 IP); C.Sellars (1 1/3 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 3 BB).

2B 0 N.Walker, H.Stringer, L.Maedge, D.Ralston. 3B – #23. RBI – N.Walker, H.Stringer, D.Ralston 2, C.Sellars. SB – A.Bowker, H.Stringer 2, T.Barnett 2, B.Struble, E.Dannenbrink 2, L.Maedge, C.Sellars 2.

Thursday at Carlinville

*Carrollton 102 201 0 – 6 7 2

Carlinville 002 010 0 – 3 7 5

WP: N.Walker (3 IP, 3 H, 1 ER, 4 BB, 2 K); B.Struble (3 2/3 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 1 K); K.Bottom (1/3 IP). LP: K.Dixon (4 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 3 K); G.Campbell (3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 2 K).

2B – H.Stringer, K.Bottom, C.DeLong. 3B – N.Walker. HR – J.Ambuel. RBI – B.Struble 2, N.Walker, K.Bottom 2, J.Ambuel 2. SB – J.Hinzman, T.Hughes.

Thursday at Bunker Hill

Dupo 010 001 3 – 5 05 1

*Bunker Hill 000 122 1 – 6 12 4

WP: D.Ralston (5 1/3 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 4 BB, 10 K); E.Dannenbrink (1 2/3 IP, 2 H, 3 R, 1 ER, 2 BB, 1 K). LP: #16 (5 IP, 7 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 5 K).

2B – E.Dannenbrink 2, C.Kiffmeyer. RBI – Dupo 4; E.Dannenbrink 2, C.Kiffmeyer, L.Maedge, J.Weidner). SB – Dupo 2; E.Dannenbrink, C.Kiffmeyer 2, D.Ralston, J.Weidner.

Thursday at Palmyra

*Triopia 100 402 3 – 10 9 0

GFNW 200 000 1 – 03 8 4

WP: A.Coll (5 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 10 K); G.Snow (2 IP, 4 H, 1 ER, 2 K). LP: Z.Thomson (4 IP, 5 H, 5 ER, 3 BB, 1 K); M.Walker 1 1/3 IP, 3 H, 2 ER, 2 K; C.Woods (1 1/3 IP, 2 R, 0 ER, 2 BB, 2 K); G.Roberts (1/3 IP, 1 H, 1 ER).

2B – S.Bell. 3B – D.Chaudoin. HR – Z.Rouland. RBI – Z.Thompson 3, Z.Rouland 5, B.McClenning, B.Moore, D.Chaudoin, H.Lansaw, D.Pohlman. SB – M.Burns, Z.Thomson.

Friday at Morrisonville

*Gillespie 006 002 1 – 9 12 0

Morrisonville 110 024 0 – 8 08 2

WP: A.Madeline (1 IP, 3 H, 4 ER, 3 BB); SV – A.Boeck (1 IP, 3 BB, 1 K). LP: Bloome (2 IP, 4 H, 3 ER, 2 BB, 1 K).

2B – B.Lancaster, C.Hailstone, R.Bernot 2, Hopper. 3B – Goebel. RBI – B.Lancaster 2, T.Segarra 2, R.Reid, G.Brown, R.Bernot, Skinner, Millburg 2, Pitchford, Hopper 3. SB – J.Carter, F.Barrett, G.Brown, A.Deal, Goebel, Herman, Hopper.

Friday at Jacksonville

*Ottawa Mrqt 062 31 – 12 12 0

Greenfield/NW 100 01 – 02 05 3

LP: M.Walker (2 1/3 IP, 7 H, 6 R, 4 ER, 3 BB, 1 K); J.Lansaw (1 2/3 IP, 5 H, 6 ER, 3 BB, 2 K).

2B – B.Meyer. RBI – J.Lansaw, H.Lansaw.

*Elmhurst HC (11)03 40 – 18

Greenfield/NW 1 00 00 – 01

LP: D.Pohlman (2/3 IP, 6 H, 10 R, 9 ER, 3 BB, 1 K); D.Moore (3 1/3 IP, 6 H, 8 R, 5 ER, 3 BB, 5 K).

2B – J.Lansaw. RBI – J.Lansaw.

Saturday at Columbia

Southwestern 100 010 5 – 7

*Columbia 120 060 x – 9

WP: K.Steve (6 IP, 5 H, 2 ER, 4 K); A.VonBokel (2/3 IP, 1 H); L.Farrow (1/3 IP, 6 H, 5 ER, 1 BB). LP: B.Lowis (4 IP, 6 H, 3 R, 1 ER, 5 K). ; L.Golike (0 IP, 3 H, 6 R, 5 ER, 3 BB); J.Fryman (2 IP, 1 BB, 1 K).

2B – I.Marshall, L.Golike, B.Kuchinski, D.Hildebrand. RBI – D.Corby 2, I.Marshall, L.Golike, E.Bolin, B.Salzman, B.Seymour, J.Holmes, D.Drabant, M.Daniels, A.Mueller, S.Redinger, D.Hildebrand 2. SB – D.Drabant, S.Pivey, S.Redinger

Southwestern 0 1 0 20 – 3

*Columbia 0(10)2 01 – 13

LP: B.Seymour (1 1/3 IP, 4 H, 9 R, 7 ER, 3 BB, 1 K); E.Bolin (1 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 K); R.Hanslow (1 2/3 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 1 K); A.Brown (2/3 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 1 K).

2B – E.Bolin. RBI – D.Cummings, K.Seyfried.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Pana 1-0 1-0

Hillsboro 1-0 1-0

Gillespie 3-0 0-0

Carlinville 1-0 0-0

Southwestern 1-2 0-0

Staunton 0-0 0-0

Litchfield 0-1 0-0

Roxana 0-3 0-0

Vandalia 1-2 0-1

Greenville 0-3 0-1

Other area schools

Greenfield/NW 3-0 3-0

Bunker Hill 1-1 0-0

North Mac 1-1 0-0

Wednesday’s Games

Gillespie 9, Jersey 0

New Athens 11, Roxana 9

Carrollton 6, Bunker Hill 4

Thursday’s Games

Carlinville 9, Carrollton 3

Southwestern 15, Jersey 8

Greenfield/NW 18, Triopia 7

Bunker Hill 6, Dupo 5

Nashville 23, Greenville 0

Morrisonville 10, Vandalia 1

Friday’s Games

Gillespie 13, Morrisonville 2

North Mac 7, Lanphier 5

Marquette 13, Litchfield 0

Pana 7, Greenville 4

Vandalia 9, Altamont 1

Saturday’s Games

Staunton at Lincolnwood

Columbia 7, Southwestern 2

Columbia 9, Southwestern 3

Mascoutah 9, Roxana 0

Mascoutah 10, Roxana 8

Area Boxscores

Wednesday at Gillespie

Jersey 000 000 0 – 0 3 3

*Gillespie 402 300 x – 9 7 0

WP: S.Henrichs (7 IP, 3 H, 1 BB, 12 K). LP: C.Anderson (3 IP, 5 H, 6 R, 2 ER, 2 BB, 4 K).

2B – L.Brown. HR – R.Jarman, M.Kasarda. RBI – R.Jarman, S.Henrichs, M.Kasarda 2, K.Link, A.Clay 4.

Thursday at Carlinville

Carrollton 000 003 0 – 3 07 2

*Carlinville 003 150 x – 9 12 2

WP: A.DeSpain (7 IP, 7 H, 3 ER, 3 BB, 9 K). LP: M.Mullink (4 IP, 7 H, 4 R, 3 ER, 4 K); H.Rhoades (2 IP, 5 H, 5 R, 2 ER, 1 BB, 2 K).

2B – E.Schmidt, C.Williams, S.Cania, N.Kaganich, E.Griffith, A.DeSpain 2. 3B – L.Bates. RBI – A.Counts, M.Mullink, K.Ruyle, S.Cania, N.Kaganich 3, P.Tieman,

A.DeSpain 2, L.Bates. SB – J.Houseman.

Thursday at Jerseyville

*Southwestern 004 511 4 – 15 21 2

Jersey 300 022 1 – 08 11 1

WP: B.Nixon (5 IP, 7 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 3 K); S.Baumgartner (2 IP, 4 H, 3 ER, 1 BB, 1 K). LP: C.Anderson (3 1/3 IP, 9 H, 7 ER, 1 BB, 1 K); L.Rexing (3 2/3 IP, 12 H, 8 ER, 2 BB, 1 K).

2B – H.Edwards 2, B.Nixon, M.Wilderman 2. 3B – S.Baumgartner, B.Roloff 2. RBI – S.Baumgartner 4, H.Edwards 3, B.Nixon 3, M.Novack, B.Roloff 2, A.Watts, M.Wilderman, M.Weishaupt 2, L.Brown, E.Storey, C.Anderson, C.Maag, S.Gillis. SB – B.Tuttle 2, P.Tisdale 2, E.Storey 2, C.Anderson 2, #2.

Friday at Morrisonville

*Gillespie 400 126 – 13 11 0

Morrisonville 002 000 – 02 03 4

WP: S.Henrichs (6 IP, 3 H, 2 ER, 4 BB, 12 K); LP: Wilkinson (5 IP, 7 H, 7 R, 5 ER, 6 BB, 4 K).

3B – Schneider. RBI – L.Bussman, R.Jarman 2, S.Henrichs, M.Kasarda, M.Hayes, S.Bires 2, A.Clay 2, Schneider 2. SB – H.Barrett 2, R.Jarman 2, S.Taylor, M.Hayes, R.Sarti, A.Clay.

Friday at Virden

Lanphier 220 010 0 – 5 4 4

*North Mac 114 010 x – 7 6 3

WP: G.Lechner (7 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 5 BB, 5 K). LP: Z.Steele (6 IP, 6 H, 7 R, 5 ER 2 BB, 7 K).

2B – G.Lechner. RBI – A.Moore, L.Blakeman, B.Garland, G.Mauzy, G.Etter, G.Lechner 2. SB – A.Moore 3, D.Tribbet, H.Horrell, C.Harvey, E.Thoron, M.Buhl 2, T.Hatalla 3.

Saturday at Piasa

*Columbia 130 000 3 – 7 9 1

Southwestern 000 100 1 – 2 7 3

WP: K.Rheinecker (7 IP, 7 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 9 K). LP: B.Nixon (7 IP, 9 H, 7 R, 5 ER, 4 BB, 4 K).

2B – K.VanBrrusegen, A.Henke. 3B – J.Cygan. HR – C.Pena, M.Novack. RBI – C.Pena, A.Henke 2, K.Cleveland, J.Cygan 3, M.Novack, M.Wilderman.

Southwestern 020 100 0 – 3 08 3

*Columbia 122 031 x – 9 12 1

WP: M.Kossina ( 7 IP, 8 H, 3 Er, 1 BB, 5 K). LP: S.Baumgartner (6 IP, 12 H, 9 R, 8 ER, 2 BB, 1 K).

2B – M.Bailey, S.Baumgartner, B.Nixon 2, W.Edwards. HR – M.Kossina, A.Henke, W.Edwards. RBI – S.Baumgartner, B.Nixon 2, C.Wibbenmeyer, M.Kossina, A.Henke 3, W.Edwards 3. SB – A.Watts, K.VanBrrusegen, C.Pena, Lexi Touchette, #2.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 2-0 0-0

Greenville 2-0 0-0

Carlinville 1-0 0-0

Southwestern 1-0-1 0-0

Litchfield 0-0 0-0

Roxana 1-2-1 0-0

Pana 1-2 0-0

Staunton 1-0 0-0

Gillespie 1-3 0-0

Other area schools

North Mac 0-3 0-0

Wednesday’s Games

Pana 6, Decatur LSA 0

Roxana 3, Mascoutah 0

Thursday’s Games

Carlinville 7, North Mac 0

East Alton-WR 3, Greenville 1

Warrensburg-Latham def. Pana

Althoff 6, Roxana 0

Jersey 0, Southwestern 0

Friday’s Games

Greenville 3, Metro East Lutheran 0

Hillsboro 7, North Mac 0

Saturday’s Games

Marquette 2, Roxana 0

Monday’s Games

Hillsboro 9, Metro East Lutheran 1

Area Boxscores

Thursday at Carlinville

North Mac 0 0 – 0

*Carlinville 3 4 – 7

C – A.Welte (T.Wills) 5:32

C – A.Welte (S.Nickel) 16:28

C – R.Drew (T.Wills) 29:34

C – O.Turley (G.Reels) 38:56

C – L.West (L.Gibbs) 41:48

C – T.Wills (unassisted)57:15

Win: S.DeNeve (1-0).

Shots: North Mac 0; Carlinville 30. Corner kicks: North Mac 0, Carlinville 3. Fouls: North Mac 0, Carlinville 2. Saves: North Mac 23, Carlinville 0.

Carlinville Spring Cup

At Blackburn College

March 22

Game 1 – Carlinville vs. Auburn, 5 p.m. (Field 1)

Game 2 – Civic Memorial vs. Staunton, 5 p.m. (Field 2)

March 23

Game 3 – Pleasant Plains vs. Lincoln, 5 p.m. (Field 1)

Game 4 – Central Catholic vs. Greenville, 5 p.m. (Field 2)

March 24

Game 5 – Loser Game 1 vs. Loser Game 2, 9 a.m. (Field 1)

Game 6 – Loser Game 3 vs. Loser Game 4, 9 a.m. (Field 2)

Game 7 – Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m. (Field 1)

Game 8 – Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 11 a.m. (Field 2)

Game 9 – Winner Game 5 vs. Winner Game 6, 1 p.m. (Field 1 – fifth place)

Game 10 – Loser Game 5 vs. Loser Game 6, 1 p.m. (Field 2 – seventh place)

Game 11 – Loser Game 7 vs. Loser Game 8, 3 p.m. (Field 2 – third place)

Game 12 – Winner Game 7 vs. Winner Game 8, 3 p.m. (Field 1, championship)

High School Track and Field

Saturday at Charleston Boys Invitational

Carlinville Results: Fifth as a team (36 pts)

60-meter dash – 7. M.Rogers 7.41; 14. C.Rainey 7.95

400-meter dash – 11. T.Hughes 56.13

800-meter run – 7. Jac. Landon 2:07.15; 14. B.Roper 2:15.71

1600 meter run – 3. Jas.Landon 4:33.34

3200-meter run – 5. B.Lippold 10:42.42

4 x 400 relay – 6. Carlinville 3:45.57 (Jac. Landon, Jas. Landon, B.Roper, T.Hughes)

High jump – 5. M.Douglas 6-0

Long jump – 3. M.Rogers 20-4.5

Triple jump – 3. M.Rogers 40-11.5

Pole vault – 6. I.Daugherty 12-6

Shot put – 18. G.Long 40-0.5

College Softball

Wednesday at Naples, Fla.

Blackburn 100 110 0 – 3 6 4

*Nichols 010 103 x – 5 9 0

WP: A.Ferris (7 IP, 6 H, 3 ER, 4 BB, 7 K). LP: B.Daniels (6 IP, 9 H, 5 R, 2 ER, 2 BB, 3 K).

2B – D.Burnell. RBI – H.Goett, D.Burnell, B.Daniels, K.Meehan, J.Kuelling, E.Kelley. SB – E.Kelley.

Southern Vermont 000 00 – 0 03 3

*Blackburn 820 0x – 10 11 1

WP: J.Ballinger (3 IP, 5 BB, 2 K); B.Hughes (2 IP, 3 H, 1 K). LP: E.Girard (2 IP, 9 H, 10 R, 2 ER, 2 K).

2B – B.Hughes, H.Goett. HR – D.Burnell. RBI – B.Hughes 2, D.Burnell 2, L.Yockey, B.Daniels, M.Morgan, J.Wood.

Thursday at Sewanee, Tenn.

Blackburn 000 020 0 – 2 5 3

*Sewanee 001 211 x – 5 6 1

WP: J.O’Reilly (7 IP, 5 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K). LP: B.Daniels (6 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 5 BB, 7 K).

2B – H.Goett. HR – J.O’Reilly. RBI – B.Hughes, J.O’Reilly 2, K.Bender, A.Waters.

*Blackburn 610 31 – 11 12 1

Sewanee 100 02 – 03 07 1

WP: H.Fransen (5 IP, 7 H, 3 ER, 2 BB, 1 K). LP: C.Sweetin (1/3 IP, 6 H, 6 ER, 2 BB); R.Jordan (4 2/3 IP, 6 H, 5 ER, 6 BB, 3 K).

2B – L.Yockey, E.Cato, J.R’Reilly, C.Sweetin. HR – H.Goett, A.Frerichs, J.O’Reilly. RBI – L.Yockey, H.Goett, B.Daniels 2, A.Frerichs 2, H.Fransen, E.Cato 2, J.O’Reilly, R.Hoffman, C.Sweetin. SB – E.Cato, J.O’Reilly, M.Townsend.

College Baseball

Wednesday at Belton, Texas

Blackburn 004 010 000 – 5 08 1

*Mary Hardin Blyr 135 050 00x – 14 19 1

WP: J.Krzemien (2 2/3 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 4 K). LP: B.Wilkinson (2 1/3 IP, 8 H, 8 ER, 1 BB).

2B – T.Durand, M.Frankhouser, L.Dieterich, M.Bolin. 3B – S.Wheatley. HR – R.Steen, M.Frankhouser, L.Dieterich. RBI – T.Durand, R.Steen 2, M.Patterson, M.Frankhouser 2, A.Blanford 2, L.Dieterich, M.Bolin 2, S.Wheatley 2. SB – J.Lochhead, A.Blanford.

Friday at Austin, Texas

Blackburn 000 110 0 – 02 06 1

*Austin 300 074 x – 14 13 0

WP: C.Thomas (7 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB). LP: J.Stepp (4 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 2 K); J.Sandlin (2/3 IP, 5 H, 7 ER, 3 BB); J.Lochhead (1/3 IP, 1 H, 3 ER, 2 BB); D.Fisher (1 IP, 1 H, 1 ER).

2B – B.Taff. HR – N.Bassett, M.Dodd, J.Alphonse. RBI – N.Bassett, S.Diaz, N.Flynn, O.Gonzalez, M.Dodd 3, B.Taff 3, J.Arguello, J.Wyche, M.Winterrowd, J.Alphonse 3. SB – A.Dudley, J.Wyche.

Blackburn 013 001 000 0 – 5 09 5

*Austin 010 310 000 1 – 6 11 4

WP: B.Taff (2 2/3 IP, 1 H, 1 K). LP: D.Hensley (2 IP, 3 H, 1 R, 0 ER); B.Smith (4 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 5 K); S.Lewis (3 1/3 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 3 BB).

2B – N.Bassett, M.McDermand, O.Gonzalez, J.Alphonse. HR – R.Steen, R.Clark. RBI – S.LOewis, R.Steen 3, R.Clark, O.Gonzalez, A.Dudley, J.Alphonse, J.Boring. SB – A.Dudley, C.Goggins.

Saturday at Austin

Blackburn 001 000 0 – 01 00 5

*Austin 002 046 x – 12 11 1

WP: C.Almaguer (7 IP, 0 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 3 K). LP: T.Durand (4 IP, 4 H, 6 R, 3 ER, 4 BB, 5 K); I.Garrett (2 IP, 7 H, 6 R, 0 ER, 2 BB).

2B – J.Wyche. RBI – B.Smith, B.Reagan, A.Dudley, J.Arguello 3, J.Wyche 3, J.Alphonse 2, C.Gilbert.