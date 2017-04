Mac Stats

4 20 17

MAC STATS

What’s On Tap?

Upcoming area sporting events for Carlinville High School (CHS), Carlinville Middle School (CMS) and Blackburn College (BC)

April 20

CHS softball at Pleasant Plains, 5 p.m.

CHS girls soccer vs. Hillsboro, 5 p.m.

CHS track – frosh/soph South Central meet at Gillespie, 4:30 p.m.

CMS track vs. Rochester, 4:30 p.m.

April 21

CHS softball vs. East Alton-WR, 5 p.m.

April 22

CHS girls soccer vs. Pana, 10 a.m.

CHS track at Rochester Invite, 9 a.m.

CMS track – Carlinville Classic, 9 a.m.

BC baseball vs. Spalding, 1 p.m.

BC softball vs. Westminster (DH) 1 p.m.

April 23

BC baseball at Spalding (DH), 1 p.m.

April 24

CHS softball at Roxana, 5 p.m.

CHS baseball at Roxana, 5 p.m.

CMS track County Meet, Home, 4 p.m.

April 25

CHS girls soccer vs. Jersey, 5 p.m.

CHS boys track – O’Brien frosh/soph invitational, 4:30 p.m.

April 26

CHS softball vs. Gillespie, 4:30 p.m.

CHS baseball vs. Gillespie, 4:30 p.m.

BC baseball at Webster (DH) 5 p.m.

Television

MLB Baseball National TV/Cardinals Schedule

April 20

St. Louis at Milwaukee, 7 p.m. (FSMW)

Boston at Toronto, 11:30 a.m. (MLBN)

Washington at Atlanta, 6:30 p.m. (MLB)

Arizona at San Diego, 9 p.m. (MLB -JIP)

April 21

St. Louis at Milwaukee, 7 p.m. (FSMW)

Washington at NY Mets, 6 p.m. (MLBN)

April 22

St. Louis at Milwaukee, 6 p.m. (FS1)

Chicago Cubs at Cincinnati, noon (FSMW)

Washington at NY Mets, 3 p.m. (FS1)

Toronto at LA Angels, 9 p.m. (MLBN-JIP)

April 23

St. Louis at Milwaukee, 1 p.m. (FSMW)

Boston at Baltimore, 12:30 p.m. (MLBN)

Washington at NY Mets, 7 p.m. (ESPN)

April 24

Chi.Cubs at Pittsburgh, 6 p.m. (ESPN)

San Diego at Arizona, 9 p.m. (MLBN-JIP)

April 25

Toronto at St. Louis, 7:15 p.m. (FSMW)

NY Yankees at Boston, 6 p.m. (MLBN)

April 26

Toronto at St. Louis, 7:15 p.m. (FSMW)

Cincinnati at Milwaukee, 12:30 p.m. (MLBN)

Chic. Cubs at Pittsburgh, 6 p.m. (ESPN)

San Diego at Arizona, 9 p.m. (MLBN-JIP)

*JIP – Joined In Progress

High School Track and Field

Friday at Staunton Invitational

Boys – Carlinville 149.5; Southwestern 125.5; North Mac 87; Staunton 62; Auburn 59; Carrollton 25; Bunker Hill 18.

Carlinville Results – Boys

100-meter dash – 8. C.Rainey 12.29; 11. J. Kessinger 12.36; 200-meter dash – 7. J.Kessinger 27.0; 400-meter dash – 1. Jas.Landon 52.2; 3. T.Hughes 54.4; 800-meter run – 2. G.Armour 2:09.3; 4. S.Mock 2:12.4; 4 x 100 relay – 4. Carlinville 48.9; 4 x 400 – did not finish; High jump – 1. M.Douglas 6-feet-2 inches; 6. W.Walton 5-8; 300-meter hurdles – 5. M.Douglas 48.0; Shot put – 1. D.Card 41-1; 14. D.Cunningham 25-9; Discus – 1. D.Card 134-5; 10. D.Cunningham 68-10; Pole vault – 1. B.Hubbard 11-6; 5. I.Daugherty 11-0; Long jump – 3. C.Rainey 20-2.5; 4. M.Rogers 20-0.5; Triple jump – 1. M.Rogers 41-5.5; 4. M.Douglas 38-5; 4 x 800 relay – 1. Carlinville 9:21.4; 4 x 200 relay – 2. Carlinville 1:39.8.; 1600-meter run – 2. Jas. Landon 4:59.2; 3. Charles Helton IV 5:12.7; 3200-meter run – 1. C.Helton IV 11:19.1; 2. B.Lippold 11:24.9.

Girls – Auburn 165; Southwestern 106; North Mac 79; Carlinville 74; Staunton 58; Bunker Hill 39; Carrollton 32.

Carlinville Results

400-meter dash – 1. R.Drew 1:00.8; 800-meter run – 1. R.Olroyd 2:33.5; 4 x 400 relay – 1. Carlinville 4:28.5; 100-meter hurdles – 6. C.Emery 21.9; 300-meter hurdles – 7. C.Emery 1:02.5; Shot put – 3. H.Wills 30-feet-7 inches; 8. C.Campbell 26-8; Discus – 1. M.Walker 110-2; 10. C.Campbell 73-8; Long jump – 3. M.Moyer 13-2.5; 6. E.Lewis 11-11; Triple jump – 3. M.Moyer 29-3.75; 4 x 200 relay – 4. Carlinville 2:17.4; 4 x 800 relay – 1. Carlinville 11:0.8.

High School Baseball

South Central Conference

Overall Conf

Southwestern 10-7 4-0

Vandalia 10-5 3-1

Staunton 8-6 3-1

Greenville 10-11 3-1

Gillespie 9-4 2-2

Carlinville 4-8 1-2

Roxana 4-10 1-3

Pana 3-8 1-3

Litchfield 2-10 1-3

Hillsboro 10-6 1-4

Wednesday’s Games

East Alton-WR 6, Carlinville 2

Gillespie 7, Pana 3

Metro East Lutheran 4, Mt. Olive 0

Roxana 5, Calhoun 4

Thursday’s Games

Bunker Hill 7, Staunton 3

Civic Memorial 8, Southwestern 1

Warren Stockton def. Greenville

Maroa-Forsyth 10, North Mac 0

Hillsboro 6, Mater Dei 5

Vandalia 10, Shelbyville 0

Greenfield/NW 16, Pleasant Hill 15

Friday’s Games

Warren-Stockton 6, Carlinville 2

Carlinville 7, Warren-Stockton 6 (8 inn.)

Southwestern 3, Roxana 1

Greenville 5, Litchfield 4

Pana 3, Hillsboro 1

Staunton 8, Vandalia 6

Gillespie 10, Beardstown 0

Gillespie 6, Jax. Routt 4

Saturday’s Games

Carlinville 8, Staunton 7

North Mac 9, Carlinville 2

Staunton 14, North Mac 1

Southwestern 13, Greenville 3

Freeburg 12, Southwestern 5

Freeburg 6, Greenville 2

Civic Memorial 12, Roxana 7

Civic Memorial 22, Roxana 4

Hillsboro def. Morrisonville

Nokomis 14, Litchfield 4

Hillsboro 2, Nokomis 1

Morrisonville 11, Litchfield 1

Gillespie 4, Pleasant Plains 3

New Berlin 11, Greenfield/NW 0

Monday’s Games

Pana at Carlinville ppd, rain

Southwestern 4, Metro East Lutheran 0

Staunton 5, Gillespie 4 (10)

Nokomis 12, Mt. Olive 2

Auburn 4, North Mac 2

Hillsboro 14, Roxana 4

Marquette 12, Litchfield 0

Vandalia 4, South Central 3

Greenfield/NW 15, Brussels 5

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

EAWR Oilers 000 501 0 – 6 2 1

Carlinville Cavies 100 001 0 – 2 6 3

WP: Jam.Roustio (6 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 5 K). LP: J.Hannig (3 IP, 1 H, 2 ER, 3 BB, 6 K).

2B – T.Hughes. RBI – Wilson, Wells, Roustio. SB – Murray, Hamby 2, Hall, Hunter, Liley, K.Emmons, T.Hughes, J.Ambuel 2.

Friday at Carlinville

Warren-Stockton 300 210 0 – 6 8 4

Carlinville Cavies 000 200 0 – 2 9 4

WP: Buske (6 2/3 IP, 8 H, 2 R, 1 ER, 7 K); LP: K.Dixon (4 IP, 4 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 8 K).

2B – Fox. RBI – Kubat, Fox 2, Calow, T.Hughes. SB – Hatifled, Fox, Calow, A.Kaiser, Westphal, J.Fraser.

Game 2

Warren-Stockton 102 030 00 – 6 9 2

Carlinville Cavies 200 200 21 – 7 9 2

One out when winning run scored

WP: G.Campbell (1 1/3 IP, 1 BB, 1 K). LP: Raab (1/3 IP, 2 H, 1 ER).

2B – Hatfield, Fox, McGivney, K.Dixon. 3B – K.Emmons. HR – K.Dixon (one on in the seventh). RBIs – Fox, Calow 2, McGivney 2, Love, K.Dixon 4, C.DeLong, T.Hughes, J.Fraser. SB – Kubat, K.Dixon, C.DeLong 2, J.Hannig, J.Ambuel, G.Campbell.

Saturday at Staunton

Carlinville Cavies 100 007 0 – 8 15 3

Staunton Bulldogs 240 010 0 – 7 10 4

WP: J.Ambuel (2 1/3 IP, 2 H, 3 BB, 1 K); Sv – T.Hughes (1/3 IP, 1 BB). LP – Piper (1/3 IP, 3 H, 5 R, 0 ER, 1 BB, 1 K).

2B – T.Hughes, J.Ambuel, R.Best, E.Hasquin. RBI – K.Dixon, K.Emmons, T.Hughes 2, J.Hannig, R. Best 4, G.Bianco 2, N.Yates. SB – D.King, G.Campbell, M.Karl, A.Tallman, N.Yates.

Game 2

Carlinville Cavies 100 010 0 – 2 2 3

North Mac Panther 120 510 x – 9 6 2

WP: H.Smith (5 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 5 BB). LP: T.Hughes (1 IP, 5 R, 4 ER, 3 BB, 1 K).

RBI – K.Dixon, H.Smith, J.VanAusdall 2, C.Newell, M.Huffman 3, J.Black. SB – J.Ambuel, R.Gustafson, G.Graham, C.Newell, M.Huffman, J.Little.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Gillespie 15-4 6-0

Southwestern 4-7 3-0

Hillsboro 9-4 3-1

Litchfield 9-6 3-2

Staunton 5-8 2-2

Greenville 5-14 2-3

Pana 4-10 1-3

Roxana 9-12 1-4

Vandalia 1-17 0-3

Carlinville 5-6 0-3

Wednesday’s Games

Mt. Olive 8, Metro East Lutheran 0

Gillespie 8, Pana 2

Thursday’s Games

Bunker Hill 5, Staunton 3

Highland 3, Gillespie 1

Southwestern 4, Carrollton 1

Lincolnwood 3, Mt. Olive 2

Litchfield 2, Auburn 0

Shelbyville 19, Vandalia 0

Maroa-Forsyth 15, North Mac 0

Pleasant Hill at Greenfield/NW

Roxana 14, Greenville 0

Friday’s Games

Litchfield 8, Greenville 4

Hillsboro 10, Pana 0

Staunton 15, Vandalia 1

Gillespie 4, Jersey 3

Carrollton 12, Greenfield/NW 0

Carrollton 19, Greenfield/NW 7

Saturday’s Games

St. Elmo 3, Pana 1

Pana 12, Vandalia 1

Nokomis 8, Vandalia 1

Roxana 16, Gibault 1

Roxana 9, Gibault 1

Greenfield/NW 13, New Berlin 9

Marquette 2, Gillespie 0

Greenville 9, Mascoutah 8

Monday’s Games

Carlinville vs. Pana ppd.

Gillespie 14, Staunton 1

Mater Dei 19, Greenville 0

Hillsboro 10, Roxana 4

Marquette 5, Litchfield 1

Teutopolis 16, Vandalia 1

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 7-3 4-0

Roxana 7-1 4-1

Carlinville 10-3-1 4-1

Litchfield 9-3 3-1

Staunton 7-7 3-2

Pana 7-2 2-2

Southwestern 1-6 1-4

Greenville 3-10-1 1-5

Gillespie 3-9 0-6

Wednesday’s Games

Jersey 4, Gillespie 0

Litchfield 7, Williamsville 0

Thursday’s Games

Roxana 3, Carlinville 2 (PK)

Pana def. Southwestern

Pleasant Plains 1, North Mac 0

Litchfield 8, Fr. McGivney 1

Staunton 3, East Alton-WR 0

Friday’s Games

Hillsboro 4, Greenville 0

Saturday’s Games

North Mac 6, Staunton 2

Monday’s Games

Carlinville 3, Litchfield 0

Greenville 2, Gillespie 0

North Mac 8, Athens 0

Hillsboro 2, Pana 1

Area Boxscores

Thursday at Roxana

Carlinville Cavies 1 1 0 – 2

Roxana Shells 1 1 0 – 2

Roxana wins in sudden death PKs

Scoring: Roxana – E.Lucas (unassisted 7:04); Carlinville – A.Welte (R.Drew) 26:30; Carlinville – S.Bowman (unassisted) 44:25; M.Arnett (penalty kick)

Penalty kicks

Carlinville – G.Hulin (make); M.Woolfolk (make); S.Nickel (make); M.Proctor (miss); K.Elliott (make); K.Dixon (miss).

Roxana – B.Lackey (make); E.Lucas (make); A.Mendoza (make); C.Copeland (miss); B.Huddleston (make); A.Artery (make).

Shots: Carlinville 18, Roxana 7.

Corners: Carlinville 11, Roxana 2.

Saves: Carlinville 6 (S.DeNeve); Roxana 12.

Fouls: Carlinville 8, Roxana 4.

Monday at Litchfield

Carlinville Cavies 1 2 – 3

Litchfield Purple Panthers 0 0 – 0

Scoring: Carlinville – S.Nickel (R.Drew) 1:46; L.Albertine (unassisted) 55:35; L.Egelhoff (unassisted) 62:28.

Shots: Carlinville 17, Litchfield 4

Corner kicks: Carlinville 5, Litchfield 0

Fouls: Carlinville 2, Litchfield 1

College Baseball

Friday at Principia

Blackburn 000 000 200 – 2 07 1

Principia 300 000 00x – 3 11 4

WP: S.Grow (7 1/3 IP, 6 H, 2 R, 1 ER, 1 BB, 3 K). LP: J.Lochhead (5 IP, 7 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 4 K).

2B – J.Szerletich, B.Murray. 3B – J.Kearney. RBI – J.Pierre Hobbs, J.Szerletich, E.Bargmann, H.Mehring, J.Kearney. SB – B.Wilkinson, P.Davidson, E.Bargmann.

Saturday at Blackburn

Principia 000 014 0 – 5 11 1

Blackburn 301 000 2 – 6 11 2

WP: R.Rios (1 1/3 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 1 BB). LP: A.Stamos (6 2/3 IP, 10 H, 6 ER, 1 BB, 7 K).

2B – Z.Grennie, J.Kearney, T.Durand, B.Magana. 3B – C.Coyne, B.Smith. HR – B.Magana. RBI – P.Davidson, C.Coyne 3, S.Lewis, T.Durand, B.Magana 3, A.Gill.

Game 2

Principia 000 022 0 – 4 06 0

Blackburn 002 090 4 – 14 10 0

WP: B.Wilkinson (6 IP, 5 H, 4 ER, 1 BB, 1 K). LP: S.Hannan (4 1/3 IP, 7 H, 10 R, 9 ER, 4 BB, 2 K).

2B – E.Bargmann, S.Hannan 2, B.Murray, S.Lewis, B.Smith. HR – Z.Grennie, T.Durand 2. RBI – Z.Grennie 2, S.Strong, B.Murray, S.Lewis 2, T.Durand 5, R.Lopez, J.Szerletich, J.Pierre Hobbs, B.Smith 3. SB – B.Smith.

College Softball

Wednesday at Webster Groves, Mo.

Blackburn 000 000 – 00 04 1

Webster Univ. 020 204 – 08 11 2

WP: M.Mansur (6 IP, 4 H, 1 BB, 4 K); LP: J.Ballinger (5 IP, 11 H, 8 ER, 3 BB, 2 K).

RBI – K.Sullens 2, K.Johnson 2, A.Burroughs, E.Kolisch, C.Fulmer.

Game 2

Blackburn 300 000 1 – 4 7 1

Webster 110 100 0 – 3 8 0

WP: K.Wade (7 IP, 8 H, 3 R, 2 ER, 2 BB, 1 K); LP: A.Spriggs (7 IP, 7 H, 4 ER, 2 BB, 3 K).

2B – T.Dearth. HR – H.Goett, D.Burnell, K.Johnson. RBI – H.Goett, D.Burnell 3, K.Johnson, T.Dearth, E.Kolisch. SB – E.Trybom 2, L.Yockey, T.White, S.Coleman.

Saturday at Eureka

Blackburn 001 10 – 02 07 3

Eureka 033 6x – 12 11 1

WP: K.George (5 IP, 7 H, 2 ER, 2 K). LP: J.Ballinger (4 IP, 11 H, 12 R, 8 ER, 1 BB, 4 K).

2B – L.Yockey, B.Morris, K.Wade, K.Dura, L.Litwiller, K.Wallace. HR – K.Dura, B.Bankes. RBI – D.Burnell, M.Morgan, K.Dura 3, M.Osborn, K.George 2, M.Kane, B.Bankes 2, K.Wallace. SB – B.Morris.

Game 2

Blackburn 100 00 – 1 02 3

Eureka 203 04 – 9 11 2

WP: E.Smith (5 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 5 K). LP: K.Wade (4 1/3 IP, 11 H, 9 ER, 4 BB, 3 K).

2B – K.George, B.Bankes. RBI – D.Burnell, K.Dura, K.George 4, M.Kane, B.Bankes, E.Smith. SB – E.Trybom.

Monday at Watertown, Wisc.

Blackburn 021 412 – 10 7 0

Marantha Baptist 000 200 – 02 3 0

WP: K.Wade (6 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 5 K). LP: B.Campbell (6 IP, 7 H, 10 R, 9 ER, 11 BB).

2B – H.Goett, B.Morris. RBI – H.Goett 2, A.Frerichs, N.Ridgeway 2, H.May, A.Eperly. SB – E.Trybom 3, L.Yockey 2, A.Frerichs, B.Morris, K.Wade, N.Ridgeway, T.Kolinski, H.May.

Game 2

Blackburn 312 212 0 – 11 06 4

Marantha Baptist 011 330 0 – 08 10 6

WP: J.Ballinger (5 IP, 7 H, 8 R, 3 ER, 2 BB, 2 K). LP: H.Bailey (7 IP, 6 H, 11 R, 7 ER, 9 BB, 2 K)

2B – H.Goett, T.Kolinski. 3B – H.May. HR – H.Bailey. RBI – H.Goett 2, E.Trybom, L.Yockey 2, N.Ridgeway, K.Wade, J.Ballinger, T.Kolinski 3, H.May, H.Bailey 2, K.Bender 2. SB – K.Hockema.