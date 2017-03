Mac Stats

3 30 17

What’s On Tap?

Upcoming area sporting events for Carlinville High School (CHS), Carlinville Middle School (CMS) and Blackburn College (BC)

March 30

CMS track vs. Gillespie/Greenfield 4 p.m.

March 31

CHS softball at Vandalia, 5 p.m.

CHS baseball at Vandalia, 5 p.m.

April 1

CHS softball vs. Greenfield/NW, 10 a.m.

CHS girls soccer at Parkway Showcase, 2:30 p.m. vs. Hazelwood Central Hawks; 6 p.m. vs. Fox

CHS baseball vs. Greenfield/NW 10 a.m.

CHS track at Greenville Invitational, 9 a.m.

BC softball at Iowa Wesleyan (DH) 1 p.m.

April 2

BC baseball at Robert Morris-Peoria, 2 p.m.

BC softball vs. Morthland (DH) 1:30 p.m.

April 3

CHS softball vs. Staunton, 4:30 p.m.

CHS baseball vs. Staunton, 4:30 p.m.

April 4

CHS girls soccer vs. Greenville, 5 p.m.

CHS track vs. Litchfield/Gillespie, 4:30 p.m.

CMS track @ Auburn, w/Roodhouse, 4 p.m.

April 5

CHS softball at Bunker Hill, 4:30 p.m.

CHS baseball at Bunker Hill, 4:30 p.m.

BC baseball vs. Westminster (DH) 1 p.m.

BC softball at MacMurray (DH) 3 p.m.

Television

NBA National and local TV schedule

March 30

Cleveland at Chicago, 7 p.m. (TNT)

Houston at Portland, 9:30 p.m. (TNT)

March 31

Indiana at Toronto, 6 p.m. (FSMW+)

San Antonio at Oklahoma City, 7 p.m. (ESPN)

Houston at Golden State, 9:30 p.m. (ESPN)

April 2

Boston at New York, noon (ABC)

Utah at San Antonio, 2:30 p.m. (ABC)

Memphis at LA Lakers, 2:30 p.m. (FSMW+)

Indiana at Cleveland, 5 p.m. (FSMW+)

April 4

Toronto at Indiana, 6 p.m. (FSMW+)

Milwaukee at Oklahoma City, 7 p.m. (ESPN)

Minnesota at Golden St., 9:30 p.m. (ESPN)

April 5

Oklahoma City at Memphis, 7 p.m. (FSMW+)

Cleveland at Boston, 7 p.m. (ESPN)

Dallas at LA Clippers, 9:30 p.m. (ESPN)

NHL Blues Hockey

March 31 – St. Louis at Colorado, 8 p.m. (FSMW)

April 2 – Nashville at St. Louis, 5 p.m. (FSMW)

April 4 – Winnipeg at St. Louis, 7 p.m. (FSMW)

MLB Baseball National TV/Cardinals Schedule

April 2

NY Yankees at Tampa, noon (ESPN2)

San Francisco at Arizona, 3 p.m. (ESPN2)

Chi. Cubs at St. Louis, 7:30 p.m. (ESPN)

April 3

Atlanta at NY Mets, noon (ESPN)

San Diego at LA Dodgers, 3 p.m. (ESPN)

Texas at Cleveland, 6 p.m. (ESPN)

LA Angels at Oakland, 9 p.m. (ESPN2)

April 4

Chi. Cubs at St. Louis, 7:15 p.m. (FSMW)

Cleveland at Texas, 7 p.m. (MLBN)

April 5

Kansas City at Minnesota, noon (MLBN)

Chi. Cubs at St. Louis, 12:45 p.m. (FSMW)

NY Yankees at Tampa, 6 p.m. (FS1)

High School Track and Field

Friday at Illinois Top Times State Meet

At Bloomington

Carlinville Results – Boys

800 meters – 5. Jas.Landon 2:01.83; 4 x 400 relay – 9. Carlinville 3:39.12 (Jas.Landon, B.Roper, Jac. Landon, T.Hughes); Triple jump – 8. M.Rogers 40-feet-3.5 inches.

Area competitors: Pole vault – 1. A.Glynn, Staunton 14-feet-9 inches.

Girls

Pole vault – 3 (tie). E.Smith 10-feet-9 inches; 400 meter dash – 5. R.Drew 1:01.79.

High School Baseball

South Central Conference

Overall Conf

Vandalia 1-1 0-0

Hillsboro 3-1 0-0

Staunton 2-2 0-0

Gillespie 3-2 0-0

Greenville 4-4 0-0

Carlinville 1-3 0-0

Pana 2-3 0-0

Roxana 1-4 0-0

Litchfield 1-2 0-0

Southwestern 0-5 0-0

Wednesday’s Games

Carlinville 18, Greenfield/NW 3

Staunton 12, Dupo 1

Mt. Olive 13, Gillespie 8

Columbia 8, Roxana 2

Thursday’s Games

Alton 15, Southwestern 2

Greenfield/NW 7, West Central 6 (9 inn.)

Meridian 7, Pana 3

Nokomis at Carlinville ppd.

Friday’s Games

Breese Central 5, Staunton 3

Collinsville 1, Southwestern 0

Bunker Hill 7, Metro East Lutheran 4

Highland 29, Roxana 0

Vandalia 8, Ramsey 2

North Mac 6, Spr. Lutheran 5

Nashville 11, Greenville 1

Mt. Olive 11, Madison 1

Saturday’s Games

Gillespie 2, Beardstown 0

Gillespie 7, Riverton 3

Carlinville at North Greene, ppd.

Columbia 4, Greenville 0

Greenville 5, Teutopolis 4

Morrisonville 6, Litchfield 5

Monday’s Games

All area games ppd. due to inclement weather/field conditions

Area Boxscores

Wednesday at Palmyra

Carlinville Cavies 101 538 – 18 06 2

GFNW Tigers 200 010 – 03 06 4

WP: J.Hinzman (6 IP, 6 H, 3 R, 2 ER, 3 BB, 8 K). LP: Z.Thomson (3 1/3 IP, 1 H, 7 R, 6 ER, 9 BB, 2 K).

2B – J.Ambuel. HR – C.Arnett (solo in the first). RBIs – J.Ambuel 5, J.Hannig, J.Fraser, N.Havlin 2, C.DeLong 2, G.Campbell 2, K.Emmons 2, K.Page, J.Hinzman, C.Arnett, Z.Thomson, H.Lansaw. SB – T.Hughes, C.DeLong, K.Emmons, K.Page, J.Hinzman, J.Ambuel, J.Fraser, C.Arnett.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 4-0 0-0

Gillespie 5-1 0-0

Carlinville 4-2 0-0

Litchfield 3-2 0-0

Roxana 4-5 0-0

Pana 2-4 0-0

Staunton 1-4 0-0

Greenville 1-5 0-0

Southwestern 0-4 0-0

Vandalia 0-6 0-0

Wednesday’s Games

Civic Memorial 8, Roxana 2

Pawnee 13, Pana 4

Dupo 15, Staunton 7

Greenville 13, St. Elmo 6

Gillespie 11, Mt. Olive 5

Alton 12, Bunker Hill 9

Thursday’s Games

Edwardsville 10, Bunker Hill 1

Roxana 4, Alton 1

Greenfield/NW 11, West Central 1

Hillsboro 14, Ramsey 0

Friday’s Games

Auburn 11, Carlinville 8

Breese Central 11, Roxana 7

Litchfield 2, Pawnee 0

Centralia 10, Vandalia 5

North Mac 4, Lanphier 2

Granite City 12, Greenville 2

Marquette 2, Staunton 0

Saturday’s Games

Carlinville at North Greene ppd

Morrisonville 5, Litchfield 3

Pawnee 11, Vandalia 1

Pawnee 13, Vandalia 0

Monday’s Games

All area games ppd. due to inclement weather/field conditions

Area Boxscores

Friday at Auburn, Ill.

Carlinville Cavies 300 120 2 – 08 11 7

Auburn Trojans 331 013 x – 11 10 2

WP: M.Tanner (5 IP, 6 R, 4 ER, 6 H, 4 BB, 6 K); LP: A.DeSpain (6 IP, 10 H, 11 R, 2 ER, 5 BB, 4 K).

2B – L.Bates, K.Mackenzie, C.Filipiak, J.Houseman. 3B – K.Mackenzie. HR – L.Bates (solo in the 7th). RBIs – K.Seal, L.Bates 2, S.Cania, J.Houseman, E.Griffith, M.Tanner, K.Mackenzie 2, C.Filipiak. SB – A.DeSpain, L.Bates, S.Cania, J.Houseman, M.Tanner.

Friday at Staunton

Marquette 000 002 0 – 2 4 0

Staunton 000 000 0 – 0 2 4

WP: M.Schowman 6 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 16 K. LP: G.Nichols (7 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 0 BB, 3 K).

3B – N.Gusewelle. RBI – C.Shinstock 2. SB – J.Johnson.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Carlinville 4-1 2-0

Litchfield 3-1 1-0

Staunton 4-3 1-1

Roxana 3-1 1-1

Pana 4-0 0-0

Hillsboro 1-2 0-0

Greenville 2-4-1 0-1

Gillespie 2-4 0-2

Southwestern 1-2 1-1

Wednesday’s Games

Litchfield 5, North Mac 1

Pleasant Plains 5, Hillsboro 1

Thursday’s Games

Carlinville 7, Staunton 0

Roxana 2, Greenville 0

Friday’s Games

Wesclin 8, Greenville 0

North Mac 2, Jersey 1

Monday’s Games

Litchfield/Staunton Tournament

Staunton 3, Auburn 0

Litchfield 4, Hillsboro 0

East Alton-WR Tournament

Roxana vs. Jersey, ppd. until Wednesday 3/29

Area Boxscores

Thursday at Staunton

Carlinville Cavies 2 5 – 7

Staunton Bulldogs 0 0 – 0

Carlinville goals: R.Drew (unassisted) 5:18; M.Woolfolk (penalty kick) 23:31; H.Lair (unassisted) 50:00; S.Nickel (G.Zachary) 56:30; R.Drew (unassisted) 60:00; R.Drew (S.Nickel) 62:00; S.Nickel (L.Egelhoff) 65:00.

Shots: Carlinville 27, Staunton 0

Saves: Carlinville 0 (S.DeNeve); Staunton 20

Fouls: Carlinville 2, Staunton 3

Corner kicks: Carlinville 0; Staunton 20

College Baseball

Friday at Eureka

Blackburn 211 010 2 – 7 16 2

Eureka 000 000 0 – 0 00 2

WP: J.Stepp (W, 2-2, 7 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 6 K); LP: J.Miller (4 IP, 14 H, 5 ER, 1 BB, 3 K).

2B – S.Lewis, B.Magana, R.Cardenas. 3B – B.Smith. HR – J.Szerletich. RBI – S.Lewis, B.Magana, J.Szerletich, R.Cardenas, G.Costilla.

Game 2

Blackburn 200 000 302 – 7 9 0

Eureka 214 000 01x – 8 9 4

WP: I.Taylor (6 IP, 4 H, 2 ER, 4 BB, 3 K). LP: J.Sandlin (0-4, 5 IP, 7 H, 7 ER, 6 BB, 3 K).

2B – A.Gill, J.Carter, R.Vogel. HR – B.Magana, R.Vogel 2, T.Hall. RBI – B.Magana 3, T.Durand, J.Szerletich, R.Rios 2, J.Carter, G.Mullin, R.Vogel 4, T.Hall. SB – B.Ary, T.Hall, M.Marcoux.

Sunday at Mt. Pleasant, Iowa

Blackburn 002 100 0 – 3 07 4

Iowa Wesleyan 001 110 1 – 4 10 0

WP: A.Christian (1 IP, 2 K); LP: B.Wilkinson (6 1/3 IP, 9 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 3 K).

2B – W.Jarvis 2, T.Anderson 2, T.Kostello. HR – C.Urevich. RBI – S.Lewis 2, W.Jarvis, T.Anderson, T.Kostello 2, C.Urevich. SB – J. Sanchez

Game 2

Blackburn 501 000 000 – 6 8 0

Iowa Wesleyan 040 020 10x – 7 7 3

WP: A.Christian (8 2/3 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 5 K); LP: E.Childers (0-2, 3 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 2 K).

2B – W.Jarvis, J.Leonard, J.Sanchez 2. HR – J.Belarde. RBI – B.Magana, W.Jarvis 3, B.Wilkinson, D.Fisher, J.Leonard 2, T.Anderson, C.Urevich, A.Payne, J.Belarde. SB – K.Sherrill, T.Kostello, C.Urevich.