Mac Stats

3 23 17

MAC STATS

What’s On Tap?

Upcoming area sporting events for Carlinville High School (CHS), Carlinville Middle School (CMS) and Blackburn College (BC)

March 23

CHS softball vs. Nokomis, 4:30 p.m.

CHS girls soccer at Staunton, 5 p.m.

CHS baseball vs. Nokomis, 4:30 p.m.

March 24

CHS softball at Auburn, 4:45 p.m.

CHS track state indoor prep – Bloomington, 4:30

March 25

CHS softball at North Greene, 10 a.m.

CHS baseball at North Greene, 10 a.m.

BC baseball at Iowa Wesleyan (DH) 1 p.m.

BC softball vs. Spalding (DH) 2 p,.m.

March 26

BC baseball vs. Robert Morris-SPI (DH) 1 p.m.

BC softball vs. Rose-Holman (DH) 12 p.m.

March 28

CHS softball vs. Metro East Lutheran, 4:30 p.m.

CHS track at Hillsboro, w/Southwestern, Vandalia 4:30 p.m.

CMS track vs. Bunker Hill, Staunton, Mt. Olive 4 p.m.

BC baseball vs. Lincoln Christian, 2 p.m.

March 29

CHS softball vs. Brussels, 5 p.m.

CHS baseball vs. Brussels, 5 p.m.

BC baseball at MacMurray (DH) 1 p.m.

BC softball at Greenville (DH) 3 p.m.

Television

NBA National and local TV schedule

March 23

Memphis at San Antonio, 7:30 p.m. (FSMW+)

March 24

Denver at Indiana, 6 p.m. (FSMW)

March 26

Philadelphia at Indiana, 5 p.m. (FSMW)

Memphis at Golden State, 7 p.m. (FSMW+)

March 27

Cleveland at San Antonio, 7 p.m. (TNT)

New Orleans at Utah, 9:30 p.m. (TNT)

Golden State at Sacramento, 9:30 p.m. (FSMW+)

March 28

Minnesota at Indiana, 6 p.m. (FSMW)

March 29

Golden State at San Antonio, 8:30 p.m. (ESPN)

Indiana at Memphis, 7 p.m. (FSMW+)

NHL Blues Hockey

March 23 – Vancouver at St. Louis, 7 p.m. (FSMW)

March 25 – Calgary at St. Louis, 6 p.m. (FSMW)

March 27 – Arizona at St. Louis, 7 p.m. (FSMW)

March 29 – St. Louis at Arizona, 9:30 p.m. (FSMW)

High School Basketball

Carlinville Rotary All-Star Basketball

Girls Game

East 19 21 17 23 – 80

West 15 25 21 12 – 73

MVP: Shea Sullivan, South County 14 points, 12 in second quarter.

Three-point winner: Daylee Denton, Pana, 10.

Coach of the Year: Bret Tuetken, Hillsboro.

Boys Game

East 21 29 22 30 – 102

West 26 26 31 32 – 115

MVP: Jeremy Watson, Carrollton 21 points, seven three-point makes, four in third quarter.

Three-point winner: Nick McMillen, Pana, 10.

Slam dunk winner: Collin Baumgartner, Southwestern

Coach of the Year: Jason Darr, Southwestern

High School Track and Field

Saturday at Charleston Boys Indoor Invitational

Carlinville Results

60-meter dash: C.Rainey 7.77; 200-meter dash – M.Rogers 25.49; 400-meter dash – T.Hughes 55.86; 800-meter dash – G.Armour 2:12.98; 1600-meter run – Jas.Landon 4:41.52; 3200-meter run – B.Lippold 10:55.59; 4 x 400 relay – Carlinville 3:50.89; 4 x 800 relay – Carlinville 8:53.13; High jump – M.Douglas 5-feet-8 inches; Triple jump – M.Rogers 38-feet-5.75 inches; Pole vault – B.Hubbard 13-feet; Shot put – D.Card 44-feet-1.75 inch; G.Long 42-feet-4.5 inches.

High School Baseball

South Central Conference

Overall Conf

Greenville 2-1 0-0

Gillespie 1-1 0-0

Staunton 1-0 0-0

Hillsboro 3-1 0-0

Pana 1-2 0-0

Vandalia 0-0 0-0

Litchfield 0-1 0-0

Southwestern 0-3 0-0

Roxana 1-2 0-0

Carlinville 0-3 0-0

Thursday’s Games

Carrollton 9, Carlinville, Ill. 6

Greenville 3, Wesclin 1

Bunker Hill 3, Dupo 2 (8)

Hillsboro 10, Morrisonville 7

Triopia 11, Greenfield/NW 3

Friday’s Games

Gillespie 7, Morrisonville 1

Greenville 5, Pana 1

Hillsboro 8, Brownstown 1

Saturday’s Games

Midland 4, Greenfield/NW 2

Princeville 19, Greenfield/NW 0

Lincolnwood at Staunton

Columbia 3, Southwestern 2

Columbia 5, Southwestern 0

Gibault 8, Roxana 1

Jersey 14, Roxana 6

Auburn 9, Hillsboro 5

Monday’s Games

Auburn 10, Carlinville 0

Staunton 6, Morrisonville 5 (8 inn.)

Hillsboro 11, Bunker Hill 1

Mt. Olive 10, Litchfield 7

Pana 9, Beecher City 0

Area Boxscores

Thursday at Carrollton

Carlinville Cavies 212 000 1 – 6 5 1

Carrollton Hawks 501 102 x – 9 11 2

K.Dixon (2 IP, 5 H, 5 ER, 5 BB, 3 K); J.Hannig 1 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 3 K; T.Hughes (L) 3 IP, 4 H, 2 ER, 3 BB, 3 K).

Carlinville offense: J.Hinzman run scored; J.Ambuel 1-1, run, RBI; D.King run; G.Campbell 2-3, run, RBI; C.DeLong 1-2, run, RBI; K.Emmons RBI; T.Hughes 1-4, run.

Monday at Auburn

Carlinville 000 000 – 00 1 4

Auburn 210 511 – 10 8 1

WP: Price. LP: Hannig (1 2/3 IP, 1 H, 3 R, 2 ER, 5 BB, 4 K); T.Hughes 3 1/3 IP, 5 H, 6 R, 1 ER, 3 BB, 3 K; G.Campbell 1/3 IP, 2 H, 1 R, 0 ER.

HR – C.Muench. RBI – C.Muench 4, Z.Bates, B.Smith 2. SB – Z.Stephens 2, B.Johnson, C.Muench 3, B.Smith.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 3-0 0-0

Litchfield 1-0 0-0

Staunton 1-1 0-0

Carlinville 4-1 0-0

Roxana 3-2 0-0

Gillespie 2-1 0-0

Pana 2-2 0-0

Greenville 0-3 0-0

Vandalia 0-3 0-0

Southwestern 0-4 0-0

Wednesday’s Game

New Athens 10, Roxana 0

Thursday’s Games

Jersey 8, Southwestern 5

Nashville 12, Greenville 0

Dupo 12, Bunker Hill 2

Morrisonville 9, Vandalia 0

Greenfield/NW 13, Triopia 3

Friday’s Games

Gillespie 6, Morrisonville 0

Civic Memorial 4, Bunker Hill 1

Pana 10, Greenville 3

Saturday’s Games

Alton 19, Greenfield/NW 2

Staunton 10, Lincolnwood 0

Columbia 13, Southwestern 2

Columbia 15, Southwestern 2

Hillsboro 5, Mt. Olive 2

Shelbyville 17, Pana 0

Mascoutah 9, Roxana 5

Roxana 5, Mascoutah 4

Bunker Hill 4, Carrollton 1

Monday’s Games

Pleasant Plains 4, Carlinville 2

Edwardsville 12, Gillespie 9

Litchfield 7, Mt. Olive 6

East Alton-WR 6, Bunker Hill 4

Meridian 10, Pana 0

Roxana 9, Hardin-Calhoun 8

Hillsboro 13, Morrisonville 3

Lincolnwood 4, Vandalia 3

Jersey 12, Greenfield/NW 3

Area Boxscores

Saturday at North Mac Tournament

Carlinville Cavies 000 115 0 – 7 13 1

North Mac Panther 100 000 0 – 1 08 0

WP: DeSpain (7 IP, 8 K); LP: H.Tomasko (6 IP, 13 H, 7 ER, 2 BB, 9 K).

Carlinville offense: HR – L.Bates, A.DeSpain. Hits: A.DeSpain 3, J.Houseman 2, S.Cania 2, P.Tieman 2, K.Seal, N.Kaganich, L.Bates. RBIs – A.DeSpain 3, L.Bates 2, Cania, Houseman.

North Mac offense: S.Baines 2-3, RBI; H.Tomasko 2-3, double, run; C.Harvey 2-3; K.Nerone 2-3, double.

Lanphier Lions 210 01 – 4 7 4

Carlinville Cavies 372 4x – 16 8 0

WP: D.Westnedge (5 IP, 3 K).

Carlinville offense: Hits – A.DeSpain 2, S.Cania, J.Houseman 2, D.Westnedge, K.Seal, E.Griffith. RBI – A.DeSpain 5, J.Houseman 4, S.Cania 2, N.Kaganich.

Granite City Warriors 002 000 0 – 2

Carlinville Cavies 000 030 x – 3

WP: DeSpain (7 IP, 9 K)

Carlinville offense: HR – L.Bates. Hits – N.Kaganich 2, A.DeSpain 2, J.Houseman 2, L.Bates, E.Griffith 2. RBI – L.Bates 2.

Monday at Pleasant Plains

Carlinville Cavies 000 001 1 – 2 3 1

Pleasant Plains Cards 110 020 x – 4 8 1

WP: Carter. LP: DeSpain (6 IP, 8 H, 4 R, 3 ER, 4 BB, 1 K)

2B – Rush. 3B – L.Bates, Oliver. RBI – K.Seal, E.Griffith, Ragle, Oliver 2, Cameron. SB – Green.

North Mac Tournament

Friday/Saturday at Virden Brett Maguire Field

March 17

North Mac 22, Lanphier 2

March 18

Granite City 16, Lanphier 1

Carlinville 7, North Mac 1

Carlinville 16, Lanphier 4

Carlinville 3, Granite City 2

North Mac 6, Granite City 3

1. Carlinville 3-0; 2. North Mac 2-1; 3. Granite City 1-2; 4. Lanphier 0-3.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Litchfield 1-0 1-0

Pana 3-0 0-0

Hillsboro 1-0 0-0

Greenville 1-0-1 0-0

Gillespie 0-0 0-0

Carlinville 1-0 1-0

Staunton 0-0 0-0

Southwestern 0-2 0-1

Roxana 0-1 0-1

Wednesday’s Game

Pana 2, Warrensburg-Latham-Maroa-Forsyth 0

Thursday’s Games

Greenville 3, East Alton-WR 0

Friday’s Games

Pana 1, St. Teresa 0

Saturday’s Games

Pana 2, Mt. Zion 0

North Mac 6, Southwestern 2

Monday’s Games

Litchfield 3, Roxana 2

Hillsboro 7, Metro East Lutheran 0

Carlinville Spring Cup Schedule

All games at Blackburn College

Thursday, March 16

Carlinville 5, Father MacGivney 0

Civic Memorial 7, Auburn 0

Friday, March 17

Pleasant Plains 7, Greenville 0

Bloomington Central Catholic def. Staunton

Saturday, March 18

Fr. McGivney 3, Auburn 2

Staunton 2, Greenville 0

Carlinville 2, Civic Memorial 1 (PK)

Pleasant Plains 8, Central Catholic 1

Greenville 3, Auburn 2 (7th)

Fr. McGivney 5, Staunton 2 (5th)

Civic Memorial 6, Central Catholic 3 (3rd)

Pleasant Plains 3, Carlinville 1 (1st)

Area Boxscores

Thursday at Carlinville Spring Cup

Fr. McGivney Griffins 0 0 – 0

Carlinville Cavies 3 2 – 5

Carlinville goals: H.Lair (G.Marchiori); A.Welte (R.Drew); H.Lair (unassisted); M.Woolfolk (unassisted); M. Ratcliff (unassisted)

Carlinville goalie: S.DeNeve (0 shots, 0 saves)

Shots: Carlinville 16, McGivney 0

Corner kicks: Carlinville 14, McGivney 3.

Saturday at Carlinville Spring Cup

Carlinville Cavies 0 1 – 1

Civic Memorial Eagles 1 0 – 1

Carlinville wins on penalty kicks, 2-0

Civic Memorial goals: K.Kappler (unassisted) 6:39

Carlinville goals: L.Gibbs (unassisted) 51:47

Penalty kicks – G.Hulin, M.Woolfolk.

Shots: Carlinville 11, Civic Memorial 10

Saves: Carlinville 9 (S.DeNeve); Civic Memorial 8

Corner kicks: Carlinville 7, Civic Memorial 1

Fouls: Carlinville 5, Civic Memorial 3

Championship match

Carlinville Cavies 0 1 – 1

Pleasant Plains Cardinals 3 0 – 3

Pleasant Plains goals: A.Fraase (unassisted) 18:08; B.Blackwell (unassisted) 27:00; E.King (unassisted) 33:00

Carlinville goals: R.Drew (unassisted) 45:00.

Shots: Carlinville 8, Pleasant Plains 12

Saves: Carlinville 9 (S.DeNeve); Pleasant Plains 7.

Corner kicks: Carlinville 7, Pleasant Plains 2

Fouls: Carlinville 8, Pleasant Plains 4.

College Baseball

Wednesday at Seguin, Texas

Blackburn 000 010 000 – 01 06 3

Texas Lutheran 035 501 00x – 14 16 1

Wilkinson (L, 0-1 3 IP, 8 H, 8 R, 3 ER, 2 BB); Rios (4); Schwartz (6); Durand (7); Sherrill (8) and Szerletich (Fisher); Johns, Boysen (W, 1-0, 2); Sides (3); Murrell (4); Rimko (5), Weatherly (6); Kacir (7); Waller (8); Mueller (9) and Wilson.

2B – Szerletich, Varner, Marvin, Lemon 2, Sammons. 3B – Schaefer, Gatlin. HR – Lemon. RBI – Pierre, Varner 4, Marvin, Schaefer, Lemon, Sammons 2, Gatlin 4. SB – Pierre.

Friday at Georgetown, Texas

Blackburn 000 000 000 – 00 00 5

Southwest TX 201 174 60x – 21 22 0

Stepp (L, 1-2) 4 2/3 IP, 10 H, 11 R, 9 ER, 3 BB, 4 K; Hensley 1 IP, 3 H, 4 ER, 1 BB, 1 K; Sherrill 2 1/3 IP, 9 H, 6 R, 0 ER, 2 BB, 3 K. Rice (W, 2-3) 9 IP, 0 H, 7 K.

2B – Schmidt, Hallmark, Little, O’Brien, Wallace, Kelly, Laird. 3B – Little. HR – Schmidt, Hallmark. RBI – Schmidt 3, Hallmark 7, Little 3, Wallace, Laird 2, Dowdell II 2. SB – Little.

Saturday at Georgetown, Texas

Blackburn 010 000 0 – 1 2 4

Southwest TX 401 033 x – 11 10 1

Sandlin (L, 0-3) 5 IP, 9 H, 8 R, 7 ER, 3 BB, 1 K; Durand 1 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 1 K.

2B – Hallmark, Wallace, Montgomery Jr. RBIs – Gill, DeVilbiss 3, Montgomery Jr. 2, Laird. SB – Schmidt, Cooper, Jarvis.

Game 2

Blackburn 000 001 0 – 1 3 2

Southwest TX 641 033 x – 17 16 2

Gordon (L, 0-1) 4 IP, 11 H, 11 ER, 5 BB, 3 K; Lochhead 2 IP, 5 H, 6 R, 4 ER, 3 BB, 1 K. WP: Buckley (2-0).

2B – Ramaker, Szerletich, Hallmark, Hazen, Little, deVilbiss, Widoff, Montgomery Jr. HR – Little. RBI – Little 2, Reed, Cox 2, DeVilbiss 2, Widoff 2, Montgomery 3, Wehman, Dowdell II, Wilkinson. SB – Smith, DeVilbiss.

College Softball

Wednesday at Springdale, Ark.

Blackburn 14, Ecclesia 4

Blackburn 13, Ecclesia 3

Thursday at Springdale, Ark.

Blackburn 200 112 2 – 8 7 2

Ecclesia 110 000 2 – 4 5 3

WP: K.Wade (2-2) 6 1/3 IP, 4 ER, 5 H, 4 BB, 2 K. LP: Rothrock.

RBIs – Yockey 2, Goett 2.

Game 2

Blackburn 010 07 – 8 10 2

Ecclesia 000 00 – 0 06 3

WP: J.Ballenger (2-2) 5 IP, 6 H, 1 BB, 1 K. LP: Hagel.

2B – Yockey. RBIs – A.Howard 3, Yockey 2.