Mac Stats for 2-8-18

MAC STATS

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Feb. 8

High school boys basketball: Bunker Hill at Staunton

Junior high volleyball: Carlinville at Mt. Olive

Feb. 9

High school boys basketball: Litchfield at Carlinville; Mt. Olive at Lutheran; East Alton-WR at Bunker Hill; Triopia at Greenfield/NW; Maroa-Forsyth at North Mac

Feb. 10

College men’s basketball: Spalding at Blackburn, 3 p.m.

College women’s basketball: Spalding at Blackburn, 1 p.m.

Junior high volleyball: Carlinville 7th grade Invitational

Feb. 12

Junior high volleyball: Carlinville at Roxana

Feb. 13

High school boys basketball: Carlinville at Staunton; Bunker Hill at Gillespie; Hillsboro at Southwestern; Greenfield/NW at Lincolnwood; North Mac at Porta

Feb. 14

College men’s basketball: Webster at Blackburn, 8 p.m.

College women’s basketball: Webster at Blackburn, 6 p.m.

High School Girls Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Greenville 20-8 8-1

Hillsboro 17-12 7-2

Pana 21-7 6-3

Carlinville 18-9 5-4

Staunton/MtOlive 15-12 4-5

Southwestern 17-11 4-5

Gillespie 12-12 4-5

Vandalia 10-20 4-5

Litchfield 6-21 2-7

Roxana 4-21 0-9

Other County Schools

North Mac 6-20 0-8

Bunker Hill 10-14 3-2

Greenfield/NW 18-10 5-3

Wednesday’s Games

Marquette 51, Bunker Hill 34

Hillsboro 73, Roxana 44

Thursday’s Games

Carlinville 48, Vandalia 42

Greenfield/NW 63, Bunker Hill 46

Staunton 50, Fr. McGivney 47

Southwestern 37, Gillespie 30

Williamsville 64, North Mac 44

Hillsboro 51, Nokomis 48

Pana 66, Cowden-Herrick 27

Greenville 52, Metro East Lutheran 41

Marquette 48, Litchfield 35

Roxana 37, Dupo 26

Friday’s Game

Carlinville 47, East Alton-WR 37

Saturday’s Games

Southwestern 42, Vandalia 35

IHSA Class 2A Regional Schedule

At Litchfield Regional

Tuesday, Feb. 6

North Mac 58, Litchfield 51

Gillespie 72, Pawnee 19

Wednesday, Feb. 7

(1) Auburn vs. (9) North Mac, 6 p.m.

(4) Carlinville vs. (6) Gillespie, 7:30 p.m.

Friday, Feb. 9

Winners of Wednesday games, 7 p.m.

At Alton Marquette Regional

Monday, Feb. 5

Staunton 46, East Alton-WR 26

Southwestern 44, Roxana 29

Tuesday, Feb. 6

Marquette 35, Staunton 32

Southwestern 60, Hillsboro 55 ot

Thursday, Feb. 8

(2) Marquette vs. (5) Southwestern, 7 p.m.

At Vandalia Regional

Monday, Feb. 5

St. Anthony 54, Shelbyville 32

Tuesday, Feb. 6

Teutopolis 50, St. Elmo/Brownstown 25

Pana 66, Vandalia 41

Thursday, Feb. 8

(1) Teutopolis vs. (4) Pana, 7 p.m.

At Arthur-Lovington Regional

Monday, Feb. 5

Arthur-Lovington 59, Villa Grove 27

Sullivan 61, Meridian 34

Tuesday, Feb. 6

Tuscola 48, Arthur/Lovington 46 (ot)

Sullivan 54, Greenville 46

Thursday, Feb. 8

(1) Tuscola vs. (6) Sullivan, 7 p.m.

Class 1A Regional Schedule

At Carrollton Regional

Monday, Feb. 5

Bunker Hill 71, Brussels 38

Wednesday, Feb. 7

(2) Greenfield/NW vs. (8) Bunker Hill 6 p.m.

(3) Carrollton vs. (6) Hardin-Calhoun, 7:30 p.m.

Thursday, Feb. 8

Winners of Tuesday games, 7 p.m.

Area Boxscores

Thursday at Vandalia

*Carlinville 12 12 12 12 – 48

Vandalia 04 13 11 14 – 42

Carlinville (17-9, 5-4) – C.Stewart 2 3-5 8; R.Olroyd 4 9-9 18; S.Cania 0 0-0 0; N.Kaganich 1 0-0 3; T.Wills 0 0-0 0; S.Bates 2 5-7 9; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 1 0-0 2; E.Griffith 1 3-6 5; E.Baker 0 0-0 0; J.Houseman 1 1-2 3. Totals: 12 FG, 21-29 FT 48.

Vandalia (10-18, 4-5) – S.Austin 1 2-2 4; L.McNary 3 0-0 8; K.McKinney 0 3-4 3; O.Marquardt 5 6-6 17; B.Workman 0 0-2 -; M.Kern 3 0-5 6; S.Miller 0 0-0 0; R.Zimmerman 0 2-4 2; C.Murphy 0 0-0 0; B.Stewart 0 2-2 2; M.Hill 0 0-0 0. Totals: 12 FG, 15-25 FT 42.

Three-point FG: Carlinville 3 (Stewart, Olroyd, Kaganich); Vandalia 3 (McNary 2, Marquardt).

Thursday at Glen Carbon

*Staunton 11 12 14 13 – 50

Fr. McGivney 11 21 07 08 – 47

Staunton (14-11) – R.Caldeiraro 7; H.Bekeske 2; A.Painter 10; S.Bruhn 14; M.Foster 3; A.Scanzoni 14. Totals: 15-39 FG, 17-25 FT 50.

Three-point FG: Staunton 3 (Painter 2, Bruhn).

Thursday at Williamsville

North Mac 07 16 05 16 – 44

*Williamsville 16 08 20 20 – 64

North Mac (5-20, 0-8) – C.Martin 22; B.Meador 7; S.Starks 5; A.Kallenbach 4; M.Buhl 2; C.Harvey 2; K.Kazenski 2. Totals: 15 FG, 11-17 FT 44.

Three-point FG: North Mac 3 (Martin 2, Starks).

Friday at East Alton

*Carlinville 11 08 13 15 – 47

East Alton-WR 06 07 06 18 – 37

Carlinville (18-9) – C.Stewart 3 2-2 9; R.Olroyd 5 1-2 16; S.Cania 1 0-0 3; E.Seal 0 0-0 0; N.Kaganich 0 0-0 0; T.Wills 0 0-2 0; S.Bates 1 3-4 5; L.Egelhoff 0 0-2 0; P.Tieman 5 2-4 12; E.Griffith 1 0-2 2; E.Baker 0 0-0 0; J.Houseman 0 0-0 0. Totals: 16 FG, 8-18 FT 47.

East Alton-WR – Nottke 0 3-4 3; Parmentier 0 0-0 0; Brantley 4 2-4 13; Baskin 2 0-0 4; Robinson 2 2-2 8; Leonard 1 1-2 3; Wallendorff 0 0-0 0; Ulrich 1 2-8 4; Tierney 0 0-0 0; Allen 0 0-0 0; Slayden 0 0-0 0; Domingo 1 0-0 2; Hamiti 0 0-0 0. Totals: 11 FG, 10-20 FT 37.

Three-point FG: Carlinville 7 (Olroyd 5, Cania, Stewart); EAWR 5 (Brantley 3, Robinson 2).

Monday at Alton Marquette Regional

East Alton-WR 05 10 04 07 – 26

*Staunton 11 13 16 06 – 46

Staunton (15-11) – A.Scanzoni 8 3- 19; A.Painter 2 3-4 9; S.Bruhn 2 4-5 8; H.Bandy 1 0-1 2; R.Caldieraro 0 1-2 1; H.Bekeske 0 0-0 0; A.Best 0 0-0 0; A.Davis 0 0-1 0-; B.Long 0 0-0 0; K.Masinelli 0 0-0 0. Totals: 16-48 FG, 11-18 FT 46.

Three-point FG: Staunton 3 (Painter 2, Foster).

Boys Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Greenville 15-10 9-0

Southwestern 18-7 6-1

Hillsboro 14-9 5-2

Vandalia 15-11 4-3

Pana 10-14 4-3

Carlinville 8-17 2-4

Staunton 12-11 2-5

Litchfield 12-13 2-5

Gillespie 3-20 1-7

Roxana 4-21 0-7

Other County schools

Bunker Hill 1-19 0-4

Mt. Olive 14-11 6-3

Greenfield/NW 10-13 2-4

North Mac 14-11 1-6

Wednesday’s Games

Hardin Calhoun 67, Staunton 55

Friday’s Games

Hillsboro 58, Carlinville 42

Mt. Olive 72, Edinburg 55

Nokomis 65, Bunker Hill 32

Vandalia 61, Staunton 50

Pana 57, Gillespie 46

North Greene 50, Southwestern 44

Jacksonville Routt 67, Greenfield/NW 28

North Mac 58, Auburn 55

Greenville 53, Litchfield 39

Saturday’s Games

Benton, Ill. 52, Staunton 21

North Mac 60, Pawnee 36

Taylorville 71, Pana 53

Wesclin 46, Vandalia 37

Okawville 76, Roxana 40

Monday’s Game

Greenfield/NW 46, Carlinville 37

Area Boxscores

Wednesday at Staunton

*Hardin Calhoun 07 21 14 25 – 67

Staunton Bulldogs 11 26 07 11 – 55

Staunton (12-8) – D.Hemann 18; C.Cox 14; B.Kinder 14; L.Sievers 5; A.Novack 4; E.Booth 0. Totals: 19 FG, 11-16 FT 55.

Three-point FG: Staunton 6 (Kinder 3, Cox 2, Sievers).

Friday at Carlinville

*Hillsboro 14 12 21 11 – 58

Carlinville 01 08 15 19 – 42

Hillsboro (13-9, 4-2) – D.Paden 6 0-0 12; K.White 6 0-0 13; L.Carroll 2 0-0 4; K.Pruett 1 1-2 3; A.Schreiber 3 0-0 6; G.Hamby 1 0-0 2; C.Hernandez 0 0-0 0; P.Tester 6 0-1 12; J.Gregg 3 0-0 6. Totals: 28-55 FG, 1-3 FT 58.

Carlinville (8-15, 2-3) – C.Gibbel 0 0-0 0; F.Bowman 3 4-8 10; A.Naugle 1 0-0 3; J.Easterday 1 0-1 3; W.Walton 2 1-2 5; M.Byots 0 0-0 0; J.Fraser 4 2-4 12; B.Roper 3 2-2 9; L.Rosentreter 0 0-0 0. Totals: 14-45 FG, 9-17 FT 42.

Three-point FG: Hillsboro 1 (White); Carlinville 5 (Fraser 2, Roper, Easterday, Naugle). Turnovers: Hillsboro 13; Carlinville 13.

Friday at White Hall

Southwestern 04 16 09 15 – 44

*North Greene 13 07 18 12 – 50

Southwestern (7-17) – J.Bailey 24; C.Robinson 7; C.Heyen 6; B.Lowis 4; E.Kahl 1; A.Moore 2. Totals: 16-51 FG, 6-7 FT 44.

Three-point FG: Southwestern 6 (Bailey 5, Robinson).

Friday at Mt. Olive

Edinburg 12 12 15 16 – 55

*Mt. Olive 18 13 16 25 – 72

Mt. Olive (13-11, 2-2) – Q.Kosowski 31; R.Conlee 12; J.Baum 9; N.DeVries 8; J.Shannon 5; M.Schwab 3; Z.DeVries 2; R.Naecker 2. Totals: 23 FG, 18-26 FT 72.

Three-point FG: Mt. Olive 8 (Kosowski 4, Conlee 2, Baum, Shannon).

Friday at Staunton

*Vandalia 09 15 13 24 – 61

Staunton 11 15 19 05 – 50

Staunton (12-9, 2-4) – D.Hemann 14; Bra.Kinder 12; C.Cox 11; E.Booth 8; L.Sievers 5; G.Bianco 0. Totals: 22 FG, 2-2 FT 50.

Three-point FG: Staunton 4 (Kinder 2, Cox, Sievers).

Friday at Bunker Hill

*Nokomis 18 23 16 08 – 65

Bunker Hill 05 04 09 14 – 32

Bunker Hill (1-19, 0-4) – E.Dannenbrink 8; C.Sellars 8; M.Weidner 6; D.Ralsten 4; B.Morris 3; J.Weidner 3. Totals: 12 FG, 4- FT 32.

Three-point FG: Bunker Hill 4 (Sellars 2, J.Weidner, M.Weidner).

Friday at Gillespie

*Pana 14 12 10 21 – 57

Gillespie 07 16 05 18 – 46

Gillespie (3-20, 1-7) – A.Kravanya 14; M.Robbins 14; F.Barrett 9; D.Taylor 9. Totals: 17 FG, 5-10 FT 46.

Three-point FG: Gillespie 7 (Barrett 3, Robbins 3, Taylor).

Friday at Auburn

*North Mac 13 15 15 15 – 58

Auburn 17 13 09 16 – 55

North Mac (13-11, 1-6) – D.VanBuskirk 17; Z.Langellier 16; S.Mount 13; T.Wilson 12; W.Downs 0. Totals: 23 FG, 3-11 FT 58.

Three-point FG: North Mac 9 (Wilson 4, VanBuskirk 3, Mount, Langellier).

Saturday at Benton Shootout

Staunton 06 06 04 05 – 21

*Benton 18 17 11 06 – 52

Staunton (12-10) – L.Sievers 0; G.Bianco 0; Bre.Kinder 0; E.Booth 0; C.Cox 0; D.Ray 0; Bra.Kinder 8; D.Hemann 13. Totals: 8-26 FG, 2-11 FT 21.

Three-point FG: Staunton 3 (Bra.Kinder 2, Hemann).

Saturday at Pawnee

*North Mac 13 12 22 13 – 60

Pawnee 04 10 10 12 – 36

North Mac (14-11) – Z.Langellier 14; S.Mount 9; J.Mullink 6; T.Wilson 6; W.Downs 5; R.Gustafson 5; C.Etter 4; E.Langellier 4; H.Smith 3; W.Christopher 2; D.VanBuskirk 2. Totals: 24 FG, 6-11 FT 60.

Three-point FG: North Mac 4 (Smith, Downs, Wilson, Gustafson).

Monday at Palmyra

Carlinville 09 15 04 08 – 36

*Greenfield/NW 17 14 08 08 – 47

Carlinville (8-16) – C.Gibbel 0 0-0 0; F.Bowman 1 1-2 3; J.Easterday 2 0-0 4; W.Walton 1 0-0 2; J.Fraser 4 1-3 11; B.Roper 3 2-2 9; J.Hinzman 2 0-0 4; L.Rosentreter 1 1-2 3. Totals: 14 FG, 5-9 FT 36.

Greenfield/NW (10-13) – Z.Thompson 7 1-2 15; M.Walker 2 0-0 4; B.Meyer 4 2-2 10; J.Lansaw 0 2-4 2; H.Lansaw 2 2-2 8; D.Pohlman 0 3-4 3; R.Klaffer 0 0-0 0; B.Bayless 2 1-5 5. Totals: 17 FG, 11-19 FT 47.

Three-point FG: Carlinville 3 (Fraser 2, Roper); Greenfield/NW 2 (H.Lansaw 2).

IESA Eighth Grade Regional

Thursday at Divernon (Auburn Jr. High)

*Auburn 04 11 09 14 – 38

Carlinville 05 10 04 10 – 29

Carlinville (19-5) – M.Duckles 2 4-5 8; C.Wiser 2 2-3 6; D.Sharp 2 0-0 4; A.Tiburzi 2 0-0 5; A.Wills 0 0-4 0; E.Siglock 2 0-0 6. Totals: 10 FG, 6-12 FT 29.

Three-point FG: Carlinville 3 (Siglock 2, Tiburzi).

High school wrestling

Saturday at Althoff Regional Class 1A

Althoff 213; Litchfield 203.5; Roxana 108; East Alton-WR 103; Carlinville 67; Pittsfield 49; Hillsboro 39; Metro East Lutheran 36; Red Bud 12; Jacksonville ISD 0.

Carlinville results

106 – C.Mabus (C) lost by pin 1:05 to J.Schroeder (MEL); lost to S.Ledesma (EAWR) by pin 0:48.

120 – T.Green (C) lost by pin to Z.Hayes (Rox) 0:34; lost to A.Law (H) by pin 1:05.

126 – D.Lewis (C) lost by pin to M.Olbert (Rox) 0:53; lost to A.Hammond (EAWR) by pin 0:43.

132 – N.Burns (C) def. J.Katzmerak (R) by pin at 2:50; lost 19-9 to A.Federico (Alt).

138 – K.Broaddus (C) lost to M.Cherry (Rox) pin 3:58; def. B.Roach (Jacks ISD) 11-4; lost to J.Hefley (H) by pin at 4:28.

145 – C.Michaelis (C) def. J.Humbert (Alt) by pin 3:54; lost to T.Thiessen (Litch) 4-1; def. T.Carter (EAWR) by pin 3:37; def. J.Humbert (Alt) 9-0.

152 – T.Hughes (C) def. J.Braunael (Alt) 16-6; def. L.Carpenter (Rox) by pin 1:21.

170 – T.Burns (C) def. M.Fields (MEL) by pin 0:27; lost to B.Uehling (Litch) 8-6; def. B.Floyd (H) by pin 3:01; def. C.Harris (Alt) 16-2.

195 – B.Miller (C) lost to B.Harkey (R) pin 3:19; lost to G.Grimes (EAWR) by pin 3:43.

Saturday at Mascoutah Regional Class 2A

Cahokia 202; East St. Louis 119; Civic Memorial 110; Mt.Olive/Staunton/Gillespie 84.

152 – M. Fritz (MO) def. Boone (Cah) 15-5 (title)

160 – J.Darrah (MO) def. Waltz (Jersey) 12-5 (title)

285 – J.Aljets (MO) pinned Speidel (Jersey) 1:24 (3rd)

College Men’s Basketball

SILAC Standings

Conf. Overall

Greenville 10-4 13-8

Eureka 10-5 15-7

Westminster 9-5 13-8

Blackburn 8-6 12-9

Webster 8-6 11-10

Principia 7-8 8-13

MacMurray 6-8 10-11

Spalding 6-8 8-12

Iowa Wesleyan 5-9 6-16

Fontbonne 2-12 4-17

Wednesday’s Games

MacMurray 87, Spalding 74

Fontbonne 164, Greenville 154 ot

Blackburn 100, Iowa Wesleyan 94 ot

Webster 79, Eureka 78

Saturday’s Games

Blackburn 74, Principia 53

Eureka 82, Spalding 71

Westminster 75, Fontbonne 60

Greenville 146, MacMurray 140

Iowa Wesleyan 88, Webster 83

Tuesday’s Game

Eureka 96, Principia 70

Wednesday at Mt. Pleasant, Iowa

*Blackburn 42 44 14 – 100

Iowa Wesleyan 45 41 08 – 94

Blackburn (11-9, 7-6) – K.Hayes 9-16, 7-11 25; D.King 4-14, 5-8 14; J.Clay 2-4, 0-0 4; N.Ferrell 2-5, 0-0 5; M.Scott 4-5, 5-7 13; S.Smith 0-0, 0-0 0; B.Kirby 0-4, 0-0 0; R.Rusten 9-15, 9-10 30; J.Lochhead 0-1, 2-2 2; J.Wyatt 3-3, 1-2 7. Totals: 33-67 FG, 22-29 FT 100.

Iowa Wesleyan (5-16, 4-9) – J.Fernandes 5-6, 0-0 10; J.Neubauer 2-12, 3-4 8; B.Butler 14-25, 13-14 46; A.Banks 6-8, 0-0 12; M.Drey 2-10, 5-6 11; A.VanHook 1-1, 0-0 3; A.Zagzrejewski 0-0, 0-0 0; C.Mack 2-3, 0-0 4. Totals: 32-65 FG, 21-24 FT 94.

Three-point FG: Blackburn 12-28; Iowa Wesleyan 9-24. Rebounds: Blackburn 45 (Scott 16); Iowa Wesleyan 23 (Neubauer 6). Assists: Blackburn 16 (Clay 4); Iowa Wesleyan 15 (Banks 5). Turnovers: Blackburn 14; Iowa Wesleyan 11. Att: 300.

Saturday at Carlinville

Principia 14 39 – 53

*Blackburn 35 39 – 74

Principia (8-12, 7-7) – T.Goodman 4-9, 2-2 10; M.Paulson 3-20, 1-5 9; P.Davidson 7-10, 6-6 21; B.Paulson 1-9, 0-0 2; J.Ross 1-6, 2-2 4; P.Sellers 2-3, 3-4 7; E.Eisenauer 0-0, 0-0 0; D.Hoffman 0-0, 0-0 0; N.Jacobs 0-0, 0-0 0. Totals: 18-57 FG, 14-19 FT 53.

Blackburn (12-9, 8-6) – K.Hayes 4-4, 0-1 10; D.King 3-5, 2-2 9; J.Clay 1-3, 1-2 4; N.Ferrell 5-7, 2-2 13; M.Scott 4-12, 1-2 9; S.Smith 1-3, 0-1 2; B.Kirby 1-3, 0-0 3; R.Rusten 2-7, 2-3 8; J.Wyatt 7-10, 0-0 14; T.Marston 0-0, 0-0 0; N.Price 0-0, 0-0 0; M.Moseley 0-1, 2-2 2; C.Whisenton 0-1, 0-0 0. Totals: 28-56 FG, 10-15 FT 74.

Three-point FG: Principia 3-21; Blackburn 8-16. Rebounds: Principia 37 (Goodman, P.Davidson 9); Blackburn 32 (Scott 6). Assists: Principia 10 (M.Paulson 4); Blackburn 12 (Ferrell 5). Turnovers: Principia 20; Blackburn 13. Att: 200.

Women’s Basketball

SILAC Standings

Conf. Overall

Greenville 12-1 17-5

Eureka 10-3 15-7

Webster 8-3 15-5

Spalding 7-6 9-12

Westminster 6-6 11-10

Fontbonne 6-7 10-12

Iowa Wesleyan 4-8 4-16

MacMurray 2-10 4-18

Blackburn 0-12 2-19

Wednesday’s Games

Spalding 74, MacMurray 37

Greenville 86, Fontbonne 64

Iowa Wesleyan 62, Blackburn 48

Webster 97, Eureka 77

Saturday’s Games

Spalding 84, Eureka 73

Fontbonne 64, Westminster 54

Greenville 90, MacMurray 43

Webster 70, Iowa Wesleyan 45

Monday’s Games

St. Mary-Woods 95, Blackburn 87

Oakland City 86, Greenville 84

Eureka 70, Monmouth 63

Area Boxscores

Wednesday at Mt. Pleasant, Iowa

Blackburn 13 09 16 10 – 48

*Iowa Wesleyan 10 15 26 11 – 62

Blackburn (2-18, 0-12) – M.Cline 4-14, 2-3 10; K.Smith 2-11, 1-2 7; J.Dudra 3-11, 0-0 7; G.Pierce 1-3, 2-2 4; S.Kruse 0-4, 0-0 0; A.Duncan 2-5, 2-3 7; B.Henke 4-7, 0-0 8; A.Ochs 1-4, 0-0 3; K.Pedigo 1-4, 0-0 2; E.Johnston 0-0, 0-0 0. Totals: 18-63 FG, 7-10 FT 48.

Iowa Wesleyan (4-15, 4-7) – D.Massner 6-20, 1-2 17; A.Tai 2-4, 0-4 4; L.Slack 4-6, 0-0 8; A.Massner 2-11, 0-0 5; J.Zerrusen 5-10, 2-2 13; H.Lien 0-0, 0-0 0; E.Hammel 2-2, 0-0 4; J.Hochins 0-0, 0-0 0; C.Welch 4-8, 1-2 11. Totals: 25-61 FG, 4-10 FT 62.

Three-point FG: Blackburn 5-22; Iowa Wesleyan 8-21. Rebounds: Blackburn 39 (Pierce 14); Iowa Wesleyan 34 (Tai 11). Assists: Blackburn 7 (Dudra 3); Iowa Wesleyan 10 (Zerrusen 4). Turnovers: Blackburn 15; Iowa Wesleyan 9. Att: n/a.

Monday at Carlinville

*St. Mary Woods 22 21 23 29 – 95

Blackburn 21 23 18 25 – 87

St. Mary-Woods (9-11) – I.Wireman 0-1, 0-0 0; T.Parmer 5-15, 4-4 18; J.Lloyd 5-9, 0-0 10; S.Ingram 4-7, 0-0 9; D.Kendall 3-12, 7-10 14; C.Taylor 3-11, 0-0 8; M.Canada 4-6, 0-0 12; D.Pulliam 1-1, 0-0 2; D.Jarrett 2-5, 1-2 6; M.Reimer 3-9, 0-1 6; R.Hubbard 5-8, 0-1 10; M.Porter 0-1, 0-0 0. Totals: 35-85 FG, 12-18 FT 95.

Blackburn (2-19) – M.Cline 6-13, 5-6 17; K.Smith 3-4, 1-2 9; J.Dudra 7-18, 2-2 16; G.Pierce 8-14, 0-0 16;p S.Kruse 7-15, 1-5 15; O.Olroyd 0-0, 0-0 0; D.Duncan 0-3, 2-2 2; B.Henke 1-3, 3-3 5; A.Ochs 2-4, 0-2 5; K.Pedigo 1-3, 0-0 2; E.Johnston 0-0, 0-0 0. Totals: 35-77 FG, 14-22 FT 87.

Three-point FG: St. Mary-Woods 13-35; Blackburn 3-9. Rebounds: St. Mary-Woods 37 (Reimer 8); Blackburn 64 (Pierce 17). Assists: St. Mary-woods 18 (Kendall 7); Blackburn 19 (Smith, Dudra 6). Turnovers: St. Mary-Woods 17; Blackburn 36. Att: 125. Officials: J.Schmitz, S.Lonsberry, R.Blanc.