Mac Stats for 12-29-16

What’s On Tap?

Upcoming area sporting events for Carlinville High School (CHS), Carlinville Middle School (CMS) and Blackburn College (BC)

Dec. 29

CHS boys/girls holiday tournament, times and games TBD

Dec. 30

BC women’s basketball vs. Dallas, 6 p.m.

Dec. 31

BC women’s basketball at Illinois-Sfld, 1 p.m.

Jan. 2

CHS girls basketball vs. Staunton, 5 p.m. (makeup)

CMS boys basketball at Lincolnwood 6 p.m.

Jan. 3

CHS boys basketball at Bunker Hill, 6 p.m.

CHS girls basketball vs. Williamsville, 6 p.m.

CHS wrestling at SH-Griffin, w/Riverton, 6 p.m.

CMS boys basketball vs. Southwestern, 6 p.m.

BC men’s basketball at Principia, 7 p.m.

Television

National Football League – Week 17

Locally televised games for the National Football League for Sunday, Jan. 1 (Week 17).

KTVI Fox-2: Dallas at Philadelphia, noon; and NY Giants at Washington, 3:25 p.m. WRSP-TV 55/27: Chicago at Minnesota, noon and New York Giants at Washington, 3:25 p.m. KMOV-CBS 4: New England at Miami, noon and Kansas City at San Diego, 3:25 p.m.

NBA National and local TV schedule

Dec. 29

Boston at Cleveland, 7 p.m. (TNT)

Oklahoma City at Memphis, 7 p.m. (FSMW)

Dallas at LA Lakers, 9:30 p.m. (TNT)

Dec. 30

Chicago at Indiana, 3 p.m. (FSMW)

Dec. 31

Memphis at Sacramento, 4 p.m. (FSMW+)

Jan. 1

Orlando at Indiana, 5 p.m. (FSMW)

Jan. 3

Indiana at Detroit, 6:30 p.m. (FSMW)

Memphis at LA Lakers, 9:30 p.m. (FSMW+)

Jan. 4

Chicago at Cleveland, 8 p.m. (ESPN)

Portland at Golden St., 9:30 p.m. (ESPN)

Memphis at LA Clippers, 9:30 p.m. (FSMW)

NHL Blues Hockey

Dec. 30 – Nashville at St. Louis, 7 p.m. (FSMW)

Jan. 1 – Chicago at St. Louis, 12 p.m. (NBC)

Girls Basketball

High School Girls Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Litchfield 13-1 4-0

Hillsboro 13-2 4-1

Carlinville 10-4 4-1

Greenville 7-6 2-1

Gillespie 4-7 2-1

Pana 8-6 2-2

Roxana 5-10 1-3

Vandalia 2-8 1-4

Southwestern 3-11 0-3

Staunton 0-11 0-4

Thursday’s Game

Litchfield 48, Hillsboro 39 (non-conference)

Monday’s Games

At Lebanon Tournament

Greenville 61, Sparta 32

Columbia 52, Southwestern 20

Mt. Olive 56, Steeleville 12

Red Bud 38, Roxana 31

At Riverton Tournament

Hillsboro 51, Auburn 50

Williamsville 50, North Mac 28

Carlinville Holiday Tournament – Girls Schedule

HS – High School Gym MS – Middle School Gym

Monday, Dec. 26

Gillespie 75, Staunton 22

Nokomis 57, GFNW 32

Carlinville 56, EAWR 27

Litchfield/Lincolnwood 49, Bunker Hill 33

Tuesday, Dec. 27

12:30 p.m. – Bunker Hill vs. Staunton (HS)

2 p.m. – Nokomis vs. East Alton-WR (MS)

5 p.m. – Gillespie vs. Litchfield-LW (HS)

6:30 p.m. – Carlinville vs. Greenfield/NW (MS)

Wednesday, Dec. 28

12:30 p.m. – Greenfield/NW vs. East Alton (HS)

2 p.m. – Litchfield-LW vs. Staunton (MS)

5 p.m. – Carlinville vs. Nokomis (HS)

6:30 p.m. – Gillespie vs. Bunker Hill (MS)

Thursday, Dec. 29

12 p.m. – Seventh place game (MS)

12 p.m. – Third place game (HS)

1:30 p.m. – Fifth place game (MS)

6:30 p.m. – Championship (HS)

Area Boxscores

Monday’s Carlinville Holiday Tournament

Carlinville 11 18 10 17 – 56

East Alton-WR 05 09 07 06 – 27

Carlinville (9-4) – O.Olroyd 1 1-2 3; R.Olroyd 4 0-2 9; Seal 0 2-2 2; Welte 1 0-0 2; Cania 2 1-2 6; Albertine 1 0-0 2; Kaganich 0 0-0 0; Lair 6 0-0 12; Bates 1 0-0 2; Egelhoff 0 0-0 0; Tieman 0 0-0 0; Griffith 1 0-0 2; Zachary 8 0-0 16. Totals: 25-71 FG, 4-8 FT 56.

East Alton-WR – Nottke 1 2-2 5; LeMond 0 0-2 0; Robinson 0 0-0 0; Campbell 5 6-7 17; Cathey 1 1-2 3; Slayden 1 0-0 2; Domingo 0 0-0 0. Totals: 8-41 FG, 9-13 FT 27.

Three-point FG: Carlinville 2 (R.Olroyd, Cania); EAWR 2 (Nottke, Campbell). Turnovers: Carlinville 14, EAWR 33.

Gillespie 19 20 22 14 – 75

Staunton 09 04 03 05 – 22

Gillespie (4-6) – Jarman 0 3-4 3; A.Schmidt 8 2-3 19; Niemeyer 5 1-2 11; Ely 1 0-0 2; Barber 7 0-0 14; Mix 0 0-0 0; E.Schmidt 1 0-0 2; Carr 9 0-0 24. Totals: 31 FG, 6-9 FT 75.

Staunton (0-10) – Bandy 1 0-0 2; Reiter 0 0-0 0; Birdsell 0 0-0 0; Caldieraro 0 1-2 1; Isenberg 0 0-0 0; Painter 5 2-5 15; Cox 0 0-0 0; Foster 1 1-5 3. Scanzoni 0 0-0 0. Totals: 7 FG, 4-12 FT 22.

Three-point FG: Gillespie 7 (Carr 6, A.Schmidt); Staunton 3 (Painter 3).

Nokomis 15 15 13 14 – 57

Greenfield/NW 07 06 13 06 – 32

Nokomis – Kates 2 4-8 9; Stauder 3 1-3 8; Cesaretti 1 0-0 2; Eisenbarth 2 4-6 8; Lohman 2 6-11 10; Hughes 0 0-2 0; Huber 2 2-2 8; Sanders 4 3-5 12. Totals: 16-54 FG, 20-37 FT 57.

Greenfield/NW (1-8) – Schaaf 0 1-2 1; Walters 6 1-2 16; McAdams 0 0-2 0; Vetter 0 1-3 1; L.Heavner 1 0-0 3; Walter 1 0-0 3; Bowman 1 0-0 2; K.Heavner 0 4-6 4; Knapp 0 0-0 0; Dieterich 1 0-0 2; Schramm 0 0-0 0. Totals: 10-29 FG, 7-15 FT 32.

Three-point FG: Nokomis 5 (Huber 2, Sanders, Stauder, Kates); Greenfield/NW 5 (Walters 3, L.Heavner, Walker). Turnovers: Nokomis 11; GFNW 30.

Litchfield-Lwd 15 15 13 06 – 49

Bunker Hill 09 11 02 11 – 33

Litchfield/Lincolnwood (12-1) – Pope 1 3-4 5; Jackson 0 0-0 0; Senjan 2 0-0 4; Morgan 0 0-0 0; Brandt 0 0-0 0; Fleming 0 1-5 1; Taylor 1 0-0 2; Karnes 1 0-0 2; Furlong 2 0-0 6; Brockmeyer 9 10-11 28; Bowman 0 0-0 0. Totals: 16 FG, 14-20 FT 49.

Bunker Hill (3-8) – Morrell 0 0-0 0; Dey 4 0-2 9; Schellingburger 0 1-2 1; Allman 5 0-0 11; Schwegel 4 1-2 9; Leseman 0 0-0 0; Bassett 0 0-0 0; Burris 0 0-0 0; Mellenthin 1 1-2 3. Totals: 14 FG, 3-8 FT 33.

Three-point FG: Litchfield/Lincolnwood 2 (Furlong 2); Bunker Hill 2 (Dey, Allman).

Boys Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Southwestern 7-4 3-0

Greenville 3-6 2-0

Vandalia 9-5 3-1

Pana 3-4 1-0

Roxana 6-6 1-1

Gillespie 5-6 1-1

Litchfield 3-9 1-3

Hillsboro 5-5 0-1

Carlinville 1-8 0-2

Staunton 1-9 0-3

Wednesday’s Games

St. Elmo Tournament

Vandalia 84, South Central 55

Thursday’s Games

Greenville 51, Vandalia 50

Calhoun 51, GFNW 35

North Mac 45, New Berlin 38

Monday’s Games

At Vandalia Tournament

Pana 52, Vandalia 48

Pana 71, Ramsey 24

Effingham St. Anthony 70, Vandalia 40

At Waverly Tournament

Tri-City 55, North Mac 50

Lincolnwood 40, Greenfield/NW 23

Carlinville Holiday Tournament – Boys Schedule

All boys games in High School Gymnasium

Monday, Dec. 26

Gillespie 55, Staunton 41

Hillsboro 74, Mt. Olive 51

Carlinville 80, East Alton-WR 68

Bunker Hill 72, Litchfield 40

Tuesday, Dec. 27

2 p.m. – Bunker Hill vs. Staunton

3:30 p.m. – East Alton-WR vs. Mt. Olive

6:30 p.m. – Gillespie vs. Litchfield

8 p.m. – Hillsboro vs. Carlinville

Wednesday, Dec. 28

2 p.m. – Hillsboro vs. East Alton-WR

3:30 p.m. – Litchfield vs. Staunton

6:30 p.m. – Carlinville vs. Mt. Olive

8 p.m. – Gillespie vs. Bunker Hill

Thursday, Dec. 29

1:30 p.m. – Seventh place game

3 p.m. – Fifth place game

4:30 p.m. – Third place game

8 p.m. – Championship

Area Boxscores

Monday’s Carlinville Holiday Tournaments

Carlinville 13 21 22 24 – 80

East Alton-WR 09 19 14 26 – 68

Carlinville (1-7) – Easterday 0 0-0 0; Emmons 11 4-8 27; Walton 8 5-8 24; Jamieson 3 0-0 7; Fraser 2 5-5 9; Hinzman 3 4-4 10; Campbell 1 0-0 3. Totals: 28-63 FG, 18-25 FT 80.

East Alton-WR – J.Roustio 9 3-3 22; Hall 3 0-0 7; Wilson 4 0-0 11; Englar 0 1-2 1; Wells 1 4-4 6; Hunter 0 0-0 0; Jam.Roustio 6 2-4 17; Biesk 2 0-0 4. Totals: 25-55 FG, 10-13 FT 68.

Three-point FG: Carlinville 6 (Walton 3, Emmons, Jamieson, Campbell); EAWR 8 (Wilson 3, Jam.Roustio 3, J.Roustio, Hall). Turnovers: Carlinville 20; EAWR 18.

Gillespie 13 13 18 12 – 56

Staunton 08 09 08 16 – 41

Gillespie (4-6) – Wargo 5 0-0 12; Robbins 2 0-0 4; Barrett 0 1-2 1; Carr 0 0-0 0; Price 8 7-10 28; Stroh 0 0-0 0; Guevera 0 0-0 0; Dobrino 3 0-0 6; Davis 1 1-4 3; Kravanya 1 0-0 2; Spencer 0 0-0 0. Totals: 20 FG, 9-16 FT 56.

Staunton (1-8) – Grandidier 0 0-0 0; Castaldi 0 0-0 0; Best 1 0-0 3; Hasquin 3 2-4 8; Kinder 4 2-4 13; Henke 0 0-0 0; Billings 2 0-0 5; Bianco 3 0-0 6; T.Grandidier 0 0-0 0; Novack 0 0-0 0; Sievers 0 0-0 0; Coulter 0 1-2 1; McBride 1 2-2 5. Totals: 14 FG, 7-12 FT 41.

Three-point FG: Gillespie 7 (Price 5, Wargo 2); Staunton 6 (Kinder 3, Best, Billings, McBride).

Hillsboro 16 24 18 16 – 74

Mt. Olive 16 11 08 16 – 51

Hillsboro (4-5) – Paden 8 4-4 20; White 3 0-1 7; Carroll 0 1-2 1; Pruett 2 0-0 5; Harnby 0 0-0 0; Tuetken 2 0-0 5; Reynolds 3 0-0 6; Jolliff 1 0-1 2; Fenske 8 3-4 19; Civitate 4 1-1 9. Totals: 31-60 FG, 9-13 FT 74.

Mt. Olive (2-8) – Swenson 5 0-0 10; Baum 3 0-0 6; DeVries 7 0-2 14; Kosowski 3 3-4 10; Conlee 4 2-2 11; Bennett 0 0-0 0. Totals: 22-57 FG, 5-8 FT 51.

Three-point FG: Hillsboro 3 (White, Pruett, Tuetken); Mt. Olive 2 (Kosowski, Conlee). Turnovers: Hillsboro 10; Mt. Olive 14.

Litchfield 09 14 13 03 – 39

Bunker Hill 15 19 22 17 – 73

Litchfield (3-8) – Bishop 3 4-5 11; Monroe 0 1-2 1; CMorris 3 2-2 8; Beckham 0 0-0 0; Holloway 0 0-2 0; Lauderdale 0 1-4 1; McGill 2 3-4 8; Jurgena 0 0-0 0; Middleton 2 0-1 4; Painter 2 2-2 6; Hemann 0 0-2 0; BMorris 0 0-0 0. Totals: 12 FG, 13-24 FT 39.

Bunker Hill (5-4) – Summers 2 1-2 5; Weidner 1 2-2 5; SYates 3 0-1 8; Coffman 4 0-1 9; Dannenbrink 0 0-0 0; Weidner 1 0-0 2; DSellars 8 6-12 26; AYates 3 0-0 7; Williams 5 0-0 11; Castleberry 0 0-0 0; Morris 0 0-0 0. Totals: 27 FG, 9-18 FT 73.

Three-point FG: Litchfield 2 (Bishop, McGill); Bunker Hill 10 (DSellars 4, SYates 2, AYates 1, Williams 1, Weidner 1).