Mac Stats 12-21-17

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Dec. 21

High school boys basketball: North Mac at Staunton; Greenfield/NW at Hardin Calhoun

High school girls basketball: Southwestern at Greenville; Brown Co. at Greenfield/NW

Dec. 26

High school boys basketball: Carlinville tournament – EAWR vs. Staunton; Bunker Hill vs. Hillsboro; Carlinville vs. Mt. Olive; Gillespie vs. Litchfield; Waverly tournament; Vandalia tournament

High school girls basketball: Carlinville tournament – EAWR vs. Staunton/Mt. Olive; Bunker Hill vs. Nokomis; Carlinville vs. Greenfield/NW; Gillespie vs. Litchfield; Lebanon tournament; Riverton tournament; Mattoon tournament

Dec. 27

High school boys basketball: Carlinville tournament – Hillsboro vs. Gillespie; Staunton vs. Mt. Olive; Litchfield vs. Bunker Hill; Carlinville vs. EAWR. State Farm Classic

High school girls basketball: Carlinville tournament – Nokomis vs. Gillespie; Staunton/Mt. Olive vs. Greenfield/NW; Litchfield vs. Bunker Hill; Carlinville vs. EAWR

High school wrestling: Carlinville at Abe Rumble, Springfield

High School Girls Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 6-7 3-1

Gillespie 4-5 3-1

Greenville 7-4 2-1

Pana 11-5 3-2

Staunton/MtOlive 6-3 3-2

Vandalia 3-7 2-2

Litchfield 2-9 2-2

Carlinville 7-7 2-4

Southwestern 6-6 1-2

Roxana 3-10 0-4

Other County Schools

North Mac 4-10 0-5

Bunker Hill 5-5 1-0

Greenfield/NW 6-3 3-2

Wednesday’s Game

Litchfield 40, Southwestern 35

Thursday’s Games

Greenville 57, Carlinville 25

Bunker Hill 48, Fr. McGivney 42

Pana 72, Vandalia 42

Carlyle 55, Hillsboro 53

North Mac 41, Pawnee 26

Gibault Tournament

Roxana 42, Waterloo 35

Saturday’s Games

Staunton 54, Carlinville 39

Pana 53, Gillespie 43

Porta 53, North Mac 44

Hillsboro 70, Litchfield 45

Gibault Tournament

Roxana 40, EAWR 32

Monday’s Games

Carlinville 60, Bunker Hill 33

Pittsfield 59, Greenfield/NW 55

North Mac 53, South County 47

Auburn 50, Hillsboro 38

Pana 41, Nokomis 30

Breese Central 33, Greenville 21

Area Boxscores

Wednesday at Litchfield

Southwestern 08 07 09 11 – 35

*Litchfield 12 09 09 10 – 40

Southwestern (6-6, 1-2) – J.Bouillon 3 3-6 11; I.Wolff 0 0-0 0; A.Burns 0 2-2 2; N.Keith 0 0-0 0; B.Weible 1 3-6 5; L.Hall 1 1-2 3; M.Novack 4 2-3 12; R.Smith 0 0-0 0; Gallaher 1 0-0 2. Totals: 10 FG, 11-19 FT 35.

Three-point FG: Southwestern 4 (Novack 2, Bouillon 2).

Thursday at Carlinville

*Greenville Comets 09 16 19 13 – 57

Carlinville Cavies 03 08 06 08 – 25

Greenville (7-3, 2-1) – A.Cantrill 10; N.Fritzche 12; R.Pickett 5; K.Hutchinson 0; H.Simpson 0; M.Gerdes 9; N.Iberg 2; S.Green 6; K.Meadows 2; M.Hallemann 11. Totals: 21 FG, 10-13 FT 57.

Carlinville (6-6, 2-3) – C.Stewart 2; R.Olroyd 5; S.Cania 8; K.Seal 0; N.Kaganich 4; T.Wills 0; S.Bates 0; L.Egelhoff 0; P.Tieman 2; S.DeNeve 0; E.Griffith 4; J.Houseman 0. Totals: 9-38 FG, 6-8 FT 25.

Three-point FG: Greenville 5 (Gerdes 3, Cantrill 2); Carlinville 1 (Cania). Rebounds: Greenville 21; Carlinville 24 (Olroyd 6). Assists: Carlinville 3 (Bates, Griffith, Houseman). Turnovers: Carlinville 27.

Thursday at Virden

Pawnee 08 06 06 06 – 26

*North Mac 17 07 06 11 – 41

North Mac (2-9) – C.Martin 15; B.Meador 8; S.Starks 8; K.Kazenski 5; A.Yemm 3; A.Kallenbach 2. Totals: 13 FG, 12-16 FG 41.

Three-point FG: North Mac 3 (Stars 2, Yemm).

Saturday at Staunton

Carlinville Cavies 06 14 09 10 – 39

*Staunton Bulldogs 14 11 17 12 – 54

Carlinville (6-7, 2-4) – C.Stewart 0 0-0 0; R.Olroyd 6 4-6 19; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 3 0-0 8; N.Kaganich 0 0-0 0; S.Bates 0 1-1 1; L.Egelhoff 2 1-2 5; P.Tieman 0 0-2 0; E.Griffith 2 0-0 4; J.Houseman 1 0-2 2. Totals: 14-53 FG, 6-13 FT 39.

Staunton (6-2, 3-1) – H.Bekeske 1 0-0 2; S.Bruhn 4 12-15 21; E.Birdsell 0 0-0 0; R.Caldieraro 0 2-2 2; B.Long 0 0-0 0; K.Masinelli 0 0-1 0; A.Painter 2 4-7 10; M.Foster 4 0-0 8; A.Scanzoni 5 1-1 11. Totals: 16-46 FG, 19-26 FT 54.

Three-point FG: Carlinville 5 (Olroyd 3, Cania 2); Staunton 3 (Painter 2, Bruhn). Turnovers: Carlinville 21; Staunton 20.

Saturday at Gillespie

*Pana 15 12 13 13 – 53

Gillespie 10 11 15 07 – 43

Gillespie (3-5, 2-1) – K.Carr 16; P.Niemeyer 12; R.Jarman 7; R.Ely 6; M.Mix 2. Totals: 18 FG, 2-6 FT 43.

Three-point FG: Gillespie 5 (Carr 5).

Saturday at Petersburg

North Mac 09 10 11 14 – 44

*Porta 09 11 26 07 – 53

North Mac (3-10, 0-5) – A.Kallenbach 9; B.Meador 9; C.Martin 8; E.Nichelson 5; S.Starks 5; C.Harvey 4; M.Buhl 2; K.Kazenski 2. Totals: 16 FG, 10-17 FT 44.

Three-point FG: North Mac 2 (Starks, Nichelson).

Monday at Carlinville

Bunker Hill 12 12 02 07 – 33

*Carlinville Cavies 14 13 16 17 – 60

Bunker Hill (5-5) – B.Chrisman 2 3-6 8; A.Dey 2 0-1 5; M.Schwegel 2 6-6 11; B.Morell 1 1-1 3; O.Mellanthin 2 0-0 4; A.Scroggins 1 0-0 2. Totals: 10 FG, 10-14 FT 33.

Carlinville (7-7) – C.Stewart 0 0-0 0; R.Olroyd 6 7-12 21; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 4 0-0 10; N.Kaganich 1 0-0 3; T.Wills 0 1-2 1; S.Bates 1 0-0 2; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 2 1-2 5; S.DeNeve 0 0-0 0; E.Griffith 5 3-4 15; J.Houseman 0 2-2 2. Totals: 19 FG, 14-22 FT 60.

Three-point FG: Bunker Hill 3 (Chrisman, Dey, Schwegel); Carlinville 6 (Olroyd 3, Cania 2, Kaganich). Rebounds: Carlinville 35 (Olroyd, Tieman 10). Assists: Carlinville 7 (Bates 3). Turnovers: Carlinville 14.

At Virden

South County 07 13 13 14 – 47

*North Mac 16 11 13 13 – 53

North Mac (4-10) – S.Starks 18; C.Martin 14; B.Meador 14; E.Nichelson 3; K.Kazenski 2; A.Yemm 2; A.Kallenbach 0. Totals: 17 FG, 15-19 FT 53.

Three-point FG: North Mac 5 (Starks 4, Nichelson).

Monday at Palmyra

*Pittsfield 17 18 11 13 – 59

Greenfield/NW 08 17 16 14 – 55

Greenfield/NW (6-3) – H.Schaaf 0 2-2 2; K.Walters 7 3-3 19; McAdams 1 2-2 4; Foiles 1 1-1 3; L.Heavner 4 2-2 10; M.Walker 1 0-2 3; H.Vetter 2 1-3 6; L.Dieterich 4 0-0 8.

Holiday Tournament Schedule

At Carlinville

CMS – indicates games at Carlinville Middle School

Tuesday, Dec. 26

East Alton-WR vs. Staunton/Mt.Olive, 12:30

Bunker Hill vs. Nokomis 2 p.m. (CMS)

Carlinville vs. Greenfield/NW 6:30 p.m.

Gillespie vs. Litchfield 6:30 p.m. (CMS)

Wednesday, Dec. 27

Nokomis vs. Gillespie, 12:30 p.m.

Staunton/Mt. Olive vs. Greenfield/NW 2 p.m. (CMS)

Litchfield vs. Bunker Hill, 5 p.m.

Carlinville vs. East Alton-WR, 6:30 p.m. (CMS)

Thursday, Dec. 28

Gillespie vs. Bunker Hill 12:30 p.m.

Greenfield/NW vs. EAWR 2 p.m. (CMS)

Carlinville vs. Staunton/Mt. Olive, 5 p.m.

Nokomis vs. Litchfield 6:30 p.m. (CMS)

Friday, Dec. 29

Fifth place game, 12 p.m.

Seventh place game, 12 p.m. (CMS)

Third place game, 3 p.m.

Championship, 6:30 p.m.

At Riverton Lady Hawks Christmas Classic

Tuesday, Dec. 26

North Mac vs. Heyworth, 10:30 a.m.

North Mac vs. Riverton, 1:30 p.m.

Wednesday, Dec. 27

Hillsboro vs. Tremont, 1:30 p.m.

Hillsboro vs. Porta, 4:30 p.m.

Thursday, Dec. 28

Games TBA

At Mattoon Tournament

Wednesday, Dec. 27

Vandalia vs. St. Anthony, 10 a.m.

Vandalia vs. Olney 3 p.m.

Thursday, Dec. 28

Vandalia vs. Mattoon, 11:30 a.m.

Vandalia vs. TBA, TBA

Friday, Dec. 29

Vandalia vs. TBA, TBA

At Lebanon Tournament

Tuesday, Dec. 26

Southwestern vs. Steeleville, 6:30 p.m.

Wesclin vs. Greenville, 5 p.m.

Wednesday, Dec. 27

Southwestern vs. TBA, TBA

Greenville vs. TBA, TBA

Thursday, Dec. 28

Southwestern vs. TBA, TBA

Greenville vs. TBA, TBA

At Riverton

Tuesday, Dec. 26

Heyworth vs. North Mac, 10:30 a.m.

Riverton vs. North Mac, 1:30 p.m.

Wednesday, Dec. 27

Hillsboro vs. Tremont 1:30 p.m.

Hillsboro vs. Porta 4:30 p.m.

Thursday, Dec. 28

Hillsboro vs. TBA

North Mac vs. TBA

Boys Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Southwestern 8-1 2-0

Greenville 4-5 2-0

Hillsboro 3-5 2-0

Pana 4-4 3-1

Vandalia 5-4 2-1

Litchfield 4-5 1-2

Carlinville 3-5 1-2

Staunton 3-3 1-3

Roxana 2-7 0-2

Gillespie 1-8 0-3

Other County schools

Bunker Hill 0-6 0-1

Mt. Olive 5-5 2-2

Greenfield/NW 3-4 0-0

North Mac 3-4 0-4

Wednesday’s Games

Shelbyville 62, Hillsboro 49

St. Elmo Tournament

Vandalia 87, Ramsey 73

Thursday’s Game

Mt. Olive 66, Greenfield/NW 52

Friday’s Games

Nokomis 68, Mt. Olive 46

Metro East Lutheran 46, Bunker Hill 23

Pana 56, Staunton 43

Greenville 69, Gillespie 23

Southwestern 56, Mater Dei 51

New Berlin 47, North Mac 44

Civic Memorial 75, Roxana 41

St. Elmo Tournament

St. Elmo-Brownstown 57, Vandalia 52

Saturday’s Games

Pana 56, Carlinville 49

Greenville 64, Metro East Lutheran 56 (2ot)

St. Elmo Tournament

Mulberry Grove 61, Vandalia 52

Area Boxscores

Thursday at Mt. Olive

Greenfield/NW 06 19 06 21 – 52

*Mt. Olive 10 12 24 20 – 66

Greenfield/NW (2-4) – B.Bayless 18; Z.Thomson 10; D.Pohlman 8; W.Courier 6; K.Fernandes 5; R.Klaffer 2; B.Meyer 2; M.Walker 1. Totals: 22 FG, 6-9 FT 52.

Mt. Olive (5-4) – Q.Kosowski 26; J.Baum 15; R.Conlee 8; N.DeVries 7; J.Shannon 7; R.Naecker 2; M.Schwab 1. Totals: 25 FG, 5-6 FT 66.

Three-point FG: GFNW 2 (Thomson 2); Mt. Olive 11 (Kosowski 4, Baum 3, Conlee 2, DeVries, Shannon).

Friday at Piasa

Breese Central 10 17 16 08 – 51

*Southwestern 17 11 20 08 – 56

Southwestern (7-1) – J.Bailey 15; C.Robinson 6; C.Heyen 11; C.Moore 3; B.Lowis 13; E.Kahl 8; A.Moore 0. Totals: 21-36 FG, 6-7 FT 56.

Three-point FG: Southwestern 8-16 (Bailey 3, Robinson 2, Kahl 2, Lowis).

Friday at Edwardsville

Bunker Hill 04 05 06 08 – 23

*Metro East Luth. 17 11 14 04 – 46

Bunker Hill (0-5) – M.Castleberry 8; D.Ralston 6; A.Scroggins 1. J.Weidner 3; M.Weidner 5.

Friday at Mt. Olive

*Nokomis 12 18 17 21 – 68

Mt. Olive 12 15 05 14 – 46

Mt. Olive (5-5, 2-1) – R.Conlee 15; Q.Kosowski 10; J.Baum 9; J.Shannon 7; N.DeVries 5. Totals: 15 FG, 10-20 FT 46.

Three-point FG: Mt. Olive 6 (Conlee 2, Kosowski 2, Baum 2).

Friday at Greenville

Gillespie 10 06 01 06 – 23

*Greenville 14 25 20 10 – 69

Gillespie (1-8, 0-3) – M.Robbins 12; A.Kravanya 4; F.Barrett 2; D.Stroh 2; D.Taylor 2; B.Zenner 1. Totals: 10 FG, 1-3 FT 23.

Three-point FG: Gillespie 2 (Robbins 2).

Friday at Girard

*New Berlin 12 04 07 24 – 47

North Mac 09 11 14 10 – 44

North Mac (3-3, 0-3) – S.Mount 18; Z.Langellier 12; D.VanBuskirk 7; J.Mullink 4; R.Gustafson 3. Totals: 18 FG, 6-13 FT 44.

Friday at Pana

Staunton 05 11 15 12 – 43

*Pana 14 17 10 15 – 56

Staunton (2-3, 1-3) – B.Kinder 15; D.Hemann 12; G.Bianco 6; A.Novack 4; E.Booth 3; C.Cox 3. Totals: 14 FG, 12-14 FT 43.

Three-point FG: Staunton 3 (Kinder 2, Cox).

Saturday at Carlinville

*Pana 09 12 13 22 – 56

Carlinville 12 04 11 22 – 49

Pana (3-4, 3-1) – J.Beeson 5 4-6 15; B.Edminston 0 0-0 0; J.Armstrong 5 6-7 16; J.Beyers 3 0-0 8; D.Spracklen 1 0-0 2; J.Lauff 3 2-2 9; B.Blackwell 3 0-0 6. Totals: 20-41 FG, 12-15 FT 56.

Carlinville (2-5, 1-2) – F.Bowman 2 0-0 4; J.Easterday 0 2-2 2; W.Walton 8 2-6 18; J.Fraser 3 0-0 8; B.Roper 2 0-0 4; J.Hinzman 5 1-1 13. Totals: 20-52 FG, 5-9 FT 49.

Three-point FG: Pana 4 (Beyers 2, Beeson, Lauff); Carlinville 4 (Fraser 2, Hinzman 2). Turnovers: Pana 8; Carlinville 9.

Holiday Tournament Schedules

At Carlinville

CMS – indicates games at Carlinville Middle School

Tuesday, Dec. 26

East Alton-Wood River vs. Staunton 2 p.m.

Bunker Hill vs. Hillsboro, 3:30 p.m.

Carlinville vs. Mt. Olive, 5 p.m.

Gillespie vs. Litchfield, 8 p.m.

Wednesday, Dec. 27

Hillsboro vs. Gillespie, 2 p.m.

Staunton vs. Mt. Olive, 3:30 p.m.

Litchfield vs. Bunker Hill, 6:30 p.m.

Carlinville vs. East Alton-WR, 8 p.m.

Thursday, Dec. 28

Gillespie vs. Bunker Hill, 2 p.m.

Mt. Olive vs. East Alton-Wood River 3:30 p.m.

Carlinville vs. Staunton, 6:30 p.m.

Hillsboro vs. Litchfield, 8 p.m.

Friday, Dec. 29

Fifth place game, 1:30 p.m.

Seventh place game, 1:30 p.m. (CMS)

Third place game, 4:30 p.m.

Championship, 8 p.m.

At State Farm Holiday Classic, Bloomington

Wednesday, Dec. 27

Southwestern vs. Bloomington Central Catholic, 9:30 p.m. (Shirk Center)

Thursday, Dec. 28

Southwestern vs. TBA

Friday, Dec. 29

Southwestern vs. TBA

At Waverly Tournament

Tuesday, Dec. 26

Concord-Triopia vs. Greenfield/NW

North Mac vs. Pawnee

Wednesday, Dec. 27

North Mac vs.

Greenfield/NW vs.

Thursday, Dec. 28

North Mac vs.

Greenfield/NW vs.

At Pinckneyville Tournament

Friday, Dec. 29

Greenville vs. Cissna Park, 10:30 a.m.

Olney East Richland vs. Roxana 2 p.m.

Benton vs. Greenville, 8:30 p.m.

Roxana vs. Pinckneyville, 9 a.m.

Saturday, Dec. 30

Roxana vs.

Greenville vs.

Roxana vs.

Greenville vs.

At Vandalia Tournament

Tuesday, Dec. 26

Pana vs. Flora, 5 p.m.

Vandalia vs. Patoka, 8 p.m.

Dec. 27

Pana vs. Shelbyville, 9:30 a.m.

COSL vs. Vandalia, 12:30 p.m.

Vandalia vs. South Central 6:30 p.m.

Dec. 28

Father McGivney vs. Pana 12:30 p.m.

Pana vs. Ramsey 5 p.m.

St. Anthony vs. Vandalia, 6:30 p.m.

Dec. 29

Pana vs. TBA

Vandalia vs. TBA

High School Wrestling

Thursday at Carlinville

Carlinville 51, Metro East Lutheran 24

120 – D.Burton (M) pinned T.Green (C) 0:58; 126 – D.Lewis (C) forfeit win; 132 – N.Burns (C) forfeit win; 138 – K.Broaddus (C) forfeit win; 145 – T.Hughes (C) forfeit win; 152 – C.Michaelis (C) forfeit win; 160 – C.Cope (M) pinned L.Perkins (C) 0:39; 170 – T.Burns (C) pinned M.Fields (M) 0:37; 182 – S.Otten (C) forfeit win; 195 – B.Miller (C) forfeit win); 285 – T.Lott (M) def. C.Lawless (C) pin 2:37; 106 – C.Mabus (C) def. J.Neal (M) 11-10; 113 – J.Schroeder (M) pinned C.Leonard (C) 2:49.

Carlinville 66, New Berlin 8

120 – T.Green (C) def. H.Wilkin (N) DQ; 126 – D.Lewis (C) forfeit win; 132 – N.Burns (C) pinned K.Sanson (N) 0:14; 138 – D.Roberts (C) pinned C.Burns (N) 1:55; 145 – C.Michaelis (C) pinned J.Buchino (N) 0:55; 152 – T.Hughes (C) pinned W.Copeland (N) 2:00; 160 – M.Owens (N) pinned E.Bethard (C) 1:36; 170 – T.Burns (C) forfeit win; 182 – S.Otten (C) forfeit win; 195 – B.Miller (C) pinned M.Buerhle (N) 0:33; 285 – C.Lawless (C) pinned L.Myers (N) 3:24; 106 – C.Willhte (N) def. C.Mabus (C) 17-7; 113 – C.Leonard (C) pinned M.Drake (N) 0:51.

College Men’s Basketball

Saturday at Carlinville

*Iowa Wesleyan 43 45 – 88

Blackburn 48 37 – 85

Iowa Wesleyan (1-9) – J.Fernandes 6-7, 0-2 12; J.Neubauer 2-6, 3-4 9; B.Butler 7-17, 10-12 29; E.Johnson 2-, 0-0 4; M.Drey 10-16, 3-5 24; A.Rebel 0-0, 0-0 0; C.Mack 3-4, 4-4 10. Totals: 30-56 FG, 20-27 FT 88.

Blackburn (5-2, 3-1) – D.King 6-16, 0-1 14; R.Rusten 4-8, 0-0 11; J.Lochhead 6-11, 1-1 13; N.Ferrell 3-7, 0-0 7; M.Scott 5-7, 3-4 13; K.Hayes 2-3, 2-2 7; S.Smith 4-5, 0-0 8; B.Kirby 0-4, 0-0 0; J.Wyatt 3-3, 4-4 10; J.Clay 1-1, 0-0 2. Totals: 34-65 FG, 10-12 FT 85.

Three-point FG: Iowa Wesleyan 8 (Butler 5, Neubauer 2, Drey); Blackburn 7 (Rusten 3, King 2, Ferrell, Hayes). Rebounds: Iowa Wesleyan 28 (Fernandes, Butler, Drey 6); Blackburn 32 (Wyatt, Clay 6). Assists: Iowa Wesleyan 15 (Neubauer, Johnson, Drey 4); Blackburn 15 (Rusten 4). Turnovers: Iowa Wesleyan 15; Blackburn 23. Att: 250.

College Women’s Basketball

Saturday at Carlinville

*Iowa Wesleyan 16 19 09 17 – 61

Blackburn 11 16 11 21 – 59

Iowa Wesleyan (1-9, 1-2) – D.Massner 6-15, 4-5 18; L.Slack 1-1, 1-2 3; A.Massner 1-4, 2-2 5; C.Welch 3-9, 0-0 8; J.Zerrusen 6-13, 10-14 23; E.Hammel 0-1, 0-0 0; H.Clark 1-2, 2-2 4. Totals: 18-45 FG, 19-25 FT 61.

Blackburn (1-9, 0-4) – B.Henke 2-4, 0-0 4; K.Smith 4-15, 2-4 13; A.Ochs 0-3, 0-0 0; J.Dudra 5-15, 0-2 10; G.Pierce 3-10, 0-2 6; A.Duncan 1-5, 0-0 3; M.Cline 5-10, 3-4 14; B.Meyer 0-1, 0-0 0; K.Pedigo 1-6, 2-2 4; S.Kruse 2-7, 1-2 5. Totals: 23-76 FG, 8-16 FT 59.

Three-point FG: Iowa Wesleyan 6 (D.Massner 2, Welch 2, A.Massner, Zerrusen); Blackburn 5 (Smith 3, Duncan, Cline). Rebounds: Iowa Wesleyan 35 (Clark 8); Blackburn 43 (Pierce 11). Assists: Iowa Wesleyan 8 (Clark 3); Blackburn 12 (Smith 5). Turnovers: Iowa Wesleyan 20; Blackburn 13. Att: 200. Officials – K.Williams, T.Carver, P.Kaufman.