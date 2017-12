Mac Stats for 12-14-17

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Dec. 14

High school wrestling: New Berlin at Carlinville

High school boys basketball: Greenfield/NW at Mt. Olive

High school girls basketball: Greenville at Carlinville; Bunker Hill at Father McGivney; Metro East Lutheran at Gillespie; Southwestern at Litchfield; Pawnee at North Mac

Junior high boys basketball: Mt. Olive at Carlinville

Dec. 15

High School boys basketball: Nokomis at Mt. Olive; Bunker Hill at Metro East Lutheran; Staunton at Pana; Gillespie at Greenville; Mater Dei at Southwestern; New Berlin at North Mac

Dec. 16

High school wrestling: Mt. Olive at Cumberland tournament

High school boys basketball: Pana at Carlinville

High school girls basketball: Carlinville at Staunton; Pana at Gillespie; North Mac at Porta

Junior high boys basketball: Carlinville at Greenfield

College men’s basketball: Iowa Wesleyan at Blackburn, 3 p.m.

College women’s basketball: Iowa Wesleyan at Blackburn, 1 p.m.

Dec. 18

High school girls basketball: Bunker Hill at Carlinville; Pittsfield at Greenfield/NW; South County at North Mac

College men’s basketball: Blackburn at Loras, 7 p.m.

Dec. 19

High school boys basketball: Carlinville at Pawnee; Bunker Hill at Madison; Brussels at Southwestern; Griggsville-Perry at Greenfield/NW; North Mac at Pleasant Plains

Junior high boys basketball: Morrisonville at Carlinville

High School Girls Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Gillespie 3-4 2-0

Hillsboro 5-5 3-1

Staunton/MtOlive 5-2 2-1

Vandalia 3-6 2-1

Greenville 6-3 1-1

Southwestern 6-5 1-1

Carlinville 6-5 2-2

Pana 8-4 1-2

Litchfield 0-8 0-2

Roxana 1-9 0-3

Other County Schools

North Mac 2-9 0-4

Bunker Hill 4-4 1-0

Greenfield/NW 6-2 3-2

Thursday’s Games

Carlinville 42, Pana 40

Bunker Hill 70, Brussels22

Staunton at Gillespie, ppd to Dec. 19

Southwestern 48, South County 22

Greenfield/NW 68, West Central 62

Riverton 47, North Mac 34

Litchfield at Roxana ppd. to Dec. 20

Vandalia 61, Hillsboro 56 ot

Friday’s Game

Bunker Hill 68, Metro East Lutheran 49

Saturday’s Games

Nokomis 55, North Mac 44

Pana 55, Clinton 39

Monday’s Games

Carlinville 47, Roxana 28

North Mac 50, Bunker Hill 37

Staunton 67, South County 50

Jersey 58, Gillespie 38

Southwestern 38, Pana 36

Greenfield/NW 62, Jacksonville ISD 25

Hillsboro 57, Greenville 52

Area Boxscores

Thursday at Pana

*Carlinville 07 13 07 15 – 42

Pana 09 09 18 04 – 40

Carlinville (5-5, 1-2) – R.Olroyd 3 1-4 9; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 2 0-0 5; N.Kaganich 0 0-0 0; T.Wills 0 1-2 1; S.Bates 2 2-4 7; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 2 0-0 4; E.Griffith 3 2-3 8; J.Houseman 1 5-7 8. Totals: 13 FG, 11-20 FT 42.

Pana (7-3, 1-1) – Weideman 1 0-0 2; Schoonover 6 3-5 15; Keller 0 0-0 0; Johnson 1 0-0 2; Rochkes 0 0-0 0; Denton 1 0-0 2; Holthaus 0 1-2 1; Funneman 2 0-0 5; Ashcraft 4 2-6 13. Totals: 15 FG, 6-13 FT 40.

Three-point FG: Carlinville 5 (R.Olroyd 2, Cania, Bates, Houseman); Pana 4 (Ashcraft 3, Funneman).

Thursday at Palmyra

West Central 14 18 18 12 – 62

*Greenfield/NW 23 09 14 22 – 68

GFNW (5-2, 2-1) – T.Smith 1; H.Schaaf 16; K.Walters 32; C.McAdams 2; L.Heavner 13; J.Vetter 4; L.Deiterich 0. Totals: 24-49 FG, 9-18 FT 50.

Three-point FG: GFNW 11 (Schaaf 4, Walters 3, Heavner 3, Vetter).

Thursday at Piasa

South County 02 04 12 04 – 22

*Southwestern 09 16 12 11 – 48

Southwestern (5-5) – M.Novack 8; B.Weible 8; J.Bouillon 6; L.Hall 6; A.Burns 5; I.Wolff 5; Gallaher 4; R.Smith 4; N.Keith 2. Totals: 19 FG, 6-10 FT 48.

Three-point FG: Southwestern 4 (Novack, Hall, Burns, Wolff.

Thursday at Virden

*Riverton 19 10 11 07 – 47

North Mac 09 08 07 10 – 34

North Mac (1-8, 0-4) – C.Martin 12; K.Kazenski 6; E.Nichelsen 5; A.Yemm 5; A.Kallenbach 4; B.Meador 2. Totals: 12 FG 34.

Three-point FG: North Mac 1 (Yemm).

Saturday at Virden

*Nokomis 13 18 12 17 – 55

North Mac 11 14 12 07 – 44

North Mac (1-9) – C.Martin 14; A.Yemm 10; S.Starks 9; A.Kallenbach 7; B.Meador 4.

Three-point FG: North Mac 4 (Starks 2, Yemm 2).

Monday at Carlinville

Roxana 00 08 06 14 – 28

*Carlinville 11 06 18 12 – 47

Roxana (1-8, 0-3) – B.Alexander 0 0-0 0; C.Copeland 1 0-0 2; E.Lucas 2 13-15 17; T.Nolan 0 0-0 0; E.Little 0 0-0 0; L.Scroggins 0 0-0 0; K.Winfree 1 0-0 2; O.Mouser 0 0-0 0; M.Lucas 3 1-2 7. Totals: 7-35 FG, 14-17 FT 28.

Carlinville (6-5, 2-2) – C.Stewart 0 0-0 0; R.Olroyd 6 2-6 14; K.Seal 1 0-2 3; S.Cania 5 0-0 11; N.Kaganich 1 0-0 3; T.Wills 0 0-0 0; S.Bates 0 0-2 0; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 4 0-1 8; S.DeNeve 0 0-0 0; E.Griffith 3 0-0 6; J.Houseman 1 0-0 2. Totals: 21-58 FG, 2-11 FT 47.

Three-point FG: Carlinville 3 (Seal, Cania, Kaganich). Turnovers: Carlinville 21; Roxana 28.

Monday at Jacksonville

*Greenfield/NW 23 17 16 06 – 62

Jacksonville ISD 04 09 05 07 – 25

Greenfield/NW (6-2, 3-2) – T.Smith 7; H.Schaaf 0; K.Walters 11; C.McAdams 6; K.Foiles 2; L.Heavner 8; J.Vetter 3; K.Heavner 8; P.Knapp 2; A.Triplett 2; L.Deiterich 2; M.Theivagt 5; K.Smay 6. Totals: 27-55 FG, 2-6 FT 62.

Three-point FG: GFNW 6 (K.Heavner 2, L.Heavner 2, Walters, Vetter).

Monday at Gillespie

*Jersey 21 02 22 13 – 58

Gillespie 04 23 06 05 – 38

Gillespie (3-4) – P.Niemeyer 19; K.Carr 9; R.Jarman 4; M.Mix 4; E.Schmidt 2; H.Barrett 0. Totals: 15 FG, 5-10 FT 38.

Three-point FG: Gillespie 3 (Carr 3).

Monday at Piasa

Pana 11 12 11 02 – 36

*Southwestern 08 10 16 04 – 38

Southwestern (6-5, 1-1) – L.Hall 17; A.Burns 11; M.Novack 4; B.Weible 4; J.Bouillon 2.

Three-point FG: Southwestern 3 (A.Burns 3).

Monday at Waverly

*Staunton 10 14 20 23 – 67

South County 10 09 19 12 – 50

Staunton (5-2) – S.Bruhn 20; A.Painter 18; R.Caldieraro 10; M.Foster 7; E.Birdsell 5; A.Scanzoni 4; H.Bekeske 2; K.Masinelli 1.

Three-point FG: Staunton 4 (Painter 2, Foster, Bruhn).

Holiday Tournament Schedule

At Carlinville

CMS – indicates games at Carlinville Middle School

Tuesday, Dec. 26

East Alton-WR vs. Staunton/Mt.Olive, 12:30

Bunker Hill vs. Nokomis 2 p.m. (CMS)

Carlinville vs. Greenfield/NW 6:30 p.m.

Gillespie vs. Litchfield 6:30 p.m. (CMS)

Wednesday, Dec. 27

Nokomis vs. Gillespie, 12:30 p.m.

Staunton/Mt. Olive vs. Greenfield/NW 2 p.m. (CMS)

Litchfield vs. Bunker Hill, 5 p.m.

Carlinville vs. East Alton-WR, 6:30 p.m. (CMS)

Thursday, Dec. 28

Gillespie vs. Bunker Hill 12:30 p.m.

Greenfield/NW vs. EAWR 2 p.m. (CMS)

Carlinville vs. Staunton/Mt. Olive, 5 p.m.

Nokomis vs. Litchfield 6:30 p.m. (CMS)

Friday, Dec. 29

Fifth place game, 12 p.m.

Seventh place game, 12 p.m. (CMS)

Third place game, 3 p.m.

Championship, 6:30 p.m.

Boys Basketball

South Central Conference

Overall Conf

Vandalia 4-1 2-0

Southwestern 6-1 2-0

Hillsboro 2-4 1-0

Greenville 2-5 1-0

Staunton 2-2 1-2

Carlinville 2-4 1-1

Pana 1-4 1-1

Roxana 2-6 0-2

Litchfield 4-4 1-2

Gillespie 1-7 0-2

Other County schools

Bunker Hill 0-4 0-0

Mt. Olive 4-4 2-1

Greenfield/NW 2-3 0-0

North Mac 3-3 0-3

Friday’s Games

Southwestern 57, Carlinville 38

Mulberry Grove 65, Bunker Hill 43

Greenville 71, Staunton 41

Vandalia 72, Gillespie 32

North Mac 57, Carrollton 48

Hillsboro 75, Pana 63

East Alton-WR 50, Roxana 43

North Greene Tournament

Pleasant Hill 57, Greenfield/NW 55 (5th place)

Saturday’s Games

Auburn 69, Carlinville 21

Mt. Olive 70, Pawnee 47

Pana 56, Roxana 54

Wesclin 65, Greenville 38

Vandalia 51, Carlyle 43

Area Boxscores

Friday at Piasa

Carlinville Cavies 13 13 07 05 – 38

*Southwestern Birds17 14 18 08 – 57

Carlinville (2-2, 1-1) – C.Gibbel 0 0-0 0; F.Bowman 2 1-4 5; A.Naugle 0 0-0 0; J.Easterday 4 0-0 9; W.Walton 3 0-0 7; M.Byots 0 0-0 0; J.Fraser 3 2-2 11; B.Roper 0 0-0 0; J.Hinzman 2 0-0 4; L.Rosentreter 0 2-2 2; T.Osborn 0 0-0 0. Totals: 14-35 FG, 5-8 FT 38.

Southwestern (5-1, 1-0) – J.Bailey 6 2-2 19; C.Robinson 2 0-0 5; C.Heyen 7 3-3 19; C.Moore 1 1-2 3; B.Lowis 4 1-2 9; E.Kahl 0 0-0 0; A.Moore 1 0-0 2; R.Hanslow 0 0-0 0; E.Trimm 0 0-0 0. Totals: 21-52 FG, 7-9 FT 57.

Three-point FG: Carlinville 5 (Fraser 3, Easterday, Walton); Southwestern 8 (Bailey 5, Heyen 2, Robinson). Turnovers: Carlinville 12; Southwestern 6. Rebounds: Southwestern 24 (Lowis 13). Assists: Southwestern 12 (Kahl 5).

Friday at Girard

Carrollton 06 15 10 17 – 48

*North Mac 12 13 13 19 – 57

North Mac (2-3) – Z.Langellier 24; S.Mount 21; T.Wilson 6; R. Gustafson 3; D.VanBuskirk 3. Totals: 22 FG, 11-24 FT 57.

Three-point FG: North Mac 2 (Wilson, VanBuskirk).

Friday at Staunton

*Greenville 17 18 20 14 – 69

Staunton 04 17 14 06 – 41

Staunton (2-1, 1-1) – D.Hemann 15; C.Cox 13; Bra.Kinder 9; L.Sievers 3; E.Booth 1. Totals: 15 FG, 4-6 FT 41.

Three-point FG: Staunton 7 (Cox 3, Hemann 2, Sievers, Bra.Kinder).

Friday at Bunker Hill

*Mulberry Grove 10 18 18 19 – 65

Bunker Hill Ill. 14 10 12 07 – 43

Bunker Hill (0-3) – M.Castleberry 12; B.Morris 0; D.Ralston 4; M.Weidner 14; J.Weidner 12; C.Sellars 1. Totals: 18-51 FG, 3-7 FT 43.

Three-point FG: Bunker Hill 4 (M.Weidner 2; J.Weidner 2).

Saturday at Auburn

Carlinville Cavies 02 02 13 04 – 21

*Auburn Trojans 15 17 27 10 – 69

Carlinville (2-3) – C.Gibbel 0 1-2 1; F.Bowman 0 4-4 4; A.Naugle 0 0-0 0; J.Easterday 2 0-0 5; W.Walton 0 0-0 0; M.Byots 1 0-0 3; J.Fraser 0 0-2 0; B.Roper 1 0-1 2; J.Hinzman 1 0-0 2; L.Rosentreter 2 0-0 4; T.Osborn 0 0-0 0. Totals: 7 FG, 5-9 FT 21.

Auburn (2-2) – B.Eaker 4 2-4 11; P.Allen 0 0-0 0; C.Bossmann 6 0-1 12; P.Krager 4 2-3 10; D.Reid 0 0-0 0; H.Newbold 0 0-0 0; D.Chance 0 1-2 1; L.Henley 4 1-1 11; J.Tanner 9 2-2 20; C.Tripp 2 0-0 4; C.Boyer 0 0-0 0. Totals: 29 FG, 8-13 FT 69.

Three-point FG: Carlinville 2 (Easterday, Byots); Auburn 3 (Henley 2, Eaker). Officials – J.Lovelace, M.Hewhouse, T.Wolpert.

Saturday at Mt. Olive

Pawnee 08 15 12 12 – 47

*Mt. Olive 25 11 22 12 – 70

Mt. Olive (4-3, 1-0 PSC) – Q.Kosowski 18; R.Conlee 17; J.Baum 12; N.DeVries 10; A.Knowles 3; M.Schwab 3; Z.Tooley 3; R.Naecker 2; J.Shannon 2. Totals: 26 FG 70.

Three-point FG: Mt. Olive 8 (Conlee 2, Baum 2, Knowles, Kosowski, Tooley, DeVries).

Holiday Tournament Schedules

At Carlinville

CMS – indicates games at Carlinville Middle School

Tuesday, Dec. 26

East Alton-Wood River vs. Staunton 2 p.m.

Bunker Hill vs. Hillsboro, 3:30 p.m.

Carlinville vs. Mt. Olive, 5 p.m.

Gillespie vs. Litchfield, 8 p.m.

Wednesday, Dec. 27

Hillsboro vs. Gillespie, 2 p.m.

Staunton vs. Mt. Olive, 3:30 p.m.

Litchfield vs. Bunker Hill, 6:30 p.m.

Carlinville vs. East Alton-WR, 8 p.m.

Thursday, Dec. 28

Gillespie vs. Bunker Hill, 2 p.m.

Mt. Olive vs. East Alton-Wood River 3:30 p.m.

Carlinville vs. Staunton, 6:30 p.m.

Hillsboro vs. Litchfield, 8 p.m.

Friday, Dec. 29

Fifth place game, 1:30 p.m.

Seventh place game, 1:30 p.m. (CMS)

Third place game, 4:30 p.m.

Championship, 8 p.m.

High School Wrestling

Saturday at Petersburg Porta Invite

Team scores: Litchfield 213; Porta 155.5; Tremont 145; Beardstown 140; Auburn 125; St. Joe-Ogden 117; Kewanee 113; Mt. Olive 109; Knoxville 91.5; Riverton 90; Cumberland 84.5; Pittsfield 76; Midwest Central 73; Carlinville 67; Farmington 67; Sacred Heart Griffin 63; Deer Creek Mackinaw 53.5; Shelbyville 45; Warrensburg-Latham 44; Hillsboro 29; Porta JV 28; Monmouth 28; West Hancock 19; New Berlin 13; Argenta-Oreana 9.

Carlinville results: 132 pounds – 3. T.Burns 3-1; 138 – 7. K.Broaddus 2-2; 145 – 5. T.Hughes 3-1; 152 – C.Michaelis 1-2; 170 – 4. T.Burns 2-2; 182 – S.Otten 0-2; 195 – 8. B.Miller 0-3.

Mt. Olive results – 106 – 8. A.Speitel; 152 – 2. M.Fritz; 160 – 1. J.Darrah; 170 – 8. J.Bailey; 182 – 2. J.Osmoe; 285 – 6. J.Aljets.

College Men’s Basketball

Saturday at Carlinville

Eureka 32 29 – 61

*Blackburn 38 40 – 78

Eureka (6-2, 2-1) – R.McElmurry 2-, 0-1 5; A.Wiegand 2-6, 0-0 4; H.Thomas 6-15, 4-4 18; B.Sanders 2-6, 0-1 4; J.Dehm 1-7, 0-0 2; D.Hardaway Jr. 3-3, 0-0 9; A.Jurgens 2-8, 1-2 6; K.White 2-7, 0-0 6; A.Zielsdorf 2-3, 2-2 6; E.Zulz 0-0, 0-0 0; K.Robinson 0-1, 0-0 0; A.Ahnafield 0-1, 1-2 1. Totals: 22-63 FG, 8-12 FT 61.

Blackburn (5-1, 3-0) – D.King 5-12, 0-0 12; R.Rusten 2-5, 0-0 6; J.Lochhead 2-7, 0-1 6; N.Ferrell 4-7, 0-0 9; M.Scott 4-8, 1-2 9; S.Smith 6-11, 1-4 13; B.Kirby 2-3, 0-0 6; D.Edmonson 0-2, 2-3 2; J.Wyatt 4-8, 1-2 9; J.Clay 2-8, 1-4 5; G.Rawls 0-0, 0-0 0; C.Stone 0-1, 0-0 0; M.Moseley 0-0, 0-0 0; C.Whisenton 0-1, 1-2 1; K.Lynch 0-0, 0-0 0. Totals: 31-73 FG, 7-18 FT 78.

Three-point FG: Eureka 9-21 (Hardaway Jr. 3-3; White 2-5; Thomas 2-6; Juergens 1-2; McElmurry 1-4; Dehm 0-1); Blackburn 9-22 (Lochhead 2-3; Kirby 2-3; Rusten 2-4; King 2-6; Ferrell 1-3; Edmonson 0-1; Clay 0-1; Whisenton 0-1). Rebounds: Eureka 38 (Wiegand 6); Blackburn 52 (Lochhead 11). Assists: Eureka 8 (McElmurry 4); Blackburn 14 (Smith 4). Turnovers: Eureka 19; Blackburn 15. Att – 200.

College Women’s Basketball

Thursday at Carlinville

*Nebraska Wes. 27 15 31 14 – 87

Blackburn 15 13 06 13 – 47

Nebraska Wesleyan (6-2) – C.Navratil 3-4, 0-0 7; A.Thamer 1-3, 0-0 2; A.Schulte 3-7, 2-2 8; K.Schulte 3-8, 3-4 10; A.Wetzel 6-12, 1-3 14; M.Delgado 1-7, 2-2 5; M.Nichida 1-6, 0-0 2; M.Hinshaw 1-2, 0-0 2; M.Gustafson 3-6, 2-2 8; K.Phillips 1-6, 1-2 3; K.Mack 2-5, 0-0 6; K.Jaeschke 1-1, 1-2 4; B.Meehan 2-5, 2-2 6; C.Bostock 2-4, 0-0 4; S.Skupa 2-3, 2-2 6. Totals: 32-79 FG, 16-21 FT 87.

Blackburn (1-6) – B.Henke 2-4, 0-0 4; K.Smith 3-11, 0-0 7; J.Dudra 3-7, 0-2 6; G.Pierce 3-6, 0-0 6; S.Kruse 2-9, 0-0 4; A.Duncan 1-4, 2-3 2; B.Meyer 2-6, 0-0 5; A.Ochs 0-3, 1-2 1; L.Jackson 1-4, 0-0 2; K.Pedigo 3-10, 0-0 6; E.Johnston 1-3, 0-2 2. Totals: 21-67 FG, 3-9 FT 47.

Three-point FG: Nebraska Wesleyan 7-19 (Mack 2-4; Navratil 1-1; Jaeschke 1-1; Wetzel 1-1; K.Schulte 1-2; Delgado 1-4; Thramer 0-1; A.Schulte 0-1; Nishida 0-1; Hinshaw 0-1; Meehan 0-2. Blackburn 2-15 (Meyer 1-4; Smith 1-6; Dudra 0-1; Kruse 0-1; Duncan 0-1; Ochs 0-2). Rebounds: Nebraska Wesleyan 54 (Wetzel 12); Blackburn 44 (Pierce, Pedigo 7). Assists: Nebraska Wesleyan 21 (A.Schulte, Nishida 5); Blackburn 11 (Smith 5). Turnovers: Nebraska Wesleyan 19;

Blackburn 30. Att: 150. Officials: V.Oliver, D.Moore, P.McCarthy.

Saturday at Carlinville

*Eureka 19 17 19 16 – 71

Blackburn 06 06 20 22 – 54

Eureka (4-4) – Ken.Dura 6-11, 3-4 1; A.Harfst 3-10, 2-4 9; H.Reneau 7-17, 4-6 19; Ker.Dura 1-5, 0-0 2; S.Clay 4-4, 0-0 9; J.Benson 0-0, 0-0 0;. A.Hahn 0-1, 0-0 0; E.Broyles 0-0, 0-0 0; S.Sarnes 5-9, 2-2 13; L.Dooley 2-6, 0-0 4. Totals: 28-63 FG, 11-16 FT 71.

Blackburn (1-7, 0-4) – K.Smith 5-18, 3-3 13; A.Ochs 0-3, 0-0 0; J.Dudra 3-10, 0-0 6; G.Pierce 1-4, 1-2 3; S.Kruse 3-6, 0-0 6; A.Duncan 2-4, 2-2 7; M.Cline 4-9, 3-6 12; B.Henke 1-1, 1-2 3; B.Meyer 1-2, 0-0 2; K.Pedigo 0-5, 0-0 0; E.Johnston 1-2, 0-0 2. Totals: 21-64 FG, 10-15 FT 54.

Three-point FG: Eureka 4-14 (Clay 1-1; Harfst 1-2; Reneau 1-3; Sarnes 1-3; Dura 0-2; Dura 0-3); Blackburn 2-16 (Duncan 1-2; Cline 1-2; Meyer 0-1; Ochs 0-2; Dudra 0-2; Smith 0-7). Rebounds: Eureka 40 (Dura 11); Blackburn 43 (Pierce, Cline 7). Assists: Eureka 21 (Dura ); Blackburn 7 (Dudra 3). Turnovers: Eureka 20; Blackburn 25. Att – 150. Officials – B.Garcia, K.Kee, D.Blesener.

Monday at Carlinville

*Knox 23 13 20 09 – 65

Blackburn 11 12 11 08 – 42

Knox (6-2) – J.McCall 6-10, 4-4 20; H.Leinart 4-9, 2-3 13; M.Potter 4-8, 2-3 10; T.Ellis 1-3, 0-0 2; K.Thorn 2-6, 4-6 10; S.Fujii 0-1, 0-0 0; B.Zerwick 0-2, 0-0 0; E.Angueira-Bosch 1-5, 0-2 2; M.Leslie 1-2, 1-1 3; S.Borth 1-2, 2-8 4; A.Yee 0-1, 1-2 1. Totals: 20-49 FG, 16-29 FT 65.

Blackburn (1-8) – M.Cline 0-7, 2-2 2; K.Smith 4-12, 0-0 11; A.Ochs 0-2, 0-0 0; J.Dudra 4-14, 2-4 10; G.Pierce 2-10, 1-2 5; A.Duncan 2-9, 2-2 7; B.Henke 0-1, 0-0 0; B.Meyer 0-4, 0-0 0; L.Jackson 1-5, 1-2 3; K.Pedigo 1-3, 0-0 2; S.Kruse 1-5, 0-1 2; E.Johnston 0-1, 0-0 0. Totals: 15-73 FG, 8-13 FT 42.

Three-point FG: Knox 9-17 (McCall 4-4; Leinart 3-7; Thorn 2-5; Yee 0-1); Blackburn 4-17 (Smith 3-9; Duncan 1-5; Ochs 0-1; Meyer 0-2). Rebounds: Knox 43 (McCall 9); Blackburn 52 (Cline, Pierce 8). Assists: Knox 12 (Borth 3); Blackburn 7 (Duncan 2). Turnovers: Knox 20; Blackburn 19. Att – 125. Officials – M.Brown, K.VanSyre, D.Moore.