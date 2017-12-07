Mac Stats for 12-07-17
MAC STATS
What’s On Tap?
A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.
Dec. 7
High school wrestling: Mt. Olive at Jacksonville
High school girls basketball: Carlinville at Pana; Bunker Hill at Brussels; Staunton at Gillespie; South County at Southwestern; West Central at Greenfield/NW; Riverton at North Mac
Junior high boys basketball: Southwestern at Carlinville
College women’s basketball: Nebraska Wesleyan at Blackburn, 6 p.m.
Dec. 8
High school boys basketball: Carlinville at Southwestern; Mulberry Grove at Bunker Hill; Greenville at Staunton; Gillespie at Vandalia; Carrollton at North Mac
High school girls basketball: Bunker Hill at Metro East Lutheran
Dec. 9
High school wrestling: Carlinville, Mt. Olive at Porta Invitational
High school boys basketball: Pawnee at Mt. Olive; Nokomis at North Mac
College men’s basketball: Eureka at Blackburn, 3 p.m.
College women’s basketball: Eureka at Blackburn, 1 p.m.
Dec. 11
High school girls basketball: Roxana at Carlinville; North Mac at Bunker Hill; Staunton at South Co; Jersey at Gillespie; Pana at Southwestern; Greenfield/NW at Jacksonville ISD
College women’s basketball: Knox at Blackburn, 6 p.m.
Dec. 12
High school wrestling: Mt. Olive at Litchfield
High school boys basketball: Carlinville at Jersey; Marquette at Mt. Olive; Carrollton at Bunker Hill; Staunton at Southwestern; Gillespie at Lincolnwood; South County at Greenfield/NW; North Mac at South Fork
Junior high boys basketball: Bunker Hill at Carlinville
High School Girls Basketball
South Central Conference
Overall Conf
Hillsboro 4-4 2-0
Gillespie 3-3 2-0
Pana 7-2 1-0
Greenville 6-2 1-0
Staunton/MtOlive 4-2 2-1
Vandalia 2-6 1-1
Southwestern 4-5 0-1
Carlinville 4-5 0-2
Roxana 1-7 0-2
Litchfield 0-8 0-2
Other County Schools
North Mac 1-7 0-3
Bunker Hill 2-3 0-0
Greenfield/NW 4-2 1-1
Thursday’s Games
Hillsboro 43, Carlinville 36
Bunker Hill 59, Roxana 53 ot
Gillespie 34, Vandalia 33
Carrollton 54, Greenfield/NW 49
Teutopolis 53, Pana 41
Okawville 44, Greenville 32
Friday’s Game
Staunton 53, Litchfield 38
Saturday’s Games
Auburn 39, Carlinville 36
Vandalia 42, Southwestern 34
Pana 52, Mt. Zion 51
Monday’s Games
Carlinville 63, North Mac 41
Bunker Hill at Hardin Calhoun
Staunton 49, Roxana 43
Jacksonville Routt 46, Greenfield NW 43
Marquette 59, Hillsboro 54
Pana 57, Litchfield 30
Vandalia 40, Fr. McGivney 31
Area Boxscores
Thursday at Carlinville
*Hillsboro 10 06 12 15 – 43
Carlinville 06 09 10 11 – 36
Hillsboro (4-3, 2-0) – S.Lyerla 0 0-0 0; K.Meier 2 0-1 5; M.Bellaver 0 0-0 0; S.Houchlei 0 0-0 0; S.Matoush 6 6-8 23; A.Rupert 5 1-2 12; M.Blankenship 0 0-0 0; E.Reynolds 1 1-2 3. Totals: 14-36 FG, 8-13 FT 43.
Carlinville (3-4, 0-2) – C.Stewart 1 3-4 5; R.Olroyd 2 1-2 5; K.Seal 3 0-0 6; S.Cania 0 1-2 1; N.Kaganich 1 1-1 3; S.Bates 1 0-0 2; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 4 0-1 8; E.Griffith 2 0-0 4; J.Houseman 1 0-0 2. Totals: 15-45 FG, 6-10 FT 36.
Three-point FG: Hillsboro 7 (Matoush 5, Meier, Rupert). Rebounds: Carlinville 25 (Griffith, Bates 5). Assists: Carlinville 7 (Bates 3). Steals: Carlinville 9 (R.Olroyd 3). Turnovers: Hillsboro 15; Carlinville 18.
Thursday at Gillespie
Vandalia 06 09 13 05 – 33
*Gillespie 09 07 13 05 – 34
Gillespie (3-3, 2-0) – P.Niemeyer 15; K.Carr 9; M.Mix 6; A.Barber 2; E.Schmidt 2.
Thursday at Bunker Hill
Roxana 10 08 20 11 04 – 53
*Bunker Hill 18 10 10 11 10 – 59
Bunker Hill (2-2) – A.Dey 18; M.Schwegel 26; B.Chrisman 3; H.Burris 6; O.Mellenthin 6.
Thursday at Greenfield
*Carrollton 10 19 09 05 11 – 54
Greenfield/NW 10 17 06 10 06 – 49
GFNW (4-1, 1-1) – H.Schaaf 8; K.Walters 25; C.McAdams 2; K.Foiles 2; L.Heavner 8; M.Walker 2; J.Vetter 2; L.Deiterich 0.
Friday at Litchfield
*Staunton 21 06 12 14 – 53
Litchfield 09 06 08 15 – 38
Staunton (3-2, 1-1) – E.Birdsell 0; R.Caldierero 0; H.Bandy 7; B.Long 2; K.Masinelli 2; A.Painter 15; S.Bruhn 11; M.Foster 8; A.Scarzoni 8. Totals: 19-47 FG, 11-13 FT 53.
Saturday at Carlinville
*Auburn 19 04 07 09 – 39
Carlinville 07 13 10 06 – 36
Auburn (8-0) – H.Smith 6 4-6 18; A.Marchizza 0 0-0 0; J.Landers 1 0-0 2; N.Weaver 0 0-0 0; A.Divjak 0 0-0 0; K.Mackenzie 1 1-2 4; G.Hunley 0 0-0 0; K.Clark 6 2-6 15; K.Mechochko 0 0-0 0. Totals: 14 FG, 7-14 FT 39.
Carlinville (3-5) – C.Stewart 1 1-2 3; R.Olroyd 6 1-2 15; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 0 0-0 0; N.Kaganich 2 0-0 5; S.Bates 0 0-0 0; L.Egelhoff 1 0-0 2; P.Tieman 1 1-2 3; E.Griffith 1 1-2 3; J.Houseman 2 1-4 5. Totals: 14-52 FG, 5-12 FT 36.
Three-point FG: Auburn 4 (Smith 2, Mackenzie, Clark); Carlinville 3 (Olroyd 2, Kaganich). Rebounds: Carlinville 35 (Tieman 9); Auburn 21. Assists: Carlinville 7 (Houseman 3). Steals: Carlinville 10 (Olroyd 5). Turnovers: Carlinville 18. Officials: R.Becker, T.Maxwell, T.Sutton.
Monday at Virden
*Carlinville 14 20 13 16 – 63
North Mac 12 09 09 11 – 41
Carlinville (4-5) – C.Stewart 0 2-2 2; R.Olroyd 10 0-2 21; K.Seal 1 0-0 2; S.Cania 3 0-0 9; N.Kaganich 3 0-0 7; S.Bates 0 2-2 2; L.Egelhoff 1 2-2 4; P.Tieman 3 0-0 6; S.DeNeve 0 0-0 0; E.Griffith 2 1-2 7; E.Baker 0 0-0 0; J.Houseman 0 3-4 3. Totals: 24 FG, 10-14 FT 63.
North Mac (1-7) – A.Kallenbach 4 1-4 9; A.Yemm 0 0-0 0; K.Kazenski 0 0-0 0; M.Royce 0 0-0 0; R.Brockmeyer 0 0-0 0; E.Nichelson 0 1-2 1; M.Buhl 0 0-0 0; S.Starks 4 2-2 12; C.Martin 6 2-6 14; B.Meador 2 0-0 4; C.Harvey 0 1-2 1. Totals: 16 FG, 7-14 FT 41.
Three-point FG: Carlinville 5 (Cania 3, Olroyd, Kaganich); North Mac 2 (Starks 2).
Monday at Staunton
Roxana 10 13 14 06 – 43
*Staunton 13 17 06 13 – 49
Staunton (3-2, 2-1) – E.Birdsell 2; R.Caldierero 4; H.Bandy 1; A.Painter 2; S.Bruhn 12; M.Foster 6; A.Scanzoni 22. Totals: 20-46 FG, 7-12 FT 49.
Three-point FG: Staunton 2 (Bruhn 2).
Boys Basketball
South Central Conference
Overall Conf
Staunton 2-0 1-0
Carlinville 2-1 1-0
Vandalia 2-1 1-0
Southwestern 4-1 0-0
Roxana 2-3 0-0
Hillsboro 1-4 0-0
Greenville 1-3 0-0
Pana 0-2 0-0
Gillespie 1-5 0-1
Litchfield 3-4 0-2
Other County schools
Bunker Hill 0-2 0-0
Mt. Olive 3-3 1-0
Greenfield/NW 1-0 0-0
North Mac 1-3 0-3
Friday’s Games
Carlinville 49, East Alton-WR 32
Mt. Olive 59, Lincolnwood 53
Hardin-Calhoun 51, Bunker Hill 31
Staunton 59, Litchfield 48
Williamsville 62, North Mac 18
Altamont 69, Vandalia 60
Carrollton 52, Roxana 40
Carlyle Tournament
Woodlawn 42, Greenville 40
Flora 50, Hillsboro 45
Saturday’s Games
Athens 58, North Mac 51
Vandalia 72, Litchfield 29
Carlyle Tournament
Greenville 57, Hillsboro 49 (7th place)
Monday’s Game
North Greene Tournament
Brown Co. 61, Greenfield/NW 30
Area Boxscores
Friday at Carlinville
East Alton-WR 09 08 04 11 – 32
*Carlinville Cavies 12 10 12 15 – 49
East Alton-WR (1-4) – T.Walker 5 1-3 12; A.Allen 0 0-0 0; J.Englar 0 0-1 0; J.Liley 0 0-0 0; S.McKee 1 0-2 2; B.Walker 0 0-0 0; A.Raymond 0 0-0 0; D.Spruill 4 4-4 12; M.St. Peters 3 0-0 6. Totals: 13-44 FG, 5-10 FT 32.
Carlinville (2-0) – C.Gibbel 0 0-0 0; F.Bowman 3 1-4 7; A.Naugle 0 0-0 0; J.Easterday 4 0-1 11; A.DeNeve 0 0-0 0; W.Walton 5 1-2 11; J.Fraser 2 2-2 7; B.Roper 1 0-0 2; J.Hinzman 4 3-4 11; J.Rosentreter 0 0-4 0; T.Osborn 0 0-0 0. Totals: 19-53 FG, 7-17 FT 49.
Three-point FG: EAWR 1 (Walker); Carlinville 4 (Easterday 3, Fraser). Turnovers: EAWR 19; Carlinville 11. Officials – T.Maxwell, T.Sutton, R.Becker.
Friday at Litchfield
*Staunton 17 11 12 19 – 59
Litchfield 07 15 09 18 – 49
Staunton (1-0, 1-0) – Bra.Kinder 7 1-2 17; L.Sievers 3 1-3 8; G.Bianco 1 2-4 4; E.Booth 2 0-0 4; C.Cox 4 4-6 13; A.Novack 0 0-0 0; D.Hermann 6 1-2 13. Totals: 23 FG, 9-17 FT 59.
Three-point FG: Staunton 4 (Kinder 2, Sievers, Cox).
Friday at Hardin
Bunker Hill 00 11 05 15 – 31
*Hardin Calhoun 16 18 05 12 – 51
Bunker Hill (0-2) – M.Castleberry 2; E.Dannenbrink 12; B.Morris 0; T.Pickerill 0; D.Ralston 0; M.Weidner 7; J.Weidner 10. Totals: 10-35 FG, 5-8 FT 31.
Three-point FG: Bunker Hill 6 (Dannenbrink 2, M.Weidner 2, J.Weidner 2).
Friday at Williamsville
North Mac 00 02 08 08 – 18
*Williamsville 19 19 11 13 – 62
North Mac (0-2, 0-2) – J.Mullink 8; H.Smith 3; T.Wilson 3; Z.Langellier 2; S.Mount 2. Totals: 8 FG, 0-0 FT 18.
Three-point FG: North Mac 2 (Smith, Wilson).
Saturday at Athens
North Mac 13 15 12 11 – 51
*Athens 08 21 13 16 – 58
North Mac (0-3, 0-3) – S.Mount 17; Z.Langellier 10; T.Wilson 10; D.VanBuskirk 8; J.Mullink 4; R.Gustafson 2. Totals: 16 FG, 18-23 FT 51.
Three-point FG: North Mac 1 (Wilson).
Monday at North Greene Tournament
Brown Co. 61, Greenfield NW 30
GFNW (1-1) – Nord 2; Thomson 4; Walker 2; Meyer 2; J.Lansaw 4; H.Lansaw 5; Clifton 1; Bayless 10. Totals: 12 FG, 5-8 FT 30.
Three-point FG: GFNW 1 (H.Lansaw).
IESA 8th Grade Girls Regionals
At Southwestern
Monday’s Games
Carlinville 31, Wood River Lewis & Clark 14
Roxana 19, Staunton 18
Gillespie 26, East Alton 19
Thursday’s Games
Southwestern 31, Gillespie 18
Carlinville 28, Roxana 23
Friday’s Game
Southwestern 59, Carlinville 41
High School Wrestling
Thursday at Carlinville
Rochester 45, Carlinville 36
126 – N.Adams (R) pinned D.Lewis (C) 1:52; 132 – N.Burns (C) forfeit win; 138 – M.Ross (R) pinned D.Roberts (C) 4:16; 145 – D.McCoy (R) def. T.Hughes (C) 5-4; 152 – C.Michaelis (C) forfeit win; 160 – J.Mendenhall (R) pinned L.Perkins (C) 0:41; 170 – T.Burns (C) pinned J.Taylor (R) 1:04; 182 – P.Seitz (R) forfeit win; 195 – D.Ford (R) forfeit win; 220 – B.Miller (C) forfeit win); 285 – R.Perrine (R) pinned C.Lawless (C) 1:12; 106 – C.Mabus (C) forfeit win; 113 – C.Leonard (C) forfeit win; 120 – T.Vollintine (R) pinned T.Green (C) 0:52.
Mt. Olive 40, Carlinville 36
132 – N.Burns (C) pinned T.Jones (M) 1:01; 138 – D.Roberts (C) pinned O.Scheller (M) 0:42; 145 – T.Hughes (CA) pinned L.Cayce (M) 1:49; 152 – C.Michaelis (C) pinned E.Morris (M) 3:42; 160 – M.Fritz (M_ pinned L.Perkins (C) 2:19; 170 – J.Darrah (M) def. T.Burns (C) 16-5; 182 – P.Levi (M) forfeit win; 220 – J.Osmoe (M) pinned B.Miller (C) 0:24; 285 – J.Aljets (M) pinned C.Lawless (C) 00:51; 106 – A.Speitel (M) forfeit win; 113 – C.Leonard (C) forfeit win; 120 – T.Green (C) pinned T.Tiepleman (M) 1:41; 126 – G.Berdoldi (M) pinned D.Lewis (C) 0:25.
Saturday at Litchfield Super Duals
Auburn 66, Carlinville 12
Auburn 54, Roxana 29
Porta 42, Auburn 35
Litchfield 51, Auburn 24
Litchfield 55, Carlinville 21
Litchfield 59, Pinckneyville 15
Litchfield 50, Porta 28
Litchfield 51, Roxana 19
Roxana 41, Carlinville 40
Carlinville 48, Pinckneyville 36
Porta 58, Carlinville 18
College Men’s Basketball
Wednesday at Blackburn
MacMurray 32 50 – 82
*Blackburn 46 42 – 88
MacMurray (1-3, 0-1) – M.Corbin 3-6, 4-4 12; K.Davis 6-22, 1-1 17; M.Cameron 3-4, 3-4 10; B.Long 12-16, 6-7 30; D.Bourke 2-3, 0-0 4; W.Fox 1-1, 2-2 4; R.Spencer 0-0, 0-0 0; T.Musso 1-3, 0-0 3; J.Renfro 0-0, 0-0 0; Z.Hibbert 0-0, 0-0 0; H.Flesner 1-1, 0-0 2. Totals: 29-56 FG, 16-18 FT 82.
Blackburn (3-1, 1-0) – D.King 6-11, 8-10 24; R.Rusten 5-90, 3-4 16; J.Lochhead 4-6, 0-0 10; N.Ferrell 1-4, 0-0 2; M.Scott 7-11, 2-5 16; M.Bryant 2-3, 0-0 4; K.Hayes 2-5, 3-4 8; S.Smith 0-0, 0-0 0; B.Kirby 2-2, 2-2 8; J.Wyatt 0-0, 0-2 0; J.Clay 0-3, 0-0 0. Totals: 29-54 FG, 18-27 FT 88.
Three-point FG: MacMurray 8-22 (K.Davis 4-12; M.Corbin 2-4; M.Cameron 1-2; T.Musso 1-3; B.Long 0-1); Blackburn 12-25 (D.King 4-6; R.Rusten 3-7; B.Kirby 2-2; J.Lochhead 2-3; K.Hayes 1-3; M.Bryant 0-1; J.Clay 0-1; N.Ferrell 0-2). Rebounds: MacMurray 29 (B.Long 8); Blackburn 27 (J.Lochhead 7). Assists: MacMurray 17 (M.Cameron 7); Blackburn 18 (N.Ferrell 6). Turnovers: MacMurray 20; Blackburn 17. Att: 345.
Saturday at St. Louis
*Blackburn 32 49 – 81
Fontbonne 38 41 – 79
Blackburn (4-1, 2-0) – M.Bryant 0-3, 0-0 0; K.Hayes 2-8, 0-0 4; R.Rusten 5-10, 0-0 13; J.Lochhead 1-4, 2-2 4; M.Scott 8-10, 2-2 18; S.Smith 0-2, 0-0 0; B.Kirby 2-4, 0-0 6; D.King 8-14, 2-5 20; J.Wyatt 3-3, 2-5 8; J.Clay 1-4, 0-0 2; N.Ferrell 1-2, 2-2 5; C.Whisenton 0-0, 0-0 0. Totals: 31-64 FG, 10-16 FT 81.
Fontbonne (1-5, 0-2) – L.DeLine 5-11, 1-1 13; E.Schark 4-5, 2-4 10; J.Wiggins 3-6, 5-6 11; T.Ritter 4-6, 0-2 8; K.McCann 4-12, 6-6 14; K.Mitchell 0-0, 0-0 0; J.Woodcock 3-4, 1-4 7; T.Baker 1-2, 1-2 4; N.Coddington 2-5, 2-2 6; B.Wacha 0-0, 0-0 0; J.Wilburn 2-5, 2-2 6. Totals: 28-56 FG, 20-29 FT 79.
Three-point FG: Blackburn 9-21 (Rusten 3-5; Kirby 2-4; King 2-7; Ferrell 1-1; Hayes 1-2; Clay 0-2); Fontbonne 3-11 (DeLine 2-6; Baker 1-1; McCann 0-1; Woodcock 0-1; Ritter 0-2). Rebounds: Blackburn 31 (Wyatt 5); Fontbonne 37 (Coddington 8). Assists: Blackburn 14 (King, Clay, Ferrell 3); Fontbonne 13 (DeLine 4). Turnovers: Blackburn 14; Fontbonne 21. Att: 275.
College Women’s Basketball
Wednesday at Blackburn
*MacMurray 14 25 23 14 – 76
Blackburn 08 15 17 22 – 62
MacMurray (2-4, 1-0) – L.Kruemmelbein 6-14, 7-7 19; A.Boos 1-3, 0-2 2; K.Pedersen 3-3, 0-2 6; K.Stowe 2-2, 2-2 6; M.Dalton 6-13, 0-0 15; E.Kolo 0-0, 0-0 0; A.Taberski 0-0, 2-2 2; R.Talashoma 0-0, 0-0 0; D.Barrefeld 4-10, 6-6 17; K.Ennis 0-0, 0-0 0; S.Fink 3-11, 3-4 9. Totals: 25-56 FG, 20-25 FT 76.
Blackburn (1-4, 0-1) – M.Cline 8-13, 6-8 26; K.Smith 2-10 2-2 7; J.Dudra 4-12, 1-2 9; G.Pierce 1-7, 1-2 3; S.Kruse 0-5, 3-8 3; A.Duncan 0-0, 0-0 0; B.Henke 1-4, 0-0 2; H.Crider 0-0, 0-0 0; B.Meyer 0-0, 1-1 1; A.Ochs 0-0, 0-0 0; L.Jackson 0-2, 3-7 3; K.Pedigo 3-5, 2-3 8; E.Johnston 0-0, 0-0 0. Totals: 19-58 FG, 19-33 FT 62.
Three-point FG: MacMurray 6-21 (M.Dalton 3-5; D.Barrefeld 3-6; A.Boos 0-1; L.Kruemmelbein 0-3; S.Fink 0-6); Blackburn 5-16 (M.Cline 4-7; K.Smith 1-7; J.Dudra 0-1; L.Jackson 0-1). Rebounds: MacMurray 42 (M.Dalton 9); Blackburn 38 (G.Pierce 7). Assists: MacMurray 11 (K.Stowe 5); Blackburn 8 (K.Smith 4). Turnovers: MacMurray 20; Blackburn 20. Att: 200. Officials: D.Kleac, K.Kee, M.Campbell.
Saturday at St. Louis
Blackburn 13 13 17 17 – 60
*Fontbonne 28 25 14 21 – 88
Blackburn (1-5, 0-2) – M.Cline 2-14, 1-2 5; K.Smith 4-10, 0-0 11; J.Dudra 3-6, 0-0 6; G.Pierce 3-9, 0-0 6; S.Kruse 0-5, 0-0 0; B.Henke 2-2, 2-2 6; H.Crider 0-1, 0-0 0; B.Meyer 1-2, 0-1 2; A.Ochs 1-5, 0-0 2; L.Jackson 2-6, 2-2 6; K.Pedigo 1-5, 2-2 4; E.Johnston 6-8, 0-1 12. Totals: 25-73 FG, 7-10 FT 60.
Fontbonne (5-3, 2-0) – P.Black 8-14, 0-0 20; R.Guffey 2-5, 2-4 6; S.Schraut 2-4, 0-0 5; C.Ahearn 1-2, 0-0 3; R.Venegas 5-8, 1-4 11; K.Walker 1-4, 3-4 5; M.Proffer 2-5, 0-2 4; R.Stafford 3-7, 5-6 13; K.Sportsman 2-4, 2-2 6; J.Venegas 4-8, 0-0 10; E.Bay 2-3, 1-1 5. Totals: 32-64 FG, 14-23 FT 88.
Three-point FG: Blackburn 3-20 (Smith 3-5; Crider 0-1; Meyer 0-1; Jackson 0-2; Dudra 0-2; Kruse 0-2; Ochs 0-3; Cline 0-4); Fontbonne 10-21 (Black 4-7; Stafford 2-4; Venegas 2-4; Schraut 1-1; Ahearn 1-2; Guffey 0-1; Walker 0-2). Rebounds: Blackburn 49 (Pierce 12); Fontbonne 38 (Schraut 7). Assists: Blackburn 12 (Pedigo, Smith 3); Fontbonne 21 (Stafford 5). Turnovers: Blackburn 25; Fontbonne 14.