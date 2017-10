Mac Stats for 10-26-17

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Oct. 26

Junior high girls basketball: Carlinville at Gillespie

Volleyball regional finals: at Carlinville, at Greenfield, 6 p.m.

Oct. 27

College volleyball: Eureka at Blackburn 7 p.m.

High school football playoffs: East Alton-Wood River at Carlinville, 7 p.m.

Oct. 28

High school football playoffs: South Mac at Downs Tri-Valley, 3 p.m.

High school cross country: Carlinville Sectional, 10 a.m. at Macoupin Co. Fairgrounds

College men’s soccer: Greenville at Blackburn 1 p.m.

College women’s soccer: Greenville at Blackburn 3 p.m.

College golf: Blackburn at SLIAC meet – Hillsboro, 10:30 a.m.

College volleyball: Blackburn vs. Defiance 2 p.m.; Blackburn at Rose Hulman 4 p.m.

Oct. 30

Junior high girls basketball: Carlinville at Bunker Hill

Nov. 1

College volleyball: Harris-Stowe at Blackburn 7 p.m.

Football

High School Football

Week 9 Games – Oct. 20

Greenville 35, Carlinville 28

Southwestern 52, Gillespie 28

Hillsboro 48, Litchfield 0

Pana 63, Vandalia 55

Staunton 33, Roxana 6

Williamsville 28, Athens 0

Auburn 48, New Berlin 21

Maroa-Forsyth 45, North Mac 0

Pleasant Plains 42, Porta 12

Riverton 27, Pittsfield 16

Pleasant Hill 48, Mendon Unity 7

Camp Pt. Central 34, Carrollton 28

Beardstown 48, GFNW 14

Calhoun 22, Triopia 20

Brown Co. 48, North Greene 34

Jax. Routt 50, West Central 22

Marquette 42, South Fork 10

EAWR 32, South Mac 14

Madison 36, Dupo 6

Nokomis 34, Pawnee 28

Class 1A Playoffs – South Quadrant

16 Chester at 1 Tuscola

9 Brown Co. at 8 Arcola

13 Madison at 4 Carrollton

12 Hardin Calhoun at 5 Camp Pt. Central

15 Pleasant Hill at 2 Red Hill

10 Cumberland at 7 Decatur Lutheran

14 Central A&M at 3 Argenta-Oreana

11 Warrensburg-Latham at 6 Athens

Class 2A Playoffs – South Quadrant

16 Auburn at 1 West Hancock

9 Carmi-WC at 8 Bismarck-Henning

13 Illini West at 4 Maroa-Forsyth

12 Red Bud at 5 Eldorado

15 Deer Creek Mackinaw at 2 Westville

10 Carlyle at 7 West Prairie

14 South Mac at 3 Tri-Valley

11 Villa Grove at 6 Shelbyville

Class 3A Playoffs – South Quadrant

16 Pleasant Plains at 1 Trenton Wesclin

9 Alton-Marquette at 8 Newton

13 Marshall at 4 St. Teresa

12 East Alton-WR at 5 Carlinville, 7 p.m. Friday

15 Vandalia at 2 Fairfield

10 Greenville at 7 Sesser-Valier

14 Hillsboro at 3 Anna-Jonesboro

11 Du Quoin at 6 Pana

High School Boxscores

Friday at Greenville, Ill.

Carlinville Cavies 14 07 07 00 – 28

*Greenville Comets 06 08 14 07 – 35

G – I.Green 67 pass from W. Harnetiaux (kick blocked) 9:55

C – K.Dixon 65 pass from J.Easterday (T.Hughes kick) 9:46

C – C.DeLong 3 run (T.Hughes kick) 3:48

G – C.Moss 31 run (C.Moss run) 5:03

C – T.Hughes 2 run (T.Hughes kick) 3:54

C – J.Easterday 20 run (T.Hughes kick) 4:41

G – C.Moss 65 run (B.Prater kick) 4:29

G – H.Matthews 5 run (B.Prater kick) 1:35

G – C.Moss 5 run (B.Prater kick) 4:01

Individual statistics

Rushing: Carlinville – T.Hughes 12-58; J.Easterday 10-25; G.Campbell 4-17; E.Hughes 2-4; C.DeLong 1-1. Greenville – C.Moss 39-272; H.Matthews 1-5; I.Green 1-(-2); W.Harnetiaux 7-(-13).

Passing: Carlinville – J.Easterday 17-29-0 168. Greenville – W.Harnetiaux 4-10-0 69.

Receiving: Carlinville – K.Dixon 10-124; D.King 5-37; J.Ambuel 1-6; E.Hughes 1-1. Greenville – I.Green 2-70; C.Moss 1-0; B.Hamel 1-(-1).

Team stats

C G

1st downs 15 16

Third down conv. 6-13 3-11

Fourth down conv. 0-2 1-2

Rushes-yds 29-105 48-262

Passing yds 168 69

Total yds 273 331

Turnovers 0 0

Penalties 2-10 5-45

Time Poss 22:56 25:04

High School Volleyball

Wednesday’s Results

Roxana def. Metro East Lutheran 25-22, 25-20

Thursday’s Results

Lincolnwood def. Staunton 25-18, 18-25, 25-21

Roxana def. Gillespie 25-5, 25-22

Athens def. North Mac 25-18, 25-21

Mt. Olive def. Litchfield 25-22, 25-19

Pana def. Vandalia 25-16, 25-12

Hillsboro def. Nokomis 25-19, 25-20

Saturday’s Results

Pawnee Tournament

Carlinville def. Rochester JV 25-16, 30-29

Carlinville def. Lincolnwood 25-20, 23-25, 25-19

Auburn def. Carlinville 25-21, 25-18

Taylorville def. Carlinville 25-12, 25-22

Carlinville def. Auburn 25-21, 25-18 (third place)

Carlinville stats from tournament:

Points: T.Wills 25 (5 aces); A.DeSpain 21 (5 aces); A.Chew 20 (6 aces); S.Bates 17 (3 aces); S.DeNeve 9 (2 aces); J.Houseman 9.

Kills: A.Chew 27; E.Griffith 21; A.DeSpain 17; L.Egelhoff 16; A.Welte 10; S.Bates 6; S.DeNeve 1; J.Houseman 1.

Assists: S.Bates 69; A.Welte 3; T.Wills 3; A.Chew 2; A.DeSpain 1.

Blocks: A.Welte 5 assisted; L.Egelhoff 1 solo, 3 assisted; S.Bates 3 assisted; E.Griffith 1 assisted; A.DeSpain 1 assisted.

Digs: S.DeNeve 45; J.Houseman 38; S.Bates 36; T.Wills 36; A.DeSpain 31; A.Welte 14; E.Griffith 10; A.Chew 4; L.Egelhoff 1.

Regional Tournament Class 2A Results

At Carlinville

Monday, Oct. 23

Litchfield def. Southwestern 25-12, 18-25, 25-20

Tuesday, Oct. 24

Carlinville def. Litchfield 25-21, 25-11

Staunton def. Gillespie 25-10, 25-20

Thursday, Oct. 26

Carlinville vs. Staunton

At Shelbyville

Monday, Oct. 23

Central A&M def. Vandalia 25-20, 25-22

Teutopolis def. Sullivan 25-10, 25-13

Tuesday, Oct. 24

Pana def. Central A&M 25-13, 25-16

Teutopolis def. Shelbyville 25-13, 25-20

Thursday, Oct. 26

Pana vs. Teutopolis

At Dupo

Monday, Oct. 23

Wesclin def. Carlyle 25-20, 10-25, 28-26

Marquette def. Dupo 25-14, 25-19

Tuesday, Oct. 24

Wesclin def. Nashville 23-25, 25-15, 25-17

Hillsboro def. Marquette 25-19, 25-15

Thursday, Oct. 26

Wesclin vs. Hillsboro

Nashville Sectional

Monday, Oct. 30

Class 1A Volleyball Regionals

At Lebanon

Monday, Oct. 23

Lovejoy def. Mulberry Grove, 25-12, 26-24

Tuesday, Oct. 24

Bunker Hill def. Lovejoy 25-19, 22-25, 25-14

Calhoun def. Lebanon 25-21, 25-11

Thursday, Oct. 26

Bunker Hill vs. Calhoun

At Metro East Lutheran

Monday, Oct. 23

Mt. Olive def. Madison 25-16, 25-17

Tuesday, Oct. 24

Brussels def. Mt. Olive 25-17, 25-22

Metro East Luth. def. Fr. McGivney 25-22, 22-25, 25-19

Thursday, Oct. 26

Brussels vs. Metro East Lutheran

At Greenfield

Monday, Oct. 23

Greenfield/NW def. Morrisonville 25-11, 25-10

Tuesday, Oct. 24

Lincolnwood def. GFNW 25-12, 25-18

South County def. Carrollton 25-21, 19-25, 25-18

Thursday, Oct. 26

South County vs. Lincolnwood

Centralia Christ Our Rock Sectional

Monday, Oct. 30

Class 3A Volleyball Regionals

At Roxana

Monday, Oct. 23

Triad def. Civic Memorial 25-13, 25-10

Greenville def. EAWR 25-14, 25-15

Tuesday, Oct. 24

SHG def. Triad 25-19, 25-20

Greenville def. Roxana 25-20, 25-14

Thursday, Oct. 26

SHG vs. Greenville

Area Boxscores

Thursday at Mt. Olive

Litchfield 22 19

*Mt. Olive 25 25

Litchfield (4-22) – Digs: B.Painter 6. Aces: E.Senjan, J.Morgan 1. Digs: G.Lee, A.Heard 8. Assists: D.Morgan 9. Blocks: B.Painter, E.Senjan 1.

Mt. Olive (4-24) – Digs: D. Roberts 6. Points – D. Roberts 4. Aces – D. Roberts, R.Kernich 2. Blocks: R.Kernich 3. Kills – R.Kernich, L.Gretak 7. Assists: S.Bruhn 16.

Monday at Carlinville Regional

*Litchfield 25 18 25

Southwestern 12 25 20

Points-Aces-Kills

Litchfield (5-22) – J.Morgan 24-7-4; E.Senjan 8-2-3; M.Beechler 2-0-3; #29 0-0-2; C.Ernst 1-0-5; B.Painter 0-0 3; G.Lee 5-2-1; A.Heard 1-0-0. Totals: 41-11-21.

Southwestern (7-22) – B.Roloff 14-1-2; K.Paslay 7-5-6; L.Hall 5-1-4; M.Wilderman 5-2-0; B.Sorgea 0-0-3; B.Nixon 2-1-1; K.Hopkins 0-0-2; A.Burns 1-0-1. Totals: 35-10-19.

Monday at Metro East Lutheran Regional

*Mt. Olive 25 25

Madison 16 17

Mt. Olive (5-24) – Points: M.Matta, M.Sorsen 10. Aces: M.Matta, R.Kernich, M.Sorsen 1. Digs: M.Sorsen 9. Blocks: R.Kernich 3. Kills: R.Kernich 8. Assists: S.Bruhn 20.

Monday at Greenfield Regional

Morrisonville 11 10

*Greenfield/NW 25 25

GFNW (18-11-1) – Kills: H.Driscoll 7. Aces: H.Driscoll 3. Blocks: L.Boggs 2. Digs: K.Walters 6. Assists: C.Gregory 16.

High School Cross Country

Saturday at Shelbyville Regional

Boys: Carlinville 56; Cumberland 77; Marshall 99; Arthur 113; Neoga 142; Casey-Westfield 154; Litchfield 163. Non-advancing teams: Cowden Herrick 188; Sullivan 213; Southwestern 233; Staunton 246.

1. Logan Hall, Arthur 14:57.

Carlinville results: 3. Jas.Landon 16:16; 10. B.Lippold 16:44; 12. G.Armour 16:59; 13. B.Roper 17:03; 18. S.Mock 17:32; 19. C.Williams 17:32; 31. Jac. Landon 18:01.

Individuals advancing: R.Skowronski, Shelbyville 16:06; C.Bohn, Southwestern 16:53; D.Taylor, Cowden-Herrick 17:27; B.Black, Central A&M 17:39; L.Pedigo, Sullivan 17:40.

Girls: Staunton 52; Neoga 67; Litchfield 83; Cowden-Herrick 92; Cumberland 99; Central A&M 154; Shelbyville 168. Non-advancing: Southwestern 198.

1. L. Roller, Staunton 18:06.

Carlinville times: 19. M.Lewis 21:09 (advances to sectionals); 28. R.Drew 21:37; 30. P.Walch 21:42; 59. R.Olroyd 24:39.

Individuals advancing: A.Compton, Marshall 19:50; M.Rupert, Hillsboro 20:49; K.Kite, Sullivan 20:55; B.Wright, Casey-Westfield 21:07.

Junior High Girls Basketball

Thursday at Greenfield

Seventh grade – Greenfield 27, Carlinville 15 – A.Dyer 4; L.Reels 4; K.Quarton 3; P.Tieman 2; M.Carrino 2.

Eighth grade – Carlinville 26, Greenfield 22 – J.Stayton 15; A.Norwood 5; P.Drew 4; M.Broaddus 2.

College Women’s Volleyball

Wednesday at Jacksonville

Blackburn 18 10 23

*Illinois College 25 25 25

Blackburn (7-18) – Kills: S.Timmermeier, K.Knop 6. Assists: J.Ballinger 9. Aces: K.Knop 2. Digs: A.Dick 13.

Illinois College (10-13) – Kills: M.Ramsey 12. Assists: E.Ganley 36. Aces: M.Greenwood 3. Digs: E.Ganley 14.

College Men’s Soccer

Wednesday at Louisville, Ky.

*Blackburn 1 1 – 2

Spalding 0 1 – 1

B – B.Schrage (L.Rinderer) 11:48

S – K.Hilliard (unassisted) 56:25

B – J.Kiwanuka (J.Allen) 78:47

Shots: Blackburn 6; Spalding 16. Saves: Blackburn 5 (A.Hammerlinck); Spalding 1 (N.Lucas). Corner kicks: Blackburn 4, Spalding 12. Blackburn: 4-10-1, 1-5; Spalding 6-8, 3-3.

Saturday at Eureka

*Blackburn 2 4 – 6

Eureka 0 0 – 0

B – Z.Jackson (E.Black) 14:01

B – B.Nash (H.Arter) 37:33

B – Z.Jackson (unassisted) 59:05

B – L.Rinderer (D.Jackson) 68:48

B – B.Schrage (A.Escamilla) 69:47

B – P.Balaba (S.Armstrong) 87:47

Shots: Blackburn 44, Eureka 7. Saves: Blackburn 2 (A.Hammerlinck, A.Presley); Eureka 7 (A.Yates). Corner kicks: Blackburn 11, Eureka 1. Blackburn: 5-10-1, 2-5. Eureka: 2-11, 0-7.

College Women’s Soccer

Wednesday at Louisville, Ky.

Blackburn 0 0 – 0

*Spalding 2 3 – 5

S – B.Tabler (unassisted) 13:48

S – K.Huffman (B.Tabler) 41:01

S – K.Huffman (B.Tabler) 61:47

S – B.Tabler (H.Sullivan) 86:12

S – H.Sullivan (B.Tabler) 88:15

Shots: Blackburn 2; Spalding 37. Saves: Blackburn 16 (M.Cline); Spalding 1 (A.Wilson, M.Pfeiffer). Corner kicks: Blackburn 1; Spalding 5. Blackburn: 3-12, 1-5; Spalding 8-5, 5-1.

Saturday at Eureka

*Blackburn 6 1 – 7

Eureka 0 0 – 0

B – C.Miller (unassisted) 3:16

B – M.Ewing (unassisted) 8:05

B – C.Miller (J.Tillman) 14:06

B – C.Miller (J.Tillman) 22:15

B – W.Chesser (C.Miller) 25:38

B – M.March (unassisted) 31:04

B – M.Cline (unassisted) 60:46.

Shots: Blackburn 35, Eureka 2. Saves: Blackburn 1 (E.Johnston, M.Cline); Eureka 9 (M.Monroe). Corner kicks: Blackburn 9, Eureka 0. Blackburn: 4-12, 2-5. Eureka: 0-12, 0-7.