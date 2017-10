Mac Stats for 10-12-17

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Oct. 12

High school volleyball: Staunton at Carlinville; Southwestern at Brussels; North Greene at Greenfield/NW; East Alton-WR at Bunker Hill; Mt. Olive at Gillespie

Junior high girls basketball: Carlinville at Mt. Olive

College men’s soccer: Iowa Wesleyan at Blackburn 1 p.m.

College women’s soccer: Iowa Wesleyan at Blackburn 3 p.m.

Oct. 13

High school football: Staunton at Carlinville; Greenville at Gillespie; Southwestern at Hillsboro; Riverton at North Mac; Marquette at South Mac; Camp Point Central at Greenfield/NW

Oct. 14

High school volleyball: Staunton at Jersey tournament; Greenfield/NW at Waverly tournament; Greenville at Freeburg tournament

High school cross country: Carlinville at Peoria Heights

College golf: Blackburn Invite at Staunton, 11 a.m.

College cross country: Blackburn at Illinois College 11 a.m.

College volleyball: Blackburn vs. Iowa Wesleyan noon; vs. Robert Morris-SPI 4 p.m.

College men’s soccer: Blackburn at Fontbonne 1 p.m.

College women’s soccer: Blackburn at Fontbonne, 3 p.m.

Oct. 16

High school volleyball: Staunton at Carrollton; North Mac at Franklin; Greenfield/NW at Jacksonville ISD; Mt. Olive at Bunker Hill

High school cross country: South Central Conference meet at Brighton

College volleyball: Blackburn at Spalding 3:30 p.m.; Blackburn vs. Hanover 5:30 p.m.

Oct. 17

High school volleyball: Carlinville at Carrollton; Bunker Hill at Staunton; Gillespie at Vandalia; Greenfield/NW at North Mac; Hillsboro at Southwestern; Mt. Olive at Metro East Lutheran

Junior high girls basketball: Auburn at Carlinville

Oct. 18

College volleyball: Blackburn at Illinois College 7 p.m.

College men’s soccer: Blackburn at Spalding 1 p.m.

College women’s soccer: Blackburn at Spalding 3 p.m.

Football

High School Football

Week 7 Games – Oct. 6

Vandalia 31, Carlinville 55

Staunton 49, Gillespie 1

Hillsboro 34, Greenville 14

Roxana 26, Litchfield 20

Pana 61, Southwestern 34

Athens 35, North Mac 15

Maroa-Forsyth 43, Riverton 13

Pleasant Plains 37, New Berlin 22

Auburn 18, Porta 12

Williamsville 48, Pittsfield 6

Carrollton 60, North Greene 7

Calhoun 22, Greenfield/NW 6

Pleasant Hill 52, West Central 12

South Mac 32, Nokomis 27

Madison 27, Pawnee 7

Saturday, Oct. 7

Marquette 55, Dupo 0

Week 8 Games – Oct. 13

Staunton at Carlinville

Greenville at Gillespie

Southwestern at Hillsboro

Pana at Litchfield

Roxana at Vandalia

Athens at New Berlin

Auburn at Maroa Forsyth

Porta at Riverton

Pittsfield at Pleasant Plains

Riverton at North Mac

Marquette at South Mac

Pawnee at Dupo

Nokomis at East Alton-WR

Routt at Carrollton

Camp Point Central at Greenfield/NW

Calhoun at Mendon Unity

Pleasant Hill at Brown County

North Greene at Triopia

Beardstown at West Central

High School Boxscores

Friday at Carlinville, Ill.

Vandalia Vandals 07 00 18 06 – 31

*Carlinville Cavies 21 13 07 14 – 55

C – E. Wallace 1 run (M.Schmidt kick) 9:40

V – M.Zimmerman 64 pass from M.Wells (E.Bayles kick) 9:22

C – E.Hughes 1 run (E.Hughes run) 1:31

C – J.Bressler fumble recovery in end zone (run failed) 1:10

C – D.King 37 pass from J.Easterday (M.Schmidt kick) 3:06

C – E.Wallace 2 run (kick failed) 0:15

C – J.Hinzman 28 pass from J.Easterday (M.Schmidt kick) 7:14

V – M.Wells 17 run (kick failed) 4:18

V – M.Zimmerman 78 pass from M.Wells (kick failed) 1:33

V – M.Zimmerman 25 pass from M.Wells (pass failed) 0:15

C – E.Hughes 5 run (M.Schmidt kick) 4:20

V – T.Smalls 1 run (pass failed) 2:37

C – E.Hughes 42 run (M.Schmidt kick) 0:30

Individual statistics

Rushing: Vandalia – T.Smalls 13-35; D.Garrett 1-2; G.McNary 1-1; M.Wells 8-(-15). Carlinville: E.Hughes 15-96; G.Campbell 9-33; C.DeLong 7-19; K.Dixon 5-14; J.Easterday 3-(-10).

Passing: Vandalia – M.Wells 18-31-1 363; T.Smalls 0-1-0 0. Carlinville: J.Easterday 19-31-0 290; K.Dixon 1-1-0 28.

Receiving: Vandalia – M.Zimmerman 9-270; B.Morrison 7-63; E.Ferguson 1-21; T.Richey 1-9. Carlinville: K.Dixon 13-163; J.Hinzman 3-70; J.Ambuel 1-36; D,King 2-35; C.DeLong 1-18; E.Wallace 1-(-1);

Team stats

V C

1st downs 18 23

Third down conv. 3-9 4-14

Fourth down conv. 2-4 4-5

Rushes-yds 23-17 39-152

Passing yds 363 318

Total yds 380 470

Turnovers 3 1

Penalties 4-33 5-45

Time Poss 19:28 28:32

Junior Football League

Week 9 results

Saturday, Oct. 6

8th grade

Carlinville 44, Gillespie 40

Pana 27, Litchfield 6

East Alton-WR 42, Staunton 22

Southwestern 28, Greenville 0

Vandalia 32, Hillsboro 14

Bye: Roxana

7th grade

Carlinville 36, Gillespie 26

Pana 37, Litchfield 0

East Alton-WR 22, Staunton 20

Southwestern 24, Greenville 0

Vandalia 22, Hillsboro 6

6th grade

Gillespie 40, Carlinville 12

Litchfield 28, Pana 12

Staunton 14, East Alton-WR 0

Greenville 20, Southwestern 0

Vandalia 28, Hillsboro 2

5th grade

Carlinville 32, Gillespie 0

Pana 28, Litchfield 14

Staunton 28, East Alton-WR 6

Greenville 22, Southwestern 14

Vandalia 24, Hillsboro 6

High School Volleyball

Wednesday’s Results

Staunton def. Roxana 25-20, 14-25, 25-16

Thursday’s Results

Auburn def. Carlinville 25-14, 25-16

Southwestern def. Gillespie 25-14, 25-15

Nokomis def. North Mac 25-21, 25-19

Greenfield/NW def. Triopia 25-7, 25-10

Vandalia def. Litchfield 25-15, 25-21

Roxana def. Marquette 24-26, 25-20, 25-14

Greenville def. Hillsboro 19-25, 25-17, 25-14

East Alton-WR def. Mt. Olive 25-19, 7-25, 25-19

Bunker Hill def. Morrisonville 25-19, 25-15

Saturday’s Results

Macoupin County Tournament

Staunton def. Mt. Olive 25-11, 25-17

Bunker Hill def. Southwestern 25-21, 25-17

Carlinville def. Gillespie 25-10, 25-15

Bunker Hill def. Mt. Olive 13-25, 25-17, 15-8

North Mac def. Gillespie 25-20, 26-24

Staunton def. Southwestern 25-16, 25-15

Carlinville def. North Mac 25-14, 25-12

Southwestern def. Mt. Olive 25-15, 27-25

Staunton def. Bunker Hill 25-20, 25-19

Fifth place – Southwestern def. Gillespie 23-25, 25-8, 15-10

Third place – North Mac def. Bunker Hill. 25-15, 25-13

Championship – Staunton def. Carlinville 25-23, 25-19

All-tournament team: Anna Chew, Carlinville; Audrey Hannah, North Mac; Sydney Bates, Carlinville; Ashley Painter, Staunton; Grace Nichols, Staunton; Ashley Dey, Bunker Hill.

Tournament Boxscores – Pool Play

Staunton 25 25

Mt. Olive 11 17

Staunton (Pts – Aces – Kills): G.Nichols 6-1-4; M.Foster 0-0-4; A.Painter 9-3-7; G.Reising 10-2-0; T.Seago 0-0 2; K.Colley 0-0 4; B.Caldieraro 6-0 0; C.Reid 1-0-0; S.Isenberg 0-0 1; M.Nolan 0-0-1. Totals: 32-6-23.

Mt. Olive – L.Gretak 1-0 2; M.Matta 1-0-1; R.Kernich 0-0 2; K.Ziglar 5-2-0; S.Bruhn 1-1-0; M.Sorsen 1-1-1; C.Scheiter 2-1-0. Totals: 11-5-6.

Carlinville 25 25

Gillespie 10 15

Carlinville – E.Griffith 8-3-3; A.Chew 2-0-4; S.Bates 4-2-3; A.Welte 0-0-4; T.Wills 13-2-1; A.DeSpain 3-1-0; S.DeNeve 3-1-0. Totals: 33-9-15.

Gillespie – L.Gucciardo 1-0-0; M.Mix 0-0-2; L.Bussmann 1-1-0; A.Parker 1-0-2; S.Bires 2-0-1; M.Kasarda 4-1-2; G.Martin 2-0-0; A.Barber 0-0-3. Totals: 11-2-10.

Carlinville 25 25

North Mac 14 12

Carlinville – T.Wills 11-3-0; E.Griffith 1-0-2; A.Chew 1-0-8; S.Bates 5-1-6; A.Welte 0-0-4; S.DeNeve 7-1-0; L.Egelhoff 0-0-3; A.DeSpain 3-1-0. Totals: 28-6-23.

North Mac – Hannah 1-0-5; A.Kallenbach 3-1-2; K.Perrine 1-1-1; H.Swick 0-0-1; M.Buchanan 0-0-1. Totals: 5-2-10.

Staunton 25 25

Bunker Hill 20 19

Staunton – G.Nichols 12-2-2; M.Foster 0-0 3; K.Colley 2-1-4; A.Painter 1-0-3; T.Seago 0-0 7; G.Reising 5-2-0; S.Isenberg 3-0-1; B.Caldieraro 3-1-0; M.Nolan 1-1-0. Totals: 27-7-20.

Bunker Hill – A.Dey 7-0-1; A.Austill 3-1-5; M.Schwegel 4-0-2; H.Kahl 0-0 1; G.Kiffmeyer 1-0-0; D.Devall 1-0-2; B.Morell 1-0-4. Totals: 17-1-15.

Third place match

North Mac 25 25

Bunker Hill 15 13

North Mac – R.Lewis 2-0-0; H.Geninatti 4-0-1; A.Hannah 5-1-11; K.Perrine 6-2-6; A.Kallenbach 6-1-6; B.Bertolino 3-0-2; C.Harvey 4-0-0. Totals: 30-4-26.

Bunker Hill – B.Morell 1-0-2; A.Austill 2-1-0; A.Dey 3-2-2; M.Schwegel 1-1-5; H.Burris 1-0-0. Totals: 8-4-9.

Championship match

Staunton 25 25

Carlinville 23 19

Staunton – A.Painter 2-0-3; G.Nichols 3-1-8; M.Foster 0-0 4; K.Colley 5-2-2; G.Reising 1-1-0; B.Caldieraro 13-4-0; T.Seago 0-0-2; C.Reid 1-0-0; S.Isenberg 0-0-1. Totals: 24-8-20.

Carlinville – A.Chew 3-1-5; E.Griffith 3-0-5; A.DeSpain 3-0-2; S.Bates 1-1-3; T.Wills 4-2-0; A.Welte 0-0-3; L.Egelhoff 0-0-1; S.DeNeve 3-0-0. Totals: 17-4-19.

Pana Tournament

Pana def. Shelbyville JV 25-13, 25-12

Pana def. Rochester 25-13, 25-22

Pana def. Neoga 25-16, 25-21

Windsor def. Pana 13-25, 25-17, 15-11

Pana def. Rochester 25-23, 19-25, 25-17 (third)

Red Bud Tournament

Roxana def. Lovejoy 21-8, 21-7

Red Bud def. Roxana 21-8, 14-21, 15-10

Wesclin def. Roxana 21-19, 21-8

Trico def. Roxana 21-10, 17-21, 16-14

High School Boys Soccer

Thursday’s scores

Carlinville 2, Pana 0

Staunton 4, Metro East 0

East Alton-WR at Gillespie, no report

Roxana 9, Litchfield 3

Greenville 1, Carlyle 0

IHSA Class 1A Regionals

Macon Meridian Sectional

Carlinville Regional

Saturday, Oct. 7

Staunton 7, Gillespie 0

Wednesday, Oct. 11

4:30 p.m. – (1) Beardstown vs. (7) Staunton

6:30 p.m. – (4) Spr. Lutheran vs. (6) Carlinville

Saturday, Oct. 14

10 a.m. – Winner of Wednesday matches

Pleasant Plains Regional

Saturday, Oct. 7

Calvary 7, Southwestern 0

Wednesday, Oct. 11

4:30 p.m. – (2) Riverton vs. (8) Calvary

6:30 p.m. – (3) Pleasant Plains vs. (5) North Mac

Saturday, Oct. 14

10 a.m. – Winner Tuesday matches

Altamont Regional

Friday, Oct. 6

Teutopolis 3, Altamont 1

Wednesday, Oct. 11

4 p.m. – (2) Hillsboro vs. (8) Teutopolis

6 p.m. – (3) Eff. St. Anthony vs. (6) Pana

Friday, Oct. 13

5:30 p.m. – Winners Wednesday matches

Litchfield Regional

Friday, Oct. 6

Meridian 3, Litchfield 2

SH-Griffin 7, Vandalia 0

Wednesday, Oct. 11

5 p.m. – (1) Newton vs. (10) Meridian

7 p.m. – (4) Lincolnwood vs. (5) SH-Griffin

Saturday, Oct. 14

11 a.m. – Winners of Tuesday matches

Greenville Regional

Tuesday, Oct. 10

Althoff 5, Greenville 1

Wesclin 4, Roxana 0

Friday, Oct. 13

4:30 p.m. – (1) Althoff vs. (4) Wesclin

Area Boxscores

Thursday at Pana

Carlinville Cavies 1 1 – 2

Pana Panthers 0 0 – 0

C – A.Fleischer (M.Schmidt) 11:37

C – M.Schmidt (T.Gall) 34:28

Shots on goal: Carlinville 12, Pana 5. Saves: Carlinville 5 (A.DeNeve); Pana 10 (B.Jowsbuy). Corner kicks: Carlinville 6; Pana 3.

High School Golf

IHSA Girls Regionals

Wednesday at Rochester

Auburn 368; Rochester 383; Lincolnwood 405; Carlinville 407; Williamsville 419; Olympia 432; Waverly 446; Lincoln 446; Hillsboro 485; Porta 537.

Medalist: K.Tanner, Auburn 76.

Advancing individuals: K.Rhodes, Waverly 82; A.Hurley, Carlinville 85; F.Davis, Williamsville 87; A.Wilson, Lincoln 91; T.Saathoff, Hillsboro 92; A.Egger, Williamsville 99; G.Salvator, Olympia 99; H.Flaherty, Heyworth 101; S.Cania, Carlinville 102; C.Martin, Olympia 106.

Carlinville scores: A.Hurley 85; S.Cania 102; E.Mefford 110; M.Walker 110; K.McCaherty 122; C.Emery 123.

Saturday at Williamsville Sectional

Teams advancing: St. Thomas More 352; Charleston 368; Macomb 381.

Carlinville performers: 17. A.Hurley 93; 41. S.Cania 101.

College Women’s Volleyball

Wednesday at Blackburn

Westminster 25 25 25

Blackburn 19 15 13

Westminster (9-8, 8-1) – Kills: H.Marshall 11. Assists: T.Becker 30. Digs: B.Ringwald 14. Blocks: S.Rivers 3.

Blackburn (4-13, 2-9) – Kills – K.Wiegand 7. Assists: J.Ballinger 11. Aces: J.Ballinger 4. Digs: A.Dick 11. Blocks: S.Timmermeier, K.Wiegand, E.Schroeder 1.

Saturday at Mt. Pleasant Iowa

Blackburn 25 21 14 23

Fontbonne 18 25 25 25

—

Blackburn 21 16 20

Spalding 25 25 25

Blackburn (4-15, 2-11) – Kills – S.Timmermeier, K.Wiegand 5. Assists – J.Ballinger 9. Aces – K.Knop 3. Digs – K.Knop 21. Blocks – S.Timmermeier 2.

Spalding (6-13, 5-6) – Kills – M.Berning 13. Assists – A.Patterson 21. Aces – A.Chase 3. Digs: K.Weaver 21. Blocks: T.Kwarciany 4.

College Women’s Soccer

Wednesday at Principia

Blackburn 0 0 – 0

Principia 3 2 – 5

P – B.Ouellette (E.Griffith) 4:43

P – E.Dixon (C.Bruch) 10:08

P – C.Fredrikson (C.Bruch) 27:30

P – S.Marcano (C.Bruch) 50:27

P – C.Fredrikson (E.Dixon) 79:48

Shots: Blackburn 8; Principia 38. Saves: Blackburn 14 (M.Cline); Principia 4 (L.Lewis). Corner kicks: Blackburn 3, Principia 3.

Saturday at Blackburn

Webster 4 4 – 8

Blackburn 0 0 – 0

W – J.Wilson (M.Kasper) 3:26

W – C.Noser (M.Kasper) 6:13

W – C.Noser (B.Pagan) 11:58

W – K.Hausmann (J.Laaksonen) 34:13

W – O.Osterhage (C.Noser) 47:49

W – M.Kasper (L.Nuelle) 54:28

W – S.Tedesco (M.Kasper) 57:50

W – J.Laaksonen (J.Zimpfer) 69:23

Shots: Webster 53, Blackburn 0. Saves: Blackburn 22 (E.Johnston 5, M.Cline 17). Corner kicks: Webster 5, Blackburn 0.

Men’s Soccer

Saturday at Blackburn

Webster 0 2 – 2

Blackburn 0 1 – 1

W – D.Allred (E.Mehmedovic) 70:38

W – N.Hajrizi (D.Allred) 74:29

B – J.Allen (unassisted) 86:18

Shots: Webster 16, Blackburn 8. Saves: Webster 2 (K.Hertel); Blackburn 4 (A.Hammerlinck). Corner kicks: Webster 10, Blackburn 1.