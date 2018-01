Mac Stats for 1-4-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

Jan. 4

High school boys basketball: Bunker Hill at Mt. Olive; GFNW at West Central

High school girls basketball: Carrollton at Bunker Hill; Staunton at Vandalia; Gillespie at Hillsboro; GFNW at South Fork; North Mac at Athens

High school wrestling: Riverton, Quincy ND, Sacred Heart Griffin at Carlinville

Junior high boys basketball: Carlinville at Staunton

Jan. 5

High school boys basketball: Southwestern at Bunker Hill; Riverton at North Mac

Jan. 6

High school boys basketball: Carlinville vs. Edinburg at Morrisonville tourney 6 p.m.; Staunton at Carlyle; GFNW vs. Porta at Winchester tourney

High school girls basketball: Staunton at Nokomis; Fr. McGivney at Southwestern; Greenfield/NW vs. Pittsfield at North Greene tournament

High school wrestling: Carlinville at Mt. Olive Invite

College men’s basketball: Greenville at Blackburn, 3 p.m.

College women’s basketball: Greenville at Blackburn 1 p.m.

Jan. 8

High school boys basketball: Carlinville vs. Vandalia at Morrisonville tournament 6:45 p.m.;

High school girls basketball: Southwestern at Carlinville; Greenville at Staunton; Gillespie at Roxana

College men’s basketball: Illinois College at Blackburn, 8 p.m.

Jan. 9

High school boys basketball: Lincolnwood at Carlinville (Morrisonville tourney); Mt. Olive at Calvary; Marquette at Bunker Hill; Gillespie at Hillsboro; Jersey at Southwestern

High school girls basketball: Calvary at Staunton

High school wrestling: East Alton-WR, Vandalia at Carlinville; Roxana, Jersey at Mt. Olive

Jan. 10

High school girls basketball: Gillespie at Bunker Hill; South Fork at North Mac

High school wrestling: Mt. Olive at East Alton-WR

College men’s basketball: Blackburn at Spalding, 8 p.m.

College women’s basketball: Blackburn at Spalding 5 p.m.

Jan. 10-12

Junior high boys basketball: Carlinville at North Mac tournament (7th/8th grade)

High School Girls Basketball

Wednesday’s Games

Carlinville Tournament

Nokomis 45, Gillespie 41

Staunton/Mt. Olive 67, Greenfield/NW 62

Bunker Hill 47, Litchfield 42

Carlinville 48, East Alton-WR 36

Lebanon Tournament

Red Bud 42, Roxana 21

Lebanon 45, Southwestern 21

Greenville 53, Columbia 31

Mattoon Tournament

St. Anthony 39, Vandalia 36

Olney 56, Vandalia 41

At Riverton Tournament

Hillsboro 55, Tremont 42

Hillsboro 49, Porta 47

Thursday’s Games

Carlinville Tournament

Bunker Hill 61, Gillespie 49

Greenfield/NW 50, East Alton-WR 33

Carlinville 32, Staunton/Mt. Olive 20

Nokomis 30, Litchfield 27

At Lebanon Tournament

Columbia 45, Southwestern 21

Lebanon 42, Greenville 32

At Mattoon Tournament

Mattoon 50, Vandalia 33

Salem 61, Vandalia 55

At Riverton

Warrensburg-Latham 54, North Mac 46

Hillsboro 39, Sherrard 33

Friday’s Games

Carlinville Tournament

Litchfield 45, East Alton-WR 29 (7th place)

Gillespie 56, Greenfield/Northwestern 21 (5th)

Staunton 59, Bunker Hill 47 (3rd)

Carlinville 27, Nokomis 22 (title)

At Lebanon Tournament

Greenville 57, Carlyle 18 (3rd)

At Mattoon Tournament

Vandalia 52 St. Anthony 44 (9th)

At Riverton Tournament

Hillsboro 53, Auburn 50 (title)

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville Tournament

Gillespie 11 10 14 06 – 41

Nokomis 11 09 16 09 – 45

Gillespie – Halpin 2; Turner 6; Jarman 0; Niemeyer 17; Barber 1; Bertolino 9; Mix 2; Ely 0; Schmidt 4; Hayes 0; Link 0; Bires 0. Totals: 13 FG, 10-14 FT 41.

Nokomis – Fesser 0; Stauder 5; Eisenbarth ; Lohmann 11; Hughes 4; Huber 7; Sanders 12. Totals: 15 FG, 13-22 FT 45.

Three-point FG: Gillespie 5 (Bertolino 3, Turner 2); Nokomis 2 (Lohmann, Huber).

—

Greenfield/NW 10 13 16 23 – 62

Staunton/Mt.Olive 17 20 16 14 – 67

Greenfield/NW – T.Smith 0 0-0 0; H.Schaaf 1 0-0 3; K.Walters 10 9-10 30; C.McAdams 0 0-0 0; K.Foiles 0 0-0 0; L.Heavner 4 0-0 12; M.Walker 0 1-3 1; J.Vetter 4 0-0 10; K.Heavner 0 0-0 0; L.Dietrich 2 2-2 6. Totals: 21-67 FG, 12-15 FT 62.

Staunton/Mt. Olive – H.Bandy 0 1-4 1; H.Bekeske 0 0-0 0; S.Bruhn 5 4-6 15; E.Birdsell 0 0-0 0; R.Caldieraro 3 2-4 11; A.Painter 4 2-2 13; M.Foster 3 0-2 7; A.Scanzoni 9 2-5 20. Totals: 24-58 FG, 11-23 FT 67.

Three-point FG: GFNW 8 (L.Heavner 4, Vetter 2, Walters, Schaaf); Staunton 8(Caldieraro 3, Painter 3, Foster, Bruhn).

—

Bunker Hill 11 11 13 12 – 47

Litchfield 19 09 07 07 – 42

Bunker Hill – B.Chrisman 6; A.Dey 21; M.Schwegel 14; B.Morell 4; H.Burris 0; O.Mellenthin 2. Totals: 19 FG, 1-8 FT 47.

Litchfield – M.Diamond 2; C.Jackson 6; T.Matthews 0; G.Fleming 0; C.Boden 0; L.Luttrell 22; B.Painter 8; C.Pence 4. Totals: 17 FG, 4-8 FT 42.

Three-point FG: Bunker Hill 8 (Dey 7, Chrisman); Litchfield 4 (Jackson 2, Luttrell 2).

—

East Alton-WR 03 10 12 11 – 36

Carlinville 10 15 15 08 – 48

East Alton-WR – L.Nottke 0 0-0 0; K.Wither 0 0-0 0; J.Ulrich 0 3-4 3; C.LeMond 0 0-0 0; M.Wallendorf 1 0-0 3; K.Tierney 2 2-8 6; T.Parmentier 0 1-2 1; K.Brantley 4 1-2 10; K.Baskin 0 2-2 2; S.Slimchick 0 0-0 0; H.Allen 0 0-0 0; F.Hamiti 0 3-4 3; S.Slayden 0 0-2 0-; A.Robinson 2 0-0 4. Totals: 11-37 FG, 12-24 FT 36.

Carlinville – C.Stewart 1 0-0 2; R.Olroyd 2 3-6 8; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 0 2-2 2; N.Kaganich 4 0-0 11; T.Wills 0 0-0 0; S.Bates 2 3-4 7; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 1 2-5 4; E.Griffith 5 3-6 13; E.Baker 0 0-0 0; J.Houseman 0 1-2 1. Totals: 15-57 FG, 14-25 FT 48.

Three-point FG: EAWR 2 (Wallendorf, Brantley); Carlinville 4 (Kaganich 3, Olroyd).

Wednesday at Lebanon Tournament

Southwestern 04 07 06 04 – 21

Lebanon 15 07 13 10 – 45

Southwestern – J.Bouillon 2; A.Burns 0; A.Gallaher 1; N.Keith 0; M.Novack 4; R.Smith 2; B.Weible 10; I.Wolff 2. Totals: 12 FG, 9-12 FT 21.

Three-point FG: Southwestern 0.

Thursday at Carlinville Tournament

Bunker Hill 08 22 15 16 – 61

Gillespie 14 11 16 08 – 49

Bunker Hill – A.Scroggins 0 0-0 0; B.Chrisman 0 0-0 0; A.Dey 3 0-0 8; M.Schwegel 8 9-13 25; B.Morell 4 1-2 9; H.Burris 6 3-4 15; O.Mellenthin 2 0-0 4. Totals: 23-45 FG, 13-19 FT 61.

Gillespie – M.Halpin 0 0-0 0; H.Barrett 0 0-0 0; S.Turner 0 0-0 0; R.Jarman 2 2-2 7; P.Niemeyer 9 1-2 19; A.Barber 2 0-0 4; G.Bertolino 1 0-0 2; M.Mix 3 0-0 7; E.Schmidt 1 2-2 4; M.Hayes 0 0-0 0; S.Bires 0 0-0 0; K.Link 3 0-0 6. Totals: 21-76 FG, 5-6 FT 49.

Three-point FG: Bunker Hill 2 (Dey 2); Gillespie 2 (Jarman, Mix). Turnovers: Bunker Hill 25, Gillespie 15.

—

Greenfield/NW 20 12 13 05 – 50

East Alton-WR 10 06 04 13 – 33

Greenfield/NW – Schaff 3; Walters 11; McAdams 10; Foiles 2; L.Heavner 12; Walker 8; Vetter 1; K.Heavner 0; Knapp 0; Triplett 3; Dietrich 0. Totals: 21 FG, 1-4 FT 50.

East Alton-WR – L.Nottke 4; J.Ulrich 0; C.LeMond 1; M.Wallendorff 3; T.Parmentier 0; K.Brantley 12; S.Shimchick 3; F.Hamiti 1; S.Slayden 0; A.Robinson 7; K.Domingo 2. Totals: 11 FG, 7-10 FT 33.

Three-point FG: GFNW 7 (L.Heavner 4, Walters, Schaff, Triplett); EAWR 4 (Brantley 2, Shimchick, Robinson).

—

Staunton 02 05 16 07 – 30

Carlinville 07 12 03 10 – 32

Staunton – H.Bandy 0 0-2 0; S.Bruhn 0 1-2 1; E.Birdsell 2 0-0 4; R.Caldieraro 0 0-0 0; A.Painter 3 1-4 11; M.Foster 2 0-2 4; A.Scanzoni 5 0-0 10. Totals: 12-48 FG, 2-10 FT 30.

Carlinville – C.Stewart 1 1-2 3; R.Olroyd 5 1-2 11; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 1 0-0 3; N.Kaganich 0 0-0 0; T.Wills 0 0-1 0; S.Bates 1 1-3 4; L.Egelhoff 1 0-0 2; P.Tieman 2 0-0 4; E.Griffith 0 3-4 3; E.Baker 1 0-0 2; J.Houseman 0 0-0 0. Totals: 12-58 FG, 6-12 FT 32.

Three-point FG: Staunton 1 (Painter); Carlinville 2 (Cania, Bates). Turnovers: Staunton 19; Carlinville 19.

—

Nokomis 09 07 08 06 – 30

Litchfield 07 06 04 10 – 27

Nokomis – K.Janssen 2; K.Stauder 2; M.Eisenbarth 0; T.Lohman 4; K.Hughes 0; V.Patkus 2; A.Huber 11; M.Sanders 9. Totals: 12 FG, 3-7 FT 30.

Litchfield – C.Jackson 0; T.Matthews 0; G.Fleming 8; C.Boden 0; L.Luttrell 12; B.Painter 4; C.Pence 3. Totals: 9 FG, 7-10 FT 27.

Three-point FG: Nokomis 3 (Huber 3); Litchfield 2 (Luttrell 2).

Thursday at Riverton Tournament

Warrensburg-L 11 09 13 21 – 54

North Mac 10 12 16 08 – 46

North Mac – Martin 15; Meador 9; Starks 9; Yemm 6; Kazenski 4; Nichelson 2; Kallenbach 1. Totals: 11 FG, 21-27 FT 46.

Three-point FG: North Mac 3 (Starks 3).

Thursday at Lebanon Tournament

Columbia 15 10 11 09 – 45

Southwestern 09 06 09 07 – 31

Southwestern – J.Bouillon 0; A.Burns 6; A.Gallaher 3; Keith 1; M.Novack 16; R.Smith 2; B.Weible 1; I.Wolff 2. Totals: 8 FG, 10-15 FT 31.

Three-point FG: Southwestern 3 (Novack 3).

Girls

Friday at Carlinville Tournament

Seventh place game

Litchfield 11 13 13 08 – 45

East Alton-WR 03 06 11 09 – 29

Litchfield – Diamond 4; Komor 0; Matthews 7; Boden 5; Luttrell 15; Painter 5; Pence 9. Totals: 16 FG, 8-10 FT 45.

East Alton-WR – Nottke 4; Wither 0; Ulrich 3; LeMond 0; Tierney 0; Parmentier 6; Brantley 7; Baskin 0; Shimchick 1; Hamiti 4; Slayden 2; Robinson 0; Domingo 2. Totals: 12 FG, 4-6 FT 29.

Three-point FG: Litchfield 5 (Luttrell 3, Painter, Matthews); East Alton-WR 1 (Brantley).

Fifth place game

Gillespie 15 09 19 13 – 56

Greenfield/NW 03 08 08 02 – 21

Gillespie – M.Halpin 0 0-0 0; H.Barrett 0 0-0 0; S.Turner 1 2-2 4; R.Jarman 4 1-2 10; P.Niemeyer 7 1-2 15; A.Barber 3 0-0 6; G.Bertolino 1 0-0 3; M.Mix 4 0-0 8; R.Ely 0 2-2 2; E.Schmidt 1 0-0 2; M.Hayes 1 0-0 2. S.Bires 2 0-0 4; K.Link 0 0-0 0. Totals: 24 FG, 6-8 FT 56.

Greenfield/NW – T.Smith 0 0-0 0; H.Schaaf 0 0-0 0; K.Walters 2 2-2 6; C.McAdams 0 0-0 0; K.Foiles 0 0-0 0; L.Heavner 1 0-2 3; M.Walker 0 0-0 0; J.Vetter 0 2-2 2; K.Heavner 0 0-2 0; P.Knapp 2 1-2 6; A.Triplett 0 0-0 0; L.Dietrich 2 0-0 4. Totals: 7 FG, 5-10 FT 21.

Three-point FG: Gillespie 2 (Jarman, Bertolino); Greenfield/NW 2 (L.Heavner, Knapp).

Third place game

Bunker Hill 12 11 13 11 – 47

Staunton 14 17 18 10 – 59

Bunker Hill – Jarman 0; Scroggins 0; Chrisman 4; Dey 9; Schwegel 18; Morell 0; Burris 8; Mellenthin 8. Totals: 20 FG, 4-6 FT 47.

Staunton – Bandy 1; Bekeske 2; Bruhn 20; Birdsell 3; Caldieraro 6; Painter 7; Foster 4; Scanzoni 16. Totals: 23 FG, 10-12 FT 59.

Three-point FG: Bunker Hill 3 (Dey 2, Schwegel); Staunton 3 (Bruhn 2, Painter).

Championship game

Nokomis 03 04 05 10 – 22

Carlinville 10 03 02 12 – 27

Nokomis – K.Stauder 1 0-0 2; M.Eisenbarth 2 1-1 5; T.Lohman 2 4-7 8; V.Patkus 0 0-0 0; A.Huber 1 1-3 3; M.Sanders 1 2-2 4. Totals: 7-41 FG, 8-13 FT 22.

Carlinville – C.Stewart 1 2-2 4; R.Olroyd 2 3-5 9; K.Seal 0 0-0 0; S.Cania 2 0-0 6; N.Kaganich 0 0-0 0; T.Wills 0 0-0 0; S.Bates 2 1-3 5; L.Egelhoff 0 0-0 0; P.Tieman 0 0-3 0; E.Griffith 1 1-2 3; J.Houseman 0 0-0 0. Totals: 8-27 FG, 7-15 FT 27.

Three-point FG: Nokomis 0; Carlinville 4 (Olroyd 2, Cania 2). Turnovers: Nokomis 22; Carlinville 27.

Boys Basketball

Wednesday’s Games

Carlinville Tournament

Hillsboro 57, Gillespie 34

Staunton 81, Mt. Olive 69

Litchfield 51, Bunker Hill 35

East Alton-WR 41, Carlinville 36

Waverly Tournament

Greenfield/NW 51, Greenview 20

New Berlin 47, North Mac 21

Bloomington State Farm Tournament

Central Catholic 74, Southwestern 40

Vandalia Tournament

Pana 63, Patoka 21

Vandalia 85, Ramsey 56

Vandalia 68, Pana 48

Thursday’s Games

Carlinville Tournament

Bunker Hill 52, Gillespie 48

Mt. Olive 67, East Alton-WR 52

Staunton 49, Carlinville 38

Hillsboro 54, Litchfield 47

Waverly Tournament

Lincolnwood 65, Greenfield/NW 58 (4ot)

Lutheran 63, North Mac 50

Bloomington State Farm Tournament

Southwestern 52, Olympia 42

Vandalia Tournament

Pana 81, Ramsey 58

St. Anthony 51, Vandalia 32

Friday’s Games

Carlinville Tournament

Mt. Olive 57, Gillespie 48 (7th)

East Alton-WR 52, Bunker Hill 38 (5th)

Litchfield 51, Carlinville 44 (3rd)

Staunton 53, Hillsboro 52 ot (title)

Bloomington State Farm Tournament

Fieldcrest 53, Southwestern 37

Southwestern 67, St. Thomas More 59

Vandalia Tournament

Shelbyville 60, Vandalia 57 (3rd)

Pana 65, South Central 56 (5th)

Pinckneyville Tournament

Cissna Park 61, Roxana 14

Benton 47, Greenville 32

Cissna Park 58, Greenville 49

Olney 61, Roxana 44

Saturday’s Games

Pinckneyville Tournament

Greenville 44, Roana 29

Greenville 71, Trico 52 (9th)

Roxana 60, Elverado 55 (11th)

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville Tournament

Gillespie 04 04 13 13 – 34

Hillsboro 16 20 09 12 – 57

Gillespie – Robbins 2; Ottersburg 2; Taylor 3; Stroh 2; Barrett 4; Kravanya 14; Sandergaard 3; Barber 2; Gill 0; Zenner 2. Totals: 11 FG, 12-15 FT 34.

Hillsboro – Paden 8; Lemon 0; White 20; Carroll 2; Schreiber 2; Hamby 2; Ondrey 8; McCammack 2; Hernandez 1; Tester 8; Civitate 2; Gregg 2. Totals: 22 FG, 8-10 FT 57.

Three-point FG: Hillsboro 5 (White 4, Ondrey).

—

Mt. Olive 20 23 09 17 – 69

Staunton 24 26 17 14 – 81

Mt. Olive – J.Shannon 0 0-1 0; J.Baum 5 1-2 14; N.DeVries 4 0-0 8; Q.Kosowski 9 3-10 22; R.Conlee 8 1-2 21; R.Naecker 1 0-0 2; Z.Tooley 0 0-0 0; C.Butts 0 2-6 2. Totals: 27-65 FG, 7-21 FT 69.

Staunton – Bra.Kinder 7 5-7 23; L.Sievers 1 0-0 3; G.Bianco 2 0-0 4; E.Booth 5 6-7 16; C.Cox 6 0-2 16; D.Ray 0 1-2 1; A.Novack 0 0-0 0; D.Hemann 8 2-4 18. Totals: 29-51 FG, 14-22 FT 81.

Three-point FG: Mt. Olive 8 (Conlee 4, Baum 3, Kosowski); Staunton 9 (Bra.Kinder 4, Cox 4, Sievers).

—

Bunker Hill 14 04 08 09 – 35

Litchfield 08 15 14 14 – 51

Bunker Hill – M.Weidner 9; Pickerall 3; Ralsten 13; J.Weidner 9; Sellars 0; Morris 1; Scroggins 0. Totals:> 12 FG, 8-18 FT 35.

Litchfield – Bishop 8; Holloway 12; Morris 1`3; Beckham 8; Lauderdale 4; Painter 3; Washburn 4. Totals: 20 FG, 7-11 FT 51.

Three-point FG: Bunker Hill 3 (M.Weidner, Pickerall, J.Weidner); Litchfield 4 (Bishop 2, Holloway 2).

—

East Alton-WR 10 09 10 12 – 41

Carlinville 08 08 09 11 – 36

East Alton-WR – St. Peters 4; Englar 15; McKee 4; Wells 8; Liley 2; Spruill 8. Totals: 16 FG, 8-12 FT 41.

Carlinville – Gibbel 6; Bowman 2; Easterday 1; Walton 15; Fraser 0; Roper 2; Hinzman 4; Rosentreter 6. Totals: 14 FG, 7-10 FT 36.

Three-point FG: EAWR 1 (Englar); Carlinville 1 (Gibbel).

At Bloomington Tournament

Central Catholic 16 29 18 11 – 74

Southwestern 07 02 18 13 – 40

Southwestern – J.Bailey 11; C.Robinson 3; C.Heyen 6; B.Lowis 13; J.Watson 0; E.Kahl 3; A.Moore 0; R.Hanslow 0; E.Trimm 4. Totals: 15-41 FG, 4-5 FT 40.

Three-point FG: Southwestern 6 (Bailey 3, Robinson, Heyen, Kahl).

At Waverly Tournament

Greenfield/NW 14 14 12 11 – 51

Greenview 12 03 01 04 – 20

Greenfield/NW – B.Nord 2; Z.Thomson 7; M.Walker 2; B.Meyer 2; J.Lansaw 2; H.Lansaw 2; D.Pohlman 9; K.Fernandes 2; R.Klaffer 2; B.Bayless 17; W.Courier 2; B.Woelful 2. Totals: 22 FG, 7-8 FT 51.

Three-point FG: GFNW 0.

—

North Mac 07 06 06 02 – 21

New Berlin 15 16 12 04 – 47

North Mac – J.Mullink 0; C.Kallenbach 0; Z.Langelier 0; D.Vanbuskirk 5; R.Gustafson 0; B.Trojack 0; T.Wilson 3; W.Downs 2; J.Cassens 0; H.Smith 0; W.Christopher 2; S.Mount 9. Totals: 5 FG, 9-12 FT 21.

Three-point FG: North Mac 2 (VanBuskirk, Wilson).

Thursday at Carlinville Tournament

Bunker Hill 09 13 16 13 – 52

Gillespie 13 17 11 07 – 48

Bunker Hill – M.Weidner 6 4-4 19; T.Pickerall 1 1-2 4; D.Ralsten 4 4-7 12; J.Weidner 5 0-0 10; B.Morris 1 3-5 5; C.Sellars 0 2-4 2. Totals: 17-47 FG, 14-22 FT 52.

Gillespie – M.Robbins 7 2-3 16; A.Ottersburg 0 0-0 0; D.Taylor 6 1-2 17; D.Stroh 0 0-0 0; F.Barrett 0 0-2 0; A.Kravanya 3 8-9 15; B.Gill 0 0-0 0. Totals: 16-55 FG, 11-16 FT 48.

Three-point FG: Bunker Hill 4 (M.Weidner 3, Pickerall); Gillespie 5 (Taylor 4, Kravanya).

—

Mt. Olive 15 16 22 14 – 67

East Alton-WR 08 12 16 16 – 52

Mt. Olive – Shannon 1; Baum 13; DeVries 15; Kosowski 7; Conlee 23; Naecker 0; Z.DeVries 2; Schwab 6; Tooley 0. Totals: 24 FG, 13-31 FT 67.

East Alton-WR – St. Peters 7; Newtall 6; Englar 3; Wells 11; Liley 0; Spruill 16; Walker 9. Totals: 20 FG, 9-11 FT 52.

Three-point FG: Mt. Olive 6 (Conlee 3, N.DeVries 2, Kosowski); EAWR 3 (Englar, Wells, Walker).

—

Staunton 11 15 07 16 – 49

Carlinville 09 12 07 10 – 38

Staunton – B.Kinder 7 6-7 22; L.Sievers 1 0-0 3; G.Bianco 1 0-0 2; E.Booth 2 0-0 4; C.Cox 2 0-0 4; D.Ray 1 0-0 3; D.Hemann 5 1-1 11. Totals: 19-38 FG, 7-8 FT 49.

Carlinville – F.Bowman 2 1-2 5; J.Easterday 1 1-2 3; W.Walton 2 2-2 6; J.Fraser 5 0-0 13; B.Roper 1 0-0 3; J.Hinzman 2 1-2 5; L.Rosentreter 1 1-2 3. Totals: 14-39 FG, 6-10 FT 38.

Three-point FG: Staunton 4 (Kinder 2, Sievers, Ray); Carlinville 4 (Fraser 3, Roper). Turnovers: Staunton 9; Carlinville 14.

—

Litchfield 09 11 19 08 – 47

Hillsboro 14 13 15 12 – 54

Litchfield – Bishop 4; Holloway 2; Morris 15; Beckham 4; Lauderdale 10; Painter 12. Totals: 17 FG, 7-11 FT 47.

Hillsboro – Paden 11; White 9; Carroll 4; Schreiber 0; Ondrey 0; Hernandez 1; Tester 19; Gregg 10. Totals: 21 FG, 7-15 FT 54.

Three-point FG: Litchfield 6 (Morris 3, Bishop, Lauderdale, Painter); Hillsboro 5 (White 3, Paden 2).

At Waverly Tournament

GFNW 15 13 07 09 06 02 03 03 – 58

L’wood 14 10 12 08 06 02 03 10 – 65

Greenfield/Northwestern – Nord 0; Thomson 16; Walker 3; Meyer 0; J.Lansaw 2; H.Lansaw 19; Pohlman 9; Klaffer 0; Bayless 9; Courier 0. Totals: 16 FG, 19-33 FT 58.

Three-point FG: Greenfield/Northwestern 7 (H.Lansaw 4, Thomson 2, Pohlman).

—

North Mac 10 10 12 18 – 50

Lutheran 14 11 16 22 – 63

North Mac – Mullink 7; Langellier 12; VanBuskirk 13; Gustafson 5; Wilson 0; Downs 2; Mount 11. Totals: 17 FG, 14-16 FT 50.

Three-point FG: North Mac 2 (VanBuskirk, Gustafson).

At Bloomington Tournament

Southwestern 13 06 21 12 – 52

Olympia 06 14 09 13 – 42

Southwestern – Bailey 5; Robinson 2; Heyen 22; Lowis 9; Kahl 2; Moore 6; Hanslow 0; Trimm 6. Totals: 22-46 FG, 5-10 FT 52.

Three-point FG: Southwestern 3 (Bailey, Heyen, Moore).

Friday at Carlinville Tournament

Boys Seventh place game

Mt. Olive 13 14 16 14 – 57

Gillespie 06 11 07 24 – 48

Mt. Olive – Shannon 4; Baum 13; DeVries 11; Kosowski 17; Conlee 7; Naecker 2; Tooley 3; Schwab 0. Totals: 21 FG, 10-16 FT 57.

Gillespie – Robbins 13; Ottersburg 0; Taylor 4; Stroh 3; Barrett 8; Kravanya 6; Barber 9; Gill 2; Spencer 3. Totals: 19 FG, 8-13 FT 48.

Three-point FG: Mt. Olive 5 (Baum, DeVries, Kosowski, Conlee, Tooley); Gillespie 2 (Robbins, Spencer).

Boys Fifth place game

Bunker Hill 08 11 09 10 – 38

East Alton-WR 15 09 12 16 – 52

Bunker Hill – M.Weidner 10; Ralsten 18; J.Weidner 7; Sellars 0; Morris 0; Scroggins 3. Totals: 12 FG, 9-12 FT 38.

East Alton-WR – St. Peters 3; Walker 16; Newtall 0; Englar 5; Wells 14; Spruill 14. Totals: 18 FG, 11-20 FT 52.

Three-point FG: Bunker Hill 5 (M.Weidner 3, J.Weidner, Scroggins); East Alton-WR 5 (Wells 3, Englar, Walker).

Boys Third place game

Litchfield 10 11 19 13 – 53

Carlinville 06 08 14 16 – 44

Litchfield – A.Bishop 4 0-0 8; D.Holloway 6 4-4 19; C.Morris 23 0-0 4; C.Lauderdale 2 4-6 9; S.Painter 3 4-5 11; E.Washburn 0 2-2 2. Totals: 17-37 FG, 14-17 FT 53.

Carlinville – C.Gibbel 0 0-0 0; F.Bowman 1 0-0 2; J.Easterday 5 0-0 13; W.Walton 1 0-0 2; J.Fraser 5 1-2 11; B.Roper 0 0-2 0; J.Hinzman 3 2-2 10; L.Rosentreter 3 0-1 6. Totals: 18-48 FG, 3-7 FT 44.

Three-point FG: Litchfield 5 (Holloway 3, Lauderdale, Painter); Carlinville 5 (Easterday 3, HInzman 2). Turnovers: Litchfield 9; Carlinville 11.

Boys Championship

Hillsboro 10 15 13 08 06 – 52

Staunton 08 15 08 15 07 – 53

HIllsboro – D.Paden 6 2-2 17; K.White 8 0-0 20; L.Carroll 0 1-2 1; A.Schreiber 2 0-2 4; C.Hernandez 1 0-0 2; P.Tester 0 2-2 2; J.Gregg 1 4-6 6. Totals: 18 FG, 9-14 FT 52.

Staunton – Bra.Kinder 4 0-0 12; G.Bianco 5 0-4 10; E.Booth 3 3-5 9; C.Cox 3 0-0 7; D.Ray 1 0-0 3; D.Hemann 5 1-3 12. Totals: 21 FG, 4-12 FT 53.

Three-point FG: HIllsboro 7 (White 4, Paden 3); Staunton 7 (Bra.Kinder 4, Cox, Ray, Hemann). Turnovers: Hillsboro 7; Staunton 23.

Friday at Bloomington Tournament

Southwestern 11 05 10 11 – 37

Fieldcrest 15 10 19 09 – 53

Southwestern – Robinson 2; Heyen 5; Lowis 16; Watson 0; Kahl 0; Moore 6; Hanslow 5; Trimm 3. Totals: 13 FG, 8-13 FT 37.

Three-point FG: Southwestern 3 (Moore 2, Heyen).

—

Southwestern 18 19 11 19 – 67

St. Thomas More 06 21 14 18 – 59

Southwestern – Robinson 16; Heyen 14; Lowis 27; Kahl 4; Moore 6; Hanslow 0; Trimm 0. Totals: 24 FG, 11-20 FT 67.

Three-point FG: Southwestern 8 (Robinson 4, Lowis 2, Heyen, Kahl).

High school wrestling

Wednesday at Abe Lincoln Rumble, Springfield

LeRoy 63, Carlinville 18 – Carlinville winners: T.Hughes, C.Michaelis, T.Green.

Carlinville 54, Shelbyville 27 – Carlinville winners: C.Michaelis, T.Burns, S.Otten, B.Miller, C.McClain, C.Lawless, C.Leonard, N.Burns, K.Broaddus.

Clifton Central 57, Carlinville 24 – Carlinville winners: C.Leonard, N.Burns, K.Broaddus, T.Hughes.

Carlinville 48, Quincy Notre Dame 36 – Carlinville winners: T.Burns, S.Otten, C.Lawless, D.Lewis, K.Broaddus, N.Burns, C.Michaelis, T.Hughes.

Chicago Hope 43, Carlinville 33 – Carlinville winners: S.Otten, C.Lawless, T.Green, N.Burns, K.Broaddus, C.Michaelis.

Thursday at Abe Lincoln Rumble, Springfield

Heyworth 59, Carlinville 24 – Carlinville winners: S.Otten, B.Miller, C.Michaelis, T.Burns.

Morrison 48, Carlinville 24 – Carlinville winners: B.Miller, C.Leonard, N.Burns, T.Burns.

Carlinville 45, Riverdale 34 – Carlinville winners: C.Mabus, C.Leonard, T.Green, N.Burns, L.Perkins, T.Burns, B.Miller, C.McClain.

West Frankfort 52, Carlinville 24 – Carlinville winners: C.Leonard, N.Burns, K.Broaddus, C.Michaelis, E.Bethard.

Carlinville finished 14th in the consolation bracket.