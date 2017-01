Mac Stats for 1-26-17

What’s On Tap?

Upcoming area sporting events for Carlinville High School (CHS), Carlinville Middle School (CMS) and Blackburn College (BC)

Jan. 26

CHS girls basketball at Litchfield 6 p.m.

CMS volleyball vs. Staunton, 6 p.m.

Jan. 27

CHS boys basketball vs. Roxana 5 p.m.

Jan. 27-28

CHS wrestling at Litchfield Tournament

Jan. 28-Feb. 1

CHS boys frosh basketball at Jersey tournament

Jan. 28

CHS frosh girls at Hillsboro tournament, TBA

CMS boys basketball 8th grade Regionals, TBA

CMS volleyball at Edwardsville 8th grade tourney

BC men’s basketball vs. Fontbonne, 3 p.m.

BC women’s basketball vs. Fontbonne, 1 p.m.

Jan. 30

CHS girls basketball at South County, 6 p.m.

CMS volleyball vs. Bunker Hill, 6 p.m.

Jan. 31

CHS wrestling at Hillsboro, 6 p.m.

Feb. 1

BC men’s basketball at MacMurray, 8 p.m.

BC women’s basketball at MacMurray, 6 p.m.

Television

NBA National and local TV schedule

Jan. 26

Indiana at Minnesota, 7 p.m. (FSMW)

Dallas at Oklahoma City, 7 p.m. (TNT)

LA Lakers at Utah, 9:30 p.m. (TNT)

Jan. 27

Sacramento at Indiana, 6 p.m. (FSMW)

Houston at Philadelphia, 7 p.m. (ESPN)

Memphis at Portland, 9 p.m. (FSMW+)

Jan. 29

Oklahoma City at Cleveland, 2:30 p.m. (ABC)

Houston at Indiana, 5 p.m. (FSMW)

Jan. 30

Detroit at Boston, 7 p.m. (TNT)

Memphis at Phoenix, 9:30 p.m. (TNT)

Jan. 31

Indiana at Orlando, 6 p.m. (FSMW+)

Feb. 1

Minnesota at Cleveland, 6 p.m. (ESPN)

Chicago at Oklahoma City, 8:30 p.m. (ESPN)

NHL Blues Hockey

Jan. 26 – St. Louis at Minnesota, 7 p.m. (NBCSN)

Jan. 31 – Winnipeg at St. Louis, 7 p.m. (FSMW)

Girls Basketball

High School Girls Basketball

Wednesday’s Games

North Greene Tournament

West Central 51, Litchfield 46

Greenfield/NW 65, North Greene 46

Effingham Tournament

Greenville 54, Pana 41

Effingham 44, Vandalia 36

Thursday’s Games

Alton Marquette 53, Roxana 20

Hardin Calhoun 72, Greenfield/NW 30

Litchfield 51, East Alton-WR 27

Effingham Tournament

Vandalia 47, Pana 36

Highland Tournament

Hillsboro 64, Salem 32

Friday’s Games

Effingham Tournament

Greenville 67, Centralia 60 ot

Effingham 57, Pana 31

Saturday’s Games

Carrollton Tournament

Greenfield/NW 47, Jacksonville Routt 46

Highland Tournament

Nashville 55, Hillsboro 51

Monday’s Games

Southwestern 57, Staunton 24

Gillespie 52, Nokomis 48

Roxana 39, Gibault 34

Litchfield 43, Vandalia 31

Taylorville 56, Pana 52

Bunker Hill 55, East Alton-WR 39

Mt. Olive 66, South County 36

North Mac 64, Maroa-Forsyth 56

Macoupin County Tournament Girls Schedule

At Carlinville High School

Monday, Jan. 16

Carlinville 40, Staunton 38

Gillespie 52, Bunker Hill 41

Mt. Olive 50, Southwestern 27

Tuesday, Jan. 17

Southwestern 53, North Mac 41

Carlinville 65, Bunker Hill 33

Gillespie 65, Staunton 17

Thursday, Jan. 19

Bunker Hill 33, Staunton 22

Mt. Olive 54, North Mac 19

Carlinville 46, Gillespie 44 ot

Saturday, Jan. 21

Bunker Hill 52, North Mac 50 (ot) (fifth place)

Gillespie 41, Southwestern 40 (third place)

Mt. Olive 59, Carlinville 26 (championship)

All-tournament team: Grace Zachary, Carlinville; Mallory Schwegel, Bunker Hill; Brianna Henke, Mt. Olive; Jill Niehaus, Mt. Olive; Zoe Murphy, Mt. Olive; Mallory Novack, Southwestern; Amanda Schmidt, Gillespie.

Area Boxscores

Thursday at Macoupin County Tournament

Game 14

Bunker Hill 09 10 08 06 – 33

Staunton 04 09 04 05 – 22

Bunker Hill (7-14) – Morrell 0 0-0 0; Dey 1 0-0 3; Schellingburger 2 0-0 4; Allman 2 2-6 6; Schwegel 6 5-7 18; Lesemann 0 0-0 0; Bassett 0 0-0 0; Mellenthin 1 0-0 2. Totals: 12-43 FG, 7-13 FT 33.

Staunton (3-16) – Birdsell 1 0-0 2; Caldieraro 2 0-0 5; Isenberg 0 0-1 0; Pirok 0 0-0 0; Painter 1 0-1 2; Cox 0 0-0 0; Foster 4 3-6 11; Scanzoni 1 0-0 2. Masinelli 0 0-0 0. Totals: 9-44 FG, 3-8 FT 22.

Three-point FG: Bunker Hill 2 (Dey, Schwegel); Staunton 1 (Caldieraro). Turnovers: Bunker Hill 14; Staunton 19.

Game 15

Mt. Olive 14 08 26 06 – 54

North Mac 08 07 02 02 – 19

Mt. Olive (20-2) – Kernich 1 2-2 4; Henke 6 0-0 12; Niehaus 6 3-6 15; Murphy 5 4-5 14; Bruhn 1 1-3 3; Fields 2 2-5 6; Long 0 0-2 0; Naecker 0 0-0 0; Bollman 0 0-0 0. Totals: 21-57 FG, 12-23 FT 54.

North Mac (7-11) – Kallenbach 0 0-0 0; Nichelson 0 0-2 0; Ibberson 0 0-0 0; Starks 0 0-0 0; Tomasko 4 0-3 9; Martin 0 0-0 0; Stauffer 4 0-0 8; Crawford 0 0-0 0; Meador 1 0-0 2; Yemm 0 0-0 0. Totals: 9-25 FG, 0-5 FT 19.

Three-point FG: North Mac 1 (Tomasko). Turnovers: Mt. Olive 19; North Mac 38.

Game 16

Gillespie 08 11 10 11 04 – 44

Carlinville 08 07 09 16 06 – 46

Gillespie (11-9) – Jarman 1 2-2 4; A.Schmidt 5 4-8 15; Niemeyer 7 1-6 15; Ely 1 0-0 2; Barber 0 0-0 0; Bires 0 0-0 0; Mix 0 0-0 0; E.Schmidt 0 0-0 0; Carr 2 2-2 8. Totals: 16 FG, 9-18 FT 44.

Carlinville (16-8) – O.Olroyd 0 0-0 0; R.Olroyd 2 3-9 7; Cania 1 0-0 2; Albertine 2 0-0 4; Kaganich 0 0-0 0; Lair 5 1-2 12; Wills 0 0-0 0; Bates 2 0-0 5; Griffith 3 0-0 6; Zachary 4 2-4 10. Totals: 19 FG, 6-15 FT 46.

Three-point FG: Gillespie 3 (Carr 2, Schmidt); Carlinville 2 (Bates, Lair).

Saturday at Macoupin County Tournament

Game 19 (5th place)

Bunker Hill 06 10 09 20 07 – 52

North Mac 10 12 12 11 05 – 50

Bunker Hill (8-14) – Morrell 2 2-2 6; Dey 3 2-4 10; Schellingburger 1 0-0 2; Allman 0 4-10 4; Schwegel 11 2-4 25; Lesemann 1 0-0 3; Mellenthin 1 0-0 2. Totals: 19-59 FG, 10-20 FT 52.

North Mac (7-12) – Kallenbach 1 0-0 2; Yemm 0 4-4 4; Nichelson 1 0-0 2; Ibberson 0 0-0 0; Starks 5 0-1 14; Tomasko 3 0-2 6; Martin 4 0-0 8; Stauffer 1 2-2 4; Crawford 2 0-0 4; Meador 2 2-4 6. Totals: 19-44 FG, 8-13 FT 50.

Three-point FG: Bunker Hill 4 (Dey 2, Schwegel, Leseman); North Mac 4 (Starks 4). Turnovers: Bunker Hill 20; North Mac 24.

Game 21 (3rd place)

Gillespie 09 10 13 09 – 41

Southwestern 07 14 11 08 – 40

Gillespie (12-9) – Jarman 1 0-0 2; A.Schmidt 7 3-6 18; Niemeyer 1 0-0 2; Ely 1 0-0 2; Barber 2 1-2 5; Bires 3 0-0 8; Mix 1 0-0 2; E.Schmidt 0 0-0 0; Carr 1 0-0 2. Totals: 17 FG, 4-8 FT 41.

Southwestern (6-15) – S.Burns 4 2-2 11; I.Wolff 0 0-0 0; A.Burns 0 0-0 0; Moore 4 2-3 12; Mo.Novack 0 0-0 0; E.Wolff 2 0-0 5; Ma.Novack 2 7-8 12. Totals: 12 FG, 11-13 FT 40.

Three-point FG: Gillespie 3 (Bires 2, A.Schmidt); Southwestern 5 (Moore 2, S.Burns, E.Wolff, Ma.Novack).

Game 23 (championship)

Carlinville 07 06 09 04 – 26

Mt. Olive 16 24 09 10 – 59

Carlinville (16-9) – O.Olroyd 1 0-2 2; R.Olroyd 3 0-0 7; Seal 0 2-2 2; Welte 1 0-0 2; Cania 0 0-0 0; Albertine 1 0-0 2; Kaganich 0 0-0 0; Lair 1 0-2 2; Wills 1 0-2 2; Bates 1 0-0 3; Egelhoff 0 0-0 0; Tieman 0 0-0 0; Griffith 1 0-2 2; Marchiori 0 0-0 0; Zachary 0 2-4 2; Houseman 0 0-0 0. Totals: 10-37 FG, 4-14 FT 26.

Mt. Olive (21-2) – Kernich 3 0-0 6; Henke 3 5-6 11; Niehaus 7 1-4 15; Murphy 4 0-1 8; Bruhn 3 1-1 9; Fields 3 0-0 6; Long 1 0-0 2; Naecker 1 0-0 2; Bollman 0 0-0 0. Totals: 25-42 FG, 7-12 FT 59.

Three-point FG: Carlinville 2 (R.Olroyd, Bates); Mt. Olive 2 (Bruhn 2). Turnovers: Carlinville 19; Mt. Olive 18.

Boys Basketball

Wednesday’s Games

Litchfield Tournament

Mt. Zion 63, Roxana 34

Hillsboro 52, Litchfield 42

Thursday’s Games

Litchfield Tournament

Ninth Place Bracket

Litchfield 39, Roxana 36

Fifth Place Bracket

Pana 61, Greenville 41

Metro East Lutheran 64, Hillsboro 62

Friday’s Games

Litchfield Tournament

Ninth Place Brackets

Lebanon 59, Litchfield 51 (ninth place)

Roxana 56, East Alton-WR 33 (11th place)

—

Crab Orchard 56, Vandalia 49

Greenfield/NW at Brussels no report

Saturday’s Games

Litchfield Tournament

Fifth Place Bracket

Metro East Lutheran 70, Pana 59

Greenville 68, Hillsboro 58

Monday’s Games

Morrisonville Tournament

Nokomis 57, Carlinville 28

Vandalia 54, Lincolnwood 52

Auburn Tournament

South County 55, Auburn 52

Macoupin County Tournament Boys Schedule

At Carlinville High School

Monday, Jan. 16

Bunker Hill 61, Carlinville 47

North Mac 59, Staunton 28

Southwestern 69, Mt. Olive 48

Tuesday, Jan. 17

Gillespie 67, Mt. Olive 59

Carlinville 53, Staunton 52 (2ot)

Wednesday, Jan. 18

Bunker Hill 46, Staunton 44

North Mac 66, Carlinville 53

Friday, Jan. 20

Southwestern 58, Gillespie 43

North Mac 52, Bunker Hill 36

Saturday, Jan. 21

Mt. Olive 57, Carlinville 51 (fifth place)

Gillespie 62, Bunker Hill 50 (third place)

Southwestern 46, North Mac 41 (championship)

All-tournament team: Dane Sellars, Bunker Hill; Nick Price, Gillespie; Zayne Langellier, North Mac; Justin Bailey, Southwestern; Collin Baumgartner, Southwestern.

Area Boxscores

Wednesday at Macoupin County Tournament

Game 12

Bunker Hill 10 06 14 16 – 46

Staunton 11 07 13 13 – 44

Bunker Hill (11-7) – Summers 0 1-4 1; Weidner 0 0-0 0; Coffman 2 2-2 7; Dannenbrink 0 0-0 0; Sellars 10 2-5 27; A.Yates 1 0-0 2; Williams 3 0-0 7; Castleberry 1 0-0 2. Totals: 17-45 FG, 5-11 FT 46.

Staunton (3-16) – Best 0 0-0 0; Kinder 7 2-2 19; Henke 0 0-0 0; Billings 4 0-0 12; Bianco 2 0-0 4; Booth 1 0-0 2; Novack 3 1-3 7; Sievers 0 0-0 0. Totals: 17-35 FG, 3-5 FT 44.

Three-point FG: Bunker Hill 7 (Sellars 5, Coffman, Williams); Staunton 7 (Billings 4, Kinder 3). Turnovers: Bunker Hill 8; Staunton 17.

Game 13

North Mac 17 20 16 13 – 66

Carlinville 11 12 17 13 – 53

North Mac (8-6) – Gustafson 0 0-0 0; Langellier 10 3-4 23; VanBuskirk 1 0-0 2; Graham 1 0-0 2; Trojcak 0 0-0 0; Mayes 7 2-2 17; Donaldson 0 0-0 0; Smith 1 0-1 2; York 1 0-0 2; Mount 7 4-6 18; Buchanan 0 0-0 0. Totals: 28-57 FG, 9-13 FT 66.

Carlinville (4-15) – Bowman 2 1-3 5; Easterday 1 1-2 4; Emmons 1 0-0 2; Walton 4 2-3 11; Jamieson 10 0-0 23; Fraser 1 0-0 2; Hannig 2 1-2 5; Landon 0 1-2 1; Campbell 0 0-0 0. Totals: 21-41 FG, 6-12 FT 53.

Three-point FG: North Mac 1 (Mayes); Carlinville 5 (Jamieson 3, Emmons, Walton).

Friday’s Macoupin County Tournament

Game 17

Southwestern 23 15 12 08 – 58

Gillespie 14 12 10 07 – 43

Southwestern (11-8) – Bailey 4 1-2 11; Green 4 0-2 11; Heyen 4 3-6 13; Robinson 1 0-0 3; Baumgartner 4 4-4 12; Lowis 3 2-2 8. Totals: 20 FG, 10-16 FT 58.

Gillespie (9-9) – Wargo 6 0-0 16; Carr 0 0-0 0; Price 4 2-2 11; Stroh 1 0-0 2; Dobrino 4 0-0 8; Davis 1 0-0 2; Kravanya 2 0-1 4. Totals: 18 FG, 2-3 FT 43.

Three-point FG: Southwestern 8 (Green 3, Bailey 2, Heyen 2, Robinson); Gillespie 5 (Wargo 4, Price).

Game 18

North Mac 12 14 15 11 – 52

Bunker Hill 07 09 13 07 – 36

North Mac (9-6) – Langellier 5 2-2 12; Vanbuskirk 2 0-1 6; Graham 0 0-0 0; Mayes 4 3-6 14; Donaldson 2 1-3 5; Smith 0 0-0 0; York 2 0-0 4; Mount 4 3-6 11. Totals: 19 FG, 9-18 FT 52.

Bunker Hill (11-8) – Summers 0 0-0 0; Weidner 3 0-1 9; S.Yates 0 2-2 2; Coffman 2 2-2 6; Dannenbrink 2 0-0 4; Sellars 1 0-0 2; A.Yates 0 0-0 0; Williams 5 0-0 13. Totals: 13 FG, 4-5 FT 36.

Three-point FG: North Mac 5 (Mayes 3, Vanbuskirk 2); Bunker Hill 6 (Weidner 3, Williams 3).

Saturday’s Macoupin County Tournament

Game 20 (fifth place)

Mount Olive 19 13 11 14 – 57

Carlinville 19 03 17 12 – 51

Mt. Olive (6-13) – Gerl 2 0-0 5; Swenson 0 2-2 2; Baum 3 4-4 10; DeVries 5 0-2 10; Kosowski 2 2-2 7; Conlee 6 2-3 17; Bennett 3 0-0 6. Totals: 21-43 FG, 10-13 FT 57.

Carlinville (4-16) – Bowman 0 0-0 0; Easterday 1 0-2 2; Emmons 1 0-0 2; Walton 9 1-2 19; Jamieson 7 2-2 18; Fraser 1 4-5 6; Hannig 2 0-0 4; Landon 0 0-0 0; Campbell 0 0-0. Totals: 21-52 FG, 7-11 FT 51.

Three-point FG: Mt. Olive 5 (Conlee 3, Gerl, Kosowski); Carlinville 2 (Jamieson 2). Turnovers: Carlinville 12; Mt. Olive 15

Game 22 (third place)

Gillespie 16 18 12 16 – 62

Bunker Hill 11 16 08 15 – 50

Gillespie (10-9) – Wargo 1 1-3 4; Robbins 0 0-0 0; Carr 0 0-0 0; Price 11 6-8 34; Dobrino 6 0-0 12; Davis 1 2-2 4; Kravanya 3 2-3 8. Totals: 22 FG, 11-16 FT 62.

Bunker Hill (11-9) – Summers 3 2-5 9; Weidner 2 1-2 7; Coffman 0 0-0 0; Dannenbrink 0 0-4 0; Sellars 6 2-6 14; A.Yates 1 0-0 3; Williams 4 5-7 13; Castleberry 2 0-0 4. Totals: 18 FG, 10-24 FT 50.

Game 24 (championship)

North Mac 11 12 10 08 – 41

Southwestern 11 16 08 11 – 46

North Mac (9-7) – Langellier 5 2-2 12; Vanbuskirk 2 0-0 6; Graham 4 2-4 10; Mayes 1 0-0 2; Donaldson 0 0-0 0; Smith 0 0-0 0; York 1 0-2 2; Mount 3 3-4 9. Totals: 16-38 FG, 7-12 FT 41.

Southwestern (11-8) – Bailey 1 2-4 5; Green 1 5-6 8; Heyen 2 5-6 9; Robinson 3 0-2 7; Baumgartner 6 3-5 15; Lowis 0 0-0 0; Seymour 1 0-0 2. Totals: 14-41 FG, 15-23 FT 46.

Three-point FG: North Mac 2 (Vanbuskirk 2); Southwestern 3 (Bailey, Green, Robinson). Turnovers: North Mac 15; Southwestern 13.

High School Wrestling

Thursday at Auburn

Auburn 66, Carlinville 12

152 – Martin (C) def. Brinkley (A) pin, 1:44; 160 – Sylveus (A) forfeit; 170 – J.Dixon (C) def. Landers (A) 3-1 ot; 182 – Dambacher (A) def. Miller (C) pin 0:53; 195 – Yagow (A) forfeit; 220 – Graham (A) forfeit; 285 – Hudspeth (A) def. Card (C) pin 2:40; 106 – Johnson (A) forfeit; 113 – Ushman (A) def. Alepra (C) pin 1:17; 120 – Patterson (A) def. Lewis (C) pin 0:58; 126 – Conway (A) forfeit; 132 – Donaldson (A) def. Broaddus (C) pin 3:50; 138 – Knepler (A) forfeit; 145 – Frankford (C) def. Marchizza (A) 11-7.

Carlinville 31, Mt. Olive 30

145 – Frankford (C) pinned Bailey (M) 1:15; 152 – Fritz (M) forfeit; 160 – Darrah (M) forfeit; 170 – J.Dixon (C) pinned Roberts (M) 4:54; 182 – Osmoe (M) pinned Miller (C) 5:25; 285 – Card (C) pinned Reid (M) 0:35; 106 – M.Fritz (M) forfeit; 113 – Alepra (C) forfeit); 120 – R.Reid (M) pinned Lewis (C) 0:50; 132 – Broaddus (C) forfeit.

Shelbyville 40, Carlinville 27

138 – Peterson (S) forfeit; 145 – Helton (S) def. Frankford (C) 11-2; 152 – Austin (S) pinned T.Martin (C) 1:40; 160 – K.Dixon (C) def. Starwalt (S) 11-7; 170 – J. Dixon (C) forfeit; 182 – B.Miller (C) forfeit; 285 – Card (C) forfeit; 113 – Brown (S) pinned Alepra (C) 1:32; 120 – Daugherty (S) pinned Lewis (C) 0:34; 132 – Broaddus (C) forfeit.

College Men’s Basketball

Wednesday at Blackburn

Greenville 60 74 – 134

Blackburn 52 72 – 124

Greenville (12-3, 6-2) – Young-Jones 3-4, 4-7 10; Dix -48, 1-1 10; Greene 8-15, 4-6 22; S.Smith 6-12, 6-8 18; Hohm 2-11, 4-5 8; Saeli 2-6, 0-1 4; Ehresman 2-2, 0-0 6; Young 3-9, 4-6 12; Brown 2-9, 0-1 4; Clemons 1-1, 0-0 5; E.Smith 7-11, 5-5 21; Greenwood 2-5, 2-2 8; Leib 3-5, 2-3 8; Caldozo 0-1, 1-2 1; Scott 0-2, 0-0 0. Totals: 45-101 FG, 33-47 FT 134.

Blackburn (8-8, 5-4) – Maestranzi 0-2, 0-0 0; Orange 14-22, 4-7 32; Davis 4-14, 11-13 21; Manuel 2-7, 5-6 9; Goodloe Jr. 1-6, 3-4 5; Hayes 3-3, 1-2 7; Lochhead 0-2, 2-4 2; Coleman 0-2, 0-0 0; Rusten 2-7, 1-2 7; Clay 1-3, 8-12 10; Childs 6-13, 5-6 19; Carroll 0-1, 0-0 0; Scott 6-14, 0-0 12. Totals: 39-96 FG, 40-56 FT 124.

Three-point FG: Greenville 11-34 (Ehresman 2-2; E.Smith 2-3; Young 2-5; Greenwood 2-5; Greene 2-6; Dix 1-2; S.Smith 0-2; Saeli 0-2; Leib 0-2; Brown 0-5); Blackburn 6-20 (Davis 2-4; Rusten 2-5; Childs 2-6; Manuel 0-1; Coleman 0-1; Carroll 0-1; Lochhead 0-2). Rebounds: Greenville 52 (S.Smith 9); Blackburn 77 (Manuel 15). Assists: Greenville 20 (Greene, Hohm 3); Blackburn 18 (Maestranzi, Manuel 5). Att – 350.

Saturday at Eureka

Blackburn 44 39 – 83

Eureka 45 56 – 101

Blackburn (8-8, 5-4) – Orange 5-9, 4-5 14; Maestranzi 7-11, 2-2 17; Davis 4-16, 0-1 9; Manuel 6-13, 2-2 14; Goodloe Jr. 1-6, 0-0 2; Rusten 0-3, 0-0 0; Lochhead 1-2, 0-2 2; Clay 3-6, 2-3 9; Childs 6-10, 0-0 15; Scott 0-1, 1-2 1. Totals: 33-77 FG, 11-17 FT 83.

Eureka – Weigand 8-10, 1-2 17; Dehm 2-4, 0-0 5; Davis 9-13, 6-7 24; Thomas 3-8, 1-2 9; Feehan 9-17, 16-16 39; McElmurry 0-1, 0-0 0; Bell 2-2, 0-0 4; Sanders 1-1, 0-0 2; Gibson 0-1, 0-0 0; Wood 0-2, 1-2 1. Totals: 34-59 FG, 25-29 FT 101.

Three-point FG: Blackburn 6-21 (Childs 3-4, Clay 1-2, Maestranzi 1-4, Davis 1-6, Manuel 0-1, Goodloe Jr. 0-1, Lochhead 0-1, Rusten 0-2); Eureka 8-21 (Feehan 5-9, Thomas 2-5, Dehm 1-2, McElmurry 0-1, Wood 0-2). Rebounds: Blackburn 33 (Manuel 7); Eureka 42 (Feehan 12). Assists – Blackburn 10 (Maestranzi 3); Eureka 17 (Five with three each).

College Women’s Basketball

Wednesday at Blackburn

Greenville 21 26 21 15 – 83

Blackburn 08 13 04 11 – 36

Greenville (10-6, 5-3) – Paulin 6-8, 1-1 15; Crosier 2-7, 2-2 6; Reinhard 2-5, 0-0 5; Woodard 2-5, 0-1 4; Lenz 2-4, 2-2 6; Lopez 1-3, 0-0 2; Michael 3-4, 0-0 7; Schmitt 2-3, 0-0 4; Davis 2-3, 2-2 7; Brandland 1-2, 2-2 5; Goodnight 4-11, 0-0 9; Fettig 1-3, 0-0 2; Stephenson 2-4, 0-0 5; St. James 1-2, 0-0 2; Haug 1-1, 2-3 4. Totals: 32-65 FG, 11-13 FT 83.

Blackburn (0-14, 0-7) – Stiltner 0-1, 0-0 0; Meyer 3-8, 0-0 8; Duncan 0-6, 0-0 0; Holmes 2-2, 0-4 4; Johnston 1-6, 1-2 3; Cline 4-9, 3-4 11; Laczkowski 3-9, 1-1 10; Pollock 0-0, 0-0 0; Wood 0-5, 0-0 0; Burnell 0-5, 0-2 0. Totals: 13-51 FG, 5-13 FT 36.

Three-point FG: Greenville 8-24 (Paulin 2-4; Davis 1-1; Reinhard 1-2; Michael 1-2; Brandland 1-2; Stephenson 1-2; Goodnight 1-4; Lopez 0-2; Fettig 0-2; Crosier 0-3); Blackburn 5-12 (Laczkowski 3-6; Meyer 2-5; Cline 0-1). Rebounds: Greenville 40 (Woodard 5); Blackburn 34 (Burnell, Duncan 5). Assists: Greenville 14 (Woodard 4); Blackburn 6 (Meyer 2). Att – 250.

Saturday at Eureka

Blackburn 06 07 07 12 – 32

Eureka 20 20 28 16 – 84

Blackburn (0-14, 0-7) – Holmes 1-4, 2-6 4; Johnston 2-10, 1-3 1; Laczkowski 1-8, 0-0 0; Meyer 2-7, 2-2 7; Duncan 2-5, 3-6 7; Cline 1-7, 0-0 2; Stiltner 1-7, 0-0 2; Wood 1-3, 1-2 3; Burnell 0-2, 0-0 0. Totals: 11-53 FG, 9-19 FT 32.

Eureka – Dooley 3-4, 0-0 6; Balducci 3-5, 4-5 10; Dura 5-9, 0-0 12; Reneau 8-11, 0-0 19; K.Dura 0-1, 0-0 0; Sarnes 0-5, 0-0 0; Harfst 5-7, 3-4 16; Broyes 3-5, 0-0 7; Weis 5-11, 2-4 12; Dowell 0-4, 0-0 0; Hilton 1-3, 0-0 2. Totals: 33-65 FG, 9-13 FT 49.

Three-point FG: Blackburn 1-15 (Meyer 1-4, Duncan 0-1, Cline 0-1, Laczkowski 0-4, Stiltner 0-5); Eureka 9-29 (Reneau 3-5, Harfst 3-5, Dura 2-4, Broyes 1-2, K.Dura 0-1, Dowell 0-3, Sarnes 0-4, Weis 0-5). Rebounds: Blackburn 34 (Johnston 6); Eureka 49 (Hilton 10). Assists: Blackburn 5 (Meyer 2); Eureka 23 (K.Dura 10).