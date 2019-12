Landonfor AjaCastan MaddisonH Maglia Inter Bambini Alissa VetaPinkh

Si pensava che i Blues stessero chiudendo un accordo per il centrocampista argentino offrendo il difensore brasiliano Wallace in cambio parziale. Il presidente della Benfica, Luis Filipe, è arrivato in aereo per negoziare un trasferimento per Gaitan all’inizio di questa settimana. L’Inghilterra è stata menzionata come possibile sostituto del Petr Cech uscente questa estate.

Ma la prospettiva di scaldare la panchina allo Stamford Bridge non fa appello a Ruddy quando può essere tra i bastoni nella massima serie a Carrow Road. Ha detto: ‘Ho sempre detto che’ ma un giocatore di Norwich City fino a quando la gerarchia non Nuova Maglia Manchester United lo dirà io hanno ‘accettato un’offerta’. Rahman ha impressionato l’attrezzatura della Bundesliga ad Augusta in questa stagione e ha attirato l’interesse di tutta la Premier League. Il Sun suggerisce che il Chelsea ha inviato scout per guardare il ventenne in azione negli ultimi tempi, ma è riuscito solo a spingere Manchester City in azione e ora potrebbe perdere il promettente terzino sinistro.

Il difensore centrale non è apparso in Premier League per il Blues dal giorno di Santo Stefano e ha affermato che teme di perdere il suo posto in Inghilterra per l’Euro questa estate. Per combattere questo, il trentenne è alla ricerca di un nuovo club, con fonti vicine al difensore che dicono di essere ‘s’ a un bivio ‘nella sua carriera.

Diedhiou è stato prolifico la scorsa stagione, insaccando più di 40 gol mentre saliva i ranghi Maglia Milan giovanili di Gent, stabilendosi negli U18. Tuttavia, si dice che il sedicenne sia desideroso di rimanere nei ranghi giovanili di Gent e vuole firmare un nuovo accordo con il club della Pro League. Il rapporto afferma che il Real Madrid sta considerando il 23enne come un piano B qualora un accordo per il David De Gea del Manchester United non si concretizzasse.