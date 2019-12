IFWLeopol MajorBrav SuzanneHa Kjøp Fotballdrakter Larhonda DomingaVa

Larhonda Billige Fotballdrakter FawnRibu

Batshuayi spilte bare i cupen tre ganger, men han gjennomsnittet et mål for et spill, mens hans siste opptreden kom i fjerde runde mot Newcastle i januar. Noen dager senere ble den belgiske internasjonale sendt ut på lån til Borussia Dortmund til sesongslutt. Chelseas topp messing vil at Batshuayi skal tilbake på Stamford Bridge for at en potensiell ny manager skal kunne styre regelen over spissen Billige Fotballdrakter i før-sesongen.

Den belgiske internasjonalen lovet før han scoret mot Hamburg: ‘Jeg vil gjøre somersault på mitt nye stadion.’ Og det gjorde han rett etter pause ved å skli inn for å møte et Christian Pulisic-kryss for sitt tredje mål på to kamper for sin nye klubb. Men innbytter Mario Gotze forseglet seieren i skadetid etter at Andre Schurrle spilte ham inn for å løfte ballen over den påtroppende keeperen.

Det var en god seier for Dortmund, selv om de besøkende ligger nest sist på tabellen og er dypt i nedrykksproblemer. Den innflytelsesrike Marco Reus gjorde sitt første opptreden i sesongen for hurtigforbedrende Dortmund. Reus ledet siden som kaptein i Dortmund på hjemkomsten etter en korsbåndskade.

Med tre til navnet hans nær halvveispunktet i Premier League, vil Batshuayi slite med å matche sine Kjøp Fotballdrakter tidligere tall i 2016-17. Boxing Day gir ham en sjanse til å vise hva han kan gjøre, at Chelsea kan stole på ham, og til å legge til deres 11-spillers vinnende løp i Costa sitt tvangsfravær. Han er fortsatt hovedtillitsvalgt i spanjolen og enhver For å komme tilbake til sine gamle skadeplager ville det kreves et steg opp fra Batshuayi.