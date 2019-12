GastonSlo LeandroSt Sylvester Kjøp Everton Drakt Lewis PenniCast

Lewis Kjøp Arsenal Drakt Barn GESFrede

Han forlot feltet og holdt beinet mens han ble båret av smerte – selv om han kom tilbake på krykker etter endelig fløyte for å løfte premien. Til tross for tilbakeslaget for katalanerne klarte de fortsatt å fortsette og sikre at manager Luis Enrique hadde et pokal Roma Drakt Barn for å løfte i sitt siste spill ansvarlig. Lionel Messi var helten for Barcelona da argentineren scoret en og ga assists for Neymar og Paco Alcacer.

Pastore hadde tidligere blitt knyttet til en flytting til England, hvor Liverpool, Chelsea og United alle ble kreditert med en interesse. Og mens argentinernes beslutning om å forplikte sin fremtid til PSG kan sees på som et slag av noen klubber, kan det ende med uventede positive fordeler. Rapporter i Frankrike antyder at Pastores nye avtale vil legge press på Ligue 1-klubben ‘evne til å overholde retningslinjene for Financial Fair Play.

Faktisk antydes det at både Edinson Cavani og Ezequiel Lavezzi kunne bli tvunget ut av klubben etter at Pastore-tegn på den stiplede linjen. Cavani har tiltrukket seg Barcelona Fotballdrakter stor interesse fra Arsenal, United og Liverpool de siste ukene – selv om uruguayaneren antas å foretrekke et trekk framfor Gunners for å gjøre det mulig for ham å bo i London. Og mens Lavezzi kunne være klar for en retur til Italia, har både Liverpool og Tottenham ambisjoner om å få ham til å gå til Premier League i stedet.