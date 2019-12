FelipeNiv TuyetLeav JeroldRad Billige Fotballdrakter Leanna GarrettCo

Zlatan Ibrahimovic har målrettet sammenstøtet med Tottenham for å fullføre sin oppsiktsvekkende retur til Manchester United. Ibrahimovic pådro seg en sesongavslutning kneskade i april i fjor og ble deretter løslatt av United. Den tidligere svenske internasjonalen hadde blitt koblet til en rekke Kjøp Fotballdrakter klubber rundt om i verden under rehabiliteringen, men forventes å signere på nytt for United denne uken, ifølge The Sun.

Og slik er hastigheten på utvinning hans Zlatan ønsker å gjøre hans United tilbake 28. oktober for å møte Spurs. Det var frykt Ibra måtte trekke seg etter den alvorlige kneskaden han pådro seg i Uniteds Europa League-sammenstøt med Anderlecht. Men etter operasjonen har han satt kroppen sin gjennom et straffende regime for å gjenvinne full kondisjon og tjene nok en kortvarig avtale på Old trafford.

Manchester United-målet Zlatan Ibrahimovic vil IKKE signere en ny kontrakt med Paris Saint-Germain, ifølge rapporter Fotballdrakter 2020 i Frankrike. Spissens nåværende avtale med de franske mesterne går ut på slutten av sesongen, og han kan reise gratis på sommeren. Men ifølge Telefoot, har Ibrahimovic fortalt de franske gigantene at han vil reise til sommeren. MLS jager imidlertid også Ibrahimovic og tror han kan bli fristet av et flytting til Amerika, mens et stort penger-flytting til Kina er et annet mulig reisemål.