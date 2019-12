ElliottSc TroyOrrut NevilleAd Nuova Mglia Juve Lynne TrenaMacq

Si pensava che Traore fosse quasi certo di unirsi alla Juventus in inverno, dopo che il boss della Dinamo Mosca Dan Petrescu ha rivelato che non avrebbe fatto un’offerta per il giocatore perché si aspetta che finisca in Italia, ma i rapporti in Russia suggeriscono che il Galatasaray non ha Nuova Maglia Roma Bambini essere dissuaso dall’inseguire il ventunenne ivoriano, con l’agente del giocatore, Dmitry Selyuk, dicendo che molti club rimangono nella caccia per firmare Traore.

Selyuk ha detto a Izvestia: ‘I recenti sviluppi non hanno cambiato il rapporto di Traore con Anzhi.’ Inoltre, ritiene che il cambio di direzione verso lo sviluppo andrà a beneficio del club. ‘Ama lavorare con il [nuovo allenatore] Gadzhi Gadzhiyev, che ha assicurato lui che conta su Lacina come attaccante principale.

Il West Ham affronterà un’ulteriore competizione per firmare Hugo Almeida mentre Galatasaray si è unito alla corsa per firmare il sicario portoghese. L’outfit della Bundesliga Eintracht Frankfurt e l’Olympiacos della Grecia hanno entrambi mostrato interesse per lui, ma potrebbe essere di ritorno in Turchia, con Galatasaray desideroso di firmarlo. Il club di Istanbul è sul mercato Maglia Napoli Poco Prezzo per un frontman esperto dopo il ritorno di Didier Drogba a Chelsea il mese scorso.

L’agente del centrocampista della scorsa settimana ha rivelato la sua convinzione che l’Arsenal rafforzerà il loro interesse con un’offerta imminente, mentre il Liverpool lo ha monitorato in questa stagione. Ma entrambi i pacemart della Premier League potrebbero essere battuti dal Galatasaray, che ha già suonato il 19- anni fuori durante un trasferimento invernale.