Aggiungi l’arrivo di Pogba al già firmato Zlatan Ibrahimovic e Henrikh Mkhitaryan e Mourinho avrà una delle squadre più entusiasmanti d’Europa, in particolare andando avanti. Tifosi del Manchester United, come vorresti che la tua squadra si schierasse in avanti? Pogba dovrebbe giocare ulteriormente in avanti rispetto a un ruolo più profondo, che detiene? Facci sapere lasciando un commento qui sotto.

Sì, l’uomo più felice del calcio ha quasi firmato per uno degli uomini più arrabbiati del gioco nel 2003 quando Sir Alex Nuova Malgia Bayern Monaco Ferguson stava cercando di rinforzare la sua squadra dato che David Beckham era in fuga. Il Barcellona voleva Becks, ma si trasferì al Real Madrid invece e Barca saltarono davanti allo United per assicurarsi la firma di Ronaldinho.

Mentre l’entusiasmo potrebbe essere in crescita per il suo arrivo, ci potrebbero essere molti giocatori della prima squadra dei Red Devils in ansia per il loro futuro, con l’allenatore portoghese che probabilmente brandirà l’ascia su alcuni. Dai un’occhiata a sei giocatori del Manchester United che dovranno essere venduti da Mourinho, nel caso in cui sostituisca Van Gaal prima della campagna 2016-17.

Il boss portoghese prenderà in carico i Red Devils dopo aver sostituito Louis van Gaal nel posto caldo dell’Old Trafford e sta già Nuova Malgia Milan lasciando il segno sulla squadra. Resta da vedere se Juan Mata rimarrà al club, solo due anni dopo che Mourinho lo ha venduto allo United quando la coppia era al Chelsea. Sarà anche interessante vedere l’impatto e il ruolo di Wayne Rooney nella squadra dopo una brutta stagione, ma il trentenne potrebbe essere al sicuro dopo che Mourinho ha dichiarato che rimarrà come capitano.