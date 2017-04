CMS track results

Results from the junior high Rochester Rocket Invite for Carlinville last Saturday are as follows:

Seventh grade boys team scores – 1. Rochester 120.33; 2. Carlinville 79.5; 3. Riverton 56 (14 teams total).

100 meter hurdles – 2. Drew Richardson 19.00.

100 meter dash – 5. Mason Patton 13.6.

1600 meter run – 7. Levi Yudinsky 6:03.3

4 x 200 relay – 1. Carlinville 1:53.8

4 x 100 relay – 8. Carlinville 57.5.

400 meter dash – 2. Richardson 1:03.7; 7. Jake Egelhoff 1:08.7.

200 meter dash – 4. Patton 27.90; 6. Luke Daugherty 28.00

800 meter run – 4. David Harris 2:43

4 x 400 relay – 2. Carlinville 4:31.2.

Long jump – 8. Egelhoff 13-feet-10 inches.

High jump – 6. Damon Sharp 4-feet-2 inches.

Discus – 4. Zayn Long 83-7.5.

Pole vault – 1. Daugherty 9-9; 4. Yudinsky 7-0.

Eighth grade: Team scores: 1. Lincoln 97; 2. Rochester 66; 3. Taylorville 59; 4. Porta 58; 5. Carlinville 58 (14 teams).

100 meter hurdles – 3. Cole Econie 18.8.

100-meter dash – 4. X Seal 13.7.

1600 meter run – 5. Dustin Roberts 5:38.40

4 x 100 relay – 5. Carlinville 53.20.

400 meter dash – 5. Seal 1:02.5; 8. Roberts 1:04.3.

Long jump – 3. Seal 18-1; 5. Mason Drake 16-1.

Discus – 2. Richard Campbell 99-8.

Pole vault – 3. Mason Drake 8-feet.

Seventh grade girls (team scores not available)

100-meter dash – 1. Adrienne Tracy 14.2; 8. Madeline Campbell 15.7.

1600-meter run – 6. Braylee Gilmore 6:19.5; 7. Sophia Ruffatto 6:19.7.

4 x 200 relay – 1. Carlinville 2:08.40.

4 x 100 relay – 8. Carlinville 1:04.1

400-meter dash – 3. Ruffatto 1:12.2.

200-meter dash – 1. Tracy 29.4; 6. Farris Howard 31.7

800-meter run – 4. Annabelle Hulin 2:52.10.

High jump – 1. Howard 4-feet-4 inches.

Discus – 2. Alexis Norwood 67-4; 4. Ella Walker 65-4.

Shot put – 7. Peyton Drew 23-6.

Eighth grade

100-meter dash – 3. Eryn Seal 14.5.

4 x 100 relay – 3. Carlinville 57.8

4 x 400 relay – 3. Carlinville 4:57.7.

Discus – 8. Morgan Broaddus 60-feet-9 inches.

Pole vault – 1. Seal 7-feet-3 inches.