CMS track gets first taste of action

CMS track gets first taste of action

CARLINVILLE (April 12, 2018) – The Carlinville Middle School Warriors hosted Bunker Hill, Staunton and Mt. Olive on Thursday afternoon in the first home action of the season.

Carlinville seventh grade girls won with 152 points; Staunton eighth grade girls won with 120; Bunker Hill seventh grade boys had 130 points and Staunton eighth grade boys had 128 points to win the respective division.

Carlinville results are as follows:

Girls 100 meter dash seventh grade – 2. Acacia Dyer 15.40; 4. K.Kimbro, 16:10; Kylie Smith 18.00.

Boys 100-meter dash seventh grade – 7. Blake Walch 15.50; 8. Gavin Tawfall 15.70; 9. M.Dunn 16.10; Jack Rives 18.20; Gage Young 18.20; Grant Walker 19.20; Patrick Dunn 19.60.

Girls 100 meter dash eighth grade – 1. Adrienne Tracy 14.00; 10. H.Hancock 17.40

Boys 100-meter dash eighth grade – 2. Mason Patton 13.11; 3. Luke Daugherty 13.20; 5. Eli Ratcliff 13.80; 10. Colton Robinson 14.70.

Girls 200-meter dash seventh grade – 1. S.Weese 32.70; 2. Lizzy Clarkson 34.00; 3.Kimbro 34.20.

Boys 200-meter dash seventh grade – 8. Walch 35.10.

Boys 200-meter dash eighth grade – 2. Ratcliff 28.70.

Girls 400 meter dash seventh grade – 3. R.Rosentreter 1:23.6; 5. R.Hunt 1:24.6.

Boys 400-meter dash seventh grade – 2. Dunn 1:11.71; 6. Elijah Suttles 1:19.3; 7. Samuel Wiese 1:24.

Boys 400-meter dash eighth grade – 2. Colin Kreipe 1:03.9; 3. Patton 1:11.6.

Girls 800-meter run seventh grade – 1. Morgan Carrino 2:59.80; 3. Kimbro 3:29.4; 7. Emaly Lewis 3:36.

Boys 800-meter run seventh grade – 2. Dunn 3:02.70; 5. Tyler Summers 3:14.30.

Girls 800-meter run eighth grade – 4. Hancock 3:48.2

Boys 800-meter run eighth grade – 5. Michael Walch 2:50; 7. Michael Schmidt 3:29.2

Girls 1600-meter run seventh grade – 4. Lewis 7:48.4

Boys 1600-meter run seventh grade – 1. Brodyn Harris 5:32.90; 6. Charles Wilson 6:37.8; 7. Nick Raney 6:55.40.

Girls 1600-meter run eighth grade – 2. Braylee Gilmore 7:22.7

Boys 1600-meter run eighth grade – 3. Kreipe 6:02.70; 4. Jacob Petrovich 8:40.10

Girls 100-meter hurdles seventh grade – 1. Marlee Whitler 19:30; 2. Dyer 19.6; 3. Carrino 20.40; 5. Melanie Murphy 21.60.

Boys 100-meter hurdles seventh grade – 3. Raney 22.60; 6. Devon Iler 27.20; 7. Wiese 27.60; 10. Young 34.40.

Boys 100-meter hurdles eighth grade – 3. Damon Sharp 20.40.

Girls 4 x 100 relay seventh grade – 3. Carlinville 1:04.1.

Boys 4 x 100 meter relay seventh grade – 5. Carlinville 1:04.60.

Girls 4 x 100 relay eighth grade – 3. Carlinville 1:02.8.

Boys 4 x 100 relay eighth grade – 2. Carlinville 52.7.

Boys 4 x 200 relay seventh grade – 2. Carlinville 2:22.90.

Girls 4 x 200 relay eighth grade – 1. Carlinville 2:13.

Girls high jump, seventh grade – 1. Whitler 4-feet-6 inches; 2. Dyer 3-feet-10 inches.

Boys high jump, seventh grade – 5. Iler 3-feet-6 inches; 5. Summers 3-feet-6 inches; 7. Grant Walker 3-feet.

Girls high jump eighth grade – 3. Farris Howard four-feet-four inches.

Boys high jump, eighth grade – 6. Sharp four-feet.

Girls pole vault – 1. Rosentreter six-feet-11 inches; 2. Mia Smith five-feet.

Girls pole vault, eighth grade – 3. Weese five-feet-6 inches.

Boys pole vault, eighth grade – 1. Luke Daugherty 12-feet; 3. M.Walch six-feet.

Girls long jump, seventh grade – 1. Carrino 11-feet-9.25 inches; 2. Clarkson 10-feet-8.75 inches; 3. Kimbro 10-feet-7.75 inches; 4. Murphy 10-feet-1 inch; 7. Hunt 9-feet-3.5 inches; 14. Lewis 7-feet-4.5 inches.

Boys long jump, seventh grade – 3. Blake Walch, 12-feet-7.75 inches; 6. Matthew Dunn 12-feet-4 inches; 10. Elijah Suttles, 10-feet-7 inches; 11. Jack Rives, 10-feet-3 inches; 14. Samuel Wiese 9-feet-6.25 inches; 16. Nick Raney 9-feet-1.5 inch.

Girls long jump, eighth grade – 2. Farris Howard 12-feet-1 inch; 6. Briana Sanchez 10-feet-7 inches.

Boys long jump, eighth grade – 1. Mason Patton 16-feet-6 inches; 3. Damon Sharp 14-feet-6.5 inches; 10. Michael Schmidt 8-feet-8 inches.

Girls shot put, seventh grade – 5. Lauren Van Alstine 16-feet-7 inches; 6. Madalynn Bloome 16-feet-4 inches.

Boys shot put, seventh grade – 5. Grant Walker 21-feet-8.5 inches; 16. Dunn 16-0.5 inch.

Girls shot put, eighth grade – 1. Peyton Drew 27-feet.

Boys shot put, eighth grade – 1. Colton Robinson 47-feet-0.25 inch; 3. Zayn Long 32-feet.

Boys discus, seventh grade – 6. Walker 50-feet-1 inch; 12. Dunn 39-feet-11 inches.

Girls discus, seventh grade – 3. Bloome 38-feet-10 inches; 6. Van Alstine 33-feet-3 inches.

Boys discus, eighth grade – 2. Long 101-feet; 4. Jacob Petrovich 87-feet-7 inches.

Girls discus, eighth grade – 1. Ella Walker 72-feet-2 inches; 2. Morgan Broaddus 67-feet-2 inches.