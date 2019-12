CharissaT JenniferG AlvaRicke Tottenham Hotspurs Fotballdrakter Michell MarylinRe

Spurs er fortsatt på markedet etter en spiss som har mislyktes med fire bud for West Brom-frontmann Saido Berahino om sommeren. I følge Het Laaste Nieuws har klubben i Nord-London regelmessig sendt speidere til Belgia for å se på Depoitre, som har kommet med en imponerende start på sesongen. 26-åringen har nettet fire mål på ni opptredener, og drevet Gent til nummer to i den belgiske Pro League.

Den tidligere Barcelona-akademiens stjerne vurderer å forlate Portugal Olympique Lyonnais Drakt i januar og klubber har blitt satt på rød varsel. Spanjolen har tidligere blitt knyttet til en retur til Nou Camp, men ifølge Jornal de Noticias er Napoli og Tottenham klubbene i for ham nå. Begge klubber holder for øyeblikket øye med en rekke venstrebacke da de kan trenge å dyppe ut i markedet i januar for å kjøpe en.

Napolis førstevalg i den posisjonen, Faouzi Ghoulam, er skadet på grunn av en alvorlig kneskade, og de vil ha forsterkninger der. Spurs, i mellomtiden, kunne avlaste Danny Rose i løpet av overgangsvinduet i januar da rapporter har knyttet ham til en flytting. Det ville forlate Tottenham også på jakt etter en ny venstreback, og Grimaldo sies å være på kortlisten deres.

18-åringen, som har Real Madrid Fotballdrakter scoret to mål i 11 Bundesliga-opptredener dette løpet, er på Tottenhams radar foran sommeren. Hamburg har hatt en elendig første halvdel av sesongen og er i alvorlig nedrykksfare etter å ha hentet 17 poeng fra 21. kamper. Men problemene deres kan være gode nyheter for Spurs, ifølge Arps forestående nye kontrakt, ifølge Bild, sannsynligvis vil inneholde en nedrykksklausul. Tenårings esset vil være langt dyrere hvis Hamburg slo slippet, men det kan ikke hende at Tottenham ikke gjør noe. Nord-London-siden må imidlertid holde av Leipzig for å signere ham, med den tredjeplasserte klubben også i gang.