Carolynhl FidelDell HilarioMc Fotballdrakter På Nett! Kristin KerrieNun

Mange av Arsenas hierarki er begeistret av den 17 år gamle elektriske vingen, og han blir tipset som den neste store tingen som kommer gjennom akademiet på Emiratene. Saka, som har raskt tempo nedover på venstre flanke, signerte sin første profesjonell kontrakt i september i år så snart han fylte 17 år og har ikke sett seg tilbake. Han spilte hovedrollen under Arsenals løp til FA Youth Cup-finalen forrige sesong.

Gilmour var den siste Kjøp Fotballdrakter tenåringen som kom for Arsenal i Kiev, og erstattet Matteo Guendouzi i det 76. minutt. Han er en pålitelig defensiv midtbanespiller og har styrket seg godt til fysiskheten i fotball under 23-tallet. Men til tross for at han holder seg solid midt på banen, har Gilmour muligheten til å forårsake en trussel i den siste tredjedelen. Gilmour, en skottland under 19 år, er utdannet ved Hale End, og han ble først oppdaget av klubben da han var seks år – kort tid etter at han skrev under for klubbens akademi.

20-åringen har lagt penn på papir om en midlertidig avtale med Yorkshire-klubben etter å ha imponert for Gunners i pre-season. Men Marcelo Bielsas side Billige Fotballdrakter førte Robins til stolpen ved å sikre den talentfulle spissen i dag. Unai Emery hadde blitt bestemt på Nketiahs fremtid hele sommeren etter at han overraskende trappet opp under Gunners ‘tur før sesong.

20-åringen debuterte sin Gunners ‘seniorkamp mot BATE Borisov i september 2017 og forventes å fortsette sin utvikling på Elland Road denne sesongen. Marcelo Bielsas side gikk nesten ikke glipp av opprykk til Premier League forrige sesong – til Frank Lampards Derby County i sluttspillet.