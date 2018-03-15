Carlinville girls soccer 2018
Members of the Carlinville Cavaliers girls’ soccer team for 2018, front row, from left, are: Sydney Bowman, Allison Rosentreter, Makalya Proctor, Matilda Mitchell, Sarah DeNeve, Addi Paul, Lauryn Pool, Lexy West. Middle row: Addyson Yudinsky, Isabelle Stoops, Maycee Gall, Skylar Nickel, Rory Drew, Riann McClain, Allison Smith, Olivia Turley, Gracie Reels, Kelli Page. Back row: Nataley Dixon, Darby Murphy, Lynde Gibbs, Lexi Egelhoff, Adriann Welte, Kassidie Hatlen, Gabby Marchiori, Sammi Econie, Taylor Wills, Lisa Statler.