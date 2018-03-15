Carlinville girls soccer 2018

Carlinville girls soccer 2018

Members of the Carlinville Cavaliers girls’ soccer team for 2018, front row, from left, are: Sydney Bowman, Allison Rosentreter, Makalya Proctor, Matilda Mitchell, Sarah DeNeve, Addi Paul, Lauryn Pool, Lexy West. Middle row: Addyson Yudinsky, Isabelle Stoops, Maycee Gall, Skylar Nickel, Rory Drew, Riann McClain, Allison Smith, Olivia Turley, Gracie Reels, Kelli Page. Back row: Nataley Dixon, Darby Murphy, Lynde Gibbs, Lexi Egelhoff, Adriann Welte, Kassidie Hatlen, Gabby Marchiori, Sammi Econie, Taylor Wills, Lisa Statler.

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362 10:17AM 0 High School Sports, Soccer, Sports

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Macoupin County Enquirer~Democrat

2 days ago

Macoupin County Enquirer~Democrat

More information will be presented in the coming weeks, but today, March 13, 2018, the Illinois Appellate Court, 5th District reversed the Illinois Commerce Commission's decision to allow the Clean Line Energy's Grain Belt Express project its certificate to construct its transmission lines in Illinois.

The proposed project outlined a plan to connect wind farms in Kansas to a high voltage transmission line that would move power to the grid east of Illinois (and a few stops in Missouri along the way). The lines were proposed to cross Macoupin County near Scottville, Virden and Modesto. ... See MoreSee Less

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