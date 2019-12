BrooksSta DaniloLyt AdamSpill Maglia Italia Edwardo Gwendolyn

L’Oriente ha subito due retrocessioni sotto la proprietà di Becchetti e inizierà la nuova stagione in non campionato per la prima volta dal 1905. Travis ha già nominato l’ex capo Martin Ling come direttore del calcio, ha portato una serie di personale tecnico e si è assicurato il loro allenamento terreno e prevede di fare un annuncio su un nuovo manager la prossima settimana.

Wilshere ha subito un’altra stagione di infortuni, dopo Maglia Juventus essere stato messo da parte per quattro mesi dopo un intervento chirurgico alla caviglia. Il 23enne è tornato nella squadra dell’Arsenal nelle ultime settimane, ma deve ancora fare la sua apparizione mentre i Gunners hanno scalato il tavolo con una serie di otto vittorie in nove partite. Il centrocampista dell’Inghilterra ha fatto paragoni con Brady che si è sviluppato sotto l’ala dell’irlandese nella squadra giovanile dell’Arsenal e l’ex direttore dell’accademia vuole che Wilshere sia più intelligente quando affronta. Ha detto a talkSPORT: ‘Ha avuto troppi infortuni gravi. ‘ha avuto tre ferite molto gravi.

E Brady, che ha collezionato oltre 300 presenze per i Gunners tra il 1971 e il 1980, ha salutato l’impatto del francese nel club di Londra nord. Ha detto a Omnisport: ‘Penso che scenderà come uno dei grandi manager di tutti Maglia Real Madrid i tempi del club, forse il migliore. Wenger è arrivato all’Arsenal nel 1996 dal gruppo giapponese Nagoya Grampus Eight e ha vinto tre titoli in campionato, sei Coppe FA e altrettanti Scudi comunitari. E Brady, che ha anche lavorato all’Arsenal come Head of Youth Development del club, ha aggiunto: ‘Siamo stati l’unica squadra a sfidare il Manchester United, che era davvero in cima al loro gioco e probabilmente aveva le finanze per superare qualsiasi la competizione.