Broderick MarylinHy JackMarti Nuova Maglia Roma Bambini Barrett MarianKun

Gareth Bale sta finalmente cominciando a trovare i suoi piedi nella Liga mentre il Real Madrid batte Rayo Vallecano per 3-2 in Spagna. In questo pratico video puoi vedere gli eccellenti momenti individuali del gallese, inclusi due assist, in questo comodo video. Non capita spesso di vedere una squadra mancare ogni singolo rigore in Nuova Maglia Roma una sparatoria, ma è esattamente quello che il Bayern Monaco ha gestito contro il Borussia Dortmund. Con i giganti della Bundesliga che hanno giocato un pareggio per 1-1 dopo i supplementari nel loro scontro semifinale di DFB Pokal, la partita doveva essere decisa da calci piazzati, ma il loro tiro era quello di sabotare loro mentre Philipp Lahm e Xabi Alonso erano entrambi scivolati mentre prendevano i loro calci, mentre Mitchell Langerak negava Mario Gotze e Manuel Neuer si è schiantato sulla traversa.

Si ritiene che il giocatore sia entusiasta di un trasferimento in Inghilterra, dopo anni di speculazioni che lo collegano a vari club. L’attaccante del Corinthians è un obiettivo del Chelsea e del Liverpool, con il Manchester United menzionato anche con una Nuova Maglia Arsenal mossa per il 26enne. L’Arsenal si è ritrovato alla fine del terzo round ‘il primo grande shock quando un vivace Southampton è arrivato da dietro per battere i Gunners 2-1 all’Emirates Stadium. I padroni di casa sono partiti bene e sono passati in vantaggio 14 minuti con Alexis Sanchez’ s bella curling calcio di punizione, ma un lato sconosciuto dell’Arsenal, Arsene Wenger ha fatto dieci cambi dalla squadra che ha battuto l’Aston Villa 3-0 nel fine settimana, poi si è sbriciolato.