AaronCoa ScottyJcq Cassandra Polen Drakt Lincoln WillianWa

Arsenal og Liverpool kunne svøpe for Claudio Marchisio i sommer etter at samtalene om fornyelse av kontrakten med Juventus ble stoppet. Den italienske landskampen var en sentral spiller i Old Lady sin dobbeltgevinstkampanje og løp gjennom til Champions League-finalen, men det er ennå ikke avtalt en ny avtale om å beholde midtbanespilleren i Torino. Kilder nær Marchisio har avslørt at han ønsker å forbli i hans Billige Real Madrid Drakt gutteklubb og siden han har vist over 300 opptredener for, men forhandlingene har avtatt for å fornye hans nåværende avtale som går ut på slutten av neste sesong.

Det vil gi 23-åringen en sjanse til å starte sin karriere etter et dårlig skjebneår på Etihad Stadium, men du kan være sikker på at det ikke er helt der han trodde han ville være da han forlot Everton i august 2012 for laget som hadde vunnet Premier League-tittelen for første gang tre måneder tidligere.

Spissen var i fantastisk form for Lyon forrige sesong, og endte som toppscorer i Ligue 1 og tiltrekker interesse fra hele Europas toppsider. 24-åringen forventes å fullføre et stort pengetrinn i sommer, men på dette I det øyeblikket han innrømmer at det ikke er besluttet noe. Arsenal og Liverpool-målet Manchester United Fotballdrakter Antonio Candreva er i ferd med å forlate Lazio etter at klubben forlenget ventetiden på kontraktssamtaler. Den italienske vingen likte sin mest produktive Serie A-sesong forrige kampanje, med 12 ligamål, og han ønsker en forbedret avtale for å bringe ham nærmere den tyske spissen Miroslav Klose kommer i klubben.