Mac Stats for 5-10-18

What’s On Tap?

A look at upcoming sporting events for Macoupin County area athletic teams.

May 10

HS baseball: Carlinville at Jersey; Staunton at Mt. Olive; Carrollton at Southwestern; North Mac at Pawnee; Brussels at Greenfield/NW (DH)

HS softball: Carlinville at Jersey; North Mac at Pawnee; Brussels at Greenfield/NW (DH)

High school track: Girls Sectional at Staunton

CMS track: Carlinville 6th grade Invitational

May 11

HS baseball: Litchfield at Staunton; Brussels at Southwestern; North Mac at Auburn

HS softball: Litchfield at Staunton (n/c); Morrisonville at North Mac

High school track: Carlinville boys at Gillespie Invite

May 12

HS baseball: Carrollton vs. Staunton; Porta vs. Staunton

HS softball: Gillespie at Quincy Notre Dame, noon

CMS track: IESA Sectional, TBA

May 14

HS baseball Regionals: Carlinville at Havana 4:30 p.m.; Madison at Bunker Hill, 4:30 p.m.; Edinburg at Greenfield/NW, 4:30 p.m.

HS softball Regionals: Litchfield at Carlinville, 4:30 p.m.; Bunker Hill at Greenfield/NW, 4:30 p.m.; Althoff at Staunton, 4:30 p.m.; Athens at North Mac, 4:30 p.m.

High school track: Carlinville at Capital Area Classic

May 15-16

Baseball and softball regionals, TBA

High School Baseball

South Central Conference Overall Conf

Staunton 18-3 9-0

Southwestern 17-12 8-1

Hillsboro 11-12 6-3

Greenville 9-16-1 5-4

Vandalia 11-9 5-4

Carlinville 11-7 4-5

Gillespie 11-11 3-6

Litchfield 6-12 3-6

Pana 4-15 1-8

Roxana 3-15 1-8

—

Other area teams

Greenfield/NW 10-12 8-6

North Mac 10-11 2-6

Bunker Hill 4-8 0-2

Mt. Olive 4-4 3-2

Wednesday’s Games

Carlinville 13, East Alton-WR 3

Gillespie 7, Dupo 1

North Mac 11, Bunker Hill 0

Thursday’s Games

Greenfield/NW 12, Edinburg 9

Friday’s Games

Carlinville 9, Roxana 1

Southwestern 8, Hillsboro 7

Vandalia 7, Gillespie 2

Staunton 11, Pana 0

Greenville def. Litchfield

Saturday’s Games

Southwestern 10, Hardin-Calhoun 0

Southwestern 11, Hardin-Calhoun 2

Civic Memorial 9, Staunton 6

Athens 11, North Mac 2

Monday’s Games

Morrisonville 7, North Mac 3

Vandalia 13, Litchfield 8

Staunton 7, Greenville 6 (9)

Metro East 7, Bunker Hill 5

Area Boxscores

April 18 at Bunker Hill

Mulberry Grove 000 000 0 – 00 02 1

*Bunker Hill 111 010 x – 04 03 3

WP: J.Weidner (5 IP, 2 H, 2 BB, 8 K); E.Dannenbrink (2 IP, 3 BB, 3 K).

2B – E.Dannenbrink, B.Morris. 3B – E.Dannenbrink. RBI – B.Morris, C.Sellars. SB – E.Morris, C.Sellars.

Wednesday at Carlinville

East Alton-WR 110 10 – 03 03 4

*Carlinville 802 3x – 13 12 2

WP: J.Hinzman (3 IP, 3 H, 3 R, 2 ER, 6 BB, 3 K); C.DeLong (1 IP, 1 K); K.Dixon (1 IP, 3 K). LP: H.Hall (3 1/3 IP, 11 H, 13 R, 7 ER, 1 BB, 2 K); J.Liley (2/3 IP, 1 H, 1 K).

2B – J.Wells. 3B – T.Hughes. RBI – H.Hall, J.Wells, J.Ambuel 2, G.Campbell, J.Fraser 3, N.Havlin 2, T.Hughes 2, A.Naugle 2. SB – A.Murray, C.DeLong, T.Hughes.

Wednesday at Gillespie

Dupo 001 000 0 – 1 05 1

*Gillespie 150 100 x – 7 12 0

WP: B.Higonbotham (2 1/3 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 1 K); C.Johnson (3 2/3 IP, 2 H, 1 BB, 3 K); F.Barrett (1 IP, 2 BB, 1 K). LP: B.Beggs (2 IP, 8 H, 6 ER, 1 BB, 2 K); T.Kyle (4 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 K).

2B – A.Boeck. 3B – R.Bernot. RBI – A.Bradshaw, A.Boeck 2, C.Hailstone, T.Segarra, N.Spencer. SB – A.Boeck, R.Griffith, C.Hailstone, T.Segarra.

Wednesday at Bunker Hill

*North Mac 210 35 – 11 13 1

Bunker Hill 000 00 – 00 02 1

WP: J.Little (4 1/3 IP, 2 H, 7 K); J.McCready (2/3 IP, 1 K). LP: J.Weidner (4 1/3 IP, 9 H, 7 ER, 2 BB, 3 K); C.Sellars (1/3 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 1 BB); G.Heflin (1/3 IP).

3B – M.Hendricks. RBI – G.Gibson 2, K.Kirk, J.Little, G.Thoroman 2, J.VanAusdall. SB – G.Gibson, J.McCready 3, T.Miller, H.Pierce, H.Smith 2, G.Thoroman 2, E.Dannenbrink.

Thursday at Jacksonville

Edinburg 072 000 0 – 09 08 0

*Greenfield/NW 042 150 x – 12 17 2

WP: B.Woefel (5 IP, 3 H, 2 R, 0 ER, 1 BB, 6 K); D.Chaudoin (2 IP, 5 H, 7 ER, 3 BB, 2 K). LP: V.Wake (4 IP, 11 H, 7 ER, 3 BB, 2 K); Foster (2 IP, 6 H, 5 ER, 2 BB).

2B – H.Lansaw, G.Roberts, C.Woods. 3B – M.Walker. HR – J.Lansaw 2. RBI – Richardson 2, V.Wake, Herzog 2, Bartlett, Lefever, J.Lansaw 3, D.Pohlman 2, G.Roberts, C.Turner, M.Walker, C.Woods 3. SB – B.Scott, Bartlett, B.Meyer, D.Pohlman 3, G.Roberts, B.Woelfel, C.Woods.

Friday at Carlinville

Roxana 001 000 0 – 1 1 1

*Carlinville 040 221 x – 9 9 1

WP: K.Dixon (7 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 11 K). LP: L.Presley (2 IP, 2 H, 4 R, 0 ER, 3 BB, 3 K); W.Renaud (4 IP, 7 H, 5 ER, 3 BB).

2B – A.Naugle. RBI – J.Fraser 2, N.Havlin 2, T.Hughes, A.Naugle 3.

Friday at Vandalia

Gillespie 010 100 0 – 2 05 3

*Vandalia 212 101 x – 7 10 3

WP: M.Wells (6 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 8 K); C.Geisinger (1 IP). LP: R.Bernot ( IP, 9 H, 6 R, 5 ER, 1 BB, 4 K); A.Boeck (1 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 1 K).

2B – R.Bernot, G.McNary 2. HR – N.Casey, C.Geisinger. RBI – R.Bernot, P.Kaylor, M.Zimmerman, N.Casey 2, T.Ritchey, B.Morrison, C.Geisinger, G.McNary. SB – M.Zimmerman, M.Isaiah 2.

Friday at Pana

*Staunton 030 08 – 11 10 1

Pana 000 00 – 00 06 1

WP: N.Yates (5 IP, 6 H, 1 BB, 6 K). LP: B.Marston (4 1/3 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 4 BB, 3 K); J.Klein (0 IP, 4 H, 5 ER, 1 BB); L.Funneman (2/3 IP, 2 H, 1 ER).

2B – N.Yates. RBI – G.Bianco, C.Cox, C.McBride 2, Z.Ury 3, N.Yates. SB – R.Best, G.Bianco, C.Castaldi, M.Karl 2, D.Ray, N.Yates.

Friday at Brighton

Hillsboro 102 021 1 – 7 12 –

*Southwestern 200 303 x – 8 11 1

WP: E.Bolin (2 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 3 K); B.Lowis (5 IP, 7 H, 5 R, 4 ER, 1 BB, 6 K).

2B – B.Lowis. RBI – B.Seymour 2, I.Marshall, B.Lowis 3, E.Bolin. SB – L.Golike.

Saturday at Virden

*Athens 052 13 – 11 12 1

North Mac 010 00 – 01 02 2

WP: N.King (5 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 4 K). LP: M.Hendricks (2 IP, 1 H, 2 ER, 1 BB, 2 K); T.Miller (2 1/3 IP, 7 H, 7 R, 5 ER, 1 BB); J.McCready (1/3 IP, 3 H, 2 ER, 1 BB); G.Gibson (1/3 IP, 1 H).

2B – W.Alderman, C.Frank, N.Younkin. HR – J.Nance, N.Tisdale, N.Younkin, J.Hughes. RBI – C.Frank, J.Nance, N.Tisdale, N.Younkin 2, J.Hughes 3, T.Miller. SB – D.Fletcher.

Saturday at Bethalto

Staunton 000 060 0 – 6 09 1

*Civic Memorial 160 020 x – 9 10 1

WP: K.Loewen (4 2/3 IP, 7 H, 6 ER, 4 BB, 1 K); A.Flack (1/3 IP, 1 K); G.Withers (2 IP, 2 H, 1 K). LP: R.Best (1 1/3 IP, 4 H, 6 R, 5 ER, 4 BB, 1 K); Z.Ury (2 2/3 IP, 4 H, 3 ER, 4 BB, 3 K); D.Ray (2 IP, 2 H, 1 BB, 1 K).

2B – D.Ray, N.Yates 2, Z.Vaughn, H.Sontag. 3B – C.Clark. RBI – C.Cox, D.Ray 2, A.Tallman, N.Yates 2, C.Clark 4, Z.Vaughn, H.Sontag 3. SB – M.Karl, K.Loewen, Z.Vaughn.

Saturday at Brighton

Hardin Calhoun 011 000 0 – 02 04 –

*Southwestern 530 003 x – 11 09 2

WP: L.Golike (5 IP, 2 H, 2 R, 1 ER, 3 BB, 3 K); J.Fryman (1 IP); K.Seyfried (1 IP, 2 H).

2B – R.Hanslow. RBI – D.Cummings 2, J.Little, E.Bolin, R.Hanslow 2. SB – B.Seymour, J.Little 2.

—

Hardin Calhoun 000 000 – 00 05 –

*Southwestern 002 053 – 10 11 1

WP: R.Hanslow (6 IP, 5 H, 1 BB, 4 K).

2B – B.Seymour. RBI – L.Golike 2, B.Seymour, B.Lowis 3, R.Hanslow. SB – L.Golike.

Monday at Edwardsville

Bunker Hill 100 121 0 – 5 3 5

*Metro East Luth. 005 011 x – 7 7 0

LP: J.Weidner (6 IP, 7 H, 7 R, 2 ER, 5 BB, 4 K).

RBI – B.Morris 2. SB – J.Bassett 2, E.Dannenbrink 2, B.Morris 3.

Monday at Virden

*Lincolnwood 200 014 0 – 7 7 2

North Mac 000 110 1 – 3 6 5

WP: E.Hopper (5 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 6 K); S.Goebel (1 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 1 K); A.Deal (1 IP, 1 K). LP: J.VanAusdall (5 1/3 IP, 6 H, 7 R, 3 ER, 2 BB, 3 K); G.Gibson (1 2/3 IP, 1 H, 2 K).

2B – A.Deal, H.Smith, G.Thoroman. HR – D.Pitchford. RBI – A.Deal, C.Watson, A.Skinner, D.Pitchford 2, J.Little, H.Smith. SB – C.Watson, S.Herman, E.Hopper 2, G.Gibson 3, K.Kirk, T.Miller.

Monday at Staunton

Completion of suspended game from April 10

Greenville 210 021 000 – 6 11 2

*Staunton 000 141 001 – 7 04 1

WP: D.Ray (2 IP, 1 H, 3 K); N.Yates (3 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 3 K); C.Cox (1 2/3 IP, 3 H, 2 ER, 3 BB, 4 K); R.Best (2 1/3 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 2 K).

2B – N.Yates. RBI – R.Best, G.Bianco 2, D.Ray, A.Tallman, N.Yates. SB – G.Bianco, C.Castaldi.

IHSA Class 2A Regional Tournament Schedules

At New Berlin

Monday, May 14

(10) Carlinville at (6) Havana, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(2) Pleasant Plains vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 17

(3) New Berlin vs. (5) North Mac, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday vs. Winner Thursday, 10 a.m.

At Riverton

Monday, May 14

(9) Pana at (8) Sullivan, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(1) Williamsville vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

(4) Shelbyville vs. (7) Riverton, 7 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesdays games, 11 a.m.

At Gillespie

Monday, May 14

(9) Litchfield at (8) East Alton-WR 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(1) Staunton vs. Winner Monday game, 4:30 p.m.

Thursday, May 17

(4) Hillsboro vs. (5) Gillespie, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday vs. Winner Thursday, 11 a.m.

At Trenton Wesclin

Monday, May 14

(10) Roxana at (7) Wesclin

Wednesday, May 16

(2) Alton Marquette vs. Winner Monday, 4 p.m.

(3) Southwestern vs. (6) Althoff, 7 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday games, 11 a.m.

At Vandalia

Monday, May 14

(8) Vandalia at (7) Greenville

Wednesday, May 16

(2) Breese Mater Dei vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

(3) Newton vs. (6) Breese Central, 6:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday games, noon

IHSA Class 1A Regional Tournament Schedules

At Pawnee

Monday, May 14

(11) Edinburg at (7) Greenfield/NW, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(1) Nokomis vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

(4) Mt. Olive vs. (6) Pawnee, 6 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday Games, 10 a.m.

At Metro East Lutheran

Monday, May 14

(10) Lebanon at (9) Mulberry Grove, 4:30 p.m.

(11) Madison at (7) Bunker Hill, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(1) Valmeyer vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 17

(4) Metro East Lutheran vs. Winner Game 2, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Wednesday vs. Winner Thursday, 4:30 p.m.

High School Softball

South Central Conference

Overall Conf

Hillsboro 18-3 8-1

Southwestern 20-6 8-1

Gillespie 19-4 8-1

Carlinville 11-8 6-3

Staunton 9-8 4-5

Roxana 8-14 4-5

Litchfield 5-14 3-6

Pana 6-13 2-7

Vandalia 5-15 2-7

Greenville 2-17 0-9

Other area schools

Greenfield/NW 7-9 6-8

Bunker Hill 8-9 1-1

North Mac 5-16 2-6

Wednesday’s Games

Carlinville 12, East Alton-WR 2

Bunker Hill 5, North Mac 4

Southwestern 15, North Greene 1

Friday’s Games

Carlinville 10, Roxana 0

Gillespie 12, Vandalia 0

Southwestern 9, Hillsboro 8 (9 inn.)

Staunton 6, Pana 3

Litchfield 16, Greenville 0

Saturday’s Game

North Mac 12, Athens 11

Monday’s Games

Gillespie 5, Staunton 1

North Mac 18, Mt. Pulaski 7

Greenfield/NW 9, Bunker Hill 8

Southwestern 22, Greenville 0

Vandalia 9, Litchfield 6

Area Boxscores

Wednesday at Carlinville

East Alton-WR 000 002 – 02 4 6

*Carlinville 002 046 – 12 8 2

WP: A.DeSpain (6 IP, 4 H, 2 R, 0 ER, 6 K). LP: M.Moxey (5 IP, 7 H, 9 R, 7 ER, 5 BB, 5 K); M.Flanaigan (2/3 IP, 1 H, 3 R, 0 ER, 1 BB, 1 K).

2B – J.Houseman. 3B – N.Kaganich. HR – A.DeSpain. RBI – M.Moxey 2, L.Bates, C.Cania, A.DeSpain 2, E.Griffith, J.Houseman 2, N.Kaganich. SB – L.Bates, S.Cania, A.DeSpain.

Wednesday at Bunker Hill

North Mac 000 100 3 – 4 8 2

*Bunker Hill 401 000 x – 5 5 3

WP: T.Gresham (7 IP, 8 H, 4 ER, 1 BB, 3 K); LP: G.Lechner (1 1/3 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 1 BB, 2 K); M.Royer (4 2/3 IP, 1 H, 1 R, 0 ER, 9 K).

2B – C.Martin, M.Schwegel, B.Morell. HR – M.Royer. RBI – M.Royer 2, G.Etter, A.Kiffmeyer, J.Manar, B.Morell 2. SB – J.Manar.

Wednesday at White Hall

*Southwestern 461 04 – 15 11 2

North Mac 100 00 – 01 05 3

WP: S.Baumgartner (5 IP, 5 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 3 K). LP: Ruberts (5 IP, 11 H, 15 R, 10 ER, 3 BB, 5 K).

2B – H.Edwards, M.Wilderman. HR – M.Bailey, H.Edwards, M.Novack, B.Roloff. RBI – M.Bailey, H.Edwards 5, M.Novack 3, B.Roloff, M.Wilderman 2, Rugers.

Friday at Carlinville

Roxana 000 00 – 00 02 2

*Carlinville 114 04 – 10 11 3

WP: A.DeSpain (5 IP, 2 H, 1 BB, 6 K). LP: P.Booher (4 2/3 IP, 11 H, 10 R, 9 ER, 4 BB, 4 K).

2B – A.DeSpain. HR – L.Bates. RBI – L.Bates 5, S.Cania, K.Seal, P.Tieman. SB – A.DeSpain 2, N.Kaganich.

Friday at Vandalia

*Gillespie 250 41 – 12 11 0

Vandalia 000 00 – 00 03 3

WP: S.Henrichs (5 IP, 3 H, 2 BB, 11 K). LP: Lidy (2 IP, 6 H, 7 R, 3 ER, 2 BB, 2 K); Mills (3 IP, 5 H, 5 ER, 6 BB, 4 K).

2B – S.Bires. HR – A.Clay, M.Kasarda. RBI – S.Bires 2, L.Bussmann, A.Clay 4, M.Hayes, R.Jarman, M.Kasarda 2, R.Sarti. SB – R.Jarman 2, M.Kasarda 3, K.Link, R.Sarti.

Friday at Piasa

Hillsboro 011 220 020 – 8 12 5

*Southwestern 110 040 021 – 9 15 4

WP: B.Nixon (9 IP, 12 H, 8 R, 4 ER, 1 BB, 10 K). LP: Hanner (8 2/3 IP, 15 H, 9 R, 4 ER, 3 BB, 6 K).

2B – Schaate, Major 2, Bailey, Roloff 2. 3B – Schaate. HR – Schaate, Lyerk, Houchlei, M.Bailey. RBI – Schaate 3, Lyerk, Hanner, Houchlei 2, Hemken, M.Bailey, S.Baumgartner, J.Bouillon, H.Edwards, B.Nixon, B.Roloff 3.

Friday at Pana

*Staunton 100 230 0 – 6 8 3

Pana 002 010 0 – 3 6 4

WP: G.Nichols (7 IP, 6 H, 3 R, 0 ER, 12 K).

2B – A.Best, G.Nichols, A.Painter. RBI – A.Best, G.Nichols, M.Legendre, A.Painter, M.Sorsen, D.Roberts. SB – K.Pirok, R.Caldieraro, M.Legendre.

Saturday at Virden

Athens 010 325 0 – 11 13 3

*North Mac 360 300 x – 12 09 8

WP: M.Royer (7 IP, 13 H, 11 R, 5 ER, 7 K). LP: K.Ingram (4 IP, 8 H, 12 R, 5 ER, 6 BB, 6 K); C.Anderson (2 IP, 1 H, 3 BB, 3 K).

2B – C.Anderson, K.Stewart 2, K.Carter, B.MacDonald, L.Mullen. HR – C.Anderson. RBI – C.Anderson 2, K.Stewart, B.MacDonald 2, E.Laird 2, C.Martin 2, L.Mullen, E.Thoron, G.Etter 2. SB – C.Anderson, M.Buhl, T.Hatalla.

Monday at Staunton

*Gillespie 100 021 1 – 5 11 2

Staunton 100 000 0 – 1 04 3

WP: S.Henrichs (7 IP, 4 H, 1 R, 0 ER, 2 BB, 14 K). LP: G.Nichols (7 IP, 11 H, 5 R, 3 ER, 1 BB, 3 K).

2B – A.Clay, M.Kasarda 2. RBI – A.Clay 3, R.Jarman, M.Kasarda. SB – L.Bussmann, A.Clay.

Monday at Mt. Pulaski

*North Mac 202 044 6 – 18 10 2

Mt. Pulaski 012 040 0 – 07 07 1

WP: G.Lechner (4 1/3 IP, 5 H, 7 R, 5 ER, 1 BB, 4 K); Sv: M.Royer (2 2/3 IP, 2 H, 7 K). LP: O.Cooper (6 2/3 IP, 9 H, 15 ER, 15 BB, 4 K); Z.Lowe (1/3 IP, 1 H, 3 R, 2 ER, 4 BB).

2B – T.Hatalla, Em.Aylesworth. HR – G.Etter 2, O.Cooper, E.Aylesworth. RBI – M.Royer, C.Harvey, E.Thoron, K.Avera, G.Etter 3, T.Hatalla 2, G.Lechner 2, Em.Aylesworth, O.Cooper 4, El.Eylesworth. SB – M.Royer, M.Buhl, J.Stewart 2.

Monday at Greenville

*Southwestern 548 5 – 22 14 0

Greenville 000 0 – 00 02 1

WP: B.Nixon (4 IP, 2 H, 5 K). LP: Williams (4 IP, 14 H, 22 ER, 12 BB).

2B – M.Bailey, N.Keith, M.Novack, B.Roloff, Hutchinson. 3B – M.Bailey. HR – M.Novack. RBI – M.Bailey 3, S.Baumgartner 2, J.Bouillon 2, N.Keith 3, B.Nixon 2, M.Novack 5, B.Roloff 2, B.Sorgea, M.Wilderman 2. SB – A.Juliano, A.Watts, M.Wilderman 2.

Monday at Bunker Hill

*Greenfield/NW 042 200 1 – 9 14 3

Bunker Hill 008 000 0 – 8 10 –

WP: P.Arnett (4 1/3 IP, 3 H, 2 BB, 3 K); C.Ornellas (2 2/3 IP, 7 H, 8 R, 5 ER, 2 BB, 6 K).

2B – J.Vetter, C.Ornellas, P.Arnett. HR – T.Schramm. RBI – J.Vetter 3, L.Heavner 2, C.Ornellas, T.Schramm 2, P.Arnett. SB – J.Vetter.

IHSA Class 2A Regional Tournament Schedules

At Hillsboro

Monday, May 14

(9) Litchfield at (7) Carlinville, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(1) Hillsboro vs. Monday winner, 4:30 p.m.

(3) Gillespie vs. (6) East Alton-WR 6:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday games, 11 a.m.

At Buffalo

Monday, May 14

(9) Athens at (7) North Mac, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(2) Tri-City vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(3) Auburn vs. (6) Riverton, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday vs. Winner Wednesday, 11 a.m.

At Alton Marquette

Monday, May 14

(10) Althoff at (8) Staunton, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(1) Marquette vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(4) Southwestern vs. (5) Roxana, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday vs. Winner Wednesday, 1 p.m.

At Breese Mater Dei

Monday, May 14

(9) Greenville at (8) Wesclin, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(2) Newton vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(3) Breese Central vs. (5) Breese Mater Dei, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday vs. Winner Wednesday, 11 a.m.

At Vandalia

Monday, May 14

(9) Vandalia at (6) Pana, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(1) Casey-Westfield vs. Winner Monday, 4:30 p.m.

(4) Arthur vs. (5) Teutopolis, 6:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday games, 11 a.m.

IHSA Class 1A Regional Tournament Schedules

At Greenfield

Monday, May 14

(7) Bunker Hill at (6) Greenfield/NW, 4:30 p.m.

Tuesday, May 15

(1) Hardin Calhoun vs. Monday winner, 4:30 p.m.

Wednesday, May 16

(4) Barry Western vs. (5) West Central, 4:30 p.m.

Saturday, May 19

Winner Tuesday vs. Winner Wednesday, 11 a.m.

High School Girls Soccer

South Central Conference

Overall Conf

Roxana 13-2-3 8-0

Carlinville 14-2-1 7-1

Hillsboro 12-4-1 5-3

Southwestern 7-7-4 5-3

Pana 9-6-3 4-4

Litchfield 9-7-1 3-5

Gillespie 4-13-3 2-6

Staunton 4-13 2-6

Greenville 3-15 0-8

Other area schools

North Mac 1-15-3 0-5

Wednesday’s Games

East Alton-WR 2, Gillespie 2

Wesclin 8, Staunton 0

Mater Dei 4, Southwestern 0

Thursday’s Games

North Mac 3, Lanphier 0

Pana 3, Athens 1

Roxana 5, Freeburg 1

Friday’s Games

Jersey 2, Litchfield 0

Mt. Vernon 4, Greenville 1

Area Boxscores

Thursday at Virden

Lanphier 0 0 – 0

*North Mac 3 0 – 0

North Mac goals – E.Harris 2, P.Miller. Assists: R.Lewis 1.

Goalie: I.Fees (10 saves). Shots: North Mac 17, Lanphier 10.

IHSA Regional Schedule

At Carlinville Regional

May 4

Gillespie 3, North Mac 2

May 8

Carlinville 6, Gillespie 0

Litchfield 3, Auburn 2

May 11

Carlinville vs. Litchfield, 5 p.m.

At Meridian Regional

May 9

(2) St. Teresa vs. (9) Meridian, 4:30 p.m.

(3) Warrensburg-Latham vs. (5) Pana, 6:30 p.m.

May 12

Winner May 9 matches, 10 a.m.

At Hillsboro Regional

May 8

Hillsboro 5, Greenville 0

Staunton 2, Southwestern 1

May 11

Hillsboro vs. Staunton, 5 p.m.

At Breese Central Regional

May 8

Wesclin 13, Salem 0

May 9

(3) Roxana vs. (7) Breese Central, 4:30 p.m.

May 11

Wesclin vs. Winner May 9, 4:30 p.m.

Track and Field

Friday at Macoupin County Meet

At Carlinville

Boys: Carlinville 175; Southwestern 120; Staunton 105; North Mac 61; Gillespie 58; Bunker Hill 29.

Girls: North Mac 135; Staunton 127.5; Southwestern 91; Carlinville 89; Gillespie 69.5; Bunker Hill 42.

College Baseball

Wednesday at Jacksonville

Blackburn 201 042 143 – 17 20 2

*Illinois College 021 620 151 – 18 23 2

WP: D.Jones (1/3 IP, 1 H, 1 K); D.Loschen (5 IP, 9 H, 7 ER, 5 K); E.Crain (3 IP, 7 H, 7 R, 6 ER, 1 BB, 2 K); Q.Miller (2/3 IP, 3 H, 3 ER). LP: S.Lewis (1 IP, 4 H, 2 R, 1 ER); B.Wilkinson (3 IP, 5 H, 3 ER, 1 BB, 3 K); J.Lochhead (1/3 IP, 3 H, 4 ER, 1 BB); D.Hensley (1/3 IP, 4 H, 2 ER); J.Stepp (1 IP, 3 H, 2 ER); J.Sandlin (2 1/3 IP, 4 H, 5 R, 4 ER, 3 BB, 1 K).

2B – S.Lewis, S.Diaz 2, T.Durand, W.Jarvis, B.Smith, J.Paparelli, A.Gusewelle 3, B.Stanfield 2, B.Reed, G.Argyilan, M.Durdel 2. HR – W.Jarvis, B.Smith, T.Sommerfeld. RBI – S.Diaz 6, T.Durand 3, W.Jarvis 5, B.Smith 2, J.Paprelli 3, A.Gusewelle 4, B.Stanfield 2, B.Reed 3, G.Argyilan 2, T.Sommerfield 3. SB – T.Durand, B.Smith.